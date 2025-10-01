Viitorul comenzilor acasă. O companie americană testează roboți pentru livrări la domiciliu
Adevarul.ro, 1 octombrie 2025 17:45
Compania americană de livrări DoorDash testează în zona metropolitană Phoenix, Arizona, roboți de livrare care ar putea înlocui curierii umani pentru comenzile la domiciliu.
• • •
Cazurile de infecții cu noile variante Covid, Nimbus și Stratus, cresc vertiginos. Care sunt simptomele # Adevarul.ro
Cazurile de Covid cu noile variante Nimbus și Stratus cresc rapid în Marea Britanie și SUA, cu o rată a infectărilor și a spitalizărilor care s-a dublat de la începutul lunii august.
Discuții în Senatul SUA despre rolul României în securitatea Mării Negre. „Moscova toarnă miliarde pentru a instala guverne prietenoase” # Adevarul.ro
Senatul SUA a organizat marți, 30 septembrie, o audiere privind viitorul Strategiei SUA în regiunea Mării Negre. Ambasadorul României în SUA a fost prezent la eveniment, țara noastră numărându-se, printre aliații-cheie.
Viitorul comenzilor acasă. O companie americană testează roboți pentru livrări la domiciliu # Adevarul.ro
Spionii lui Putin acuză Kievul că planifică o operațiune provocatoare în Polonia pentru a da vina pe Rusia # Adevarul.ro
Biroul de presă al Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse (SVR) a transmis un avertisment conform căruia regimul de la Kiev ar pregăti o provocare menită să implice statele europene membre NATO într-un conflict armat cu Moscova.
Rezervele valutare ale Băncii Naţionale a României (BNR) totalizau 65,015 miliarde de euro la finele lunii septembrie 2025, în scădere cu 0,27% comparativ cu nivelul de 65,188 miliarde de euro înregistrat la 31 august 2025, se arată într-un comunicat al Băncii Centrale.
Negocierile din Coaliție privind concedierile din administrație au eșuat din nou. Discuțiile se reiau marți # Adevarul.ro
Coaliția de guvernare nu a reușit nici astăzi să ajungă la un acord privind reducerea personalului din administrația locală. După câteva ore de discuții, ședința s-a încheiat fără rezultat, iar decizia a fost amânată pentru marți, ora 14, potrivit unor surse politice.
Coșmarul unei adolescente violate de la 13 ani de tatăl vitreg. Ce s-a întâmplat când și-a făcut iubit # Adevarul.ro
O situație cutremurătoare a ieșit la iveală! După cinci ani de abuz, o adolescentă a mers în fața polițiștilor să le povestească ororile prin care a trecut: tatăl vitreg a violat-o încă de pe când ea avea doar 13 ani. Când fata și-a făcut un iubit, agresorul a trecut la amenințări.
Cel mai ieftin moment să vizitezi Grecia: secretele unei vacanțe de vis între plaje spectaculoase și gastronomie autentică # Adevarul.ro
Grecia rămâne una dintre cele mai populare destinații turistice pentru români, iar experții în turism recomandă diferite perioade pentru vizitare, în funcție de preferințele fiecărui turist, dar și de prețuri.
Keith Urban, gest controversat la un concert: a schimbat versurile unei melodii dedicate lui Nicole Kidman # Adevarul.ro
Keith Urban a stârnit controverse după ce a schimbat versurile uneia dintre melodiile sale inspirate de relaţia cu Nicole Kidman pentru a filtra cu noua sa colegă de scenă, chitarista Maggie Baugh.
Macron: „Suntem într-o confruntare cu Rusia”. Ce spune președintele francez despre amenințările Moscovei # Adevarul.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat miercuri, 1 octombrie, că „suntem într-o confruntare cu Rusia”, explicând că Moscova „foloseşte ameninţări nucleare şi provoacă atacuri în spaţiul său aerian”.
Turismul în creștere a transformat tot mai mult din Laponia, iar extinderea construcțiilor a afectat ecosistemul fragil și spațiile verzi care altădată erau intacte.
De anul trecut angajaţii din Grecia lucrează şase zile pe săptămână. În curând urmează să lucreze 13 ore pe zi. Dar angajaţii se opun acestui plan guvernamental. Pentru ziua de miercuri au anunţat o grevă generală.
Guvernul adoptă rectificarea bugetară. Ce ministere primesc mai puțini sau mai mulți bani # Adevarul.ro
Guvernul adoptă miercuri, în ședință extraordinară, proiectul de rectificare bugetară, prin care unor ministere li s-au alocat mai multe fonduri, în timp ce altora le-au fost diminuate.
Vindea mașini și păstra banii pentru el: un director de vânzări din Argeș, cercetat pentru un prejudiciu de 130.000 de euro # Adevarul.ro
Un director de vânzări din Argeș este acuzat că a delapidat peste 660.000 de lei din vânzarea unor autoturisme, falsificând documente și încasând bani fără a-i preda firmei la care lucra.
Clipe de groază pe o alee din București: tânără tăiată după ce s-a luptat cu un bărbat care a atacat-o cu un cuțit # Adevarul.ro
O femeie de 31 de ani a trecut prin clipe de groază pe o alee pietonală din Sectorul 2 al Capitalei, după ce a fost atacată de un bărbat înarmat cu un cuțit.
Peste 81% din ucraineni sunt de părere că Ucraina a fost insuficient pregătită pentru o invazie rusă # Adevarul.ro
81% dintre ucraineni sunt în continuare de părere că Ucraina nu s-a pregătit îndeajuns pentru o posibilă invazie la scară largă a Rusiei, arată un sondaj al Institutului Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS), citat de Ukrainska Pravda.
O pensionară de 82 de ani, prinsă băută la volan în Pitești. Ce sancțiuni a primit șoferița # Adevarul.ro
O șoferiță în vârstă de 82 de ani a fost prinsă de polițiști conducând sub influența băuturilor alcoolice pe o stradă din municipiul Pitești, au anunțat miercuri reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș.
Bolojan, discuții privind proiectele de investiții și eventuale ajustări legislative pentru programul SAFE # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a convocat o nouă întâlnire la Guvern pe tema proiectelor care vor fi incluse în programul de finanțare SAFE. Discuțiile au privit eventuale ajustări legislative și includerea proiectelor din perspectiva localizării.
Trump, ironii după ce Robert F. Kennedy Jr. a strănutat în spatele lui: „Sper că n-am luat COVID acum!” # Adevarul.ro
Donald Trump a făcut o glumă pe seama secretarului său pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr, în timpul unei conferințe de presă la care a participat alături de directori din industria farmaceutică.
Trenurile electrice ar putea fi blocate din 7 octombrie: CFR Călători riscă să nu mai aibă acces la rețeaua electrificată # Adevarul.ro
Trenurile cu locomotive electrice ale CFR Călători ar putea fi blocate din cauza restanţelor acumulate de operatorul de transport de călători la Societatea Electrificare CFR SA, potrivit unei notificări transmise acestuia în data de 29 septembrie.
Trofeul Poiana Brașov, finala sezonului 2025 la viteză în coastă, are record de piloți la start # Adevarul.ro
Ultima etapă a Campionatului Național de Viteză în Coastă, Trofeul Poiana Brașov, care decide numele campionilor din 2025, va aduce la start peste 100 de piloți, un record absolut pentru actuala stagiune.
Șură transformată în vilă cu mansardă: primăriță amendată de propriii subalterni. Cum justifică construcția ilegală # Adevarul.ro
Primărița unei comune din Bihor a fost amendată chiar de colegii săi din Primărie, după ce și-a ridicat, fără autorizație, o casă nouă pe locul unei șuri.
Studenții, revoltați la început de an universitar de tăierea burselor și eliminarea transportului gratuit # Adevarul.ro
1 octombrie marchează începutul oficial al anului universitar în toate universitățile din țară. Debutează însă cu o serie de nemulțumiri din partea studenților.
Poștașii amenință cu greva: conducerea Poștei Române refuză finalizarea negocierilor pentru noul Contract Colectiv de Muncă # Adevarul.ro
Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România (SLPR) atrage atenția asupra unei situații de maximă gravitate, generată de refuzul conducerii executive a companiei de a continua și finaliza negocierile pentru noul Contract Colectiv de Muncă.
Mașină electrică mistuită de flăcări în Bihor. De la ce a pornit incendiul la autoturismul parcat în faţa locuinţei # Adevarul.ro
Un autoturism electric a fost distrus complet de flăcări în localitatea Cheriu, județul Bihor, deşi pompierii s-au luptat peste 30 de minute pentru a stinge focul.
7.900 de euro pentru fiecare copil cu dizabilități! Ce condiții trebuie să îndeplinească pentru a primi banii # Adevarul.ro
Copiii cu dizabilități din România vor putea beneficia, începând de miercuri, de e-vouchere în valoare de până la 7.900 de euro, în cadrul proiectului guvernamental „Tech-Assist”, menit să le îmbunătățească autonomia și să crească incluziunea socială.
Europa se află „în cea mai periculoasă situaţie de la Al Doilea Război Mondial încoace”, avertizează premierul danez # Adevarul.ro
Premierul danez Mette Frederiksen a avertizat miercuri, 1 octombrie, că Europa se află „în cea mai dificilă și periculoasă situație de la al Doilea Război Mondial încoace”.
Scene tensionate la priveghiul Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei, reacție controversată: „Nu a ajutat nimeni nici măcar cu 100 lei” # Adevarul.ro
Prietenii și apropiații jurnalistei Ioana Popescu s-au strâns la capela cimitirului Berceni 2 pentru a-i aduce un ultim omagiu. Totuși, momentul a fost umbrit de o reacție controversată a iubitului acesteia, Mihai Lungu, cunoscut ca DJ Mist.
Un fost idol al galeriei rapidiste a descălecat la Slobozia. A lăsat liga a doua din Qatar pentru România # Adevarul.ro
Jayson Papeau a semnat cu formația de pe locul 6 din Superliga de fotbal.
Inflația și deficitul de forță de muncă, principalele riscuri pentru țările din Europa Centrală și de Est # Adevarul.ro
Inflația și deficitul de forță de muncă sunt principalele riscuri pentru țările din Europa Centrală și de Est, la care se adaugă dependența exporturilor de piața germană și a importurilor de țările asiatice, potrivit unui studiu de specialitate.
În Craiova au început deja amenajările pentru Târgul de Crăciun: ce tematică vor avea decorațiunile # Adevarul.ro
În Craiova au început deja pregătirile pentru sărbătorile de iarnă, astfel încât primele instalații, ornamente de sezon și decoruri vor apărea încă din luna octombrie.
Cazul de la Mănăstirea Frăsinei care a zguduit România: ce pedepse au primit autorii orgiilor sexuale cu minori din chiliile mănăstirii # Adevarul.ro
După trei ani de procese și controverse, cazul de la Mănăstirea Frăsinei, în care au fost implicate fapte de corupere a minorilor și viol, a ajuns la final. Pedepsele au fost modificate substanțial de instanțele superioare, iar decizia este definitivă.
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care vor să călătorească sau se află în Italia. Trenurile, în blocaj temporar # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia că în perioada 2 octombrie, ora 21:00 – 3 octombrie, ora 21:00, este programată o grevă națională în sectorul transportului feroviar.
Hamas are nevoie de două, trei zile pentru a răspunde propunerii de pace a lui Trump, potrivit unei surse. Ce modificări ar cere gruparea # Adevarul.ro
Oficialii Hamas doresc modificarea unor clauze din planul de pace propus de președintele american Donald Trump, inclusiv cea privind dezarmarea, a declarat pentru AFP o sursă palestiniană apropiată conducerii grupării teroriste.
Locuințele s-au scumpit cu 19% în ultimul an. Cumpărătorii se așteaptă la noi majorări de preț # Adevarul.ro
Locuințele s-au scumpit cu 19% în ultimul an, potrivit ultimului studiu de piață realizat în marile orașe ale României, care indică o nouă tendință de majorare a prețurilor în următoarea perioadă.
Comisia Europeană va propune reducerea cu aproape jumătate a cotelor de import de oțel și majorarea taxelor vamale pentru volumele care depășesc aceste niveluri la 50%, în conformitate cu tarifele impuse de SUA și Canada.
Două românce, sechestrate în Italia și obligate să consume cocaină de un conaţional. Carabinierii au spart uşa şi l-au arestat pe agresor # Adevarul.ro
Două tinere românce au trecut prin clipe de groază în Italia, după ce au fost sechestrate, amenințate cu arma și obligate să consume droguri de un conaţional.
Programul Național de Fertilizare in Vitro va fi reluat: peste 6.600 de familii vor putea primi sprijin # Adevarul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că Programul Național de Fertilizare in Vitro (FIV) va continua în 2025, după ce la rectificarea bugetară au fost alocate 100 de milioane de lei. Fondurile vor permite sprijinirea a peste 6.600 de familii care își doresc un copil.
Statele Unite au desfășurat în Norvegia avioane de patrulare maritimă P-8 Poseidon, care efectuează misiuni în apropierea teritoriului rusesc din Marea Baltică, conform imaginilor din satelit, datelor de urmărire a zborurilor și datelor furnizate de armata norvegiană.
Polițiștii au efectuat miercuri mai multe percheziții domiciliare în trei județe și municipiul București, în urma unor pângeri potrivit cărora angajați ai CFR Marfă ar fi furat piese de locomotive și combustibil.
Sistemul își arată colții. Judecătoarea care a dat o sentință istorică în România, cercetată de Inspecția Judiciară. „Nu sunt ușor de intimidat” # Adevarul.ro
Judecătoarea Sorina Mărinaș este acuzată de colegii că a încălcat Codul Deontologic, după ce a comentat pe Facebook o sentință fără precedent, într-un caz unic în România.
De la 54.000 la 29.000 de euro pe lună. Diana Buzoianu anunță reducerea chiriei la sediul „Apele Române” # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că Administrația Națională „Apele Române” va plăti, începând cu 1 octombrie, o chirie redusă pentru sediul său central. Costurile scad de la 54.000 de euro lunar la 29.000 de euro, după renegocierea contractului de către noul director al instituției.
Un expert în securitate critică lipsa de pregătire a lui Nicușor Dan, după gafa de protocol. „O marionetă mânuită de sforari cu rele intenții” # Adevarul.ro
Expertul în securitate și politici de apărare Hari Bucur Marcu l-a criticat dur pe președintele României, Nicușor Dan, după momentul stânjenitor de la Timișoara, unde șeful statului a încurcat protocolul în fața gărzii de onoare și a fost readus pe poziție de către SPP.
Drumul Marmurei, noua șosea montană din Munții Poiana Ruscă. Drumul prin sălbăticie leagă trei județe din vestul României # Adevarul.ro
Drumul Marmurei, un traseu spectaculos care face legătura prin Munții Poiana Ruscă între județele Hunedoara, Timiș și Caraș-Severin, printr-un ținut sălbatic și greu accesibil, va fi modernizat cu fonduri europene, printr-o investiție estimată la aproape 100 de milioane de euro.
Deputatul Dumitru Coarnă, ales în Parlament din partea SOS, a înființat partidul Forța Alternativă pentru România (FAR), o formațiune de centru-dreapta, bazată pe valori creștin-democrate, patriotism și implicare civică activă.
Festivalul Oktoberfest a fost închis temporar, după o amenințare cu bombă și o explozie mortală # Adevarul.ro
Festivalul Oktoberfest din München a fost închis temporar de autorități, după o amenințare cu bombă, au anunțat oficialii locali miercuri.
Premierul Ilie Bolojan a discutat cu producătorii de carne de porc despre problema pestei porcine # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a discutat miercuri cu reprezentanţii Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România, privind măsurile necesare în combaterea pestei porcine africane.
Consilieri de rang înalt ai Casei Albe pledează pentru înlăturarea lui Maduro de la putere în Venezuela # Adevarul.ro
Presiunea consilierilor de top ai președintelui Trump de a-l înlătura pe Nicolás Maduro din funcția de lider al Venezuelei s-a intensificat în ultimele zile, oficialii administrației discutând despre o campanie amplă de a spori presiunea militară pentru a-l sili să plece, spun oficiali americani.
Când ar putea începe controalele cu drone pentru identificarea construcțiilor ilegale. Anunțul ministrului Cseke Attila # Adevarul.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a confirmat că Guvernul ia în calcul folosirea dronelor deasupra proprietăților private pentru a identifica construcțiile nedeclarate la fisc, ca parte a unui plan amplu de reformă fiscală locală.
Rusia și Belarus ar putea lansa atacuri în România și Polonia. Avertismentul Institutului pentru Studiul Războiului # Adevarul.ro
Rusia și Belarus ar putea desfășura operațiuni de sabotaj cu forțe speciale împotriva infrastructurii critice din Polonia și ar putea lansa incursiuni suplimentare cu drone, dând vina pe Ucraina, a avertizat Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) marți seară.
