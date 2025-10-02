CSM, explicaţii după raportul SUA care a criticat justiția din România: „Prescripţia îşi are originea în legislaţia neclară”
Adevarul.ro, 2 octombrie 2025 17:00
CSM a reacţionat după ce raportul Departamentului de Stat al SUA a semnalat mai multe probleme în sistemul de justiţie românesc.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
17:00
Cancerul la sân, principalul diagnostic oncologic în rândul româncelor. Cum poți face gratuit mamografie # Adevarul.ro
În fiecare an, mii de femei din România află că au cancer la sân. Medicina a evoluat și diagnosticul nu reprezintă o condamnare. Cu cât boala este descoperită mai repede, cu atât cresc și șansele de a o învinge. Mamografiile se pot realiza gratuit, cu trimitere de la medicul de familie.
17:00
Imagini cutremurătoare din orașul ucrainean transformat în ruine după „eliberarea” rusă: din 10.000 de locuitori a mai rămas o femeie # Adevarul.ro
Mariinka, un oraș cândva plin de viață, a devenit un peisaj apocaliptic după luptele dintre armata rusă și cea ucraineană.
17:00
Acum 30 minute
16:45
Virgil Popescu: „Cărbunele este cea mai scumpă sursă de energie. România are nevoie de investiții, nu de întoarcere în trecut” # Adevarul.ro
Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, în prezent europarlamentar, a transmis un mesaj critic privind ideea redeschiderii minelor de cărbune și reluarea producției masive de energie pe bază de combustibili fosili.
16:45
Rusia a învățat să ocolească apărarea antiaeriană ucraineană. Eficiența sistemului Patriot a scăzut la 6% # Adevarul.ro
Lunile de atacuri aeriene rusești devastatoare care au vizat producătorii ucraineni de drone sugerează că Moscova a reușit să își modifice rachetele pentru a ocoli mai eficient apărarea antiaeriană ucraineană de bateriile americane Patriot , scrie Financial Times
Acum o oră
16:30
Valentin Ceaușescu, protectorul Stelei, strigă după medicamente vitale la bătrânețe. O injecție îl costă 7.587 de lei # Adevarul.ro
Valentin Ceaușescu, 77 de ani, este singurul copil aflat în viață al fostului președinte al Români, Nicolae Ceaușescu, împușcat la Târgoviște, pe 25 decembrie 1989.
16:30
Donald Trump, ironizat de liderii europeni la Copenhaga, pentru confuzia dintre Armenia și Albania. „A muncit din greu!” # Adevarul.ro
Confuzia geografică a președintelui american Donald Trump a devenit subiect de glume între liderii europeni, la întâlnirea desfășurată joi.
16:30
La Copenhaga, liderii europeni pregătesc un ”scut anti-dronă” pentru tot continentul, discută despre finanțarea Ucrainei din activele rusești și află de la Nicușor Dan despre cauzele anulării alegerilor din România.
16:30
Aviz de funcționare emis ilegal la secția ATI de la Spitalul Sfânta Maria, unde au murit șapte copii. Rogobete: „Se intră ca în gară” # Adevarul.ro
Avizul de funcționare al secției de Terapie Intensivă (ATI) de la Spitalul Clinic „Sfânta Maria” din Iași a fost emis ilegal, iar neregulile descoperite de Ministerul Sănătății sunt grave, a anunțat joi ministrul Alexandru Rogobete.
16:30
Doar 5 minute pe zi! Exercițiile ideale pentru cei care stau mult pe scaun, pentru a scăpa de durerile de spate # Adevarul.ro
Statul prelungit la birou poate provoca dureri de spate și șolduri rigide, însă puțină mișcare poate face diferența. Un antrenor recomandă o rutină de mobilitate de numai cinci minute, ideală pentru cei care lucrează la birou și nu au timp pentru antrenamente complexe.
16:15
Baza militară americană de la Deveselu, afectată de criza bugetară din SUA. Militarii continuă activitatea fără plată # Adevarul.ro
Baza americană de la Deveselu, unde este amplasat sistemul de apărare antirachetă Aegis Ashore, a anunţat joi, 2 octombrie, că a rămas fără finanţare din cauza blocajului bugetar din Statele Unite. Cu toate acestea, personalul militar îşi va continua activitatea în mod normal.
16:15
Simptomele bizare ale noilor mutații Covid-19 sperie lumea medicală: degerături, pierdere de auz și sughiț continuu # Adevarul.ro
Covid-19 nu se mai rezumă la tuse, febră sau pierderea gustului și a mirosului. După mai bine de trei ani de circulație, virusul continuă să surprindă prin manifestări atipice. Medicii atrag atenția că virusul s-a transformat, având simptome mai variate și uneori neașteptate.
16:15
Tinerii care aleg stagiul militar voluntar vor primi la final trei salarii medii pentru cele patru luni de pregătire # Adevarul.ro
Programul este remunerat și are scopul de a întineri rezerva armatei, a anunțat ministrul Apărării. Cei mai buni dintre ei vor putea deveni militari profesioniști.
Acum 2 ore
16:00
Plățile cu opțiuni în rate au înregistrat o creștere de 27% în primele 9 luni ale anului, comparativ cu perioada similară a anului trecut, fiind, alături de portofelele digitale, metodele cu cele mai accelerate evoluții ale volumelor de tranzacții digitale.
16:00
Momentul în care o şoferiţă neatentă distruge bariera unei parcări din Târgu Jiu și se înfige într-o mașină # Adevarul.ro
O maşină condusă de o șoferiță de 33 de ani a spulberat bariera la intrarea în parcarea unui centru comercial din Târgu Jiu şi a lovit şi un autoturism parcat. Autoturismul femii a ajuns în stradă.
16:00
Povestea livratorului care muncește 14 ore pe zi pentru tratamentul iubitei. „Uneori simt că nu mai pot, dar nu am de ales” # Adevarul.ro
Un tânăr livrator din România și-a împărtășit povestea emoționantă de viață, impresionând prin determinarea lui de a-și ajuta iubita. El muncește 14 ore pe zi, după ce partenera lui de viață a suferit un accident teribil, iar acum are nevoie de un tratament costisitor.
15:45
Studenții au protestat din nou în fața Palatului Victoria, să își ceară înapoi biletele de tren cu 90% reducere, precum și bursele de care beneficiau anul trecut. Din cauza vremii, doar 20 de manifestanți au fost în piață. Deși ceruseră o întrevedere cu premierul, studenții nu au primit răspuns.
15:45
Putin vrea să participe la summitul G20 din Africa de Sud. Prezența lui, incertă din cauza mandatului de arestare # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin intenționează să participe „într-un fel sau altul” la summitul G20, programat pentru 21-22 noiembrie 2025, la Johannesburg, Africa de Sud. Declarația a fost făcută joi, 2 octombrie, de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
15:30
Victor Orban și Donald Tusk s-au „împuns” la Copenhaga, în fața jurnaliștilor. „Cine este de partea cui în acest război” # Adevarul.ro
Premierii Poloniei și Ungariei au avut un schimb de replici în fața jurnaliștilor, înaintea participării la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Polonezul Donald Tusk i-a spus omologului maghiar că nu își dă seama de ce parte a baricadei joacă și că acesta consideră că nu există
15:15
Rușii planificau atacuri cu bombă în trei țări europene. Operațiunea, demascată de Polonia: explozibili ascunși în cutii îngropate în cimitire! # Adevarul.ro
Polonia a dejucat un plan de atacuri teroriste pregătite de serviciile militare de informații rusești, GRU. Explozibili puternici, camuflați în cutii de conservă, erau îngropați în cimitire și urmau să fie folosiți împreună cu drone pentru atacuri în Polonia, Germania și Lituania.
Acum 4 ore
15:00
Tentativă de asasinat asupra protejatului lui Putin, Bashar al-Assad, la Moscova: fostul lider sirian, spitalizat # Adevarul.ro
Bashar al-Assad, fostul președinte sirian aflat sub protecția Kremlinului și a președintelui Vladimir Putin, a fost vizat într-o posibilă tentativă de otrăvire, conform rapoartelor Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR).
15:00
Comisia Europeană vrea să schimbe regulile digitale: Antreprenorii români pot trimite propunerile # Adevarul.ro
Comisia Europeană face curățenie generală în regulile digitale ale UE și așteaptă sugestiile firmelor și ale antreprenorilor din România - exemple, bune practici și propuneri - despre cum să simplifice legislația digitală (date, inteligență artificială, securitate cibernetică).
15:00
Planul României de a produce drone defensive alături de Ucraina: „Este o cursă în care şi noi ca ţară aş vrea să avem un cuvânt” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuț Moșteanu, a explicat stadiul planului României de a produce drone pe teritoriul său împreună cu Ucraina. Banii necesari ar urma să fie asigurați prin programul SAFE.
15:00
Gașca Zurli sărbătorește 19 ani de la înființare. Ce surprize le-a pregătit celor mici # Adevarul.ro
Gașca Zurli celebrează 19 ani de la înființare, alături de copii și părinți printr-un weekend aniversar. Evenimentele se vor desfășura pe 11 și 12 octombrie.
14:45
Biriș, despre rectificarea bugetară: În general, arată supraestimarea veniturilor. Guvernul trebuie să continue reforma fiscală # Adevarul.ro
Rectificarea bugetară aprobată recent este un pas binevenit spre restabilirea încrederii în actul de guvernare, consideră Gabriel Biriș, fondatorul Tax Institute, trecând în revistă principalele aspecte importante.
14:30
Șofer atacat în stil mafiot în trafic de membri ai „Cămătarilor”: au lovit geamurile mașinii cu un cuțit și un baston # Adevarul.ro
Un șofer din București a fost atacat în trafic, după ce a fost implicat într-o șicanare rutieră, cu doi membri ai grupării „Cămătarii”. Agresorii ar fi folosit un cuțit și un baston telescopic pentru a-l determina pe bărbat să coboare din mașină.
14:30
Locul care poate ascunde un teribil secret legat de dispariția unei fetițe acum 55 de ani. Poliția redeschide ancheta # Adevarul.ro
O echipă de voluntari care folosește câini specializați în detectarea cadavrelor pentru a căuta trupul unui copil britanic dispărut în Australia în urmă cu mai bine de 55 de ani a găsit o „zonă de interes”.
14:30
Capitala s-a transformat în această toamnă într-o veritabilă destinație culturală. Până pe 14 decembrie, la Art Safari oricine poate călători prin Parisul lui Pallady și Matisse, în expoziția „Paris Pallady”.
14:15
Prima femeie care va fi executată în statul Tennessee după 200 de ani. Detalii despre crima înfiorătoare comisă acum trei decenii # Adevarul.ro
Dacă execuția lui va fi dusă la îndeplinire, ea va deveni prima femeie executată în Tennessee în 200 de ani și a 19-a femeie executată în istoria modernă a Statelor Unite.
14:15
Moscova și-a îmbunățit rachetele pentru a reuși să „păcălească” apărarea antiaeriană ucraineană prin manevre sofisticate # Adevarul.ro
Moscova și-a adaptat rachetele balistice pentru a evita cu succes sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei, inclusiv bateriile americane Patriot.
14:00
Eludarea sancțiunilor internaționale ar putea fi pedepsită cu până la 12 ani de închisoare. Anunțul ministrului Oana Țoiu # Adevarul.ro
Cu ajutorul acestui proiect, eludarea sancțiunilor internaționale devine infracțiune, explică Oana Țoiu.
14:00
Dronele care zboară în spaţiul aerian european „pot fi distruse”. Macron: „Rusia nu câştigă” # Adevarul.ro
Dronele care zboară în spaţiul aerian european ”pot fi distruse”, anunţă joi, în marja summitului Comunităţii Politice Europene (CPE), la Copenhaga, preşedintele francez Emmanuel Macron, relatează AFP.
13:45
Primăria Sectorului 2 a lansat o campanie de înverzire prin care cel puţin 40.000 de arbori vor fi plantaţi, până la sfârşitul anului viitor, pe străzile şi în spaţiile verzi ale acestei zone administrativ-teritoriale.
13:45
Ungurii au luat foc, după ultimul scandal din secuime. Un arbitru ar fi amenințat o fotbalistă care vorbea în maghiară # Adevarul.ro
O jucătoare de la echipa feminină de fotbal KSE Târgu Secuiesc a primit ordin de la arbitrul de centru să nu mai vorbească pe teren în maghiară.
13:45
Regimul lui Kim Jong Un vânează femei cu implanturi mamare. Riscă să fie trimise în lagăre de muncă # Adevarul.ro
Serviciile de securitate din Coreea de Nord au declanșat o acțiune împotriva femeilor care au apelat la operații estetice, în special la augmentări mamare, considerate „obiceiuri capitaliste” de către regimul lui Kim Jong Un.
13:15
Atac la o sinagogă din Manchester: mai multe persoane au fost înjunghiate și o mașină a intrat în mulțime. Suspectul, împușcat de polițiști # Adevarul.ro
Un suspect a fost împușcat de polițiști după ce mai multe persoane au fost înjunghiate, iar o mașină a intrat în trecătorii din fața sinagogii Heaton Park Hebrew Congregation, din orașul britanic Manchester.
Acum 6 ore
13:00
Salvamontiștii prahoveni au anunțat joi, 2 octombrie, că traseele de abrupt din Munţii Bucegi, Baiului şi Ciucaş sunt închise temporar în această perioadă. Meteorologii au emis zilele acestea mai multe avertizări de cod portocaliu și galben de ninsori, valabil în mai multe județe.
12:45
O nouă fabrică va fi inaugurată în România peste aproximativ două săptămâni, la eveniment fiind așteptat inclusiv premierul Ilie Bolojan. Construcția fabricii a fost demarată în primăvara anului trecut pe un teren de 147.000 de metri pătrați.
12:30
Miniștrii Apărării capătă un rol mai influent în politica de securitate a UE. Liderii europeni promit mai multă coordonare # Adevarul.ro
Uniunea Europeană pare pregătită să ofere miniștrilor Apărării un rol mai activ în conturarea politicii comune de securitate, într-un moment în care provocările externe se înmulțesc, iar granițele estice devin tot mai vulnerabile la incursiuni hibride.
12:30
Guvernul trimite în Parlament pachetul apărării. Stagiul militar voluntar, plătit, pentru tineri între 18 și 35 de ani # Adevarul.ro
Guvernul va adopta joi legea stagiului militar voluntar, care le permite tinerilor între 18 și 35 de ani să urmeze, pe bază de voluntariat, un stagiu militar de patru luni într-o bază a Armatei Române. Programul este remunerat și are scopul de a întineri rezerva armatei, a anunțat ministrul Apărării
12:30
Elita mondială pe șosea vine la tRUNsylvania International 10K, proba-vedetă de la Brașov Running Festival: Joyciline Jepkosgei și Vincent Kipkorir țintesc recordurile traseului # Adevarul.ro
A 5-a ediție a Brașov Running Festival va avea loc între 4-5 octombrie 2025, în cartierul brașovean Coresi.
12:30
Bolojan, comparat de un lider PNL cu un medic chirurg care taie răul de la rădăcină. „Oamenii o să înțeleagă” # Adevarul.ro
Ilie Bolojan este ca un doctor care taie răul de la rădăcină, susține liderul PNL Dâmbovița, Virgil Guran. El speră ca și PSD să-și asume reformele Guvernului condus de Ilie Bolojan.
12:15
Papa Leon intervine în dezbaterea privind avortul, care agită Biserica Catolică din SUA: ce însemană să fii pro-viață # Adevarul.ro
Papa Leon al XIV-lea a intervenit pentru prima dată într-o dispută privind avortul care agită Biserica Catolică din SUA.
12:15
Cele patru mari economii ale UE, reticente față de accelerarea planului pentru „zidul de drone” # Adevarul.ro
Inițiativa de consolidare a securității aeriene pe flancul estic al Uniunii Europene a apărut pe fondul unui val recent de incursiuni cu drone în nordul și estul continentului.
12:15
MedLife a finalizat o invesție de peste 3 milioane euro în dezvoltarea celei mai mari clinici multidisciplinare din județul Argeș # Adevarul.ro
MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, își extinde rețeaua națională și inaugurează o nouă hyperclinică multidisciplinară la Pitești, în urma unei investiții totale de 3,1 milioane de euro.
12:15
Viktor Orbán acuză Bruxelles-ul că vrea să ducă Europa în război: „Propunerile sunt pe masă” # Adevarul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a transmis joi un mesaj controversat de la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga, unde a acuzat Bruxelles-ul că „vrea să ducă Europa în război”.
12:00
Pentagonul introduce teste cu detectorul de minciuni și angajamente stricte de confidențialitate # Adevarul.ro
Pentagonul intenționează să introducă acorduri stricte de confidențialitate și testări selective pe poligraf pentru zeci de angajați, printre care se numără oficiali de rang înalt.
12:00
Autorităţile de la Moscova au elaborat un plan prin care ar putea trece rapid la naţionalizarea şi vânzarea activelor deţinute de companii străine aflate încă în Rusia
11:45
Organizatorul galei în care o femeie a fost adusă în lanțuri recidivează: Perversu', huiduit după ce a mimat lupta cu o profesionistă. Cine se află în spatele galelor RFX # Adevarul.ro
Luptele din circuitul RFX sunt girate de operatorul de jocuri de noroc Las Vegas, brand ridicat de frații Sorin și Mihăiță Doroftei.
11:45
Trump intenționează să profite de blocajul guvernamental pentru concedieri masive în rândul funcționarilor publici # Adevarul.ro
Administrația Donald Trump intenționează să profite de blocajul guvernamental („shutdown”) pentru a concedia rapid funcționari federali, scrie Bloomberg.
