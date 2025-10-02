Noaptea minții! Laborator de radioterapie, blocat din cauza unei clinici private. Conducerea DSP Neamț, demisă de Rogobete
Adevarul.ro, 2 octombrie 2025 18:30
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat demiterea conducerii Direcției de Sănătate Publică Neamț, după ce aceasta a blocat avizarea unui proiect pentru un nou corp al Spitalului Județean și a cerut eliminarea laboratorului de radioterapie.
• • •
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat demiterea conducerii Direcției de Sănătate Publică Neamț, după ce aceasta a blocat avizarea unui proiect pentru un nou corp al Spitalului Județean și a cerut eliminarea laboratorului de radioterapie.
Trupa Taxi a lansat melodia „Când Rinocerii”. David Popovici, printre zecile de vedete care apar în videoclip # Adevarul.ro
Piesa „Când Rinocerii” a fost lansată de trupa Taxi, iar printre zecile de personalități care apar în videoclip se numără nume mari din lumea teatrului, literaturii, jurnalismului, dar și sportului.
Medici sancționați în Europa tratează pacienți în România: cazul doctorului radiat pentru abuz sexual care profesează la Cluj # Adevarul.ro
Zeci de medici care au fost sancționați în alte state europene pentru abuz, incompetență sau rasism continuă să profeseze în România, fără ca pacienții să fie informați și fără ca autoritățile să intervină eficient.
Până nu demult, acțiunile erau cea mai logică opțiune pentru românii care doreau să-și investească banii.
Pilot Garage aduce în România un nou standard în verificările auto: expertiză completă în 45 de minute, cu raport detaliat și preluare directă de la client # Adevarul.ro
Piața auto second-hand din România este în continuă creștere, dar și plină de provocări. Fie că ești cumpărător sau vânzător, riscurile sunt reale: kilometraje modificate, accidente ascunse sau reparații superficiale.
Motivul pentru care împrumutul pentru Ucraina din fondurile rusești este blocat: statul care s-a opus vehement # Adevarul.ro
Liderii UE nu au reușit să facă progrese în privința unui împrumut propus de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, bazat pe activele rusești blocate, deoarece Belgia a continuat să se opună ideii, iar Franța și Luxemburg și-au exprimat îngrijorările legate de implicațiile juridice.
Reacția Poliției după ce în centrul Bucureștiului au apărut afișe xenofobe „Apără-ți orașul”, într-o campanie de ură anti-migranți # Adevarul.ro
Pe Bulevardul Magheru din București au apărut afișe cu mesaje xenofobe, care exploatează cazul unui bărbat nigerian arestat preventiv pentru viol.
Mari confuzii în percepţia realităţii găsim la PSD. Confundă economia ţării cu bugetul, cu companiile economice încă de stat, majoritatea falimentare.
Căldura și umiditatea l-au doborât pe un jucător la turneul de la Shanghai: „Tremuram, nu știam unde sunt sau ce zi este” # Adevarul.ro
Francezul Terence Atmane a avut probleme la meciul din primul tur al turneului Masters 1000 de la Shanghai din pricina temperaturilor de peste 30 de grade Celsius și a umidității.
Președintele Nicușor Dan a participat miercuri și joi la reuniunea informală a liderilor europeni de stat și de guvern și la reuniunea Comunității Politice Europene, la Copenhaga, unde a prezentat raportul Procurorului General privind dezinformarea rusă din alegerile prezidențiale din 2024.
Liviu Dragnea scapă de probele DNA în dosarul Tel Drum: Înalta Curte exclude probele obținute cu ajutorul SRI # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins contestația DNA și a confirmat excluderea probelor obținute cu sprijinul SRI în dosarul Tel Drum, în care Liviu Dragnea este inculpat. Decizia este definitivă, iar prejudiciul estimat în acest caz se ridică la aproape 20 de milioane de euro.
Cancerul la sân, principalul diagnostic oncologic în rândul româncelor. Cum poți face gratuit mamografie # Adevarul.ro
În fiecare an, mii de femei din România află că au cancer la sân. Medicina a evoluat și diagnosticul nu reprezintă o condamnare. Cu cât boala este descoperită mai repede, cu atât cresc și șansele de a o învinge. Mamografiile se pot realiza gratuit, cu trimitere de la medicul de familie.
Imagini cutremurătoare din orașul ucrainean transformat în ruine după „eliberarea” rusă: din 10.000 de locuitori a mai rămas o femeie # Adevarul.ro
Mariinka, un oraș cândva plin de viață, a devenit un peisaj apocaliptic după luptele dintre armata rusă și cea ucraineană.
CSM, explicaţii după raportul SUA care a criticat justiția din România: „Prescripţia îşi are originea în legislaţia neclară” # Adevarul.ro
CSM a reacţionat după ce raportul Departamentului de Stat al SUA a semnalat mai multe probleme în sistemul de justiţie românesc.
Virgil Popescu: „Cărbunele este cea mai scumpă sursă de energie. România are nevoie de investiții, nu de întoarcere în trecut” # Adevarul.ro
Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, în prezent europarlamentar, a transmis un mesaj critic privind ideea redeschiderii minelor de cărbune și reluarea producției masive de energie pe bază de combustibili fosili.
Rusia a învățat să ocolească apărarea antiaeriană ucraineană. Eficiența sistemului Patriot a scăzut la 6% # Adevarul.ro
Lunile de atacuri aeriene rusești devastatoare care au vizat producătorii ucraineni de drone sugerează că Moscova a reușit să își modifice rachetele pentru a ocoli mai eficient apărarea antiaeriană ucraineană de bateriile americane Patriot , scrie Financial Times
Valentin Ceaușescu, protectorul Stelei, strigă după medicamente vitale la bătrânețe. O injecție îl costă 7.587 de lei # Adevarul.ro
Valentin Ceaușescu, 77 de ani, este singurul copil aflat în viață al fostului președinte al Români, Nicolae Ceaușescu, împușcat la Târgoviște, pe 25 decembrie 1989.
Donald Trump, ironizat de liderii europeni la Copenhaga, pentru confuzia dintre Armenia și Albania. „A muncit din greu!” # Adevarul.ro
Confuzia geografică a președintelui american Donald Trump a devenit subiect de glume între liderii europeni, la întâlnirea desfășurată joi.
La Copenhaga, liderii europeni pregătesc un ”scut anti-dronă” pentru tot continentul, discută despre finanțarea Ucrainei din activele rusești și află de la Nicușor Dan despre cauzele anulării alegerilor din România.
Aviz de funcționare emis ilegal la secția ATI de la Spitalul Sfânta Maria, unde au murit șapte copii. Rogobete: „Se intră ca în gară” # Adevarul.ro
Avizul de funcționare al secției de Terapie Intensivă (ATI) de la Spitalul Clinic „Sfânta Maria” din Iași a fost emis ilegal, iar neregulile descoperite de Ministerul Sănătății sunt grave, a anunțat joi ministrul Alexandru Rogobete.
Doar 5 minute pe zi! Exercițiile ideale pentru cei care stau mult pe scaun, pentru a scăpa de durerile de spate # Adevarul.ro
Statul prelungit la birou poate provoca dureri de spate și șolduri rigide, însă puțină mișcare poate face diferența. Un antrenor recomandă o rutină de mobilitate de numai cinci minute, ideală pentru cei care lucrează la birou și nu au timp pentru antrenamente complexe.
Baza militară americană de la Deveselu, afectată de criza bugetară din SUA. Militarii continuă activitatea fără plată # Adevarul.ro
Baza americană de la Deveselu, unde este amplasat sistemul de apărare antirachetă Aegis Ashore, a anunţat joi, 2 octombrie, că a rămas fără finanţare din cauza blocajului bugetar din Statele Unite. Cu toate acestea, personalul militar îşi va continua activitatea în mod normal.
Simptomele bizare ale noilor mutații Covid-19 sperie lumea medicală: degerături, pierdere de auz și sughiț continuu # Adevarul.ro
Covid-19 nu se mai rezumă la tuse, febră sau pierderea gustului și a mirosului. După mai bine de trei ani de circulație, virusul continuă să surprindă prin manifestări atipice. Medicii atrag atenția că virusul s-a transformat, având simptome mai variate și uneori neașteptate.
Tinerii care aleg stagiul militar voluntar vor primi la final trei salarii medii pentru cele patru luni de pregătire # Adevarul.ro
Programul este remunerat și are scopul de a întineri rezerva armatei, a anunțat ministrul Apărării. Cei mai buni dintre ei vor putea deveni militari profesioniști.
Plățile cu opțiuni în rate au înregistrat o creștere de 27% în primele 9 luni ale anului, comparativ cu perioada similară a anului trecut, fiind, alături de portofelele digitale, metodele cu cele mai accelerate evoluții ale volumelor de tranzacții digitale.
Momentul în care o şoferiţă neatentă distruge bariera unei parcări din Târgu Jiu și se înfige într-o mașină # Adevarul.ro
O maşină condusă de o șoferiță de 33 de ani a spulberat bariera la intrarea în parcarea unui centru comercial din Târgu Jiu şi a lovit şi un autoturism parcat. Autoturismul femii a ajuns în stradă.
Povestea livratorului care muncește 14 ore pe zi pentru tratamentul iubitei. „Uneori simt că nu mai pot, dar nu am de ales” # Adevarul.ro
Un tânăr livrator din România și-a împărtășit povestea emoționantă de viață, impresionând prin determinarea lui de a-și ajuta iubita. El muncește 14 ore pe zi, după ce partenera lui de viață a suferit un accident teribil, iar acum are nevoie de un tratament costisitor.
Studenții au protestat din nou în fața Palatului Victoria, să își ceară înapoi biletele de tren cu 90% reducere, precum și bursele de care beneficiau anul trecut. Din cauza vremii, doar 20 de manifestanți au fost în piață. Deși ceruseră o întrevedere cu premierul, studenții nu au primit răspuns.
Putin vrea să participe la summitul G20 din Africa de Sud. Prezența lui, incertă din cauza mandatului de arestare # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin intenționează să participe „într-un fel sau altul” la summitul G20, programat pentru 21-22 noiembrie 2025, la Johannesburg, Africa de Sud. Declarația a fost făcută joi, 2 octombrie, de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Victor Orban și Donald Tusk s-au „împuns” la Copenhaga, în fața jurnaliștilor. „Cine este de partea cui în acest război” # Adevarul.ro
Premierii Poloniei și Ungariei au avut un schimb de replici în fața jurnaliștilor, înaintea participării la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Polonezul Donald Tusk i-a spus omologului maghiar că nu își dă seama de ce parte a baricadei joacă și că acesta consideră că nu există
Rușii planificau atacuri cu bombă în trei țări europene. Operațiunea, demascată de Polonia: explozibili ascunși în cutii îngropate în cimitire! # Adevarul.ro
Polonia a dejucat un plan de atacuri teroriste pregătite de serviciile militare de informații rusești, GRU. Explozibili puternici, camuflați în cutii de conservă, erau îngropați în cimitire și urmau să fie folosiți împreună cu drone pentru atacuri în Polonia, Germania și Lituania.
Tentativă de asasinat asupra protejatului lui Putin, Bashar al-Assad, la Moscova: fostul lider sirian, spitalizat # Adevarul.ro
Bashar al-Assad, fostul președinte sirian aflat sub protecția Kremlinului și a președintelui Vladimir Putin, a fost vizat într-o posibilă tentativă de otrăvire, conform rapoartelor Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR).
Comisia Europeană vrea să schimbe regulile digitale: Antreprenorii români pot trimite propunerile # Adevarul.ro
Comisia Europeană face curățenie generală în regulile digitale ale UE și așteaptă sugestiile firmelor și ale antreprenorilor din România - exemple, bune practici și propuneri - despre cum să simplifice legislația digitală (date, inteligență artificială, securitate cibernetică).
Planul României de a produce drone defensive alături de Ucraina: „Este o cursă în care şi noi ca ţară aş vrea să avem un cuvânt” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuț Moșteanu, a explicat stadiul planului României de a produce drone pe teritoriul său împreună cu Ucraina. Banii necesari ar urma să fie asigurați prin programul SAFE.
Gașca Zurli sărbătorește 19 ani de la înființare. Ce surprize le-a pregătit celor mici # Adevarul.ro
Gașca Zurli celebrează 19 ani de la înființare, alături de copii și părinți printr-un weekend aniversar. Evenimentele se vor desfășura pe 11 și 12 octombrie.
Biriș, despre rectificarea bugetară: În general, arată supraestimarea veniturilor. Guvernul trebuie să continue reforma fiscală # Adevarul.ro
Rectificarea bugetară aprobată recent este un pas binevenit spre restabilirea încrederii în actul de guvernare, consideră Gabriel Biriș, fondatorul Tax Institute, trecând în revistă principalele aspecte importante.
Șofer atacat în stil mafiot în trafic de membri ai „Cămătarilor”: au lovit geamurile mașinii cu un cuțit și un baston # Adevarul.ro
Un șofer din București a fost atacat în trafic, după ce a fost implicat într-o șicanare rutieră, cu doi membri ai grupării „Cămătarii”. Agresorii ar fi folosit un cuțit și un baston telescopic pentru a-l determina pe bărbat să coboare din mașină.
Locul care poate ascunde un teribil secret legat de dispariția unei fetițe acum 55 de ani. Poliția redeschide ancheta # Adevarul.ro
O echipă de voluntari care folosește câini specializați în detectarea cadavrelor pentru a căuta trupul unui copil britanic dispărut în Australia în urmă cu mai bine de 55 de ani a găsit o „zonă de interes”.
Capitala s-a transformat în această toamnă într-o veritabilă destinație culturală. Până pe 14 decembrie, la Art Safari oricine poate călători prin Parisul lui Pallady și Matisse, în expoziția „Paris Pallady”.
Prima femeie care va fi executată în statul Tennessee după 200 de ani. Detalii despre crima înfiorătoare comisă acum trei decenii # Adevarul.ro
Dacă execuția lui va fi dusă la îndeplinire, ea va deveni prima femeie executată în Tennessee în 200 de ani și a 19-a femeie executată în istoria modernă a Statelor Unite.
Moscova și-a îmbunățit rachetele pentru a reuși să „păcălească” apărarea antiaeriană ucraineană prin manevre sofisticate # Adevarul.ro
Moscova și-a adaptat rachetele balistice pentru a evita cu succes sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei, inclusiv bateriile americane Patriot.
Eludarea sancțiunilor internaționale ar putea fi pedepsită cu până la 12 ani de închisoare. Anunțul ministrului Oana Țoiu # Adevarul.ro
Cu ajutorul acestui proiect, eludarea sancțiunilor internaționale devine infracțiune, explică Oana Țoiu.
Dronele care zboară în spaţiul aerian european „pot fi distruse”. Macron: „Rusia nu câştigă” # Adevarul.ro
Dronele care zboară în spaţiul aerian european ”pot fi distruse”, anunţă joi, în marja summitului Comunităţii Politice Europene (CPE), la Copenhaga, preşedintele francez Emmanuel Macron, relatează AFP.
Primăria Sectorului 2 a lansat o campanie de înverzire prin care cel puţin 40.000 de arbori vor fi plantaţi, până la sfârşitul anului viitor, pe străzile şi în spaţiile verzi ale acestei zone administrativ-teritoriale.
Ungurii au luat foc, după ultimul scandal din secuime. Un arbitru ar fi amenințat o fotbalistă care vorbea în maghiară # Adevarul.ro
O jucătoare de la echipa feminină de fotbal KSE Târgu Secuiesc a primit ordin de la arbitrul de centru să nu mai vorbească pe teren în maghiară.
Regimul lui Kim Jong Un vânează femei cu implanturi mamare. Riscă să fie trimise în lagăre de muncă # Adevarul.ro
Serviciile de securitate din Coreea de Nord au declanșat o acțiune împotriva femeilor care au apelat la operații estetice, în special la augmentări mamare, considerate „obiceiuri capitaliste” de către regimul lui Kim Jong Un.
Atac la o sinagogă din Manchester: mai multe persoane au fost înjunghiate și o mașină a intrat în mulțime. Suspectul, împușcat de polițiști # Adevarul.ro
Un suspect a fost împușcat de polițiști după ce mai multe persoane au fost înjunghiate, iar o mașină a intrat în trecătorii din fața sinagogii Heaton Park Hebrew Congregation, din orașul britanic Manchester.
Salvamontiștii prahoveni au anunțat joi, 2 octombrie, că traseele de abrupt din Munţii Bucegi, Baiului şi Ciucaş sunt închise temporar în această perioadă. Meteorologii au emis zilele acestea mai multe avertizări de cod portocaliu și galben de ninsori, valabil în mai multe județe.
O nouă fabrică va fi inaugurată în România peste aproximativ două săptămâni, la eveniment fiind așteptat inclusiv premierul Ilie Bolojan. Construcția fabricii a fost demarată în primăvara anului trecut pe un teren de 147.000 de metri pătrați.
Miniștrii Apărării capătă un rol mai influent în politica de securitate a UE. Liderii europeni promit mai multă coordonare # Adevarul.ro
Uniunea Europeană pare pregătită să ofere miniștrilor Apărării un rol mai activ în conturarea politicii comune de securitate, într-un moment în care provocările externe se înmulțesc, iar granițele estice devin tot mai vulnerabile la incursiuni hibride.
