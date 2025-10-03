Marius Lulea: „Nicușor Dan ne-a făcut de râs la Copenhaga”. George Simion prezintă în Parlament „raportul AUR despre alegeri”
Adevarul.ro, 3 octombrie 2025 13:00
George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a anunțat că va pune pe masa parlamentarilor, vineri, „raportul AUR despre alegeri”. Între timp, unul dintre liderii partidului, Marius Lulea, l-a atacat pe președintele Nicușor Dan pe aceeași temă.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
13:00
Marius Lulea: „Nicușor Dan ne-a făcut de râs la Copenhaga”. George Simion prezintă în Parlament „raportul AUR despre alegeri” # Adevarul.ro
George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a anunțat că va pune pe masa parlamentarilor, vineri, „raportul AUR despre alegeri”. Între timp, unul dintre liderii partidului, Marius Lulea, l-a atacat pe președintele Nicușor Dan pe aceeași temă.
Acum 30 minute
12:45
Româncă arestată pe un aeroport din Italia, după ce a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac # Adevarul.ro
O româncă de 46 de ani a fost arestată pe aeroportul Orio al Serio din Bergamo, Italia, după ce vameşii au descoperit că transporta aproape 1,4 kilograme de substanţe ilegale ascunse în corpul său. Femeia avea în stomac 120 de capsule de plastic.
12:45
Turist rătăcit pe munte, recuperat de salvamontiștii din Sibiu. Bărbatul nu avea echipament adecvat # Adevarul.ro
Un bărbat de 37 de ani din Bucureşti a fost salvat de echipa Salvamont Sibiu, după ce s-a rătăcit pe munte în condiţii de iarnă, fără să aibă echipament corespunzător sau cunoştinţe despre trasee.
12:45
HUAWEI WATCH GT 6 Pro: smartwatch cu autonomie RECORD de până la trei săptămâni și GPS ultra-precis # Adevarul.ro
Într-o lume în care timpul pare să se scurgă mai repede ca niciodată, HUAWEI WATCH GT 6 Pro vine cu un mesaj simplu, dar puternic: ai grijă de tine, iar tehnologia te poate ajuta să o faci în cel mai natural mod posibil.
Acum o oră
12:30
S-a dat de gol! Simona Halep, cadou impresionant din partea jumătății sale. Cine se află în spatele gestului romantic # Adevarul.ro
Dubla deținătoare de Mare Șlem pare să-și fi găsit jumătatea.
12:30
Premierul Ilie Bolojan prezintă vineri bilanțul la 100 de zile de la preluarea mandatului # Adevarul.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan va susține vineri, 3 octombrie, la Palatul Victoria, o conferință de presă, la 100 de zile de guvernare.
12:15
Alegeri tensionate în Cehia: viitorul economic, prins între pro-europeni și antisistem # Adevarul.ro
Cehia votează în zilele de 3 și 4 octombrie la alegerile parlamentare, scrutinul fiind unul cu miză uriașă, pentru că rezultatele ar putea îndepărta țara de calea pro-europeană.
Acum 2 ore
12:00
Român de 23 de ani, implicat într-o fraudă uriașă cu permise auto în Franța. Dădea examenul în locul altor candidați pentru sume mari de bani # Adevarul.ro
Un român de 23 de ani a pus la punct o schemă ilegală prin care a reușit să obțină zeci de mii de euro în Franța. Tânărul a susținut proba practică a examenului auto de peste 20 de ori, de fiecare dată cu acte false, în locul altor candidați.
12:00
Mărturia unui ucrainean înrolat cu forța care ajută mișcarea de rezistență Ateș: „Sunt sătui de război” # Adevarul.ro
Un ucrainean din teritoriile ocupate, obligat să se înroleze în armata rusă, a dezvăluit cum opune rezistență cu discreție, ajutându-i pe partizanii ucrainenii din mișcarea Ateș, relatează The Kyiv Independent.
12:00
Un bărbat a fost luat pe capotă de un șofer, după un conflict în faţa Spitalului Universitar. De la ce a pornit scandalul # Adevarul.ro
Un șofer în vârstă de 47 de ani a fost reţinut după ce a lovit cu maşina un alt bărbat, care a vrut să îl împiedice să parcheze în faţa Spitalului Universitar din Bucureşti.
11:30
MAE respinge declarațiile lui Putin despre alegerile din România: „Nu vom accepta niciodată lecții despre democrație venite de la Moscova” # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe a reacționat la declarațiile președintelui rus Vladimir Putin, care a afirmat, în cadrul forumului Valdai, că „în România procedurile democratice au fost transformate într-o farsă”.
11:30
După moartea a șapte copii, președintele CJ Iași le cere părinților să aibă în continuare încredere în Spitalul „Sfânta Maria” # Adevarul.ro
După tragedia de la Spitalul de Pediatrie „Sfânta Maria” din Iași, unde șapte copii au murit în urma infectării cu bacteria Serratia marcescens, președintele CJ, Costel Alexe, le cere părinților să aibă în continuare încredere și să își ducă copiii la această unitate medicală.
11:30
Vijelii, ploi și viscol în jumătate de țară. Meteorologii avertizează: rafale de peste 90 km/h. Cât va mai dura vremea rea # Adevarul.ro
Jumătate de țară este puternic afectată de vremea rea, cu vânturi puternice care depășesc 90 de kilometri pe oră la rafală, ploi și chiar viscol pe alocuri, avertizează meteorologii.
11:30
Arbitru condamnat la 13 ani de închisoare, după ce a agresat sexual mai multe minore. Le aborda pe Snapchat într-un mod teribil # Adevarul.ro
Bărbatul a fost condamnat la închisoare după ce a agresat, în mod repetat, mai multe minore.
11:15
Administrația Trump dă undă verde unui pachet de arme în valoare de 51 de milioane de dolari pentru Ucraina # Adevarul.ro
Administrația Trump a notificat săptămâna aceasta Congresul cu privire la vânzarea unui pachet masiv de arme pentru Ucraina, în timp ce simultan evaluează furnizarea de informații suplimentare pentru lovituri de la mare distanță asupra infrastructurii energetice rusești.
11:15
Legia Varșovia, oaia neagră a fotbalului polonez.
Acum 4 ore
11:00
Incendiu la chiliile Mănăstirii Cozia Veche. Traficul a fost blocat pe DN 7 în județul Vâlcea # Adevarul.ro
Un incendiu a izbucnit vineri dimineață, 3 octombrie, la chiliile Mănăstirii Cozia Veche din județul Vâlcea, flăcările cuprinzând acoperișul clădirii. Potrivit ISU Vâlcea, nu au fost raportate victime. Traficul pe DN 7 a fost oprit temporar pentru a permite intervenția.
11:00
Putin încearcă să submineze NATO din interior. Trei direcții prin care Moscova testează rezistența Occidentului # Adevarul.ro
Rusia pune la încercare unitatea Occidentului.
11:00
ANAF a anunțat vineri că a preluat oficial imobilul din centrul Sibiului, de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, schimbând yala ușii și întocmind un proces-verbal în lipsa fostului președinte Klaus Iohannis și a soției sale, Carmen Iohannis.
10:45
Alertă cu drone în Soci, la scurt timp după discursul lui Vladimir Putin despre războiul din Ucraina # Adevarul.ro
Sirenele de alarmă au răsunat vineri în Soci, în sud-vestul Rusiei, la scurt timp după ce președintele Vladimir Putin a susținut un discurs despre războiul din Ucraina și alte subiecte în cadrul unui forum organizat în oraș.
10:15
Prinţul William a explicat ce schimbări vrea să aducă monarhiei: „Viaţa ne pune la încercare” # Adevarul.ro
Prinţul William a declarat că protejarea familiei a fost pentru el o prioritate atunci când soţia lui, Kate, şi tatăl, regele Charles, s-au îmbolnăvit, mărturisind totodată că va încerca să modernizeze monarhia atunci când va deveni suveran.
10:15
Explozie și incendiu la cea mai mare rafinărie de pe coasta de vest a SUA, la câţiva kilometri de aeroportul din Los Angeles # Adevarul.ro
Un incendiu de proporții a izbucnit joi seara la rafinăria Chevron din El Segundo, Los Angeles, cea mai mare de pe coasta de vest a Statelor Unite. Explozia inițială a fost resimțită ca un cutremur de mică intensitate, însă până acum nu au fost raportate victime.
10:00
Calificați, dar blocați: Iran, în centrul unui scandal la Mondial. Americanii le-au interzis accesul la tragerea la sorți # Adevarul.ro
Tensiunile politice dintre cele două țări ar putea împiedica naționala să facă deplasarea.
10:00
71 de cazuri de infecții nosocomiale confirmate la Spitalul Județean Constanța în două luni, deși unitatea a atras peste 34 milioane de lei pentru combaterea acestora # Adevarul.ro
La Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța au fost confirmate 71 de cazuri de infecții nosocomiale în perioada iulie – septembrie 2025, potrivit datelor raportate către Direcția de Sănătate Publică (DSP).
09:45
Gigi Becali face curățenie la FCSB, după eșcul din Europa. Trei jucători sunt pe făraș. „Întăresc echipa la iarnă. Vai de capul meu, abia aștept” # Adevarul.ro
Patronul campioanei României nu mai are răbdare. Gigi Becali a luat măsuri după eșecul cu Young Boys Berna, 0-2.
09:45
Posibila dovadă a existenței unui alt univers „conectat la universul nostru” printr-o „gaură de vierme” # Adevarul.ro
Colaborarea dintre Observatorul de unde gravitaționale cu interferometru laser (LIGO) și Virgo ar fi detectat dovezi ale existenței unui alt univers, potrivit unui nou articol preliminar care analizează evenimentul gravitațional neobișnuit GW190521.
09:30
Maşină de poliţie lovită în trafic, la Suceava, în timp ce mergea spre un accident produs de un șofer de 93 de ani. „Era coloană, nu am văzut nimic” # Adevarul.ro
Un echipaj de poliție din Suceava a fost implicat într-un accident rutier chiar în timp ce se afla în misiune. Autospeciala a fost lovită de un vehicul în drumul său spre locul unui accident provocat de un șofer de 93 de ani.
09:15
Cel puțin 57 de palestinieni uciși în Gaza. Hamas analizează planul lui Trump pentru încetarea războiului # Adevarul.ro
Cel puţin 57 de palestinieni au fost ucişi joi, 2 octombrie, în Fâşia Gaza, în urma atacurilor israeliene şi a schimburilor de focuri, au anunţat oficiali din domeniul sănătăţii. Printre victime se află şi un angajat al organizaţiei Medici Fără Frontiere.
Acum 6 ore
09:00
Un autobuz s-a făcut scrum, vineri dimineață, pe Șoseaua Vizirului din Brăila. Pompierii au intervenit cu patru autospeciale pentru a stinge incendiul, iar circulația a fost blocată pe un sens de mers.
09:00
Partidul Maiei Sandu în pericol. În ce condiții ar putea pierde majoritatea în Parlamentul de la Chișinău # Adevarul.ro
Chiar dacă, în urma alegerilor parlamentare de duminică, partidul fondat de Maia Sandu, actualul președinte al Republicii Moldova, a reușit să obțină 55 de mandate, viitoarea guvernare de la Chișinău poate fi extrem de fragilă.
08:45
„Să îi lăsăm să le prindă!”. Răspunsul plin de cinism dat de Putin, întrebat despre dronele rusești din spațiul NATO # Adevarul.ro
La reuniunea Clubului Valdai din 2 octombrie 2025, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a răspuns în mod batjocoritor la o întrebare privind dronele rusești care au pătruns recent în spațiul aerian al unor state membre NATO.
08:45
Ciuca bătăilor în FCSB-Young Boys. Străinii au pus tunurile pe fundașul campioanei: „Monteiro își bate joc de el/Face orice, dar nu apără” # Adevarul.ro
Valentin Crețu a fost declarat cel mai slab jucător de pe teren în duelul direct FCSB - Young Boys Berna, 0-2, în etapa a doua din Europa League.
08:30
Vântul puternic a făcut prăpăd în București și Ilfov. Bilanțul pagubelor: copaci căzuţi, 23 de maşini avariante, acoperişuri desprinse # Adevarul.ro
Vântul puternic care a lovit Capitala și județul Ilfov în noaptea de joi spre vineri a provocat pagube semnificative. Pompierii au fost solicitați la aproape 40 de intervenții, majoritatea pentru copaci doborâți de rafale, care au distrus peste 20 de autoturisme.
08:15
Aeroportul din Munchen, închis după observarea unor drone care survolau zona. Zboruri anulate sau deviate # Adevarul.ro
Aeroportul din Munchen, Germania, a fost închis în noaptea de joi spre vineri, fiind anulate cel puțin 17 zboruri, după ce au fost observate drone în apropierea spațiului său aerian.
07:45
Un bărbat din Brăila a murit după ce a fost diagnosticat cu meningită provocată de virusul West Nile. Alte patru cazuri în județ # Adevarul.ro
Unul dintre cei cinci pacienți din Brăila diagnosticați cu meningită provocată de virusul West Nile a murit. Direcția de Sănătate Publică atrage atenția asupra riscului și recomandă populației măsuri de protecție împotriva țânțarilor.
07:30
Putin spune că trimiterea de rachete Tomahawk la Kiev ar reprezenta o „nouă escaladare” între Rusia şi SUA # Adevarul.ro
Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi că trimiterea de rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acţiune la Kiev ar reprezenta „o noua escaladare” între Moscova şi Washington.
Acum 8 ore
07:00
Cinci avioane de vânătoare americane s-au apropiat de zonele de coastă a Venezuelei. Maduro, pregătit să declare starea de urgenţă # Adevarul.ro
Vladimir Padrino, ministrul venezuelean al Apărării, a denunțat că cinci avioane de vânătoare americane „au îndrăznit să se apropie” de zonele de coastă ale țării sale, în contextul creşterii tensiunilor dintre cele două ţări în urma desfăşurării de nave de război de către SUA în largul Caraibelor.
06:45
Autorul atacului din faţa unei sinagogi din Manchester este un britanic de origine siriană # Adevarul.ro
Autorul atacului comis joi dimineaţa în faţa unei sinagogi din Manchester, Anglia, împuşcat mortal de poliţie, este un britanic de 35 de ani, de origine siriană, a anunţat poliţia locală într-un comunicat, potrivit AFP.
06:30
Putin anunță că monitorizează „militarizarea Europei” şi promite „un răspuns foarte convingător la ameninţări” # Adevarul.ro
Vladimir Putin a declarat joi că Rusia mamonitorizează îndeaproape „militarizarea crescândă a Europei”, promiţând un „răspuns la ameninţări”, în contextul în care ţările europene îşi intensifică investiţiile militare de la atacul Rusiei asupra Ucrainei în 2022, relatează AFP.
06:15
Tinerii români și banii lor: accesul la locuințe și serviciul militar obligatoriu, principalele frici # Adevarul.ro
Un sondaj recent realizat în ce-i privește pe tinerii din România, Polonia și Cehia arată că românii sunt extrem de îngrijorați în privința posibilității de a avea propriile locuințe, dar și legat de o eventuală reintroducere a serviciului militar obligatoriu.
05:45
Țara din UE în care extremiștii se pregătesc să preia puterea. Expert: „Pentru noi nu e deloc bine, pentru Viktor Orbán, da” # Adevarul.ro
Ungaria și Slovacia, țări conduse de politicieni eurosceptici, dau mari bătăi de cap Comisiei Europene, însă în curând ar putea să mai apară o problemă. Republica Cehă are alegeri parlamentare în weekend, iar un partid eurosceptic populist este în cărți să câștige alegerile.
05:15
Proiect: Angajatorii ar putea plăti mai mulți bani pentru pensiile private ale angajaților # Adevarul.ro
Angajatorii ar putea plăti mai mulți bani pentru pensiile private ale angajaților, potrivit unui proiect de act normativ depus recent la Senat, sumele virate lunar în fondurile Pilonului 2 fiind deductibile.
Acum 12 ore
04:45
Legea stagiului militar voluntar: cât de pregătită este România pentru un nou sistem de rezerviști # Adevarul.ro
Guvernul a adoptat proiectul legii privind stagiul militar voluntar plătit, care le permite tinerilor între 18 și 35 de ani să urmeze patru luni de pregătire de bază, cu indemnizație lunară și bonus financiar la final.
04:30
Linia frontului se fragilizează pentru ruși în Ucraina. Explicațiile unui fost membru ar trupelor speciale americane SEAL # Adevarul.ro
Armata rusă întâmpină dificultăți majore în fața contraofensivei ucrainene, în contextul unei serii de atacuri coordonate care afectează infrastructura militară și logistică a Moscovei.
04:15
Marca proprie sau ofertele speciale ale supermarketurilor? Ce cred românii că e mai avantajos # Adevarul.ro
România are cea mai mare inflaţie din Uniunea Europeană, iar acest lucru îi determină pe români să se gândească foarte bine înainte de a face cumpărături, chiar dacă se limitează la strictul necesar trecut pe listă.
03:45
S-a schimbat soarta războiului din Ucraina? Expert: „Trump a trecut de partea Ucrainei, fără să intre în război alături de Ucraina” # Adevarul.ro
Armata ucraineană va primi, în premieră, informații de la serviciile secrete americane pentru a lansa rachete împotriva structurilor energetice rusești. Această evoluția marchează renunțarea lui Trump la postura de mediator, spune expertul Hari Bucur Marcu.
03:30
Ucraina își extinde utilizarea elicopterelor pentru a contracara dronele rusești cu rază lungă de acțiune, în urma rapoartelor de pe câmpul de luptă care au evidențiat eficiența acestei tactici, relatează publicația militară ucraineană Militarnyi.
03:15
Exercițiul viral care înlocuiește abdomenele clasice: talie suplă și zero dureri de spate. Cum se face antrenamentul din picioare # Adevarul.ro
Descoperă exercițiul viral care înlocuiește abdomenele clasice: abdomen tonifiat, talie suplă și zero dureri de spate, mai ales după 40 de ani.
02:45
Secretele celei mai înfricoșătoare armate din istorie. Cum a reușit să-și domine adversarii fără să le ofere nicio șansă de apărare # Adevarul.ro
În secolul al XIII-lea, asupra Europei s-a abătut una dintre cele mai crunte invazii din istoria sa. Mongolii au reușit devasteaze totul în cale și să înghenuncheze rapid armatele regilor și principilor europeni. Specialiștii au identificat o serie de secrete ale acestor războinici ai stepelor.
02:15
Artrita reumatoidă începe în tăcere: semne timpurii pe care le poți detecta cu ani înainte de simptome și preveni deteriorarea articulațiilor # Adevarul.ro
Află cum artrita reumatoidă poate fi detectată cu ani înainte de simptome și cum semnele timpurii, până acum necunoscute, pot preveni deteriorarea articulațiilor.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.