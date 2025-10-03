Terorism „de casă”. DIICOT anchetează un bărbat care testa bombe improvizate
Adevarul.ro, 3 octombrie 2025 14:30
Un bărbat de 33 de ani din Bistrița Năsăud este acuzat de procurorii DIICOT de săvârșirea unor acte de terorism după ce a produs două dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe care le-a filmat și testat în locuința proprie și în împrejurimile acesteia.
