4 octombrie: 172 de ani de la începerea războiului pierdut al Rusiei
Adevarul.ro, 4 octombrie 2025 00:15
Născut la 4 octombrie 1943, Florian Pittiș a lucrat la Teatrul Bulandra din Capitală. La 4 octombrie 1853 a început și războiul Crimeei, iar în anul 1934 s-a născut actorul Mircea Albulescu.
• • •
Acum 30 minute
01:00
Vrei să cumperi o mașină la mâna a doua? Atenție la cele aduse din Germania, Belgia, Olanda și Italia # Adevarul.ro
Piața auto second-hand din Europa a atins în 2024 o valoare de 635 de miliarde de euro, însă rămâne marcată de fraude: aproape 5% dintre mașinile scoase la vânzare aveau kilometrajul modificat, iar 40% prezentau daune ascunse, potrivit experților auto.
Acum 2 ore
00:15
00:00
Educația superioară, un lux în România. Doar 1 din 4 tineri își permite să termine o facultate # Adevarul.ro
Doar 23,2% dintre tinerii români cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani au terminat o facultate. Asta arată datele Eurostat. Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la acest capitol. Lipsa banilor este unul dintre motivele care îi țin pe tineri departe de educație, spun specialiștii.
00:00
Europa trebuie să-și apere democrația liberală, avertizează Merz și Macron la 35 de ani de la reunificarea Germaniei # Adevarul.ro
Cancelarul german și președintele francez au tras un semnal de alarmă asupra amenințărilor la adresa democrației liberale, subliniind că Europa trebuie să-și recâștige capacitatea de apărare și să-și consolideze competitivitatea economică în fața unui mediu internațional tot mai instabil.
3 octombrie 2025
23:30
Salvamont intervine în Munții Bucegi și Parâng: turiști blocați în zăpadă și mașini surprinse de viscol # Adevarul.ro
Doi turiști au rămas blocați în zăpadă în Munții Bucegi, iar cinci persoane au întâmpinat probleme similare în Parâng, în contextul avertizărilor meteo și a stratului consistent de zăpadă. Salvatorii montani intervin pentru a-i aduce în siguranță la baza muntelui.
Acum 4 ore
23:15
Dinamo urcă pe locul 2 în Superliga, după o serie incredibilă de 9 meciuri fără înfrângere # Adevarul.ro
Alb-roșii, succes greu pe terenul băltit de la Clinceni.
23:00
Energizantele cresc riscul de anxietate și gânduri suicidale la tineri. Semnal de alarmă tras de un psihiatru # Adevarul.ro
Consumul de băuturi energizante poate avea efecte grave asupra sănătății mintale a adolescenților, avertizează medicul psihiatru Sorin Pletea.
22:30
Fotoreporterul francez Antoni Lallican a murit vineri în urma unui atac cu dronă în regiunea Doneţk, în estul Ucrainei. Preşedintele Emmanuel Macron a confirmat decesul şi i-a adus un omagiu pe platforma X.
22:30
Trump autorizează lovituri țintite, dar Ucraina nu poate obține avantaj dacă Rusia e „ca un sanctuar” # Adevarul.ro
Trump a permis furnizarea de informații ucrainenilor pentru a lovi mai precis infrastructura energetică a Rusiei, însă ezită în privința furnizării rachetelor ghidate Tomahawk și nu impune sancțiuni dure Moscovei.
22:15
O româncă a devenit virală pe rețelele sociale după ce a decis să facă o schimbare majoră în viața ei.
21:45
TikTok a închis zeci de conturi care încercau să influențeze alegerile parlamentare din Cehia, prin „glorificarea lui Vladimir Putin” # Adevarul.ro
Platforma de partajare video TikTok a şters zeci de conturi raportate pentru încercarea de a interfera în alegerile parlamentare din Cehia, Experţii au semnalat sute de conturi pe TikTok ca afişând un comportament neautentic, iar platforma a eliminat zeci din acestea.
21:45
Patru morți într-un atac al armatei americane asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri # Adevarul.ro
Armata americană a lovit din nou o ambarcațiune suspectată de trafic de droguri în largul coastelor Venezuelei.
21:30
Furtuna a făcut prăpăd în București: străzi inundate, copaci doborâți, zboruri deviate. Ce pot face proprietarii cu mașini avariate # Adevarul.ro
Furtuna violentă din București a lăsat în urmă zeci de copaci doborâți și pagube semnificative în mai multe sectoare, în timp ce două avioane care urmau să aterizeze pe Otopeni au fost deviate la Sibiu și Craiova.
21:30
Mihaela Cambei e campioană mondială la haltere! Și-a mai trecut în cont încă două medalii de argint # Adevarul.ro
Vicecampioana olimpică ține steagul sus pentru România.
Acum 6 ore
21:15
100 de zile de guvernare Bolojan: asumări în serie, scandaluri politice și reforme încă pe hârtie. „Criza a început cu guvernul Cîțu” # Adevarul.ro
Guvernul Bolojan a împlinit 100 de zile pe 30 septembrie, iar bilanțul indică 6 asumări de răspundere în Parlament, 5 moțiuni de cenzură fără succes și două moțiuni simple, după măsurile fiscal-bugetare care au provocat atât proteste în societate, cât și scandal în coaliție.
21:15
Lucrările de la planşeul Unirii vin cu restricții de circulație în Sectorul 4. Ce zonă este vizată # Adevarul.ro
Brigada Rutieră a Capitalei a anunţat vineri seara că, începând cu data de 6 octombrie, ora 6:00, Primăria Sectorului 4 va proceda la instituirea restricţiilor temporare de circulaţie necesare reabilitării şi consolidării planşeului de acoperire a râului Dâmboviţa din Piaţa Unirii.
21:00
Bolojan explică suplimentarea bugetului pentru serviciile secrete: „Nu-şi puteau acoperi integral salariile” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că serviciile de informații au primit mai mulți bani la ultima rectificare bugetară pentru a-și putea acoperi salariile.
20:45
Viitorul muzicii? O cântăreață AI cucerește topul Billboard și a semnat un contract de 3 milioane de dolari # Adevarul.ro
Xania Monet, o artistă R&B creată complet prin inteligență artificială, a intrat în topurile Billboard și a semnat un contract discografic în valoare de 3 milioane de dolari.
20:45
Capitala are un nou prefect, de la USR. Alți trei prefecți din partidul lui Dominic Fritz au fost numiți la Botoșani, Timiș, Bacău # Adevarul.ro
Andrei Nistor, propus de USR, a devenit vineri noul prefect al Bucureștiului și și-a depus jurământul, primind felicitări și susținere din partea partidului și colegilor săi.
20:45
Gruparea Hamas va solicita probabil unele revizuiri cheie ale propunerii de încetare a focului a lui Donald Trump, dar este de așteptat să accepte planul în următoarele zile ca bază pentru reluarea negocierilor, spun analiști și surse apropiate grupării, relatează The Guardian.
20:30
Reacția lui Bolojan la teoria privind un plan premeditat pentru a ajunge premier. Cine poartă vina pentru anularea alegerilor # Adevarul.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a respins teoriile conspiraţiei care sugerează că renunţarea la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Bihor şi candidatura pentru Senat au făcut parte dintr-un plan prestabilit pentru a ajunge preşedinte al Senatului, preşedinte interimar şi premier al României.
20:30
Președintele Nicușor Dan, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, a participat la deschiderea oficială a primei ediții a Romanian Creative Week 2025 Bucharest.
20:15
Un atac rusesc cu dronă a provocat un incendiu devastator la o fermă de porci din nord-estul Ucrainei, soldat cu moartea a aproximativ 13.000 de animale.
20:15
Cazul chiriei de lux de la EximBank: Directorul Halalai, încă în funcție, la 3 luni după ce Bolojan a cerut demiterea # Adevarul.ro
Premierul Bolojan a cerut schimbarea directorului EximBank, Traian Halalai, însă Ministerul Finanţelor încă nu a finalizat procedura. În paralel, procurorii au deschis o cercetare penală.
19:45
Salariile în sectorul public şi pensiile, plafonate până în 2027. Când spune Bolojan că își va reveni economia # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că până la sfârşitul anului viitor salariile în sectorul public şi pensiile au fost plafonate.
19:30
Președintele ANAF: „Nu avem indicii că soții Iohannis ar vrea să achite sumele datorate”. Politolog: Mizerabil! # Adevarul.ro
Președintele ANAF, Adrian Nica, a explicat că intrarea în imobilul fostului președinte Klaus Iohannis din Sibiu a fost necesară pentru a recupera datoriile neachitate către stat.
19:30
Trecerea cu bacul pe ruta Oryahovo (Bulgaria) – Bechet (România), suspendată. Atenționarea MAE # Adevarul.ro
Activitatea de transport cu feribotul este suspendată temporar la traversarea fluviului Dunărea, pe la punctul de trecere Oryahovo-Bechet, până la data de 5 octombrie, ora 08:00.
19:30
Imagini publicate de armata olandeză arată un marcaj distinctiv pe avionul F-35 care a doborât în premieră drone rusești # Adevarul.ro
Armata olandeză a publicat fotografii cu un avion de vânătoare stealth F-35 având imprimat un marcaj recent în formă de dronă, după ce avionul avansat a fost folosit pentru a doborî drone rusești care au încălcat spațiul aerian al Alianței, relatează Business Insider.
Acum 8 ore
19:15
Alina Bica, fosta șefă DIICOT, liberă definitiv. Curtea de Apel Bucureşti a retras mandatul de arestare și de executare a pedepsei # Adevarul.ro
Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri, retragerea mandatului european de executare a pedepsei cu închisoarea şi mandatul european de arestare emise pe numele Alinei Bica, considerând că pedeapsa de 4 ani de închisoare a fostei şefe a DIICOT a fost executată integral.
19:15
Generalul (r) Alexandru Grumaz vorbește despre „lupta în cosmos” a Rusiei cu state NATO. Moscova a încercat să bruieze sateliții militari ai Regatului Unit și ai Germaniei. Atât China, cât și Rusia au dezvoltat lasere care ar putea fi folosite pentru a perturba sateliții unui adversar.
19:00
Cine sapă groapa altuia... Un bărbat care lucra la un loc de veci în cimitir a fost prins sub malul de pământ # Adevarul.ro
Un bărbat de 47 de ani a fost surprins, vineri, de un mal de pământ, în timp ce săpa o groapă în cimitirul din localitatea Mlenăuţi, judeţul Botoşani. Bărbatul a fost scos de pompieri şi a fost transportat la spital.
19:00
Sechestru pe averea colosală a rețelei de proxeneți ajutate de un polițist și 22 de persoane reținute. Cum opera gruparea # Adevarul.ro
În urma zecilor de percheziții desfășurate joi, au fost reținute 22 de persoane, iar anchetatorii au pus sechestru pe 30 de imobile și 69 de vehicule.
18:45
Bolojan: La Constanţa este linişte, la Odesa cad bombele. Apărarea României are un cost # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat, vineri, că apărarea României presupune cheltuieli semnificative și că accesarea creditului SAFE a fost o decizie corectă.
18:45
Pentagonul înăsprește regulile pentru personal și jurnaliști: teste poligraf și confidențialitate strictă # Adevarul.ro
Departamentul Apărării al SUA pregătește o schimbare majoră în politicile interne, menită să întărească securitatea națională și să prevină scurgerile de informații militare.
18:00
Cătălin Predoiu, viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne, s-a întâlnit cu Ivica Dačić, vicepremier și ministru de Interne al Republicii Serbia.
18:00
Autoritățile bulgare au instituit starea de urgență după ce ploi torențiale au afectat grav regiunea Burgas.
18:00
Președintele american Donald Trump a dat grupării Hamas termen până duminică pentru a accepta planul său de încetare a focului în Fâșia Gaza, altminteri „se va dezlănțui iadul”, a amenințat el.
18:00
Mărturisirea făcută de Gabriela Cristea lui Măruță după ce și-a dat demisia de la Antena Stars. „Gata, până aici a fost” # Adevarul.ro
Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Gabriela Cristea a vorbit despre momentul care a determinat-o să renunțe la televiziune, la începutul acestui an.
17:45
În interiorul buncărului nuclear al lui Donald Trump, construit pentru Al Treilea Război Mondial, „cel mai sigur loc de pe Pământ” # Adevarul.ro
Donald Trump a deschis porțile buncărului său subteran pentru război nuclear, dezvăluind un oraș subteran construit pentru a-l proteja pe el și pe oficialii guvernamentali.
17:30
Războiul din Ucraina nu mai e cel din anii 2023–2024, când tranșeele erau separate de câteva sute de metri, acum fâșia gri e mult mai largă, dar aproape la fel de periculoasă, în care viețile se risipesc tot cu viteza luminii. La fiecare câteva luni dispare o armată de bărbați, ruși și ucraineni.
17:30
O direcție din Ministerul Agriculturii are patru șefi și doar 14 angajați. Explicațiile directoarei: „Nu e în atribuția mea” # Adevarul.ro
O direcție din Ministerul Agriculturii funcționează cu patru posturi de conducere la doar 14 angajați activi.
17:30
Condamnare la moarte pentru un bărbat din Tunisia acuzat că l-a criticat pe Facebook pe președintele Kais Saied # Adevarul.ro
Un bărbat tunisian a fost condamnat la moarte după ce a publicat pe Facebook mesaje critice la adresa președintelui Kais Saied, notează Reuters.
17:30
Bolojan, despre protestul magistraților: „Dacă activitatea e suspendată parțial, moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a ținut să puncteze vineri, cu ocazia bilanțului a 100 de zile de activitate la Palatul Victoria, că magistrații nemulțumiți de reforma pensiilor speciale care și-au suspendat parțial activitatea, riscă să aibă și salariile suspendate parțial.
Acum 12 ore
17:15
Trupele de asalt rusești de pe frontul din Ucraina ar putea lupta în curând călare. Potrivit ziarului Kommersant, armata rusă încearcă să resusciteze unitățile de cavalerie pentru o mobilitate suplimentară, relatează Meduza.
17:15
Registrul Auto Român denunță un fake-news legat de anvelopele de iarnă. Care sunt cauciucurile bune # Adevarul.ro
Reprezentanții Registrului Auto Român au făcut o precizare importantă pentru şoferi, în condițiile în care aceştia se pregătesc să-şi monteze cauciucurile de iarnă. Specialiştii au demontat un fake news şi au transmis care sunt, de fapt, anvelopele legale de iarnă.
17:00
Preşedinta BCE, Christine Lagarde, a avertizat cu privire la reducerea standardelor de reglementare bancară, argumentând că în schimb trebuie întărită supervizarea instituţiilor financiare non bancare.
17:00
Echipajele Simone Tempestini/Sergiu Itu și Norbert Maior/Francesca Maior vor reprezenta România la etapa finală a Campionatului European de Raliuri (FIA ERC), care are loc în acest weekend în Croația, ambele reușind să încheie în Top 10 calificările de vineri.
16:45
Șefa ATI și cea a Serviciului de Prevenire a Infecțiilor, destituite după ce șase nou-născuți și-au pierdut viața # Adevarul.ro
Șefa secției ATI și cea a Serviciului de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale (SPIAAM) din cadrul Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași au fost destituite, a anunțat noul manager al unității medicale, Radu Constantin Luca.
16:45
Lidera de extremă dreapta Marine Le Pen a mers cu pisica la o întâlnire cu premierul Franței. „Nu se desparte de ea” # Adevarul.ro
Marine Le Pen, lidera de extremă dreapta din Franţa, a sosit vineri la Matignon pentru a se întâlni cu prim-ministrul Sébastien Lecornu. Ea a fost însoțită de o pisică.
16:30
Bolojan, despre nevoia de disciplină financiară: „Degeaba am mărit taxele, dacă banii nu sunt colectați și nu intră în bugetul statului” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, 3 octombrie, că majorarea taxelor nu are efecte reale dacă banii nu sunt colectați la buget, subliniind nevoia de disciplină financiară și digitalizare a instituțiilor fiscale.
