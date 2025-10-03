P. Diddy a scăpat ieftin: Mogulul hip-hop a luat doar 4 ani de închisoare
Aktual24, 4 octombrie 2025 01:30
Sean „Diddy” Combs, mogulul hip-hop, a fost condamnat la peste patru ani de închisoare pentru acuzații legate de prostituție. El a fost găsit vinovat că a transportat persoane cu avionul în SUA pentru întâlniri sexuale pe care le numea „freak-offs”, incluzând atât iubite, cât și lucrători sexuali bărbați. Combs a scăpat de acuzații mult mai […]
• • •
Acum 2 ore
01:30
Acum 4 ore
23:40
Bolojan, sătul de scandalurile PSD, se ferește să fixeze o dată pentru alegerile din Capitală: ”Dacă nişte alegeri îţi generează un scandal în coaliţie… Şi aşa nu e uşor să ţii patru partide” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan apreciază că Bucureştiul ar fi mai bine administrat de un primar cu legitimitatea votului şi anunţă că stabilirea datei alegerilor pentru Primăria Capitalei ar putea fi stabilită săptămâna viitoare, iar în caz contrar, acestea nu se mai pot ţine în toamnă. „Ar fi posibil să se organizeze alegerile în această toamnă, ar […]
23:10
Vine decizia CCR. Bolojan, noi declarații privind o eventuală demisie: ”Nu se pune această problema în momentul de faţă” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan se declară optimist în privinţa deciziei pe care o va lua Curtea Constituţională în privinţa legilor din pachetul 2 de măsuri menite să reducă deficitul bugetar. „Nu ştiu care sunt raţiunile pentru care Curtea a amânat (decizia – n.r.) şi, în general, am evitat să fac comentarii sau prognoze pe deciziile Curţii. […]
23:00
Presshub: Prima femeie numită la conducerea Bisericii Anglicane. Sarah Mullally va ocupa funcția de Arhiepiscop de Canterbury # Aktual24
Sarah Mullally fost numită în fruntea Bisericii Anglicane. Este pentru prima dată, în istoria de aproape cinci secole a Bisericii, când o femeie este numită în cea mai înaltă funcție de conducere, relatează BBC. Numirea sa a fost dată de către Comisia Coroanei de Nominări pentru Canterbury. Aceasta este formată din reprezentanți ai Bisericii Anglicane, […]
23:00
Apple a eliminat o aplicație care semnalează apariția agenților de imigrare americani, după ce a fost supusă presiunilor administrației Trump. ICEBlock, o aplicație gratuită disponibilă exclusiv pentru iPhone, care permite utilizatorilor să raporteze și să monitorizeze anonim activitatea ofițerilor de Imigrare și Control Vamal (ICE), nu mai este disponibilă în App Store-ul Apple începând de […]
Acum 6 ore
22:50
Inspectorii ANAF au spart ușa la casa lui Iohannis. Șeful ANAF: ”Colegii noştri au forţat una dintre intrări şi au pătruns în interiorul imobilului” # Aktual24
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu are, până în prezent, indicii că soţii Iohannis doresc să achite sumele datorate pentru imobilul din Sibiu, din strada Nicolae Bălcescu nr 29, şi va proceda la iniţierea acţiunii în instanţă faţă de cei doi soţi, urmând să solicite, suplimentar de plata sumei, şi măsuri asiguratorii, a declarat, vineri, […]
22:50
Armata israeliană a interceptat ultima ambarcațiune cu ajutoare din cadrul flotilei Global Sumud. O nouă flotilă a pornit spre Gaza # Aktual24
Armata israeliană a interceptat, vineri, ultima ambarcațiune din flotila de ajutor care încerca să ajungă în Gaza, aflată sub blocaj, la o zi după ce a oprit majoritatea navelor și a reținut aproximativ 450 de activiști, inclusiv activista suedeză Greta Thunberg. Organizatorii Flotilei Global Sumud au declarat că Marinette a fost interceptată la aproximativ 79 […]
22:40
Sute de videoclipuri cu povești de dragoste ale celebrităților de la Bollywood, generate cu AI, au fost șterse de pe platforma YouTube # Aktual24
Sute de videoclipuri Bollywood generate de inteligența artificială, cu 16 milioane de vizualizări, au fost șterse de pe platforma YouTube a Google, după ce Reuters a relatat că acestea erau similare cu cele aflate în centrul unei acțiuni în justiție intentate de un cuplu de celebrități pentru a-și proteja drepturile de proprietate intelectuală. Vedetele Bollywood, […]
22:20
Bolojan nu a uitat de dubioasa afacere Eximbank: ”Este total anormal când statul închiriază unui privat, privatul înmulţeşte cu 10 sau cu 5 şi închiriază tot statului” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat că aşteaptă finalizarea anchetei privind imobilul, din centrul Capitalei, subînchiriat EximBank pentru că lucrurile petrecute în acest caz „îi scandalizează pe cetăţeni”. „După câte ştiu, este o anchetă în curs, care sper să se finalizeze. Din punctul meu de vedere, este total anormal să ai astfel de situaţii în care […]
22:20
Bolojan anunță când vor fi putea fi majorate pensiile și salariile: exact când postul de prim-ministru va fi preluat de PSD # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că salariile din sectorul public şi pensiile au fost plafonate, iar eventualele majorări vor putea avea loc doar dacă, până la finalul anului viitor, deficitul bugetar va ajunge la 6% din PIB. La finalul lui 2026, PSD ar urma să preia postul de prim-ministru ca urmare a rotativei. „Conform […]
22:10
Vârsta elevilor agresivi scade. În județul Iași, o elevă de 11 ani a bătut o alta de 12 ani iar filmarea a ajuns pe Instagram # Aktual24
O elevă de clasa a VI-a din comuna ieșeană Tomești a fost agresată fizic de o colegă mai mică din clasa a V-a în timp ce mai mulți elevi priveau, filmau întreaga scenă și încurajau bătăușa. Filmarea a fost urcată pe rețelele de socializare, iar cazul a ajuns în conducerii școlii, a Inspectoratului Școlar Județean […]
21:40
Salvamontiștii din Râșnov au pornit pe urmele a doi turiști care s-au rătăcit în zona Poiana Prepeleac din Munții Bucegi. „Echipa de prim răspuns din cadrul formației Salvamont Râșnov, parte a Serviciului Județean Salvamont Brașov, intervine pentru recuperarea a doi turiști care, din cauza stratului de zăpadă de peste 50 cm, au pierdut traseul. Aceștia […]
21:40
La Oradea circulă o petiție prin care autorităților locale li se solicită să introducă reguli mai stricte pentru cei care folosesc trotinete electrice și care merg și pe trotuar, riscând să accidenteze grav pietonii. Prin petiția publicată pe internet, se propune interzicerea trotinetelor în zonele pietonale aglomerate și în apropierea școlilor, grădinițelor sau locurilor de […]
21:30
O mașină a luat foc, vineri, în mers, la Sibiu, și s-a oprit într-un semn rutier. La fața locului au ajuns o autospecială de stingere și un echipaj SMURD. Nu au fost victime. În imaginile publicate pe grupurile de trafic din Sibiu se vede cum mașina cuprinsă de flăcări se mai deplasează câtiva metri pe […]
21:20
Nou sezon de schi de la Păltiniș se va deschide pe 29 noiembrie, au anunțat reprezentanții Păltiniș Arena, în condițiile în care vineri a nins la Păltiniș, iar stratul de zăpadă are câțiva centimetri. Pe 29 noiembrie se va deschide resortul pentru schi și snowboard cu cel puțin o pârtie. Mai multe detalii vor fi […]
21:10
Mogulul hip-hop P. Diddy riscă 6 ani de închisoare, dar nu va fi pe viață. Toți copiii lui adulți au implorat judecătorul pentru o pedeapsă blândă # Aktual24
Sean „Diddy” Combs a apărut în fața instanței din New York, unde urmează să fie condamnat pentru două capete de acuzare privind transportul în scopuri de prostituție. Potrivit judecătorului, pedeapsa ar putea fi de aproximativ 6–7 ani de închisoare. Acuzarea cere cel puțin 11 ani, în timp ce avocații lui Combs au solicitat 14 luni. […]
Acum 8 ore
20:10
Ucraina avertizează că transporturile de arme din SUA ar putea ajunge mai târziu pe front din cauza închiderii guvernului de la Washington din cauza dezacordurilor pentru buget din Congres. Negocierile privind sprijinul militar au fost înghețate miercuri, odată cu blocajul bugetar, au declarat surse guvernamentale ucrainene pentru The Telegraph. Sute de mii de funcționari federali […]
20:00
Conturile false rusești „atacă” pe TitkTok la alegerile din Cehia. UE intervine de urgență # Aktual24
Platforma video TikTok, deținută de companie chineză, a șters zeci de conturi semnalate pentru tentative de influențare a alegerilor parlamentare din Cehia, care au loc vineri și sâmbătă. Potrivit Oficiului Ceh al Telecomunicațiilor, cercetători independenți au raportat sute de conturi cu comportament neautentic, iar platforma a acționat „în zeci de cazuri” pe baza acestor sesizări. […]
19:40
Germania a aflat cum au ajuns dronele rusești în inima Europei. Rusia a trimis drone cu anvergura aripilor de 4 metri # Aktual24
Anchetatorii germani examinează posibile legături între drone neidentificate observate în nordul Germaniei și o navă din „flota fantomă” rusă, a transmis Spiegel, citând surse din domeniul securității. „Flota fantomă” se referă la nave cu structuri de proprietate opace, care utilizează pavilioane de complezență pentru a evita sancțiunile și supravegherea occidentale. Nava în cauză, un cargou […]
19:30
Partidele din România primesc sume grase de la buget, printr-un mecanism defect. Iar asta produce un întreg lanț al consecințelor pe care găsim presă plătită din bani publici, returnări dubioase de datorii, plus întâmplări care seamănă ale naibii de mult cu corupția. Știrea la acest capitol este că Guvernul României a decis, prin proiectul de […]
19:10
Bolojan îi anunță pe pensionarii cu pile politice: ”Interdicţia cumulului pensiei cu salariul se va face” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a subliniat vineri importanţa reformei în administraţia locală şi centrală, menţionând că urmează să fie identificată formula constituţională pentru a pune în aplicare interdicţia cumulului pensiei cu salariul. „Interdicţia cumulului pensiei cu salariul este un element important pe care cred că trebuie să îl punem în practică. Şi suntem pe cale să […]
Acum 12 ore
18:20
Simion lansează suspendarea lui Nicușor Dan: ”Mandatul Președintelui rezultat în urma loviturii este nereprezentativ și trebuie să înceteze prin demisie, demitere sau declararea nedemnității sale” # Aktual24
AUR a prezentat vineri un pretins ”raport” legate de anularea algerilor de anul trecut la replică la raportul documentat pe care președintele Dan l-a prezentat liderilor UE în cadrul reuniunii recente de la Copenhaga. ”Raportul” lui Simion ar urma să fie un prim pas pentru declanșarea procedurii d suspendare a președintelui. Propaganda AUR susține că […]
18:10
„Establishment-ul nu este dispus să renunțe la putere, înșelând în mod deschis proprii cetățeni, escaladând situația la nivel extern și recurgând la orice trucuri în propriile țări – din ce în ce mai mult la limita legii, dacă nu chiar dincolo de ea. Dar transformarea nesfârșită a procedurilor electorale democratice într-o farsă și manipularea voinței […]
17:50
Trump, ultimatum pentru Hamas: ”Au timp până duminică la ora 6 pm. Altfel va fi lovit de un IAD cum nimeni nu a mai văzut până acum” # Aktual24
Președintele Donald Trump a declarat vineri că Hamas trebuie să accepte acordul de pace propus pentru Gaza până duminică, la ora 18:00 (ora Coastei de Est a SUA) și a amenințat că gruparea va fi ținta unor noi atacuri dacă nu va face acest lucru. „Acordul cu Hamas trebuie încheiat până duminică seara, la ora […]
17:40
Cehii se îndreaptă spre urne pentru a alege noul parlament. Populiștii pro-ruși sunt pe primul loc în sondaje # Aktual24
Alegătorii cehi au început vineri să se îndrepte spre urne pentru a alege cei 200 de membri ai Camerei Deputaților, camera inferioară a parlamentului Republicii Cehe, pentru mandate de patru ani. Aproximativ 8 milioane de alegători vor vota vineri și sâmbătă, în timp ce 26 de partide și grupări candidează pentru locuri în camera inferioară, […]
17:10
China construiește un „mini-Taipei” extins pentru a antrena trupele pentru scenarii de atac asupra Taiwanului # Aktual24
China a extins replici ale clădirilor guvernamentale din Taiwan la o importantă bază de antrenament militar, analiștii spunând că mișcarea face parte din pregătiri mai sistematice pentru un potențial conflict peste Strâmtoarea Taiwan. Imaginile din satelit analizate de Institutul Japonez pentru Fundamente Naționale, un think tank cu sediul la Tokyo, arată că Armata Populară de […]
16:40
Belgia investighează apariția a 15 drone deasupra unei baze militare. În ce direcție au luat-o apoi dronele # Aktual24
Belgia investighează apariția a cincisprezece drone neidentificate deasupra unei baze militare din estul țării. Ministerul Apărării din Belgia investighează un incident care a implicat prezența a 15 drone în seara zilei de 2 octombrie deasupra bazei militare Elsenborn, lângă granița cu Germania. Dronele, după ce au survolat baza, ar fi zburat peste granița cu Germania, […]
16:30
Bugetul federal al Rusiei a primit în septembrie aproximativ 582,5 miliarde de ruble (≈ 7,1 mld. $) din taxe pe petrol și gaze, cu circa 25% mai puțin decât în aceeași lună din 2024, potrivit Ministerului de Finanțe de la Moscova. Declinul vine pe fondul unui deficit bugetar în creștere, care a ajuns la 4,2 […]
16:10
Egiptul nu vede „niciun rol” pentru organizația islamică radicală palestiniană Hamas în viitorul Fâșiei Gaza. „Există un acord complet între noi, arabii, printre noi, musulmanii și chiar printre membrii Hamas înșiși”, a declarat ministrul egiptean de externe, Badr Abdelatty, la o conferință de la Paris. „Ei înțeleg foarte bine că nu vor juca niciun rol […]
15:40
Marea Britanie ajută deja Ucraina în atacuri cu rază lungă de acțiune asupra Rusiei – Financial Times # Aktual24
Ucraina își extinde cooperarea cu NATO în domeniul informațiilor și al atacurilor cu rază lungă de acțiune. Marea Britanie este deja implicată în operațiuni împotriva Rusiei la cererea Washingtonului. Potrivit Financial Times, Statele Unite se pregătesc să furnizeze Ucrainei noi informații pentru atacuri împotriva infrastructurii energetice rusești folosind drone și rachete cu rază lungă de […]
15:20
Bolojan nu se lasă: ”Reforma administrației publice locale și centrale este o necesitate și o urgență”. 100 de zile de la preluarea mandatului # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a susținut, la Palatul Victoria, o conferință de presă în care a prezentat bilanțul guvernării după primele 100 de zile. Deși a insistat asupra măsurilor de stabilizare economică și financiară adoptate de executiv, șeful Guvernului a acordat o atenție deosebită reformei administrației publice locale, considerată un pilon esențial al dezvoltării României. „Am […]
15:10
Israelul i-a trimis într-o pușcărie din deşertul Negev pe cei 473 de membri ai echipajului flotilei Global Sumud # Aktual24
Un total de 473 de membri ai echipajului flotilei Global Sumud, reţinuţi de autorităţile israeliene în timp ce navigau pe Marea Mediterană pentru a duce ajutoare în Fâşia Gaza, au fost transferaţi la închisoarea Saharonim din deşertul Negev, în sudul Israelului, informează vineri EFE, citată de Agerpres. Potrivit declaraţiilor acordate EFE vineri de Loubna Tuma, […]
15:10
Raportul prezentat liderilor UE de președintele Dan. Cum l-a impus Rusia pe Călin Georgescu pe primul loc la alegerile de anul trecut # Aktual24
Administrația prezidențială a făcut public raportul înaintat de președintele Nicușor Dan liderilor UE in cadrul reuniunii de zilele trecute de la Copenhaga. Vă prezentăm în special aspectele legate de modul în care Rusia a reușit să-l impună pe Călin Georgescu în alegerile prezidențiale de anul trecut: ”România a fost ținta predilectă a unor ample campanii […]
15:00
Vești proaste pentru Trump: Cei mai mulți americani îl văd vinovat pentru „închiderea guvernului” # Aktual24
Un sondaj Washington Post realizat chiar în prima zi a închiderii guvernului (blocajului bugetar) indică faptul că aproximativ 47% dintre americani îi consideră pe Donald Trump și republicanii din Congres principalii responsabili, 30% arată spre democrați, iar 23% nu sunt siguri cine poartă vina. În același chestionar, 66% au spus că sunt îngrijorați de închidere […]
14:40
Un nou stat vasal al Rusiei: Nicaragua. Ucraina anunță o decizie dură: ”Rupem oficial relaţiile diplomatice cu Republica Nicaragua” # Aktual24
Ucraina a anunţat că a rupt relaţiile diplomatice cu Nicaragua, pe care a acuzat-o că a recunoscut „suveranitatea” Rusiei asupra a cinci regiuni ucrainene ocupate de Moscova, relatează vineri AFP, citată de Agerpres. „Ucraina a rupt oficial relaţiile diplomatice cu Republica Nicaragua”, a declarat joi ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiga, pe reţeaua socială X. […]
14:20
”Revoluția AI a început deja”. Nvidia și Fujitsu vor colabora în domeniul roboților bazați pe inteligență artificială și al altor tehnologii # Aktual24
Compania americană de tehnologie Nvidia și Fujitsu, un producător japonez de telecomunicații și computere, au convenit vineri să colaboreze în domeniul inteligenței artificiale pentru a oferi roboți inteligenți și o varietate de alte inovații folosind cipuri de computer Nvidia. „Revoluția industrială a inteligenței artificiale a început deja. Construirea infrastructurii care să o alimenteze este esențială […]
Acum 24 ore
13:40
Prințul de Wales a declarat că va aduce schimbări în monarhie când va fi rege, într-un interviu acordat actorului canadian Eugene Levy la castelul Windsor, despre care surse din palat spun că este cel mai deschis pe care Prințul William l-a dat până acum. „Cred că pot spune cu siguranță că schimbarea este pe agenda […]
13:10
Putin îi face ”proști” pe cei care cred că Rusia se pregătește să atace Europa: ”Este imposibil să crezi aceste prostii” # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a promis un răspuns „semnificativ” la „militarizarea Europei” și spune că isteria din jurul țării sale care ar putea ataca NATO este „o prostie”. „Nu pot crede ce spun, că Rusia va ataca NATO”, a spus el joi la un forum de politică externă din orașul turistic Soci, din sudul țării. […]
12:40
CNA a sesizat Parchetul, iar SRI „monitorizează” situația după ce pe TikTok s-a viralizat un clip care militează pentru desprinderea Transilvaniei de România – VIDEO # Aktual24
Un videoclip publicat recent pe TikTok, în care se susține că „70-80% din populația Transilvaniei dorește independența” și că „România nu a existat”, a generat reacții ferme din partea autorităților române. Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a sesizat Parchetul, iar Serviciul Român de Informații (SRI) monitorizează activitatea asociației care a lansat mesajul – „Independence of […]
12:40
Aviz amatorilor: Autoritățile sanitare au retras din magazinele Profi și Selgros loturi de semințe de mac cu conținut ridicat de opiu # Aktual24
Autoritățile sanitare din România au emis o alertă alimentară după ce mai multe loturi de semințe de mac au fost retrase de pe rafturile magazinelor Profi și Selgros. Produsele, comercializate sub brandurile Orlando, Orlandos Maestro și Nutco, au fost identificate ca având concentrații de alcaloizi de opiu peste limita legală admisă, scrie cotidianul Ardeal News. […]
12:40
Administrația Trump este puțin probabil să vândă rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune pentru uzul Ucrainei, deoarece stocurile actuale sunt pentru Marina SUA și alte scopuri, dar ar putea, eventual, să furnizeze și alte rachete cu rază lungă de acțiune. Un oficial american și surse familiarizate cu pregătirea și livrarea rachetelor Tomahawk au pus […]
12:40
Koveși zguduie sistemul politic din Grecia: ”Am descoperit un nou tărâm al criminalității/ Regulile jocului s-au schimbat” # Aktual24
Fondurile agricole europene și alte subvenții ale Uniunii Europene devin un teren fertil pentru corupție în toate statele membre, a avertizat procurorul-șef al Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kövesi, într-un interviu acordat Politico. Scandalul izbucnit la Atena, după descoperirea unei fraude masive prin care fermieri greci au încasat necuvenit subvenții pentru terenuri inexistente sau lucrări […]
11:50
The Washington Examiner: Amploarea forțelor militare desfășurate de SUA în apropierea coastelor Venezuelei sugerează nu o operațiune împotriva narcotraficanților, ci o posibilă invazie # Aktual24
Tensiunile dintre Statele Unite și Venezuela ating noi cote, pe fondul unei desfășurări militare americane masive în apropierea granițelor venezuelene. Deși oficial, operațiunile sunt justificate ca fiind parte a luptei împotriva traficului de droguri, amploarea și natura forțelor implicate sugerează o pregătire pentru ceva mai serios: posibile operațiuni de preluare a infrastructurii strategice de pe […]
11:40
Marele Duce al Luxemburgului a abdicat, după 25 de ani de domnie, în favoarea fiului său cel mare # Aktual24
Marele Duce Henri al Luxemburgului a anunțat oficial abdicarea de la tron, încheind o domnie de 25 de ani. Ceremonia oficială de succesiune are loc vineri, iar fiul său cel mare, Prințul Moștenitor Guillaume, va fi încoronat ca noul Mare Duce al Luxemburgului, transmite Associated Press. Anunțul vine după luni de speculații, fiind confirmat anterior […]
11:20
11:20
ANAF, anunț oficial privind casa lui Iohannis: ”Confirmăm preluarea, în condițiile legii, a cotei de o jumătate (1/2) din imobil” # Aktual24
ANAF a anunțat, vineri, printr-un comunicat oficial, că ”a preluat, în condițiile legii, cota de ½ din imobilul situat în Sibiu, str. N. Bălcescu nr. 29”. Este vorba despre o casă care a aparținut fostului președinte Klaus Iohannis. ”Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) confirmă preluarea, în condițiile legii, a cotei de o jumătate (1/2) […]
11:10
Deputatul AUR Mihail Neamțu sugerează că o rachetă hipersonică rusească Oreșnik „ar putea schimba puțin lucrurile” în Ucraina – VIDEO # Aktual24
O declarație făcută recent de deputatul AUR, Mihai Neamțu, a stârnit vii controverse pe rețelele sociale, viralizându-se pe X (fostul Twitter). Într-o discuție cu politologul Dan Dungaciu, Neamțu a sugerat, într-un mod ambiguu, că o rachetă hipersonică rusească Oreșnik, „ar putea schimba puțin lucrurile” în conflictul din Ucraina, insinuând astfel o posibilă utilizare a acestei […]
11:00
Încă un act penibil de vitejie al extremistului Simion: ”Tocmai mi-am anulat abonamentul la Netflix”. Cere românilor să procedeze la fel # Aktual24
Extremistul George Simion se laudă cu un nou act de mare vitejie: și-a anulat abonamentul la Netflix și le cere românilor sp provedeze la fel. ”Tocmai mi-am anulat abonamentul la Netflix și îi îndemn pe toți să facă același lucru. Netflix nu este altceva decât o platformă pentru propaganda bolnavă woke și pro-transgender. GATA!”, a […]
10:50
Aeroportul din München, închis temporar din cauza unor drone observate deasupra pistelor și în împrejurimi # Aktual24
Din cauza unor drone observate în zonă, 17 zboruri au fost anulate pe Aeroportul din München începând de joi seara, ora 22:18. Cincisprezece zboruri au fost deviate către Stuttgart, Nürnberg, Viena și Frankfurt, a scris operatorul aeroportului pe site-ul său web. Operațiunile de zbor de pe Aeroportul din München au fost reluate de dimineața aceasta, […]
10:40
Accident sau mână criminală? Un incendiu de proporții a izbucnit la rafinăria Chevron din El Segundo, Los Angeles – VIDEO # Aktual24
Un incendiu puternic a izbucnit joi seara la rafinăria Chevron din El Segundo, una dintre cele mai mari unități de procesare a petrolului din California. Flăcările uriașe și fumul gros au fost vizibile de la kilometri distanță, provocând panică în rândul locuitorilor din zonă. Potrivit primelor informații, citate de Associated Press, incendiul a fost localizat […]
