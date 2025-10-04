Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, l-a demis pe șeful Statului Major al Marinei SUA
Aktual24, 4 octombrie 2025 21:00
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, l-a demis brusc, vineri, pe șeful de Stat Major al Marinei, îndepărtând un consilier important în eforturile administrației Trump de a remodela Pentagonul. Jon Harrison, care a fost numit în ianuarie, a fost cheia schimbărilor ample aduse birourilor de politică și buget ale Marinei. Împreună cu John Phelan, un […]
Acum 5 minute
21:20
Poliția georgiană s-a confruntat, sâmbătă, cu protestatarii antiguvernamentali care încercau să ia cu asalt palatul prezidențial din capitala Tbilisi. Forțele de securitate au folosit tunuri cu apă și spray cu piper pentru a dispersa demonstranții. Fluturând steaguri georgiene și ale UE, zeci de mii de protestatari au mărșăluit sâmbătă în centrul orașului, potrivit BBC. Unul […]
Acum 15 minute
21:10
Un oficial al Casei Albe dezvăluie, în mod accidental, planuri de a trimite o unitate militară de elită la Portland # Aktual24
Un oficial de rang înalt al Casei Albe a divulgat accidental detalii despre planurile de a trimite o unitate militară de elită la Portland, în cea mai recentă scurgere de informații a administrației Trump. Anthony Salisbury, un adjunct de rang înalt al lui Stephen Miller, influentul consilier politic al Casei Albe, a fost observat folosind […]
Acum 30 minute
21:00
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, l-a demis pe șeful Statului Major al Marinei SUA # Aktual24
Acum o oră
20:40
Timiș: Doi adolescenți reținuți după ce au furat 400 de litri de motorină. Acasă, polițiștii au descoperit pistoale # Aktual24
Doi adolescenți în vârstă de 15 ani din județul Timiș au fost reținuți de polițiști, după ce au furat motorină din utilajele Primăriei Dumbrava. Când le-au percheziționat locuințele, polițiștii au avut pate și de surprize. Potrivit IPJ Timiș, adolescenții ar fi furat aproximativ 400 de litri de motorină din autovehiculele și utilajele unei unități administrative […]
20:30
Sorin Oprescu a fost reținut în Grecia după ce România a formulat o nouă cerere de extrădare # Aktual24
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reţinut lângă aeroportul din Salonic, a confimat Poliția Capitalei. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia. În momentul de față, Sorin Oprescu se află în custodia poliției. El a fost reținut de oamenii legii eleni, după ce România a formulat o […]
Acum 2 ore
20:10
Ginerele lui Trump, trimis în Egipt să negocieze condiţiile de eliberare a ostaticilor israelieni # Aktual24
Emisarul preşedintelui Donald Trump pentru Orientul Mijlociu şi ginerele său Jared Kushner se deplasează în Egipt pentru a finaliza discuţiile privind condiţiile de eliberare a ostaticilor după ce Hamas a acceptat planul american, a anunţat sâmbătă Casa Albă, relatează AFP, citată de Agerpres. Emisarul Steve Witkoff şi ginerele lui Donald Trump Jared Kushner se deplasează […]
19:50
Greta Thunberg a fost ținută “într-o celulă infestată cu ploşniţe”. Forţele israeliene au „reţinut toţi activiștii care transportă ajutoare către Gaza” # Aktual24
Activista de mediu Greta Thunberg le-a spus oficialilor suedezi că este supusă unui tratament dur în custodia israeliană, după ce a fost reţinută şi înlăturată din flotila care transporta ajutoare către Gaza, relatează The Guardian. Conform corespondenţei văzute de The Guardian, conform news.ro, un alt activist reţinut a afirmat că forţele israeliene au făcut fotografii […]
19:40
Victorie în alegerile din Cehia a miliardarului eurosceptic Andrej Babis. Analiștii cehi explică ce urmează, ce impact va avea rezultatul asupra viitorului țării # Aktual24
Fostul prim-ministru ceh Andrej Babis, euro-sceptic și admirator al șlui Viktor Orban, a revenit în forță pe scena politică, câștigând alegerile parlamentare la patru ani după ce a pierdut puterea. Cu aproximativ 95% din voturi numărate, rezultatele arată că Babis, un miliardar care conduce partidul populist ANO, este câștigătorul clar. Dar el nu are majoritatea […]
19:30
Presshub: Primăria Capitalei organizează concurs pentru funcția de director general al Direcției Economice. Condițiile ridică semne de întrebare # Aktual24
Primăria Generală organizează concurs pentru postul de director general al Direcției Economice. Condițiile pentru ocuparea acestui post foarte important din organigrama PMB sunt minime și par a fi făcute după chipul și asemănarea actualului ocupant al postului, Emanuela Jugureanu, fosta consilieră a Gabrielei Firea. Astfel, pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele […]
Acum 4 ore
19:10
Polițiștii Capitalei, în cooperare cu autoritățile din Grecia și cu sprijinul Biroului Sirene România, au reușit să-l depisteze pe Oprescu Sorin Mircea, în vârstă de 73 de ani, condamnat definitiv pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare a banilor. Acesta a fost localizat și reținut, în cursul zilei de 4 octombrie […]
17:30
Vizita oficială Nicușor Dan în SUA. „Președintele vrea o întâlnire de substanță cu Donald Trump, nu de imagine” # Aktual24
Sâmbătă, la Digi24, Cristian Diaconescu a afirmat că se lucrează la o întâlnire Nicușor Dan-Donald Trump la Washington, întâlnire care se dorește de către partea română a fi una de substanță și nu de imagine. „Se lucrează la o vizită oficială de substanță a Președintelui la Washington. Președintele vrea o întâlnire de substanță cu Donald […]
Acum 6 ore
17:20
Agresiuni militare ale Rusiei la adresa Danemarcei. Washingtonul avertizează Moscova: ”Consiliul Național de Securitate de la Casa Albă este în contact permanent cu aliații noștri din NATO” # Aktual24
Serviciul de informații militare al Danemarcei a acuzat navele de război rusești de acțiuni agresive repetate în strâmtorile daneze care leagă Marea Baltică de Marea Nordului. Provocările au inclus îndreptarea armelor către nave și elicoptere daneze, efectuarea de manevre periculoase care au dus la coliziuni și bruierea sistemelor de navigație, transmite Reuters. Pe fondul tensiunilor […]
16:50
Germania își îmbunătățește prognoza de creștere pentru acest an la 0,2%. Se așteaptă o creștere a Produsului Intern Brut de 1,3% în 2026 # Aktual24
Ministerul german Economiei și-a îmbunătățit, ușor, prognoza de creștere pentru acest an, de la zero până la 0,2%, a declarat, sâmbătă, o sursă din apropierea acestui dosar. De asemenea, Ministerul german Economiei se așteaptă la o creștere a Produsului Intern Brut de 1,3% în 2026 și un avans de 1,4% în 2027, conform Reuters, preluata […]
Acum 8 ore
15:20
PSD aruncă pe Bolojan: ”Este exclusiv decizia premierului privind data alegerilor din București” # Aktual24
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, prim-vicepreşedinte al PSD, a declarat, sâmbătă, că decizia organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei aparţine exclusiv premierului Ilie Bolojan, menţionând că nu Partidul Social Democrat hotărăşte care este data alegerilor în Bucureşti. „PSD nu are cum să aibă un punct de vedere altul decât cel legal. Vă reamintesc că decizia organizării […]
15:10
Zona turistică Bran, Moieciu, Fundata, fără curent electric de 24 de ore. Alimentarea cu energie va fi reluată treptat # Aktual24
Stațiunile Bran, Fundata, Moeciu și Peștera din județul Brașov se confruntă cu întreruperi de energie electrică din cauza ninsorilor și condițiilor meteo. Turiștii își părăsesc locațiile în care au sosit pentru weekend, din lipsa încălzirii. Staţiunile au rămas fără curent electric de vineri din jurul orei 13:00. Zăpada a provocat căderea copacilor peste liniile electrice, […]
15:00
Realitatea Plus s-a prăbușit în audiențe. ”Televiziunea poporului”, tot mai jos: ”Circul, scandalul, mahalagismul și lipsa de profesionalism prind doar la un segment din ce în ce mai redus dintre concetățenii noștri” # Aktual24
După vacanța de vară, televiziunile au început să-și recapete telespectatorii. Pro TV și Antena 1 au fost marii câștigători ai lunii, în timp ce alte posturi – inclusiv Realitatea Plus – au pierdut din audiență. Televiziuni cu cele mai mari audiențe (urban, septembrie 2025, media telespectatorilor pe minut), conform Kantar Media: Pro TV – 239.300 […]
14:40
Ministrul Sănătății îl acuză pe șeful județului Iași, Costel Alexe, de „inconștiență și lipsă totală de responsabilitate”, în tragedia de la Spitalul „Sfânta Maria” # Aktual24
Declarația făcută de președintele CJ Iași, Costel Alexe, este o “dovadă de inconștiență și lipsă totală de responsabilitate”, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, despre afirmațiile șefului județului Iași care încearcă să se apere în scandalul tragediei copiilor morți la ATI în spitalul din subordinea Consiliul Județean din Iași. „Am urmărit acum, târziu, declarațiile făcute la […]
14:00
Filiala din Beijing a muzeului de ceară Madame Tussauds, vechi de 190 de ani, s-a închis definitiv în această săptămână. Este cea mai recentă închidere, după cele din San Francisco, Istanbul și Washington, DC. Majoritatea figurilor de ceară vor fi mutate în alte locații din țară, în timp ce unele vor fi retrase și conservate […]
14:00
Un tren de pasageri a fost lovit într-un atac rusesc cu dronă într-o gară din regiunea Sumî din nordul Ucrainei, provocând zeci de răniți, au declarat sâmbătă oficiali ucraineni, relatează Reuters, potrivit Agerpres. „Un atac brutal cu dronă rusesc asupra gării din Șostka, regiunea Sumî”, a scris președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe Telegram, postând o […]
Acum 12 ore
13:10
Marea Bitanie: Căutările pe TikTok direcționează adolescenții de 13 ani către conținut pornografic, arată un raport # Aktual24
TikTok a direcționat utilizatorii tineri către conținut sexual explicit prin intermediul termenilor de căutare sugerați, se arată într-o investigație realizată de organizația britanică de supraveghere non-profit Global Witness, în contextul în care companiile de tehnologie se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a lua măsuri privind verificarea vârstei. Ca parte a investigației publicate pe […]
12:50
Turiști polonezi salvați de jandarmii montani, în condiții de iarnă, în Parâng. Misiune de cinci ore # Aktual24
În noaptea de vineri spre sâmbătă, 4 octombrie, a.c. 4 cetățeni de naționalitate poloneză au rămas blocați în zona montană la limita județelor Hunedoara – Vâlcea și Alba. “Un apel 112, ora 00.10, anunța faptul că 4 cetățeni polonezi au rămas blocați în zona montană, la o altitudine de 1900 – 2000 de metri, într-un […]
12:20
Deși există o mulțime de destinații create de om care inspiră admirație în întreaga lume, nimic nu este la fel de creativ ca natura. De la copaci care seamănă cu monștri, la doline colorate, formațiuni stâncoase impunătoare și cascade de lavă topită, iată unele dintre cele mai neobișnuite și fascinante peisaje din lume, scrie CNN. […]
12:10
Sanae Takaichi a fost aleasă sâmbătă în fruntea Partidului Liberal Democrat (LDP), aflat la guvernare în Japonia, deschizând calea către o posibilă premieră istorică: ar putea deveni prima femeie care ocupă funcția de prim-ministru al țării. În vârstă de 64 de ani, Takaichi este cunoscută pentru viziunile sale naționaliste și pentru susținerea politicilor economice promovate […]
11:40
Forțele israliene au bombardat masiv Gaza, la doar câteva ore după ce Donald Trump se lăudase că a făcut „o pace istorică” în regiune # Aktual24
Sâmbătă, autoritățile locale din Fâșia Gaza au anunțat că au avut loc atacuri israeliene care au ucis șase persoane — patru într‑o locuință din orașul Gaza și două în Khan Younis, în sudul enclavei. Medicii și oficialii locali au confirmat aceste decese, pe fondul continuării operațiunilor militare israeliene, transmite Reuters. Această escaladare survine după ce […]
11:10
Danezii își fac truse de urgență, în așteptarea unei invazii rusești. În România, țară aflată în plin război hibrid cu Rusia, mall-urile sunt pline – VIDEO # Aktual24
În contextul tensiunilor tot mai mari dintre Rusia și țările NATO, autoritățile din Danemarca au început să îndemne cetățenii să se pregătească pentru eventuale situații de urgență. Mesajele oficiale recomandă ca fiecare gospodărie să aibă provizii suficiente pentru cel puțin trei zile, în cazul unor întreruperi ale alimentării cu apă, energie electrică sau comunicații. Printre […]
11:00
Prețurile carburanților au scăzut din nou în această dimineață la stațiile de alimentare din România, pentru a doua oară în această lună. Stația Petrom de pe strada Braşov din Sectorul 6, Bucureşti, monitorizată de noi, afișa în dimineața zilei de 4 octombrie un preț al benzinei standard de 7,45 lei pe litru și un preț […]
11:00
Oamenii de știință au folosit furnici pentru a face iaurt. Clienții unui restaurant cu stele Michelin din Danemaca au și mâncat # Aktual24
Înghețată, mascarpone și cocktailuri la care se folosește lapte pot părea simple plăceri – dar cele servite la un restaurant cu două stele Michelin din Danemarca conțin ceva în plus: furnici. Restaurantul Alchemist din Copenhaga, clasat în prezent pe locul 5 în lista celor mai bune 50 de restaurante din lume, se descrie ca fiind […]
10:40
Ucrainenii au atacat cu drone cea mai mare rafinărie din Rusia, situată în regiunea Leningrad, la 800 de kilometri de graniță # Aktual24
Rafinăria Kirishi, cunoscută și sub denumirea de KINEF, una dintre cele mai mari unități de prelucrare a țițeiului din Rusia, a fost în noaptea de vineri spre sâmbătă ținta unui atac cu drone, care a provocat un incendiu și avarii semnificative. Rafinăria face parte din grupul Surgutneftegaz și are o importanță strategică majoră pentru infrastructura […]
10:30
Libertatea academică sub presiune: Trump țintește universitățile înainte de Premiile Nobel # Aktual24
Unul dintre organismele care acordă premiul Nobel a avertizat că libertatea academică este amenințată în SUA și în alte părți, iar interferența politică riscă să aibă efecte negative pe termen lung – în timp ce oamenii de știință se pregătesc pentru anunțarea premiilor de săptămâna viitoare. Donald Trump a introdus sau propus o serie de […]
10:10
Chipul lui Donald Trump ar putea apărea pe moneda de 1 dolar, pe care Trezoreria vrea să o introducă în 2026, la 250 de ani de la proclamarea independenței SUA # Aktual24
Trezoreria Statelor Unite analizează posibilitatea lansării unei monede comemorative de 1 dolar cu portretul fostului președinte Donald Trump, în contextul celebrării a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență. Deși designul nu a fost aprobat oficial, primele schițe ale monedei au fost deja publicate online de către trezorierul SUA, Brandon Beach, stârnind dezbateri […]
10:00
Transformare spectaculoasă a Carpaților. Aproape jumătate din zonele alpine au înverzit puternic în ultimele patru decenii # Aktual24
O echipă internațională de cercetători, condusă de Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, a descoperit că peisajele alpine ale Carpaților au suferit o schimbare spectaculoasă în ultimele patru decenii. Studiul, publicat în prestigioasa revistă Environmental Research Letters, arată că aproape jumătate dintre zonele situate la peste 1.500 m. altitudine s-au „înverzit” puternic, datorită extinderii tufărișurilor de […]
09:40
Justiție MAGA: Robert Morris, fostul consilier spiritual al lui Trump, a recunoscut că a abuzat sexual o fetiță de 12 ani, dar va sta doar șase luni după gratii – VIDEO # Aktual24
Robert Morris, fondatorul mega-bisericii Gateway din Texas și fost consilier spiritual al fostului președinte Donald Trump, a pledat vinovat la cinci capete de acuzare privind abuzul sexual asupra unei fete de 12 ani. Cazul, care a șocat comunitatea religioasă din SUA, s-a încheiat cu un acord controversat de recunoaștere a vinovăției, relatează The Guardian. Morris […]
09:30
Doi morți, în urma unor atacuri ale urșilor în Japonia. Tot mai multe animale violente, din cauza schimbărilor climatice şi a declinului populaţiei # Aktual24
Atacurile atribuite urşilor au provocat două decese vineri în Japonia, au comunicat sâmbătă poliţia şi mass-media japoneze, într-un context de proliferare a acestor animale în această ţară, conform news.ro O culegătoare de ciuperci a fost găsită moartă într-o pădure din prefectura Miyagi, în nord-estul insulei Honshu, iar o alta este dată dispărută, a indicat poliţia. […]
09:20
Oamenii de știință americani au reușit să creeze, pentru prima dată, embrioni umani în stadiu incipient folosind ADN prelevat din celulele pielii și apoi fertilizarea acestuia cu spermă. Tehnologia ar putea ajuta la combaterea infertilității cauzate de vârsta înaintată sau de boli, folosind aproape orice celulă din corp. De asemenea, cuplurile de același sex a […]
09:10
Fosta șefă a DIICOT, Alina Bica, scapă de mandatele de urmărire după ce Curtea de Apel București a decis că și-ar fi executat integral pedeapsa # Aktual24
Curtea de Apel Bucureşti a decis vineri, 3 octombrie 2025, retragerea mandatului european de arestare și a celui de executare a pedepsei emise pe numele fostei șefe a DIICOT, Alina Bica. Decizia a fost luată după ce instanța a constatat că pedeapsa de 4 ani de închisoare, pronunțată în 2016, a fost deja executată integral, […]
08:50
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost surprins de declarația lui Trump privind Hamas și declară că, de fapt, organizația teroristă a respins planul de pace # Aktual24
Presa internațională relatează despre reacția surprinsă a premierului israelian Benjamin Netanyahu la declarațiile președintelui american Donald Trump, potrivit cărora Hamas ar fi gata pentru pace. Trump a cerut totodată Israelului să înceteze imediat bombardamentele asupra Fâșiei Gaza, pentru a permite eliberarea în siguranță a ostaticilor. Conform jurnalistului Barak Ravid de la Axios, care citează un […]
08:50
Polițiștii din San Bruno, nordul Californiei, au rămas uimiți după ce au oprit un taxi Waymo care a făcut o întoarcere în „U” ilegală fix în fața lor și nu au găsit niciun șofer la volan pentru a-l amenda. Departamentul de Poliție din San Bruno a scris în postări de pe rețelele de socializare, acum […]
08:40
Donald Trump a „tăiat” 2,1 miliarde de dolari destinați transportului public din Chicago, doar pentru că primarul de aici este democrat – blocajul guvernamental continuă # Aktual24
Administrația Trump a decis vineri să înghețe 2,1 miliarde de dolari din fondurile federale destinate transportului public din Chicago, alimentând tensiunile politice într-un moment critic pentru guvernul federal, aflat în a treia zi de shutdown. Potrivit Associated Press, decizia a fost anunțată de directorul Departamentului de Management și Buget, Russ Vought, care a declarat că […]
Acum 24 ore
08:10
Aeroportul din München a fost închis pentru a doua noapte consecutiv, în urma unei noi alerte cu drone # Aktual24
Aeroportul din München a fost închis pentru a doua noapte consecutiv, vineri, în urma unei noi alerte cu drone, Berlinul denunțând „amenințarea” pe care o reprezintă acestea pentru securitatea țării. Aceste tipuri de incidente sunt în creștere în Europa, membrii UE suspectând Rusia că se află în spatele acestor survoluri ale unor zone sensibile, relatează […]
05:00
Trump a băgat spaima în Hamas. Militanții palestinieni cedează în fața ultimatumului și anunță că vor elibera toți ostaticii # Aktual24
Hamas a anunțat vineri că a acceptat unele elemente din planul președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Fâșia Gaza, inclusiv renunțarea la putere și eliberarea tuturor ostaticiilor rămași, dar că altele necesită consultări suplimentare între palestinieni. Declarația a venit la câteva ore după ce Trump a spus că Hamas trebuie să […]
01:30
Sean „Diddy” Combs, mogulul hip-hop, a fost condamnat la peste patru ani de închisoare pentru acuzații legate de prostituție. El a fost găsit vinovat că a transportat persoane cu avionul în SUA pentru întâlniri sexuale pe care le numea „freak-offs”, incluzând atât iubite, cât și lucrători sexuali bărbați. Combs a scăpat de acuzații mult mai […]
3 octombrie 2025
23:40
Bolojan, sătul de scandalurile PSD, se ferește să fixeze o dată pentru alegerile din Capitală: ”Dacă nişte alegeri îţi generează un scandal în coaliţie… Şi aşa nu e uşor să ţii patru partide” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan apreciază că Bucureştiul ar fi mai bine administrat de un primar cu legitimitatea votului şi anunţă că stabilirea datei alegerilor pentru Primăria Capitalei ar putea fi stabilită săptămâna viitoare, iar în caz contrar, acestea nu se mai pot ţine în toamnă. „Ar fi posibil să se organizeze alegerile în această toamnă, ar […]
23:10
Vine decizia CCR. Bolojan, noi declarații privind o eventuală demisie: ”Nu se pune această problema în momentul de faţă” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan se declară optimist în privinţa deciziei pe care o va lua Curtea Constituţională în privinţa legilor din pachetul 2 de măsuri menite să reducă deficitul bugetar. „Nu ştiu care sunt raţiunile pentru care Curtea a amânat (decizia – n.r.) şi, în general, am evitat să fac comentarii sau prognoze pe deciziile Curţii. […]
23:00
Presshub: Prima femeie numită la conducerea Bisericii Anglicane. Sarah Mullally va ocupa funcția de Arhiepiscop de Canterbury # Aktual24
Sarah Mullally fost numită în fruntea Bisericii Anglicane. Este pentru prima dată, în istoria de aproape cinci secole a Bisericii, când o femeie este numită în cea mai înaltă funcție de conducere, relatează BBC. Numirea sa a fost dată de către Comisia Coroanei de Nominări pentru Canterbury. Aceasta este formată din reprezentanți ai Bisericii Anglicane, […]
23:00
Apple a eliminat o aplicație care semnalează apariția agenților de imigrare americani, după ce a fost supusă presiunilor administrației Trump. ICEBlock, o aplicație gratuită disponibilă exclusiv pentru iPhone, care permite utilizatorilor să raporteze și să monitorizeze anonim activitatea ofițerilor de Imigrare și Control Vamal (ICE), nu mai este disponibilă în App Store-ul Apple începând de […]
22:50
Inspectorii ANAF au spart ușa la casa lui Iohannis. Șeful ANAF: ”Colegii noştri au forţat una dintre intrări şi au pătruns în interiorul imobilului” # Aktual24
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu are, până în prezent, indicii că soţii Iohannis doresc să achite sumele datorate pentru imobilul din Sibiu, din strada Nicolae Bălcescu nr 29, şi va proceda la iniţierea acţiunii în instanţă faţă de cei doi soţi, urmând să solicite, suplimentar de plata sumei, şi măsuri asiguratorii, a declarat, vineri, […]
22:50
Armata israeliană a interceptat ultima ambarcațiune cu ajutoare din cadrul flotilei Global Sumud. O nouă flotilă a pornit spre Gaza # Aktual24
Armata israeliană a interceptat, vineri, ultima ambarcațiune din flotila de ajutor care încerca să ajungă în Gaza, aflată sub blocaj, la o zi după ce a oprit majoritatea navelor și a reținut aproximativ 450 de activiști, inclusiv activista suedeză Greta Thunberg. Organizatorii Flotilei Global Sumud au declarat că Marinette a fost interceptată la aproximativ 79 […]
22:40
Sute de videoclipuri cu povești de dragoste ale celebrităților de la Bollywood, generate cu AI, au fost șterse de pe platforma YouTube # Aktual24
Sute de videoclipuri Bollywood generate de inteligența artificială, cu 16 milioane de vizualizări, au fost șterse de pe platforma YouTube a Google, după ce Reuters a relatat că acestea erau similare cu cele aflate în centrul unei acțiuni în justiție intentate de un cuplu de celebrități pentru a-și proteja drepturile de proprietate intelectuală. Vedetele Bollywood, […]
22:20
Bolojan nu a uitat de dubioasa afacere Eximbank: ”Este total anormal când statul închiriază unui privat, privatul înmulţeşte cu 10 sau cu 5 şi închiriază tot statului” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat că aşteaptă finalizarea anchetei privind imobilul, din centrul Capitalei, subînchiriat EximBank pentru că lucrurile petrecute în acest caz „îi scandalizează pe cetăţeni”. „După câte ştiu, este o anchetă în curs, care sper să se finalizeze. Din punctul meu de vedere, este total anormal să ai astfel de situaţii în care […]
22:20
Bolojan anunță când vor fi putea fi majorate pensiile și salariile: exact când postul de prim-ministru va fi preluat de PSD # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că salariile din sectorul public şi pensiile au fost plafonate, iar eventualele majorări vor putea avea loc doar dacă, până la finalul anului viitor, deficitul bugetar va ajunge la 6% din PIB. La finalul lui 2026, PSD ar urma să preia postul de prim-ministru ca urmare a rotativei. „Conform […]
