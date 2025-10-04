Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost surprins de declarația lui Trump privind Hamas și declară că, de fapt, organizația teroristă a respins planul de pace

23:40

Premierul Ilie Bolojan apreciază că Bucureştiul ar fi mai bine administrat de un primar cu legitimitatea votului şi anunţă că stabilirea datei alegerilor pentru Primăria Capitalei ar putea fi stabilită săptămâna viitoare, iar în caz contrar, acestea nu se mai pot ţine în toamnă. „Ar fi posibil să se organizeze alegerile în această toamnă, ar […]