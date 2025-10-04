Cancelarul Germaniei și președintele Franței avertizează: Democraţiile europene sunt în pericol

Newsweek.ro, 4 octombrie 2025 08:50

La aniversarea a 35 de ani de la căderea zidului Berlinului și reunificarea Germaniei, cancelarul ge...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 30 minute
08:50
Cancelarul Germaniei și președintele Franței avertizează: Democraţiile europene sunt în pericol Newsweek.ro
La aniversarea a 35 de ani de la căderea zidului Berlinului și reunificarea Germaniei, cancelarul ge...
08:40
Pace în Gaza? Teroriștii Hamas spun că vor elibera toți ostaticii israelieni, vii sau morţi Newsweek.ro
În urma ultimatumului dat de președintele SUA, teroriștii Hamas au spus că vor elibera toți ostatici...
Acum o oră
08:20
Bolojan, despre anularea prezidențialelor: Politicienii, „principalii responsabili”, nu serviciile Newsweek.ro
Liderul PNL, premierul Ilie Bolojan, este de părere că în cazul anulării prezidențialelor din 2024, ...
08:10
„Războiul dronelor”: Aeroportul din München, hub principal în Europa, închis a 2-a noapte consecutiv Newsweek.ro
Aeroportul din München, unul dintre principalele hub-uri aeriene din Europa, a fost închis azi-noapt...
Acum 2 ore
08:00
Putin are de rezolvat o „problemă de milioane de dolari” ca să devină nemuritor. Ce zic cercetătorii Newsweek.ro
A trăi „veșnic” necesită mai mult decât înlocuirea unor părți îmbătrânite sau nefuncționale, cum est...
07:50
Cum a reacționat un taximetrist după ce pasagera a refuzat să plătească cursa? „Nu mă obligați să..” Newsweek.ro
Un taximetrist a ajuns viral pe internet după ce o pasageră a refuzat să îi plătească cursa după ce ...
07:40
Trucurile naturale care alungă șoarecii din casă. Legumele mai eficiente decât chimicalele Newsweek.ro
Mulți români caută soluții sigure pentru a scăpa de rozătoare. Trucurile naturale care alungă șoarec...
07:30
Căderea părului, legată de o băutură pe care o consumăm zilnic. Ce spun experții Newsweek.ro
Căderea părului, legată de o băutură pe care o consumăm zilnic? Ce spun experții. Studiile arată că,...
07:20
Ce amendă riști să primești dacă faci țuică sau pălincă la tine în curte? Poți ajunge la închisoare Newsweek.ro
Ce amendă riști să primești dacă faci țuică sau pălincă la tine în curte? Poți ajunge la închisoare....
07:10
Horoscop 5 octombrie. Luna în Pești îi face înțelegători pe Lei. Săgetătorii, discuții sincere Newsweek.ro
Horoscop 5 octombrie. Luna în Pești îi face înțelegători pe Lei. Săgetătorii au discuții sincere. Ta...
Acum 4 ore
06:30
Două categorii de pensionari iau pensie mai mare în octombrie. Se dau în plus între 200 și 2000 lei Newsweek.ro
Există pensionari care iau bani mai mulți la pensie în luna octombrie. Care sunt categoriile de pens...
Acum 12 ore
22:20
Femeile din vârful antreprenoriatului ieșean obțin profit mai mare decât bărbații Newsweek.ro
Într-un an plin de provocări pentru mediul de afaceri, am pus în oglindă rezultatele financiare din ...
22:10
Camera de Conturi Iași și-a băgat nasul în ciorba servită în grădinițe Newsweek.ro
Camera de Conturi Iași și-a băgat nasul în ciorba servită în grădinițe: 4 unități, avertizate pentru...
22:00
Cât de scumpă este apa ieșenilor? ApaVital, în Top 10 național la prețuri Newsweek.ro
Cât de scumpă este apa ieșenilor? ApaVital, în Top 10 național la prețuri. Serviciile de canalizare ...
22:00
8 nave de luptă, 10 avioane F-35, pușcași marini ai SUA, pe poziții să invadeze Venezuela Newsweek.ro
Armata americană se pregătește să cucerească porturi și aerodromuri din Venezuela, în timp ce Donald...
21:20
METEO Bucureştiul, asaltat de o furtună cu ploaie densă. Ce se întâmplă pe Aeroportul Henri Coandă? Newsweek.ro
Bucureştiul este asaltat în prezent de o furtună cu ploaie densă. După vânt puternic, acum plouă abu...
20:50
Curtea de Apel Bucureşti consideră cu Alina Bica a executat pedeapsa integral Newsweek.ro
Curtea de Apel Bucureşti consideră cu Alina Bica a executat pedeapsa integral şi retrage mandatul eu...
20:40
Bolojan cere, pe pensiile speciale, ca Ministerul Justiţiei să medieze conflictul cu magistraţii Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan cere, în litigiul privind pensiile speciale, ca Ministerul Justiţiei să ...
20:30
NATO simulează în Ungaria scenariul în care Rusia a invadat Europa. Râul Tisa, crucial Newsweek.ro
Forțele maghiare au executat o traversare a râului Tisa în apropiere de Martfű–Vezseny la 2 octombri...
Acum 24 ore
20:00
Șeful Goldman Sachs, David Solomon, avertizează asupra unei scăderi a pieței bursiere Newsweek.ro
Directorul general al gigantului Goldman Sachs, David Solomon, avertizează asupra unei scăderi a pie...
19:50
Shutdown-ul Guvernului SUA îngheață datele privind locurile de muncă și umbrește economia Newsweek.ro
Shutdown-ul Guvernului SUA, care intră în a treia zi, îngheață datele macro privind locurile de munc...
19:40
Cea mai bună bere specială din lume provine din Austria. Ce o face atât de specială și cât costă Newsweek.ro
La World Beer Awards, Austria a câștigat la una dintre cele mai interesante categorii: cea mai bună ...
18:50
Bursele europene își mențin câștigurile, după ce au atins un nou record Newsweek.ro
Acțiunile europene de pe bursele din Europa au crescut astăzi, consolidându-şi impulsul care a împin...
18:40
Guvernul concediază 50.000 de angajați dintr-o lovitură. Acord pentru cea mai amplă reformă Newsweek.ro
Ilie Bolojan a anunțat că negocierile pentru reforma din administrație sunt pe ultima sută de metri....
18:10
România, parte din „zidul pentru drone”. Cât costă sistemele care dau jos aeronavele lui Putin Newsweek.ro
Denumit „zidul pentru drone” sistemul a câștigat mai mult sprijin în interiorul UE, după recentele i...
17:50
Dacă ai acest film copiat pe calculator riști o amendă de 1000 euro. De ce se dă? Newsweek.ro
Mii de utilizatori de internet sunt avertizați în prezent cu privire la presupuse încălcări ale drep...
17:40
Jandarmii care asigură pază la diferite obiective ar putea face ordine publică Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că sunt aproape 10.000 de jandarmi care asigură paza la diferite ob...
17:20
Demiteri pe bandă rulantă la Spitalul Sf. Maria din Iași unde mai mulți copii au murit Newsweek.ro
Şefa secţiei ATI şi cea a Serviciului de Prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale (SPIAA...
17:10
Secretarul unei primării cerea „taxe speciale” la Starea Civilă. Ce sumă a primit mită pentru acte? Newsweek.ro
Un funcționar public din Chevereșu Mare este cercetat penal după ce ar fi primit mită de șase ori pe...
17:00
De pe ce dată se închide Transfăgărășanul. Toamna și iarna este oprită circulația autoturismelor Newsweek.ro
De pe ce dată se închide Transfăgărășanul. Toamna și iarna este oprită circulația autoturismelor. În...
16:50
15 drone au survolat o bază militară din Belgia. Autoritățile sunt în alertă Newsweek.ro
15 drone au survolat o bază militară din Belgia. Autoritățile sunt în alertă. Ministerul Apărării in...
16:50
Porsche renunță la strategia 100% electrică pentru Boxter și Cayman. Motorul de 911 luat în calcul? Newsweek.ro
În contextul cererii scăzute de mașini electrice, Porsche renunță la strategia 100% electrică pentru...
16:30
Raportul prezentat de Nicușor Dan despre modul în cum Rusia l-a ajutat pe Călin Georgescu în alegeri Newsweek.ro
Nicușor Dan a prezentat liderilor europeni un raport legat de moudl în care Rusia s-a amestecat în a...
16:30
Ploaia de meteori Orionide, în octombrie 2025. Când și unde se poate observa maximul Newsweek.ro
Ploaia de meteori Orionide, în octombrie 2025. Când și unde se poate observa maximul. Pasionații de ...
16:20
Blackout-ul din Spania și Portugalia a fost cauzat de o cascadă de supratensiuni Newsweek.ro
Blackout-ul din Spania și Portugalia a fost cauzat de o cascadă de supratensiuni. Pana de curent mas...
16:10
A noua ediție FIDELIS vine cu dobânzi de până la 8,20% în lei și 6,50% în euro Newsweek.ro
A noua ediție FIDELIS vine cu dobânzi de până la 8,20% în lei și 6,50% în euro. Ministerul Finanțelo...
15:40
Pensionarii „păcăliți” la marea recalculare a pensie. Cum au pierdut 235 lei într-un an? Newsweek.ro
Marea recalculare a arătat foarte bine pe hârtie, dar în realitate puterea de cumpărare a pensionari...
15:20
Ce mai fac samsarii? Repară mașini cu airbag-uri din China, de 10 ori mai ieftine. Pot bubui mortal! Newsweek.ro
Un nou scandal a apărut în lumea auto. Autoritățile din SUA au descoperit multe mașini reparate cu a...
15:10
Atentat terorist dejucat în România. Un bărbat a fabricat bombe acasă și voia să le detoneze Newsweek.ro
Un bărbat a fost arestat pentru acte de terorism. Acesta ar fi fabricat bombe la el în casă și voia ...
15:00
Atacul de la sinagoga din Manchester. O persoană ar fi fost ucisă de un glonț tras de polițiști Newsweek.ro
Poliția britanică susține că una dintre cele două victime ale atacului asupra sinagogii din Manchest...
14:50
Așa da preț de mașină electrică! De unde își pot lua românii Dacia Spring la 3.900 € plus o rablă? Newsweek.ro
Mașinile electrice sunt încă mult mai scumpe decât omoloagele lor termice și statisticile arată că s...
14:40
4 din 10 români se tem că locuinţa lor ar putea fi afectată de furtuni Newsweek.ro
Patru din 10 români se tem că locuinţa lor ar putea fi afectată de furtuni, iar 3 din 10 se tem de r...
14:30
Remus Pricopie: România este sub atac hibrid continuu de 10 ani Newsweek.ro
România este sub un atac hibrid continuu de zece ani, atac ce are loc inclusiv astăzi, susține Remus...
14:30
Sarah Mullally este prima femeie arhiepiscop care conduce Biserica Anglicană Newsweek.ro
Sarah Mullally a fost numită vineri noul arhiepiscop de Canterbury, devenind liderul spiritual a 85 ...
14:20
Se apropie sărbătoarea Sfintei Parascheva. Care este programul pelerinajului de la Iași? Newsweek.ro
Arhiepiscopia Iașilor a anunțat programul pelerinajului cu ocazia Sfântei Cuvioase Parascheva. Anul ...
14:20
VIDEO Ilie Bolojan, anunț important la 100 de zile de mandat Newsweek.ro
Ilie Bolojan susține o conferință de presă unde își va prezenta bilanțul la 100 de zile de mandat....
14:20
Paradoxul Iohannis: 300.000€ din chirii, salariu de 4 ori mai mare ca în 2011. Nu a economisit nimic Newsweek.ro
Klaus Iohannis a câștigat peste 300.000 euro din chirii în 15 ani. Salariul de președinte a fost de ...
13:50
O femeie a fost reținută după ce a pretins că este medic. A făcut intervenţii estetice Newsweek.ro
O femeie şi iubitul său au fost reţinuţi de procurorii din Timiş după ce ea a pretins, fără drept, c...
13:40
Prințul William vrea să schimbe monarhia. Ce spune despre tradiții și familie Newsweek.ro
Prinţul William a discutat cu actorul Eugene Levy la castelul Windsor, pentru emisiunea Apple TV+ „T...
13:20
Cine sunt militarii români în unități strategice NATO. Operază avioane AWACS, pilotează imense C-17 Newsweek.ro
Militari români sunt prezenți în două unități aeriene strategice ale NATO lucrând lângă camarazi ame...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.