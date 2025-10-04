Cancelarul Germaniei și președintele Franței avertizează: Democraţiile europene sunt în pericol
Newsweek.ro, 4 octombrie 2025 08:50
La aniversarea a 35 de ani de la căderea zidului Berlinului și reunificarea Germaniei, cancelarul ge...
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 30 minute
08:50
08:40
Pace în Gaza? Teroriștii Hamas spun că vor elibera toți ostaticii israelieni, vii sau morţi # Newsweek.ro
În urma ultimatumului dat de președintele SUA, teroriștii Hamas au spus că vor elibera toți ostatici...
Acum o oră
08:20
Bolojan, despre anularea prezidențialelor: Politicienii, „principalii responsabili”, nu serviciile # Newsweek.ro
Liderul PNL, premierul Ilie Bolojan, este de părere că în cazul anulării prezidențialelor din 2024, ...
08:10
„Războiul dronelor”: Aeroportul din München, hub principal în Europa, închis a 2-a noapte consecutiv # Newsweek.ro
Aeroportul din München, unul dintre principalele hub-uri aeriene din Europa, a fost închis azi-noapt...
Acum 2 ore
08:00
Putin are de rezolvat o „problemă de milioane de dolari” ca să devină nemuritor. Ce zic cercetătorii # Newsweek.ro
A trăi „veșnic” necesită mai mult decât înlocuirea unor părți îmbătrânite sau nefuncționale, cum est...
07:50
Cum a reacționat un taximetrist după ce pasagera a refuzat să plătească cursa? „Nu mă obligați să..” # Newsweek.ro
Un taximetrist a ajuns viral pe internet după ce o pasageră a refuzat să îi plătească cursa după ce ...
07:40
Trucurile naturale care alungă șoarecii din casă. Legumele mai eficiente decât chimicalele # Newsweek.ro
Mulți români caută soluții sigure pentru a scăpa de rozătoare. Trucurile naturale care alungă șoarec...
07:30
Căderea părului, legată de o băutură pe care o consumăm zilnic? Ce spun experții. Studiile arată că,...
07:20
Ce amendă riști să primești dacă faci țuică sau pălincă la tine în curte? Poți ajunge la închisoare # Newsweek.ro
Ce amendă riști să primești dacă faci țuică sau pălincă la tine în curte? Poți ajunge la închisoare....
07:10
Horoscop 5 octombrie. Luna în Pești îi face înțelegători pe Lei. Săgetătorii, discuții sincere # Newsweek.ro
Horoscop 5 octombrie. Luna în Pești îi face înțelegători pe Lei. Săgetătorii au discuții sincere. Ta...
Acum 4 ore
06:30
Două categorii de pensionari iau pensie mai mare în octombrie. Se dau în plus între 200 și 2000 lei # Newsweek.ro
Există pensionari care iau bani mai mulți la pensie în luna octombrie. Care sunt categoriile de pens...
Acum 12 ore
22:20
Într-un an plin de provocări pentru mediul de afaceri, am pus în oglindă rezultatele financiare din ...
22:10
Camera de Conturi Iași și-a băgat nasul în ciorba servită în grădinițe: 4 unități, avertizate pentru...
22:00
Cât de scumpă este apa ieșenilor? ApaVital, în Top 10 național la prețuri. Serviciile de canalizare ...
22:00
8 nave de luptă, 10 avioane F-35, pușcași marini ai SUA, pe poziții să invadeze Venezuela # Newsweek.ro
Armata americană se pregătește să cucerească porturi și aerodromuri din Venezuela, în timp ce Donald...
21:20
METEO Bucureştiul, asaltat de o furtună cu ploaie densă. Ce se întâmplă pe Aeroportul Henri Coandă? # Newsweek.ro
Bucureştiul este asaltat în prezent de o furtună cu ploaie densă. După vânt puternic, acum plouă abu...
20:50
Curtea de Apel Bucureşti consideră cu Alina Bica a executat pedeapsa integral şi retrage mandatul eu...
20:40
Bolojan cere, pe pensiile speciale, ca Ministerul Justiţiei să medieze conflictul cu magistraţii # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan cere, în litigiul privind pensiile speciale, ca Ministerul Justiţiei să ...
20:30
NATO simulează în Ungaria scenariul în care Rusia a invadat Europa. Râul Tisa, crucial # Newsweek.ro
Forțele maghiare au executat o traversare a râului Tisa în apropiere de Martfű–Vezseny la 2 octombri...
Acum 24 ore
20:00
Directorul general al gigantului Goldman Sachs, David Solomon, avertizează asupra unei scăderi a pie...
19:50
Shutdown-ul Guvernului SUA îngheață datele privind locurile de muncă și umbrește economia # Newsweek.ro
Shutdown-ul Guvernului SUA, care intră în a treia zi, îngheață datele macro privind locurile de munc...
19:40
Cea mai bună bere specială din lume provine din Austria. Ce o face atât de specială și cât costă # Newsweek.ro
La World Beer Awards, Austria a câștigat la una dintre cele mai interesante categorii: cea mai bună ...
18:50
Acțiunile europene de pe bursele din Europa au crescut astăzi, consolidându-şi impulsul care a împin...
18:40
Guvernul concediază 50.000 de angajați dintr-o lovitură. Acord pentru cea mai amplă reformă # Newsweek.ro
Ilie Bolojan a anunțat că negocierile pentru reforma din administrație sunt pe ultima sută de metri....
18:10
România, parte din „zidul pentru drone”. Cât costă sistemele care dau jos aeronavele lui Putin # Newsweek.ro
Denumit „zidul pentru drone” sistemul a câștigat mai mult sprijin în interiorul UE, după recentele i...
17:50
Mii de utilizatori de internet sunt avertizați în prezent cu privire la presupuse încălcări ale drep...
17:40
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că sunt aproape 10.000 de jandarmi care asigură paza la diferite ob...
17:20
Demiteri pe bandă rulantă la Spitalul Sf. Maria din Iași unde mai mulți copii au murit # Newsweek.ro
Şefa secţiei ATI şi cea a Serviciului de Prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale (SPIAA...
17:10
Secretarul unei primării cerea „taxe speciale” la Starea Civilă. Ce sumă a primit mită pentru acte? # Newsweek.ro
Un funcționar public din Chevereșu Mare este cercetat penal după ce ar fi primit mită de șase ori pe...
17:00
De pe ce dată se închide Transfăgărășanul. Toamna și iarna este oprită circulația autoturismelor # Newsweek.ro
De pe ce dată se închide Transfăgărășanul. Toamna și iarna este oprită circulația autoturismelor. În...
16:50
15 drone au survolat o bază militară din Belgia. Autoritățile sunt în alertă. Ministerul Apărării in...
16:50
Porsche renunță la strategia 100% electrică pentru Boxter și Cayman. Motorul de 911 luat în calcul? # Newsweek.ro
În contextul cererii scăzute de mașini electrice, Porsche renunță la strategia 100% electrică pentru...
16:30
Raportul prezentat de Nicușor Dan despre modul în cum Rusia l-a ajutat pe Călin Georgescu în alegeri # Newsweek.ro
Nicușor Dan a prezentat liderilor europeni un raport legat de moudl în care Rusia s-a amestecat în a...
16:30
Ploaia de meteori Orionide, în octombrie 2025. Când și unde se poate observa maximul. Pasionații de ...
16:20
Blackout-ul din Spania și Portugalia a fost cauzat de o cascadă de supratensiuni. Pana de curent mas...
16:10
A noua ediție FIDELIS vine cu dobânzi de până la 8,20% în lei și 6,50% în euro. Ministerul Finanțelo...
15:40
Pensionarii „păcăliți” la marea recalculare a pensie. Cum au pierdut 235 lei într-un an? # Newsweek.ro
Marea recalculare a arătat foarte bine pe hârtie, dar în realitate puterea de cumpărare a pensionari...
15:20
Ce mai fac samsarii? Repară mașini cu airbag-uri din China, de 10 ori mai ieftine. Pot bubui mortal! # Newsweek.ro
Un nou scandal a apărut în lumea auto. Autoritățile din SUA au descoperit multe mașini reparate cu a...
15:10
Atentat terorist dejucat în România. Un bărbat a fabricat bombe acasă și voia să le detoneze # Newsweek.ro
Un bărbat a fost arestat pentru acte de terorism. Acesta ar fi fabricat bombe la el în casă și voia ...
15:00
Atacul de la sinagoga din Manchester. O persoană ar fi fost ucisă de un glonț tras de polițiști # Newsweek.ro
Poliția britanică susține că una dintre cele două victime ale atacului asupra sinagogii din Manchest...
14:50
Așa da preț de mașină electrică! De unde își pot lua românii Dacia Spring la 3.900 € plus o rablă? # Newsweek.ro
Mașinile electrice sunt încă mult mai scumpe decât omoloagele lor termice și statisticile arată că s...
14:40
Patru din 10 români se tem că locuinţa lor ar putea fi afectată de furtuni, iar 3 din 10 se tem de r...
14:30
România este sub un atac hibrid continuu de zece ani, atac ce are loc inclusiv astăzi, susține Remus...
14:30
Sarah Mullally a fost numită vineri noul arhiepiscop de Canterbury, devenind liderul spiritual a 85 ...
14:20
Se apropie sărbătoarea Sfintei Parascheva. Care este programul pelerinajului de la Iași? # Newsweek.ro
Arhiepiscopia Iașilor a anunțat programul pelerinajului cu ocazia Sfântei Cuvioase Parascheva. Anul ...
14:20
Ilie Bolojan susține o conferință de presă unde își va prezenta bilanțul la 100 de zile de mandat....
14:20
Paradoxul Iohannis: 300.000€ din chirii, salariu de 4 ori mai mare ca în 2011. Nu a economisit nimic # Newsweek.ro
Klaus Iohannis a câștigat peste 300.000 euro din chirii în 15 ani. Salariul de președinte a fost de ...
13:50
O femeie a fost reținută după ce a pretins că este medic. A făcut intervenţii estetice # Newsweek.ro
O femeie şi iubitul său au fost reţinuţi de procurorii din Timiş după ce ea a pretins, fără drept, c...
13:40
Prinţul William a discutat cu actorul Eugene Levy la castelul Windsor, pentru emisiunea Apple TV+ „T...
13:20
Cine sunt militarii români în unități strategice NATO. Operază avioane AWACS, pilotează imense C-17 # Newsweek.ro
Militari români sunt prezenți în două unități aeriene strategice ale NATO lucrând lângă camarazi ame...
