Un oficial din domeniul informațiilor de la Kiev acuză China că ajută Rusia să lanseze rachete
Newsweek.ro, 4 octombrie 2025 21:00
Un oficial din domeniul informațiilor de la Kiev acuză China că ajută Rusia să lanseze rachete. „Exi...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 30 minute
21:00
Acum o oră
20:50
Ministerul Justiției: Se execută mandatul european de arestare emis pe numele lui Sorin Oprescu # Newsweek.ro
Ministerul Justiției: Se execută mandatul european de arestare emis pe numele lui Sorin Oprescu. Aut...
20:40
Furtuna a distrus sute de mașini în București. Ce opțiuni au șoferii care nu au CASCO la autoturisme # Newsweek.ro
Furtuna a distrus sute de mașini în București. Ce opțiuni au șoferii care nu au CASCO la autoturisme...
Acum 2 ore
20:20
Mai multe drone au fost semnalate în zonele aeroporturilor din Germania. Zeci de zboruri anulate # Newsweek.ro
Mai multe drone au fost semnalate în zonele aeroporturilor din Germania. Zeci de zboruri anulate. Ex...
20:10
Adrian Pintea: Sprijinul oferit de Ministerul Agriculturii în 2025 va continua și anul următor # Newsweek.ro
Adrian Pintea: Sprijinul oferit de Ministerul Agriculturii în 2025 va continua și anul următor. Secr...
19:40
Președintele Trump va avea o monedă comemorativă de un euro cu chipul lui. Au apărut primele schițe # Newsweek.ro
Președintele Trump va avea o monedă comemorativă de un euro cu chipul lui. Au apărut primele schițe ...
Acum 4 ore
19:20
Partidul populist al fostului premier Andrej Babis a câştigat alegerile parlamentare din Cehia # Newsweek.ro
Partidul populist al fostului premier Andrej Babis a câştigat alegerile parlamentare din Cehia. Cehi...
19:00
Fostul ministru de Externe şi al Justiţiei Cristian Diaconescu a declarat că Administraţia Prezidenţ...
18:30
Sorin Oprescu, fostul primar general al Capitalei, a fost prins şi săltat de Poliţie, în Salonic # Newsweek.ro
Sorin Oprescu, fostul primar general al Capitalei, cu mandat de urmărire naţional şi internaţional, ...
18:20
Cristian Diaconescu, despre cum se va numi proiectul zidului antidronă. Poartă numele unui animal # Newsweek.ro
Cristian Diaconescu, despre cum se va numi proiectul zidului antidronă folosit contra Rusiei. Poartă...
18:00
Cum scapi de dureroasa sondă pentru extras exudatul nazal? E foarte simplu. Oricine face asta # Newsweek.ro
Cum scapi de dureroasa sondă pentru extras exudatul nazal, pe care ţi-o introduce asistenta aceea? S...
17:40
Rusia a atacat sălbatic gara din Shostka, Regiunea Sumî. Au lovit cu bună-ştiinţă civili # Newsweek.ro
Rusia a atacat sălbatic gara din localitatea Shostka, Regiunea Sumî a Ucrainei. Au lovit cu bună-şti...
Acum 6 ore
16:40
Povestea tânărului din Iași care a parcurs 9.000 km pe bicicletă, în Europa. „Am dormit doar afară” # Newsweek.ro
Vara aceasta, Mircea Arămescu a parcurs peste 9.000 de kilometri pe bicicletă, în Europa. El a poves...
16:20
Ce faci dacă ți-a fost calculată greșit pensia sau ți-a fost respinsă cererea de ieșire la pensie? # Newsweek.ro
Pensionarii cărora le-a fost respinsă cerea de ieșire la pensie sau dacă au fost făcute calculele gr...
16:00
China se așteaptă la ce e mai rău. Anulează zboruri şi închide magazine din cauza taifunului Matmo # Newsweek.ro
Autorităţile chineze vor anula zboruri şi vor închide magazine sâmbătă, în condiţiile în care taifun...
15:40
Germania: Ministerul Economiei şi-a îmbunătăţit prognoza de creştere pentru acest an la 0,2% # Newsweek.ro
Ministerul german Economiei şi-a îmbunătăţit, uşor, prognoza de creştere pentru acest an, de la zero...
Acum 8 ore
15:20
Israelul va trimite o delegaţie în Egipt pentru discuţii privind planul de pace în Gaza # Newsweek.ro
Israelul este pregătit să trimită o delegaţie în Egipt pentru a participa la discuţii privind planul...
15:00
Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a dominat cea de-a treia şi ultima sesiune de antrenamente...
14:40
Un jurnalist salvadorian, expulzat din Statele Unite după ce a relatat despre protestele anti-Trump # Newsweek.ro
Un jurnalist salvadorian stabilit de douăzeci de ani în Statele Unite, expulzat după ce a fost arest...
14:20
Alertă în Franța. Două persoane au fost împuşcate mortal şi alte cinci au fost rănite, între care un...
14:00
Două zboruri redirecționate de la Otopeni din cauza furtunii. Aeronavele au aterizat pe alte piste # Newsweek.ro
Două zboruri redirecționate de la Otopeni din cauza furtunii. Aeronavele au aterizat pe alte piste. ...
13:40
Polițiștii atrag atenția asupra metodelor de înșelăciune în mediul online și a atacurilor spoofing # Newsweek.ro
Polițiștii atrag atenția asupra metodelor de înșelăciune în mediul online și a atacurilor de tip spo...
Acum 12 ore
13:20
Blackout în mai multe stațiuni montane: zăpadă viscolită, mașini blocate și localități fără curent # Newsweek.ro
Blackout în mai multe stațiuni montane: zăpadă viscolită, mașini blocate și localități fără curent....
13:10
Republica Cehă continuă sâmbătă alegerile pentru Camera Deputaților. Andrej Babis, ar putea câștiga # Newsweek.ro
Republica Cehă continuă sâmbătă alegerile pentru Camera Deputaților. Andrej Babis, ar putea câștiga ...
12:50
Președinta Comisiei Europene, Ursula salută deschiderea Hamas de a elibera toţi ostaticii israelieni # Newsweek.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula salută deschiderea Hamas de a elibera toţi ostaticii israelieni...
12:30
Judecătorul CCR Deliorga: 2.150.000 lei din pensii și doar 1.750.000 din salariu în 5 ani de mandat # Newsweek.ro
Judecătorul CCR Cristian Deliorga cumulează pensia specială cu salariul. În cei 5 ani de mandat din ...
12:30
Furtuna Amy lovește puternic Regatul Unit: un mort și sute de mii de oameni rămași fără curent # Newsweek.ro
Furtuna Amy lovește puternic Regatul Unit: un mort și sute de mii de oameni rămași fără curent. O av...
12:20
Constanța: Explozie puternică la o butelie într-un bloc din Murfatlar. Un rănit și mai multe pagube # Newsweek.ro
Constanța: Explozie puternică la o butelie într-un bloc din Murfatlar. Un rănit și mai multe pagube....
12:10
Patru turiști din Polonia, recuperați în Munții Parâng după ce au rămas blocați la Plaiul Muierii # Newsweek.ro
Patru turiști din Polonia, recuperați în Munții Parâng după ce au rămas blocați la Plaiul Muierii. E...
11:40
Apărarea Civilă din Fâşia Gaza a informat că Israelul a lansat zeci de lovituri aeriene în teritoriu...
11:30
Bolojan ar vrea ca magistrații în grevă pentru pensii speciale să nu fie plătiți. E posibil? # Newsweek.ro
Bolojan a venit cu o propunere-șoc pe fondul grevei magistraților cu privire la pensiile speciale. B...
11:10
Bolojan spune câți bani pierd pensionarii la pensie anul viitor. Nu vor fi creșteri nici în 2027 # Newsweek.ro
Premierul Bolojan a anunțat că nu vor fi creșteri de pensie pentru pensionari nici în anul 2026. Vă ...
11:00
De ce trebuie inclusă atrofia musculară spinală în programul de screening neonatal din România? # Newsweek.ro
Specialiştii solicită de mult timp extinderea programului de screening neonatal din România, care în...
10:30
8 ani de închisoare pentru o tentativă de omor asupra unui judecător de la Curtea Supremă # Newsweek.ro
Persoana care plănuia să-l asasineze în 2022 pe judecătorul conservator Brett Kavanaugh de la Curtea...
10:00
Atenție, părinți! Un medic psihiatru explică de ce copiii nu trebuie să consume energizante # Newsweek.ro
Un medic psihiatru explică de ce copiii nu trebuie să consume energizante. Un studiu recent indică u...
09:30
VIDEO Vă amintiți de serialul „La Piovra”, „Caracatița”? A murit mafiotul Tano Cariddi # Newsweek.ro
A murit Remo Girone, actorul care l-a interpretat pe mafiotul Tano Cariddi din îndrăgitul serial ita...
09:20
Șeful DNA se întreabă ce face ANAF: Doar 4 sesizări în 2024, pentru evaziune de peste 10.000.000 lei # Newsweek.ro
Funcționarii ANAF au trimis doar 4 sesizări în 2024 la DNA pentru pentru evaziune fiscală cu prejudi...
08:50
Cancelarul Germaniei și președintele Franței avertizează: Democraţiile europene sunt în pericol # Newsweek.ro
La aniversarea a 35 de ani de la căderea zidului Berlinului și reunificarea Germaniei, cancelarul ge...
08:40
Pace în Gaza? Teroriștii Hamas spun că vor elibera toți ostaticii israelieni, vii sau morţi # Newsweek.ro
În urma ultimatumului dat de președintele SUA, teroriștii Hamas au spus că vor elibera toți ostatici...
Acum 24 ore
08:20
Bolojan, despre anularea prezidențialelor: Politicienii, „principalii responsabili”, nu serviciile # Newsweek.ro
Liderul PNL, premierul Ilie Bolojan, este de părere că în cazul anulării prezidențialelor din 2024, ...
08:10
„Războiul dronelor”: Aeroportul din München, hub principal în Europa, închis a 2-a noapte consecutiv # Newsweek.ro
Aeroportul din München, unul dintre principalele hub-uri aeriene din Europa, a fost închis azi-noapt...
08:00
Putin are de rezolvat o „problemă de milioane de dolari” ca să devină nemuritor. Ce zic cercetătorii # Newsweek.ro
A trăi „veșnic” necesită mai mult decât înlocuirea unor părți îmbătrânite sau nefuncționale, cum est...
07:50
Cum a reacționat un taximetrist după ce pasagera a refuzat să plătească cursa? „Nu mă obligați să..” # Newsweek.ro
Un taximetrist a ajuns viral pe internet după ce o pasageră a refuzat să îi plătească cursa după ce ...
07:40
Trucurile naturale care alungă șoarecii din casă. Legumele mai eficiente decât chimicalele # Newsweek.ro
Mulți români caută soluții sigure pentru a scăpa de rozătoare. Trucurile naturale care alungă șoarec...
07:30
Căderea părului, legată de o băutură pe care o consumăm zilnic? Ce spun experții. Studiile arată că,...
07:20
Ce amendă riști să primești dacă faci țuică sau pălincă la tine în curte? Poți ajunge la închisoare # Newsweek.ro
Ce amendă riști să primești dacă faci țuică sau pălincă la tine în curte? Poți ajunge la închisoare....
07:10
Horoscop 5 octombrie. Luna în Pești îi face înțelegători pe Lei. Săgetătorii, discuții sincere # Newsweek.ro
Horoscop 5 octombrie. Luna în Pești îi face înțelegători pe Lei. Săgetătorii au discuții sincere. Ta...
06:30
Două categorii de pensionari iau pensie mai mare în octombrie. Se dau în plus între 200 și 2000 lei # Newsweek.ro
Există pensionari care iau bani mai mulți la pensie în luna octombrie. Care sunt categoriile de pens...
3 octombrie 2025
22:20
Într-un an plin de provocări pentru mediul de afaceri, am pus în oglindă rezultatele financiare din ...
22:10
Camera de Conturi Iași și-a băgat nasul în ciorba servită în grădinițe: 4 unități, avertizate pentru...
