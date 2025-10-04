Blackout în mai multe stațiuni montane: zăpadă viscolită, mașini blocate și localități fără curent

Newsweek.ro, 4 octombrie 2025 13:20

Acum 5 minute
13:40
Polițiștii atrag atenția asupra metodelor de înșelăciune în mediul online și a atacurilor spoofing Newsweek.ro
Polițiștii atrag atenția asupra metodelor de înșelăciune în mediul online și a atacurilor de tip spo...
Acum 30 minute
13:20
Acum o oră
13:10
Republica Cehă continuă sâmbătă alegerile pentru Camera Deputaților. Andrej Babis, ar putea câștiga Newsweek.ro
Republica Cehă continuă sâmbătă alegerile pentru Camera Deputaților. Andrej Babis, ar putea câștiga ...
12:50
Președinta Comisiei Europene, Ursula salută deschiderea Hamas de a elibera toţi ostaticii israelieni Newsweek.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula salută deschiderea Hamas de a elibera toţi ostaticii israelieni...
Acum 2 ore
12:30
Judecătorul CCR Deliorga: 2.150.000 lei din pensii și doar 1.750.000 din salariu în 5 ani de mandat Newsweek.ro
Judecătorul CCR Cristian Deliorga cumulează pensia specială cu salariul. În cei 5 ani de mandat din ...
12:30
Furtuna Amy lovește puternic Regatul Unit: un mort și sute de mii de oameni rămași fără curent Newsweek.ro
Furtuna Amy lovește puternic Regatul Unit: un mort și sute de mii de oameni rămași fără curent. O av...
12:20
Constanța: Explozie puternică la o butelie într-un bloc din Murfatlar. Un rănit și mai multe pagube Newsweek.ro
Constanța: Explozie puternică la o butelie într-un bloc din Murfatlar. Un rănit și mai multe pagube....
12:10
Patru turiști din Polonia, recuperați în Munții Parâng după ce au rămas blocați la Plaiul Muierii Newsweek.ro
Patru turiști din Polonia, recuperați în Munții Parâng după ce au rămas blocați la Plaiul Muierii. E...
Acum 4 ore
11:40
Israel continuă atacurile în Gaza. Trump ceruse încetarea bombardamentelor Newsweek.ro
Apărarea Civilă din Fâşia Gaza a informat că Israelul a lansat zeci de lovituri aeriene în teritoriu...
11:30
Bolojan ar vrea ca magistrații în grevă pentru pensii speciale să nu fie plătiți. E posibil? Newsweek.ro
Bolojan a venit cu o propunere-șoc pe fondul grevei magistraților cu privire la pensiile speciale. B...
11:10
Bolojan spune câți bani pierd pensionarii la pensie anul viitor. Nu vor fi creșteri nici în 2027 Newsweek.ro
Premierul Bolojan a anunțat că nu vor fi creșteri de pensie pentru pensionari nici în anul 2026. Vă ...
11:00
De ce trebuie inclusă atrofia musculară spinală în programul de screening neonatal din România? Newsweek.ro
Specialiştii solicită de mult timp extinderea programului de screening neonatal din România, care în...
10:30
8 ani de închisoare pentru o tentativă de omor asupra unui judecător de la Curtea Supremă Newsweek.ro
Persoana care plănuia să-l asasineze în 2022 pe judecătorul conservator Brett Kavanaugh de la Curtea...
10:00
Atenție, părinți! Un medic psihiatru explică de ce copiii nu trebuie să consume energizante Newsweek.ro
Un medic psihiatru explică de ce copiii nu trebuie să consume energizante. Un studiu recent indică u...
Acum 6 ore
09:30
VIDEO Vă amintiți de serialul „La Piovra”, „Caracatița”? A murit mafiotul Tano Cariddi Newsweek.ro
A murit Remo Girone, actorul care l-a interpretat pe mafiotul Tano Cariddi din îndrăgitul serial ita...
09:20
Șeful DNA se întreabă ce face ANAF: Doar 4 sesizări în 2024, pentru evaziune de peste 10.000.000 lei Newsweek.ro
Funcționarii ANAF au trimis doar 4 sesizări în 2024 la DNA pentru pentru evaziune fiscală cu prejudi...
08:50
Cancelarul Germaniei și președintele Franței avertizează: Democraţiile europene sunt în pericol Newsweek.ro
La aniversarea a 35 de ani de la căderea zidului Berlinului și reunificarea Germaniei, cancelarul ge...
08:40
Pace în Gaza? Teroriștii Hamas spun că vor elibera toți ostaticii israelieni, vii sau morţi Newsweek.ro
În urma ultimatumului dat de președintele SUA, teroriștii Hamas au spus că vor elibera toți ostatici...
08:20
Bolojan, despre anularea prezidențialelor: Politicienii, „principalii responsabili”, nu serviciile Newsweek.ro
Liderul PNL, premierul Ilie Bolojan, este de părere că în cazul anulării prezidențialelor din 2024, ...
08:10
„Războiul dronelor”: Aeroportul din München, hub principal în Europa, închis a 2-a noapte consecutiv Newsweek.ro
Aeroportul din München, unul dintre principalele hub-uri aeriene din Europa, a fost închis azi-noapt...
08:00
Putin are de rezolvat o „problemă de milioane de dolari” ca să devină nemuritor. Ce zic cercetătorii Newsweek.ro
A trăi „veșnic” necesită mai mult decât înlocuirea unor părți îmbătrânite sau nefuncționale, cum est...
07:50
Cum a reacționat un taximetrist după ce pasagera a refuzat să plătească cursa? „Nu mă obligați să..” Newsweek.ro
Un taximetrist a ajuns viral pe internet după ce o pasageră a refuzat să îi plătească cursa după ce ...
Acum 8 ore
07:40
Trucurile naturale care alungă șoarecii din casă. Legumele mai eficiente decât chimicalele Newsweek.ro
Mulți români caută soluții sigure pentru a scăpa de rozătoare. Trucurile naturale care alungă șoarec...
07:30
Căderea părului, legată de o băutură pe care o consumăm zilnic. Ce spun experții Newsweek.ro
Căderea părului, legată de o băutură pe care o consumăm zilnic? Ce spun experții. Studiile arată că,...
07:20
Ce amendă riști să primești dacă faci țuică sau pălincă la tine în curte? Poți ajunge la închisoare Newsweek.ro
Ce amendă riști să primești dacă faci țuică sau pălincă la tine în curte? Poți ajunge la închisoare....
07:10
Horoscop 5 octombrie. Luna în Pești îi face înțelegători pe Lei. Săgetătorii, discuții sincere Newsweek.ro
Horoscop 5 octombrie. Luna în Pești îi face înțelegători pe Lei. Săgetătorii au discuții sincere. Ta...
06:30
Două categorii de pensionari iau pensie mai mare în octombrie. Se dau în plus între 200 și 2000 lei Newsweek.ro
Există pensionari care iau bani mai mulți la pensie în luna octombrie. Care sunt categoriile de pens...
Acum 24 ore
22:20
Femeile din vârful antreprenoriatului ieșean obțin profit mai mare decât bărbații Newsweek.ro
Într-un an plin de provocări pentru mediul de afaceri, am pus în oglindă rezultatele financiare din ...
22:10
Camera de Conturi Iași și-a băgat nasul în ciorba servită în grădinițe Newsweek.ro
Camera de Conturi Iași și-a băgat nasul în ciorba servită în grădinițe: 4 unități, avertizate pentru...
22:00
Cât de scumpă este apa ieșenilor? ApaVital, în Top 10 național la prețuri Newsweek.ro
Cât de scumpă este apa ieșenilor? ApaVital, în Top 10 național la prețuri. Serviciile de canalizare ...
22:00
8 nave de luptă, 10 avioane F-35, pușcași marini ai SUA, pe poziții să invadeze Venezuela Newsweek.ro
Armata americană se pregătește să cucerească porturi și aerodromuri din Venezuela, în timp ce Donald...
21:20
METEO Bucureştiul, asaltat de o furtună cu ploaie densă. Ce se întâmplă pe Aeroportul Henri Coandă? Newsweek.ro
Bucureştiul este asaltat în prezent de o furtună cu ploaie densă. După vânt puternic, acum plouă abu...
20:50
Curtea de Apel Bucureşti consideră cu Alina Bica a executat pedeapsa integral Newsweek.ro
Curtea de Apel Bucureşti consideră cu Alina Bica a executat pedeapsa integral şi retrage mandatul eu...
20:40
Bolojan cere, pe pensiile speciale, ca Ministerul Justiţiei să medieze conflictul cu magistraţii Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan cere, în litigiul privind pensiile speciale, ca Ministerul Justiţiei să ...
20:30
NATO simulează în Ungaria scenariul în care Rusia a invadat Europa. Râul Tisa, crucial Newsweek.ro
Forțele maghiare au executat o traversare a râului Tisa în apropiere de Martfű–Vezseny la 2 octombri...
20:00
Șeful Goldman Sachs, David Solomon, avertizează asupra unei scăderi a pieței bursiere Newsweek.ro
Directorul general al gigantului Goldman Sachs, David Solomon, avertizează asupra unei scăderi a pie...
19:50
Shutdown-ul Guvernului SUA îngheață datele privind locurile de muncă și umbrește economia Newsweek.ro
Shutdown-ul Guvernului SUA, care intră în a treia zi, îngheață datele macro privind locurile de munc...
19:40
Cea mai bună bere specială din lume provine din Austria. Ce o face atât de specială și cât costă Newsweek.ro
La World Beer Awards, Austria a câștigat la una dintre cele mai interesante categorii: cea mai bună ...
18:50
Bursele europene își mențin câștigurile, după ce au atins un nou record Newsweek.ro
Acțiunile europene de pe bursele din Europa au crescut astăzi, consolidându-şi impulsul care a împin...
18:40
Guvernul concediază 50.000 de angajați dintr-o lovitură. Acord pentru cea mai amplă reformă Newsweek.ro
Ilie Bolojan a anunțat că negocierile pentru reforma din administrație sunt pe ultima sută de metri....
18:10
România, parte din „zidul pentru drone”. Cât costă sistemele care dau jos aeronavele lui Putin Newsweek.ro
Denumit „zidul pentru drone” sistemul a câștigat mai mult sprijin în interiorul UE, după recentele i...
17:50
Dacă ai acest film copiat pe calculator riști o amendă de 1000 euro. De ce se dă? Newsweek.ro
Mii de utilizatori de internet sunt avertizați în prezent cu privire la presupuse încălcări ale drep...
17:40
Jandarmii care asigură pază la diferite obiective ar putea face ordine publică Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că sunt aproape 10.000 de jandarmi care asigură paza la diferite ob...
17:20
Demiteri pe bandă rulantă la Spitalul Sf. Maria din Iași unde mai mulți copii au murit Newsweek.ro
Şefa secţiei ATI şi cea a Serviciului de Prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale (SPIAA...
17:10
Secretarul unei primării cerea „taxe speciale” la Starea Civilă. Ce sumă a primit mită pentru acte? Newsweek.ro
Un funcționar public din Chevereșu Mare este cercetat penal după ce ar fi primit mită de șase ori pe...
17:00
De pe ce dată se închide Transfăgărășanul. Toamna și iarna este oprită circulația autoturismelor Newsweek.ro
De pe ce dată se închide Transfăgărășanul. Toamna și iarna este oprită circulația autoturismelor. În...
16:50
15 drone au survolat o bază militară din Belgia. Autoritățile sunt în alertă Newsweek.ro
15 drone au survolat o bază militară din Belgia. Autoritățile sunt în alertă. Ministerul Apărării in...
16:50
Porsche renunță la strategia 100% electrică pentru Boxter și Cayman. Motorul de 911 luat în calcul? Newsweek.ro
În contextul cererii scăzute de mașini electrice, Porsche renunță la strategia 100% electrică pentru...
16:30
Raportul prezentat de Nicușor Dan despre modul în cum Rusia l-a ajutat pe Călin Georgescu în alegeri Newsweek.ro
Nicușor Dan a prezentat liderilor europeni un raport legat de moudl în care Rusia s-a amestecat în a...
16:30
Ploaia de meteori Orionide, în octombrie 2025. Când și unde se poate observa maximul Newsweek.ro
Ploaia de meteori Orionide, în octombrie 2025. Când și unde se poate observa maximul. Pasionații de ...
