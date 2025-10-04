Intervenție CBRN în Argeş, după ce o mașină a lovit o conductă de gaze
ObservatorNews, 4 octombrie 2025 13:20
Un autoturism a părăsit partea carosabilă și a lovit o conductă de gaze, sâmbătă, în comuna Bascov, zona primăriei. Pompierii și un echipaj specializat CBRN au intervenit de urgență pentru prevenirea unui posibil pericol de explozie.
• • •
