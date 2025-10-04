Intervenție CBRN în Argeş, după ce o mașină a lovit o conductă de gaze
ObservatorNews, 4 octombrie 2025 19:20
Un autoturism a părăsit partea carosabilă și a lovit o conductă de gaze, sâmbătă, în comuna Bascov, zona primăriei. Pompierii și un echipaj specializat CBRN au intervenit de urgență pentru prevenirea unui posibil pericol de explozie.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 15 minute
19:40
Inundaţiile devastează Bulgaria. Un salvator a fost ucis, iar apele au aruncat zeci de maşini în Marea Neagră # ObservatorNews
Trei oameni au murit în Bulgaria în încercarea disperată de a-şi ajuta semenii aflaţi în pericol din cauza inundaţiilor catastrofale din estul ţării. Mai multe staţiuni sunt acoperite de nămol şi ape după ce o furtună de o violenţă ieşită din comun a lovit întreg litoralul între Sveti Vlas şi Ţarevo. Cea mai gravă situaţie este în Elenite, aproape de Sunny Beach, unde torenţii au luat pe sus zeci de maşini şi le-au aruncat în Marea Neagră.
Acum 30 minute
19:30
România, la mila vremii. Bucureștenii au înotat pe străzi, mii de turiști au rămas în beznă după un blackout # ObservatorNews
Vremea extremă a lovit toată ţara. În mai multe staţiuni din Braşov este blackout de mai bine de 24 de ore după ce brazii încărcaţi cu zăpadă au rupt firele de electricitate. Localnicii stau în frig, iar turiştii pleacă din pensiuni. În alte zone, au fost misiuni contracronometru pentru salvarea turiştilor de pe munte. Unde nu a nins, a plouat în câteva ore cât pentru o lună. La Sibiu, un bărbat a ajuns în stare gravă la spital după ce pe maşina lui a căzut un arbore uriaş. Iar Capitala a fost pur și simplu răvăşită de furtună. Oamenii au înotat pe stradă în apă până la genunchi.
Acum o oră
19:20
Un autoturism a părăsit partea carosabilă și a lovit o conductă de gaze, sâmbătă, în comuna Bascov, zona primăriei. Pompierii și un echipaj specializat CBRN au intervenit de urgență pentru prevenirea unui posibil pericol de explozie.
Acum 2 ore
18:40
Copil de 3 ani, găsit mort într-un canal din Vrancea. Există indicii că ar fi fost atacat de câini # ObservatorNews
Un copil în vârstă de trei ani a fost găsit mort într-un canal din Mărăşeşti, judeţul Vrancea. Poliţia a anunţat că din primele verificări decesul ar fi putut fi cauzat de un atac al câinilor, ptrivit News.ro.
18:40
Vremea de mâine 5 octombrie. Ploi, lapoviță și diferențe mari de temperatură între regiuni # ObservatorNews
Vremea va fi rece în vestul și centrul țării, cu ploi în mai multe regiuni și lapoviță la munte. În sud și est, temperaturile vor fi mai blânde, apropiate de valorile normale pentru început de octombrie.
18:20
EXCLUSIV. Avocatul Alinei Bica dezvăluie ce planuri are fosta șefă DIICOT după anularea mandatelor de arestare # ObservatorNews
Curtea de Apel București a decis retragerea mandatelor europene de arestare emise pe numele fostei șefe a DIICOT, Alina Bica. Hotărârea vine după ce instanțele din Italia au recunoscut efectele deciziilor Curții Constituționale a României privind prescripția unor infracțiuni. Avocatul Alinei Bica a vorbit în exclusivitate pentru Observator despre semnificația deciziei, modul în care clienta sa și-a ispășit pedeapsa în Italia și ce planuri ar putea avea aceasta în privința revenirii în România.
18:10
Sorin Oprescu a fost prins în Grecia. Fostul primar este condamnat în România pentru fapte de corupţie # ObservatorNews
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost prins de autorităţile din Grecia. Acesta a fugit din ţară în urmă cu trei ani, înainte să fie condamnat pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare.
18:00
Partidul populist al lui Andrej Babiš a câștigat alegerile parlamentare din Cehia, arată rezultatele parţiale # ObservatorNews
După numărarea a peste 70% din voturile exprimate în secţiile închise, rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din Cehia indică faptul că partidul populist al miliardarului şi fostului premier Andrej Babiš este pe cale să câştige, însă fără a obţine majoritatea.
Acum 4 ore
17:50
Prăjitura cu bulion, Albiniţa şi tartele cu mere şi ghimbir, vedetele toamnei: "Acum se caută scorţişoara" # ObservatorNews
Magia deserturilor de toamnă ne poftește la masă pe vremea aceasta, iar mirosul de dulceață, de scorțișoară și de mere ne duce pe toți mai aproape de gusturile copilăriei. Florenţa Mihăilă a vorbit la Observator despre cele mai noi trenduri în materie de deserturi de toamnă.
17:40
Ministrul israelian al Securității Naționale i-a numit terorişti pe membrii flotilei cu ajutoare pentru Gaza # ObservatorNews
Ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, susține că membrii reţinuţi ai flotilei cu ajutoare pentru Gaza foloseau navele pentru a organiza petreceri, nu în scopuri umanitare. Acesta i-a numit "teroriști" pe activiștii aflaţi la bordul navelor.
17:40
Doi adolescenţi de 15 ani, reţinuţi pentru furt calificat. Ar fi sustras 400 de litri de motorină # ObservatorNews
Doi minori în vârstă de 15 ani din Făget au fost reţinuţi, sâmbătă, de poliţişti, timp de 24 de ore, pentru furt calificat. Aceştia sunt bănuiţi că ar fi sustras, în mai multe nopţi, aproximativ 400 de litri de motorină din autovehicule şi utilaje ale primăriei şi unor societăţi private, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Timiş, citat de Agerpres.
17:20
Apare moneda de 1$ cu chipul lui Trump. Preşedintele SUA cere trezoreriei ca proiectul să fie lansat la anul # ObservatorNews
O monedă comemorativă de 1 dolar, care ar putea purta portretul fostului președinte Donald Trump, este în lucru pentru aniversarea a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, în 2026. Primele schițe ale designului au fost confirmate de Trezoreria SUA, însă legea americană interzice folosirea imaginii unui președinte aflat în viață.
17:00
Un fotbalist şi-a înlocuit agentul cu AI pentru a-şi negocia transferul. "ChatGPT m-a costat doar 15 euro" # ObservatorNews
Un fost jucător al Manchester United, Demetri Mitchell, a negociat transferul său la un club londonez fără a plăti serviciile unui agent. În schimb, acesta a apelat la inteligenţa artificială şi a lăsat ChatGPT să îi negocieze contractul, scrie News.ro.
16:20
Cum ar putea arăta vizita lui Nicuşor Dan la Casa Albă. Diaconescu: Dorim să fie substanţială, nu de imagine # ObservatorNews
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a afirmat că se lucrează la o vizită a preşedintelui Nicuşor Dan la Casa Albă, precizând că doreşte ca aceasta să fie una substanţială, nu de imagine. El a subliniat că în cadrul acestei vizite ar urma să se discute mai multe chestiuni, printre care prezenţa trupelor americane în România, sistemul de vize şi componentele care ţin inclusiv de garanţiile de securitate, scrie News.ro.
16:20
Românii, printre ultimii europeni la igiena dentară. AjutEu: 10 copii vor beneficia de tratatament complet # ObservatorNews
Doi din trei copii români au probleme dentare care încep chiar cu dinţii de lapte. Igiena necorespunzătoare, neglijenţa şi lipsa controalelor sunt principalele cauze pentru care ajung la dentist cu probleme grave. În Campania AjutEu, 10 copii cu probleme dentare, dar fără posibilităţi materiale vor fi trataţi gratuit de echipa profesorului Barbu, parteneră a Fundaţiei Mereu Aproape.
16:20
Doi morți și cinci răniți într-un atac armat la Nisa. Autoritățile suspectează o reglare de conturi # ObservatorNews
Două persoane au fost ucise și alte cinci rănite, unele grav, într-un atac armat produs vineri seara la Nisa, în sudul Franței. Autoritățile suspectează o reglare de conturi între bande implicate în traficul de droguri, iar poliția este în căutarea atacatorilor care au folosit arme automate, relatează DPA, citat de Agerpres.
16:10
Câmpulung Moldovenesc a găzduit etapa a VIII-a a campionatului național de endurocross # ObservatorNews
Locuitorii din Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, au avut parte de o sâmbătă cu adrenalină și motoare turate la maximum. Aceştia au asistat la campionatul național de endurocross pe două sau patru roți. Traseele au fost cu adevărat provocatoare şi nelipsite de obstacole.
16:00
Tăieri de posturi şi salarii la ANRE, ASF și ANCOM. Nicușor Dan a promulgat legea din Pachetul 2 # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, act normativ care prevede restructurări semnificative la ANRE, ASF și ANCOM. Noile măsuri includ reducerea numărului de posturi și scăderea salariilor și bonusurilor pentru membrii conducerilor acestor instituții, scrie Agerpres.
Acum 6 ore
15:50
Băluță, despre organizarea alegerilor în Bucureşti: Decizia aparţine exclusiv premierului, nu PSD hotărăşte # ObservatorNews
Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4 şi prim-vicepreşedinte al PSD, a declarat, sâmbătă, că decizia organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei îi aparţine exclusiv premierului Ilie Bolojan. El a menţionat că nu Partidul Social Democrat hotărăşte care este data alegerilor în Bucureşti, scrie Agerpres.
15:30
Victoria Beckham, lecţie de stil la Paris. Creatoarea şi-a lansat colecţia de primăvară - vară pentru 2026 # ObservatorNews
Lecţie de stil oferită de Victoria Beckham la Paris. Creatoarea a prezentat vineri seară colecţia de primăvară - vară pentru anul 2026.
15:30
Vacanța i s-a transformat în coșmar: Britanică, blocată pe aeroport din cauza unei reguli UE de care nu auzise # ObservatorNews
O britanică a ratat o vacanță mult așteptată la Milano, după ce a descoperit la ghișeul de check-in că pașaportul ei, deși valabil încă șapte luni, nu mai respecta regulile stricte impuse de Uniunea Europeană. Femeia a povestit printre lacrimi experiența umilitoare și a lansat un avertisment pentru toți cei care plănuiesc o călătorie în Europa.
15:20
Mormântul faraonului Amenhotep al III-lea, unul dintre cele mai mari din Valea Regilor, redeschis publicului # ObservatorNews
Mormântul faraonului Amenhotep al III-lea, unul dintre cele mai mari din Valea Regilor, situată în Egiptul de Sus, şi-a deschis oficial porţile pentru public, sâmbătă. Acesta a fost închis mai mulţi ani şi a trecut prin lucrări de restructurare, scrie AFP, citat de News.ro.
14:40
Imagini incredibile cu "ploaia de foc" din China. Un spectacol cu drone a luat o turnură neaşteptată # ObservatorNews
Un spectacol cu drone organizat în privincia chineză Hunan a luat o turnură neaşteptată. Din fericire, spun autorităţile, nimeni nu a fost rănit. Imaginile sunt, însă, uimitoare.
14:30
George Clooney și soția sa, Amal, au adus strălucirea hollywoodiană la Londra, unde au participat la Gala The Albies, organizată de fundația actorului.
14:20
Aroma cafelei de specialitate poate fi savurată acum, şi acasă. Prin urmare, din ce în ce mai mulţi români se echipează temeinic pentru această mică plăcere a dimineţii.
14:10
Toamna se numără borcanele: Târgul "Produs în Bucovina" aduce din nou gustul autentic la Suceava # ObservatorNews
Toamna se numără - borcanele! Timp de trei zile, bunătăți care mai de care mai savuroase aşteaptă să încânte sucevenii şi să umple rafturile din cămările pofticioşilor. Zacusca, dulceţurile sau preparatele tradiţionale sunt doat câteva dintre bunătăţile care îi ispitesc pe gurmanzi, la Târgul de Toamnă „Produs în Bucovina“. Evenimentul este deja o tradiţie în Suceava şi este unul dintre cele mai așteptate.
14:00
Inundaţii catastrofale pe litoralul bulgăresc, într-o staţiune populară printre români: 3 morţi în Elenite # ObservatorNews
Inundaţii catastrofale pe litoralul bulgăresc. Elenite, staţiune la Marea Neagră, a fost pur şi simplu măturată de ape.
Acum 8 ore
13:40
Zelenski denunță atac “sălbatic” la gara din Shostka, Sumî. Cel puţin 30 de civili răniţi # ObservatorNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenskiy a condamnat sâmbătă atacul rus cu dronă asupra gării din Shostka, regiunea Sumî, calificându-l drept "terorism pe care lumea nu-l poate ignora". Până acum, se confirmă cel puțin 30 de victime, între care angajați ai Ukrzaliznytsia și pasageri, iar serviciile de urgență sunt active la fața locului pentru salvare și evaluare.
13:30
Instituție care acordă premiile Nobel: Libertatea academică este în pericol sub administrația Trump # ObservatorNews
Vicepreședinta Academiei Regale Suedeze de Științe trage un semnal de alarmă înaintea decernării premiilor Nobel: măsurile propuse de Donald Trump riscă să submineze grav cercetarea științifică și educația în SUA. Tăierile bugetare, limitarea studenților internaționali și promovarea "educației patriotice" sunt văzute ca amenințări directe la adresa libertății academice.
13:20
Un autoturism a părăsit partea carosabilă și a lovit o conductă de gaze, sâmbătă, în comuna Bascov, zona primăriei. Pompierii și un echipaj specializat CBRN au intervenit de urgență pentru prevenirea unui posibil pericol de explozie.
13:10
Două zboruri care urmau să aterizeze pe Otopeni, direcționate pe alte aeroporturi, din cauza furtunii # ObservatorNews
Două zboruri programate să aterizeze în această seară pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București au fost redirecționate către alte aeroporturi, din cauza furtunii violente care a adus rafale puternice de vânt și ploi torențiale în zona Capitalei și a județului Ilfov.
13:00
Petrişor Peiu: "Din efectul dobânzilor actuale, datoria publică a României se va dubla în următorii 10 ani" # ObservatorNews
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, avertizează că, în urma rectificării bugetare, necesarul de finanțare al României pentru anul 2025 a crescut la 259 de miliarde de lei, pe fondul unui deficit bugetar mărit și al dobânzilor tot mai ridicate, conform MEDIAFAX.
13:00
A plouat în două zile cât pentru o lună. Cantități record de precipitații în mai multe regiuni ale țării # ObservatorNews
România s-a confruntat în ultimele 2 zile cu un episod pluvial de intensitate ridicată. Au fost cantități record de precipitații în numeroase regiuni ale țării.
12:50
Japonia ar putea avea prima femeie premier din istorie. Sanae Takaichi, considerată o naţionalistă radicală # ObservatorNews
Sanae Takaichi, o naţionalistă radicală cu poziţii ultraconservatoare, a urma să devină prima femei prim-ministru al Japoniei. Ea a fost aleasă sâmbătă lidera Partidului Liberal-Democrat (PLD), aflat la guvernare, potrivit Agerpres, care citează AFP.
12:40
Aeroportul din Munchen, înschis pentru a doua zi la rând, din cauza unor drone neidentificate # ObservatorNews
Aeroportul din Munchen a fost nevoit să își suspende operațiunile pentru a doua zi la rând, din cauza observării unor drone. Zeci de zboruri au fost afectate, potrivit Mediafax.
12:20
Scriitorul ceh Ivan Klíma, supraviețuitor al Holocaustului și una dintre cele mai lucide voci împotriva comunismului, s-a stins din viață la 94 de ani. Opera sa, interzisă în timpul regimului sovietic, a devenit simbolul curajului moral și al libertății spiritului într-un secol dominat de frică.
12:10
Ursula salută decizia Hamas de a elibera toţi ostaticii israelieni: "Acest moment trebuie valorificat" # ObservatorNews
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat anunțul Hamas privind disponibilitatea de a elibera ostaticii și de a negocia pe baza recentei propuneri formulate de președintele SUA, Donald Trump.
12:00
O persoană rănită şi trei locuinţe şi un autoturism afectate, în urma unei explozii într-un bloc din Murfatlar # ObservatorNews
Un bărbat a ajuns la spital în urma unei explozii cauzată de o butelie defectă ce a avut loc sâmbătă, într-un bloc de garsoniere din oraşul Murfatlar. Trei locuinţe şi un autoturism au fost afectate de deflagraţie, potrivit Agerpres.
Acum 12 ore
11:40
Român căutat pentru tentativă de omor în Belgia, prins în Cluj. Şi-a bătut şi înjunghiat fosta soție # ObservatorNews
Un bărbat de 39 de ani, căutat internațional pentru tentativă de omor, a fost prins de polițiști în Cluj. Individul şi-a atacat fosta soţie, care avea ordin de restricţie împotriva lui.
11:00
Rogobete, despre preşedintele CJ Iaşi: Dă "dovadă de inconștiență și lipsă totală de responsabilitate" # ObservatorNews
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, lansează acuzații grave la adresa conducerii Consiliului Județean Iași, după ce a constatat personal lipsa chiuvetelor din saloanele ATI ale Spitalului "Sfânta Maria". În ciuda planurilor prezentate public, ministrul susține că realitatea din teren este cu totul alta. Scandalul are loc în contextul în care șapte copii au murit după infectarea cu bacteria Serratia marcescens, conform MEDIAFAX.
10:50
Zeci de atacuri israeliene în Gaza, în ciuda apelului lui Donald Trump de a înceta "imediat" ofensiva # ObservatorNews
Zeci de atacuri aeriene și tiruri de artilerie au lovit orașul Gaza sâmbătă noapte, în ciuda apelului președintelui american Donald Trump către Israel de a opri imediat ofensiva. Apărarea civilă locală a raportat distrugerea a 20 de locuințe și o noapte de violențe intense, relatează MEDIAFAX.
10:40
Accident de groază în Câmpia Turzii, între o maşină şi un microbuz. Opt persoane au ajuns la spital # ObservatorNews
Opt persoane au fost rănite, sâmbătă, în urma unui accident rutier produs între un microbuz şi un autoturism, în Câmpia Turzii.
10:20
Jim Mitchum, fiul legendarului actor Robert Mitchum. Starul din Thunder Road s-a stins după o lungă suferinţă # ObservatorNews
A murit Jim Mitchum, fiul actorului legendar de la Hollywood Robert Mitchum. . Şi-a făcut debutul la vârsta de 8 ani, iar la vârsta de 16 ani, acesta a jucat alături de tatăl său în Thunder Road.
10:20
Patru turiști polonezi, salvați în Munții Parâng după ce au rămas blocați în zona Plaiul Muierii # ObservatorNews
Patru turiști din Polonia au fost salvați vineri noaptea de jandarmii montani și echipele Salvamont Parâng, după ce au rămas blocați într-o zonă alpină izolată, la granița dintre județele Hunedoara, Vâlcea și Alba. Intervenția a durat câteva ore și s-a încheiat cu succes în jurul orei 05:00, conform MEDIAFAX.
09:50
Remo Girone, memorabilul mafiot Tano Cariddi din celebra serie TV Rai „La Piovra/ Caracatiţa”, care s-a bucurat de un enorm succes internaţional, a murit vineri la domiciliul său din Monte Carlo. Avea 76 de ani, scrie presa italiană.
09:40
Botoşănean în stare gravă la spital, după ce a intrat cu maşina într-un cap de pod şi a ricoşat într-un stâlp # ObservatorNews
Accidente grave, ieri după amiază, în judeţul Botoşani. Un şofer de 46 de ani a fost la un pas de o tragedie după ce a intrat cu maşina într-un cap de pod, şi apoi a fost aruncat într-un stâlp de electricitate.
09:40
Un bătrân de 75 de ani din Gorj, orbit de gelozie, şi-a înjunghiat soţia pe ulița satului # ObservatorNews
Gelozia nu ține cont de vârstă. Un bătrân de 75 de ani din Gorj și-a urmărit soția pe ulița satului și, orbit de furie, a înjunghiat-o pe la spate cu un cuțit.
09:20
Bărbat din Bistrița-Năsăud, arestat pentru suspiciuni de terorism. Ar fi confecționat dispozitive explozive # ObservatorNews
Un bărbat de 33 de ani din județul Bistrița-Năsăud a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de acte de terorism. Anchetatorii susțin că acesta ar fi confecționat mai multe dispozitive explozive pe care le-ar fi testat chiar în apropierea locuinței sale.
09:20
Noapte albă pentru pompierii din Hunedoara. Zeci de copaci doborâţi din cauza viscolului, 4 turişti rătăciţi # ObservatorNews
Echipajele ISU au intervenit pentru îndepărtarea de pe carosabil a zeci de copoaci doborâţi de vânt care au perturbat circulaţia pe drumurile din judeţul Hunedoara. Zona de munte este sub avertizare meteo cod portocaliu de ninsori şi vânt puternic până vineri, la ora 23.00.
09:20
Doi medici stomatologi, reținuți după ce ar fi făcut proceduri estetice fără autorizaţie # ObservatorNews
Doi medici stomatologi au fost reţinuţi de poliţişti după ce au încercat "să-şi extindă" abilităţile medicale şi în domeniul estetic, deşi nu aveau această specializare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.