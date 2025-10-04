Prăjitura cu bulion, Albiniţa şi tartele cu mere şi ghimbir, vedetele toamnei: "Acum se caută scorţişoara"

08:40

Scene de coșmar într-un sat din judeţul Caraș-Severin! Un cioban și şeful său au fost loviţi cu sălbăticie, chiar în mijlocul străzii. Trei indivizi s-au năpustit asupra lor și i-au bătut, după ce ciobanul şi-a dat demisia de la unul dintre bărbaţi. Patonul actual al oierului a reușit să fugă în timpul altercaţiei, însă ciobanul a fost pus la pământ și lovit cu pumnii, picioarele și chiar cu un par în cap. Amândoi au ajuns la spital, cu răni grave.