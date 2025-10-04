PROTEST emoționant în centrul Iașiului, după tragedia celor 7 copii, de la Spitalul de Pediatrie. Oamenii vor transparență: „Raportați adevărul”

14:00

Președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), dă asigurări că actuala coaliție de guvernare nu se va destrăma prea curând. Liberalul este convins că parteneriatul dintre PSD-PNL și ceilalți aliați va rezista „până la termenul de expirare”, adică până la alegerile din 2028, chiar și după rotativă guvernamentală patentată de „coaliția lui Nicu și Marcel”. „Eu cred că […]