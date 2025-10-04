AVERTISMENTUL apocaliptic al economistului AUR: Datoria publică va sufoca România

09:30

Am găsit-o pe fetița din reclama la salam săsesc. Iată cum arată Luiza Lucuța acum, în 2025, la 22 de ani de la celebrul spot publicitar. Vă mai amintiți de acea fetiță gingașă care nu reușea să pronunțe denumirea celebrului mezel, salam săsesc? Avea doar 4 ani în respectivul spot publicitar, care a rămas în […]