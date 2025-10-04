O BIBLIE queer a fost furată din capela Sf. Petru din Lucerna:”Este foarte dezamăgitor”
Gândul, 4 octombrie 2025 16:20
O carte cu interpretări LGBT, numită și „Biblia Queer”, a fost furată din capela Sfântul Petru din Lucerna, relatează spzh.eu. Cartea, editată de Jack Guiness, conține eseuri ale unor figuri queer cunoscute precum Elton John, Graham Norton, care celebrează o persoană queer din istorie, care a inspirat autorul. Nu se întâmplă pentru prima dată, când […]
• • •
Acum 10 minute
16:40
Bucureștiul riscă să fie aruncat în HAOS în această toamnă din cauza austerității lui Bolojan. Cum ar putea ajunge la grevă sindicaliștii de la metrou # Gândul
Ca în fiecare toamnă, între sindicaliștii de la metrou și conducerea Metrorex există tensiuni foarte mari înainte de semnarea Contractului Colectiv de Muncă. Angajații de la metrou „ridică” de fiecare dată pretenții, și nu de puține ori reușesc să obțină o bună parte din ceea ce își doresc. Doar că în acest an, în contextul […]
16:40
Cine este Sanae Takaichi, posibil prima FEMEIE premier a Japoniei a cărei misiune este să înfrunte tarifele lui Trump # Gândul
Japonia ar putea avea pentru prima oară o femeie prim-ministru. Membră a Casei Reprezentanților în vârstă de 64 de ani, îmbrăcată într-un costum albastru, fostă prezentatoare de la TV Asahi, Sanae Takaichi a preluat recent conducerea Partidului Liberal Democrat de orientare conservatoare aflat la putere. Din 2006 până în 2024, ea a ocupat funcții de […]
Acum 30 minute
16:30
Turiști ISRAELIENI, rătăciți pe Platoul Bucegilor. Salvamont a intervenit de urgență. Cum s-a desfășurat operațiunea de salvare # Gândul
Doi turiști israelieni s-au rătăcit în Platoul Bucegilor, vineri după-amiază, pe vreme severă. Echipajele Salvamont Prahova și Salvamont Dâmbovița, care au pornit în cătarea lor, i-au găsit în stare de hipotermie. Turiștii israelieni, care s-au avântat pe Platoul Bucegi vineri după-amiază, au fost recuperați de salvamontiștii din cadrul Salvamont Prahova și Salvamont Dâmbovița. Aceștia se […]
16:30
PSD își pregătește Congresul, dar alegerile din Capitală le stabilește premierul, spune Daniel Băluță # Gândul
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și prim-vicepreședinte PSD, spune că data alegerilor pentru Primăria Capitalei ține exclusiv de premierul Ilie Bolojan, subliniind că PSD nu decide asupra calendarului electoral din București. Cât despre Congresul PSD, prim-vicepreședintele social-democraților susține că Sorin Grindeanu va anunţa această dată în următoarele zile. „PSD nu are cum să aibă un […]
16:20
Acum o oră
16:10
Egiptul va găzdui NEGOCIERI de pace în privința Fâșiei Gaza. SUA, Israelul și Hamas trimit reprezentanți la Cairo # Gândul
Egiptul va găzdui, duminică, negocieri privind încetarea conflictului din Fâșia Gaza, iar Israelul, Statele Unite, dar și gruparea Hamas, vor trimite reprezentanți care vor participa la această reuniune. Trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, va merge în Egipt alături de negociatori israelieni și arabi pentru discuții privind acordul de încetare a focului […]
16:00
Ianis Hagi, debut de senzație pentru Alanyaspor în depasarea cu Genclerbirligi. Internaționalul român a deschis scorul în minutul 14 # Gândul
Ianis Hagi a deschis scorul, în minutul 14, în meciul disputat de Alanyaspor în deplasare cu Genclerbirligi (Turcia). În a patra apariție a sa alături de echipă, mijlocașul tricolor a executat perfect o lovitură liberă, cu piciorul stâng, de la 22 de metri, marcând primul său gol pentru echipa turcă. De altfel, fiul lui Gheorghe […]
15:50
Noi restricții de circulație la Piața Unirii. De când intră în vigoare și ce rute alternative există/ Băluță: Lucrările s-ar putea încheia mai devreme # Gândul
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat sâmbătă noi restricții de circulație în centrul Capitalei, care vor intra în vigoare de luni, pe durata următoarelor șase luni, pentru lucrările de refacere a Planșeului Unirii. Edilul a precizat că, datorită ritmului alert al constructorilor, există șanse ca proiectul să fie finalizat mai devreme decât estimările inițiale. […]
Acum 2 ore
15:30
Stai la bloc? Greșeala care te poate lăsa fără apă și căldură. Când poate interveni asociația de proprietari # Gândul
Te-ai gândit vreodată la greșeala care te poate lăsa fără apă și căldură, la bloc? Legea arată că asociației de proprietari i se poate oferi dreptul să intervină, în anumite condiții, solicitând aplicarea anumitor penalități. Vezi mai jos despre ce este vorba. Locatarii aflați într-un condominiu trebuie să respecte un set de reguli pentru a […]
15:30
Administrația TRUMP vrea să ofere 2.500 de dolari minorilor migranți pentru a părăsi SUA. Măsura a stârnit revoltă: „Va devasta familii” # Gândul
Administrația Trump este pregătită să ia măsuri concrete pentru a determina copii migranți să se întoarcă, de bună voie, în țara lor de origine. Potrivit unui document intrat în posesia publicației The Guardian, copii migranților ar urma să primească 2500 de dolari pentru a părăsi SUA și a se repatria voluntar. Memorandumul, Departamentul american al […]
15:10
Poate ar fi bine să adopți o nouă abordare. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 5 octombrie 2025. Berbec În ceea ce privește relațiile romantice s-ar putea să descoperi că joci mai degrabă un joc de-a v-ați ascunselea decât să depui eforturi comune pentru a construi o prietenie bazată pe încredere și […]
15:10
Istorie neștiută. De ce a ezitat Gheorghiu-Dej la numirea lui Ion Iliescu în funcție. Lavinia Betea: „Cum să pui un inginer la propagandă?” # Gândul
În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Lavinia Betea, autor, lector în psihologie și istoric, a vorbit despre viața de comunist în ilegalitate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Lavinia Betea: „Comuniștilor li se cerea atunci să facă lungi drumuri, să țină ședințe de partid noaptea, […]
15:10
O companie aeriană plănuiește să ELIMINE ghișeele de check-in, după ce a anunțat că biletele de îmbarcare vor fi exclusiv digitale # Gândul
O companie aeriană plănuiește să elimine ghișeele de check-in, după ce a anunțat că biletele de îmbarcare vor fi exclusiv digitale. Cel mai mare transportator low-cost din Europa, Ryanair, a anunțat că, din 12 noiembrie, cărțile de îmbarcare vor fi exclusiv digitale și emise în aplicația sa mobilă. Astfel că, sute de milioane de oameni […]
14:50
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a transmis că România a atins un nou record în ceea ce privește datoria, care a crescut de la 232 miliarde de lei la 259 miliarde de lei, după rectificarea bugetară impusă de guvernul Bolojan ce majorează deficitul la 8,4% din PIB. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a avertizat că […]
Acum 4 ore
14:40
Echipa națională a României va juca două meciuri pe Arena Națională, un amical cu Moldova și cel din preliminariile CM 2026 cu Austria. Joi, 9 octombrie, ora 21:00, se joacă România – Moldova, iar duminică, 12 octombrie, ora 21:45, are loc România – Austria. Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul, care e alcătuit din 14 […]
14:40
Nicușor Dan la Casa Albă?! Cristian Diaconescu: „Președintele vrea o întâlnire de substanță cu Donald Trump, nu de imagine” # Gândul
Președintele Nicușor Dan se pregătește pentru o vizită la Washington, iar scopul întâlnirii cu Donald Trump nu va fi unul de imagine, ci de substanță, a explicat sâmbătă Cristian Diaconescu, consilierul președintelui pe securitate națională, la Digi24. „Se lucrează la o vizită oficială de substanță a Președului la Washington. Președintele vrea o întâlnire de substanță […]
14:40
WSJ: Cum încearcă Xi Jinping să îl convingă pe Donald Trump să se OPUNĂ independenței Taiwanului # Gândul
Președintele Chinei, Xi Jinping, încearcă în ultima perioadă să se apropie cât de mult posibil de omologul său american, Donald Trump, având în minte un scop precis. Potrivit The Wall Street Journal, care citează mai multe surse care au informații despre acest subiect, Xi și-ar propune să îl determine pe Donald Trump să renunțe la […]
14:40
Aparatele electrocasnice pe care să nu le conectezi niciodată la un prelungitor. Greșeala majoră care poate provoca scurtcircuit și incendiu în casă # Gândul
Iată care sunt aparatele electrocasnice pe care să nu le conectezi niciodată la un prelungitor, acasă. Poate fi o greșeală majoră în urma căreia poate să apară un incendiu sau un scurtcircuit. Vezi mai jos, în articol, detaliile. Există câteva greșeli în urma cărora gospodăria unei persoane poate fi pusă în pericol. De data aceasta, […]
14:30
Caz uluitor în Galați. Peste 100 de pensionari primesc o PENSIE calculată la valoarea de 1 leu # Gândul
Peste 100 de pensionari primesc o pensie calculată la valoarea de 1 leu, în Galați. Totodată, cea mai mare pensie din județ depășește 45.000 de lei. Potrivit datelor furnizate de Casa Județeană de Pensii Galați, 104 persoane au pensii calculate la 1 leu. Aceștia sunt pensionari de invaliditate și primesc lunar suma minimă garantată de […]
14:20
Iată ce au ajuns să scrie pe ghiozdane livratorii de la Glovo. Ei o fac acum de teama rasismului. Deși nu există un număr exact public al livratorilor Glovo din România, se știe că România este țara este cea mai mare piață Glovo din regiunea Europei de Sud-Est la începutul anului 2023, sugerând deci o […]
14:10
Nu, nu e caz de Sanepid: iaurt fermentat cu furnici, servit ca delicatesă într-un restaurant de lux. Ce gust are # Gândul
Ceea ce sună ca un experiment ciudat s-a transformat rapid într-un proiect gastronomic și științific serios: iaurtul obținut cu ajutorul furnicilor, testat în laborator, după aceea, servit clienților într-un restaurant cu două stele Michelin din Copenhaga. Această poveste inedită a pornit de la o observație întâmplătoare în bucătăria Alchemist, un local situate pe locul 5 […]
14:10
Rusia a LOVIT un tren de călători aflat într-o gară din regiunea ucraineană Sumî. Zeci de oameni au fost răniți # Gândul
Un atac cu drone rusești a lovit gara ucraineană Șostka, din regiunea Sumî, în cursul zilei de sâmbătă. Serviciile de urgență de la fața locului au raportat zeci de răniți, printre aceștia numărându-se atât pasageri, cât și personal al căilor ferate. Din imagini se vede că ținta a fost un vagon de pasageri. „Un atac […]
14:00
Coaliția de guvernare „va rezista până la termenul de expirare”, promite Mircea Abrudean: „Trece şi de rotativă, în ciuda tuturor tensiunilor” # Gândul
Președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), dă asigurări că actuala coaliție de guvernare nu se va destrăma prea curând. Liberalul este convins că parteneriatul dintre PSD-PNL și ceilalți aliați va rezista „până la termenul de expirare”, adică până la alegerile din 2028, chiar și după rotativă guvernamentală patentată de „coaliția lui Nicu și Marcel”. „Eu cred că […]
13:50
Stațiunea vizitată de foarte mulți români care a fost distrusă de inundații. Două persoane au murit # Gândul
O stațiune vizitată de foarte mulți turiști români se află, acum, sub ape. Inundațiile au făcut prăpăd în ultimele 24 de ore, iar două persoane au murit. Autoritățile locale au declarat stare de urgență. Ultimele 24 de ore au adus inundații masive în anumite zone din Bulgaria. Nessebar și Sunny Beach, stațiuni populare printre turiștii […]
13:40
Ministrul Sănătății îl contrazice pe șeful CJ Iași în privința dotărilor din Spitalul Sf. Maria:”Este o lipsă totală de responsabilitate” # Gândul
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, l-a contrazis pe şeful CJ Iaşi, Costel Alexe, în cazul dotărilor din Spitalul „Sf. Maria”, acolo unde şapte copii au murit, susţinând că „realitatea din teren arată contrariul” a ceea ce susține președintele PNL Iași. „Am urmărit acum, târziu, declaraţiile făcute la Consiliul Judeţean Iaşi şi trebuie să spun răspicat: este […]
13:20
WhatsApp va da drumul rezervării NUMELOR de utilizator. Aplicația ar putea vinde această opțiune # Gândul
WhatsApp, cea mai folosită aplicație de comunicare din lume, urmează să introducă suportul pentru numele de utilizator, dar, înainte de lansarea efectivă, va mai exista un pas. Din 2009, de când există, WhatsApp a fost legată strict de numărul de telefon. Numele de utilizator ar putea reprezenta o alternativă la acestea, oferind atât o modalitate […]
13:10
Un greu din PNL vrea ca Bolojan să-i fure fotoliul de la Cotroceni lui Nicușor Dan în 2030: „Va avea toate atuurile” # Gândul
Liberalul Mircea Abrudean îl vede pe Ilie Bolojan candidatul PNL la alegerile prezidențiale din 2030. Invitat la Prima TV, prețedintele Senatului a declarat că își dorește ca Bolojan să conducă PNL și la alegerile parlamentare din 2028 și că, de principiu, președintele partidului ar trebui să fie și candidatul formațiunii la prezidențiale. „Eu îmi doresc […]
13:00
Program Sfânta Parascheva 2025, 8-15 octombrie 2025. Ce trebuie să știe pelerinii care ajung la Iași # Gândul
Program Sfânta Parascheva 2025, 8-15 octombrie 2025. Arhiepiscopia Iașilor a publicat programul oficial al manifestărilor religioase care vor avea loc în perioada următoare. Pelerinii sunt așteptați la Iași, acolo unde pot participa la slujbe și procesiuni. În cursul zilei de sâmbătă, 11 octombrie, moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Palama, aduse din Tesalonic (Grecia) vor fi întâmpinate […]
13:00
Polonia se pregătește să aprovizioneze trupele NATO cu combustibil în caz de război. Proiectul va costa aproape cinci miliarde de euro # Gândul
Polonia a anunțat vineri că planul său de a se conecta la o rețea de conducte NATO, concepută pentru a aproviziona trupele cu combustibil în caz de război, va costa 20 de miliarde de zloți (4,7 miliarde de euro). Ministerul polonez al Apărării şi operatorul polonez de conducte PERN au semnat un acord preliminar pentru […]
12:50
Reforma administrațieiei, marea restanță a lui Bolojan. Ce prevede „Pachetul 3” de măsuri al Guvernului # Gândul
După 100 de zile de mandat, premierul Ilie Bolojan pare hotărât să treacă la nivelul următor de austeritate. Deși Coaliția nu s-a pus la un numitor comun pe reforma administrației locale, șeful Guvernului anunță al treilea pachet de măsuri. Cumulul pensiei cu salariul la stat ar putea fi interzis, a anunțat Bolojan în conferința de […]
Acum 6 ore
12:40
Zodia apărată de Divinitate între 3 și 7 octombrie 2025. Sunt zile de aur pentru acești nativi # Gândul
În intervalul 3-7 octombrie 2025, nativii unei zodii se bucură de protecție divină și de energii favorabile care le vor aduce succes, claritate și momente importante de transformare. Astrologii avertizează că vin zile de aur pentru aceștia. Potrivit astrologilor, nativii din zodia Taur, căci despre ei este vorba, vor simți din plin sprijinul Universului, atât […]
12:30
Procurorul-şef al DNA se plânge că au fost puține sesizări pentru evaziune fiscală din partea ANAF # Gândul
Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, precizează că, anul trecut, ANAF a făcut doar patru sesizări cu privire la suspiciuni de evaziune fiscală cu prejudiciu mai mare de 10 milioane de lei. Totodată, șeful DNA anunţă că, în ultimii doi ani, procurorii DNA au formulat acuzaţii faţă de „undeva la 70 de persoane” din cadrul ANAF […]
12:30
În această zi de sâmbătă, Gândul.ro vă pune zâmbetul pe buze cu un nou banc savuros. De data aceasta, personajul principal al bancului este celebrul Bulă. Acesta iese la o bere cu vecinul lui chinez. Bulă iese la o bere cu noul lui vecin chinez. – Măi Lee, o mare curiozitate am. Pe tine nu […]
12:20
După ce ANAF a schimbat yala casei lui Iohannis, Gigi Becali izbucnește: Nici ortodox nu ești, și noi te-am votat! # Gândul
Cazul casei din Sibiu a fostului președinte Klaus Iohannis a reaprins spiritele. De data asta nu în instanță, ci în spațiul public. După ce ANAF a intrat în posesia cotei de jumătate din imobilul de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, finanțatorul FCSB Gigi Becali a oferit o reacție care, ca de obicei, a făcut […]
12:20
Steaua are un nou COMANDANT. Mesaj pentru fanii echipei roș-albastre. „Știm ce așteptați. Putem realiza ceea ce ne dorim cu toții” # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că la conducerea clubului CSA Steaua este numit Eduard Danilof. Acesta îl înlocuiește pe Petruț-Dănuț Sârghe-Ciobanu, care în martie a fost instalat comandant al Clubului Sportiv al Armatei Steaua București pentru o perioadă de șase luni. Eduard Danilof are o experiență profesională în Armată de aproape 30 de ani […]
12:20
Scrisoarea terifiantă, lăsată de Gabriela, înainte ca soțul să o ucidă pe ea și pe fiica ei. Și-a vărsat amarul, chiar cu câteva zile înainte de crimă # Gândul
S-a întâmplat în Italia. La două săptămâni de la sentința de apel care l-a condamnat pe Salvatore Montefusco la închisoare pe viață, cu un an de izolare diurnă, pentru uciderea din iunie 2022 a soției sale, Gabriela Trandafir, și a fiicei ei, Renata, au ieșit la iveală noi documente în dosar. Printre acestea, se află […]
12:10
În ediția din 29 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show, Călin Georgescu a vorbit despre importanța diplomației pentru viitorul României. Potrivit acestuia, „trebuie să ai o relație impecabilă cu vecinii”, subliniind că acest scop ar trebui să fie fundamental pentru cei care se află în funcțiile de conducere. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă […]
12:10
Pe ce dată se dă drumul la căldură în calorifere în 2025, în București și în celelalte orașe din România # Gândul
Toamna și-a intrat în grații, iar valorile termice au scăzut, în această perioadă. Valul rece care traversează România vine și cu o întrebare pentru unii dintre cetățenii din București și din celelalte orașe: pe ce dată se dă drumul la căldură în calorifere? În această perioadă, poate fi sesizată o scădere bruscă a temperaturilor în […]
12:00
Pană de curent în mai multe stațiuni montane. Bran, Fundata, Moeciu și Peștera nu au energie electrică de aproape 24 de ore. Turiștii pleacă supărați # Gândul
Stațiunile Bran, Fundata, Moeciu și Peștera se confruntă cu pene de curent electric, iar asta din cauza căderilor masive de zăpadă. Astfel, zăpada a rupt copaci și i-a doborât peste cablurile electrice, provocând ample defecțiuni în rețea. Echipele de intervenții acționează pe toată zona pentru remedierea problemelor. În cursul zilei, alimentarea cu energie electrică se […]
12:00
Cum poți solicita DESPĂGUBIRI dacă un pom cade peste mașina ta? Ce trebuie să rețină șoferii # Gândul
Celor care le-a fost distrusă mașina de copacii căzuți sau acoperișurile luate de vânt pot, în unele cazuri, să primească despăgubiri din partea autoritățile locale. Proprietarii automobilelor trebuie să știe că există mai multe condiții. Una dintre condițiile legate de primirea de despăgubiri este legată de locul în care s-a produs incidentul. Concret, dacă mașina […]
11:40
A murit Remo Girone, celebru pentru rolul mafiotului Tano Cariddi din „Caracatița”. Actorul avea 76 de ani # Gândul
Remo Girone, starul care l-a interpretat pe mafiotul Tano Cariddi din celebra serie TV, „La Piovra/Caracatița”, care s-a bucurat de un succes internațional uriaș, a murit, vineri, la domiciliul său din Monte Carlo. Presa italiană scrie că actorul avea vârsta de 76 de ani. Vestea a fost data de Sorrisi e Canzoni TV online. Actorul […]
11:40
Ion Cristoiu: Decizia de anulare a alegerilor s-a luat înainte de Ședința CSAT din 28 noiembrie 2024! # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție documentul care a fost prezentat de AUR și PNȚCD la Palatul Parlamentului, ieri, 3 octombrie, dar și raportul prezentat de Nicușor Dan la întâlnirea cu liderii europeni. „AUR și PNȚCD au prezentat, ieri, la Palatul Parlamentului documentul intitulat […]
11:30
Benzina și motorina s-au ieftinit la Petrom. Este a doua reducere de PREȚ din luna octombrie. Cât costă carburanții # Gândul
Prețurile la benzină și motorină au scăzut cu 4 bani pe litru la Petrom, liderul pieței carburanților din România. În Capitală, la stațiile Petrom, un litru de benzină standard costă între 7,40 lei și 7,46 lei, iar un litru de motorină standard, între 7,61 lei și 7,66 lei, conform peco-online. Prețurile au mai scăzut și […]
11:20
Care e SITUAȚIA lui Adrian Mazilu la Dinamo. „Nu vrem să riscăm nimic cu revenirea lui pe teren” # Gândul
Zeljko Kopic a analizat meciul de la Clinceni, a anunțat de ce nu a jucat Karamoko în partida cu Unirea Slobozia, 1-0, și a spus care e situația lui Adrian Mazilu. Dinamo a câștigat cu Unirea Slobozia, 1-0, în etapa 12 a Superligii, la Clinceni, pe un teren aflat sub orice critică. Și cei de […]
11:00
O categorie de pensionari din București poate să primească 100-500 lei în plus la pensii, după revizuirea cererilor depuse pentru Mica Recalculare. Vezi mai jos despre ce este vorba. La nivel național, peste 220.000 de dosare au fost depuse de către seniori, iar peste jumătate dintre acestea au fost, deja, soluționate. În acest sens, în […]
10:50
Pete Hegseth, secretarul Apărării, l-a DEMIS pe șeful de stat major într-o mișcare-surpriză la Pentagon # Gândul
Pete Hegseth, secretarul Apărării, l-a demis pe Jon Harrison, șeful de stat major al Marinei, un consilier cu influență foarte mare care a coordonat reorganizarea birourilor de politică și buget ale serviciului. Hotărârea survine după confirmarea secretarului adjunct al Marinei, Hung Cao, un veteran de marcă al Marinei și fost candidat republican la Senatul din […]
Acum 8 ore
10:40
Vremea rea a făcut prăpăd în jumătate de țară, dar meteorologii vin cu vești bune. Temperaturile cresc ușor atât în weekend cât și pe parcursul săptămânii viitoare. Din păcate, nu scăpăm de ploi. Chiar și așa, precipitațiile vor fi mai slab cantitativ comparativ cu cele din zilele trecute. Meteorologii spun că sâmbătă, 4 octombrie, în […]
10:40
Test de perspicacitate | Doar 3 dintre 100 de oameni pot identifica peștele ascuns în această iluzie optică # Gândul
Astăzi, Gândul.ro vă aduce în atenție un nou test de perspicacitate. Trebuie să priviți cu atenție iluzia optică de mai sus și să identificați peștele ascuns.Doar 3 din 100 de oameni reușesc să vadă peștele foarte rapid. Dacă nu l-ați descoperit, atunci mai jos în articol găsiți răspunsul corect. De altfel, tot ceea ce trebuie […]
10:40
Călin Georgescu: „Vance va fi viitorul președinte al Americii, iar KIRK era în poziția de viitor președinte al Americii după Vance” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Georgescu a răspuns întrebărilor despre politicienii actuali și despre cine reprezintă România. Discuția a virat apoi spre America, unde Georgescu a făcut diferența între administrația Biden și cea Trump, vorbind despre viitorul liderilor conservatori. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Călin Georgescu: […]
10:10
Timpul de reacție și opțiunile NATO pe flancul estic. „Alianța trebuie să injecteze INCERTITUDINE, dacă Rusia nu poate evalua răspunsul va acționa mai atent” # Gândul
În opinia președintelui american Donald Trump, țările NATO au tot dreptul să doboare avioanele și dronele rusești care traversează spațiul lor aerian. Secretarul general al alianței, Mark Rutte, a adoptat o poziție similară, spunând că membrii pot viza dronele și avioanele rusești „dacă este necesar”. Au existat o serie de incidente în Polonia, România, statele baltice […]
