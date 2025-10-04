Rapid - Farul. Alexandru Dobre, la finalul meciului: „O seară perfectă pentru toată lumea” + Ce spune de convocarea la națională
Gazeta Sporturilor, 4 octombrie 2025 23:50
Rapid - Farul. Alexandru Dobre, la finalul meciului: „O seară perfectă pentru toată lumea” + Ce spune de convocarea la națională
„Ce vă doriți la FCSB - Craiova?” » Victor Angelescu, președintele liderului, a lăsat diplomația deoparte # Gazeta Sporturilor
Rapid - Farul 3-1. Victor Angelescu, acționarul minoritar al giuleștenilor, a intrat în direct și a comentat victoria obținută de echipa lui. Rapid a urcat pe primul loc, cel puțin până duminică seara, atunci când Universitatea Craiova merge pe terenul campioanei FCSB.Întrebat despre rezultatul pe care și-l dorește în FCSB - Craiova, Angelescu a răspuns fără să stea pe gânduri. ...
Real Madrid - Villarreal 3-1 » Vinicius și Mbappe au adus victoria „galacticilor”, iar trupa lui Xabi Alonso revine pe prima poziție în Spania # Gazeta Sporturilor
Real Madrid s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Villarreal, scor 3-1, într-unul dintre cele mai așteptate dueluri ale etapei cu numărul #8 din La Liga.Programul complet al etapei #8 din La LigaPrima șansă importantă de gol a partidei a venit în minutul 7 și le-a aparținut „galacticilor”. ...
„Principalul” de la Farul, întrebat de reporterul GSP direct despre situația băncii tehnice # Gazeta Sporturilor
Rapid - Farul 3-1. Cristian Sava, antrenorul principal din acte al celor de la Farul, a venit la finalul partidei din Giulești la conferința de presă, în lipsa lui Ianis Zicu, cel care s-a comportat ca un A1 de-a lungul întregii seri. Acesta a fost întrebat de reporterul GSP despre situația de la echipă și a explicat din perspectiva lui ce anume se întâmplă. ...
Jucătorii lăudați de Gâlcă, după ce a dus Rapidul pe primul loc: „Dacă vor să plece, atunci să o facă!” # Gazeta Sporturilor
Rapid - Farul 3-1. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul gazdelor, a oferit prima reacție după ce a dus echipa pe primul loc. Giuleștenii sunt lideri cel puțin până duminică, atunci când Craiova se va deplasa pe terenul celor de la FCSB.Gâlcă a ținut să-i laude pe Elvir Koljic, Antoine Baroan și Cristi Manea. ...
Rapid - Farul 3-1. Cristi Manea (28 de ani), fundașul dreapta al giuleștenilor, a oferit prima reacție după succesul din această seară. A abordat mai multe subiecte, iar pe final a spus ce rezultat vrea la FCSB - Universitatea Craiova, partidă care are loc duminică, 5 octombrie. ...
Africa de Sud, câștigătoarea Rugby Championship pentru al doilea an la rând » „Finala” s-a jucat în fața a peste 70.000 de spectatori # Gazeta Sporturilor
Sâmbătă, 4 octombrie, în fața a peste 70.000 de spectatori, Africa de Sud a câștigat pentru a doua oară la rând Rugby Championship, după o victorie cu 29-27 împotriva Argentinei, în ultima rundă a competiției.Africa de Sud avea nevoie de o victorie cu Argentina pentru a-și asigura al doilea titlu consecutiv în Rugby Championship. ...
Jucătorii Farului, la pământ după a cincea înfrângere a sezonului: „E greu să îmi găsesc cuvintele” # Gazeta Sporturilor
Rapid - Farul 3-1. Ionuț Larie (38 de ani) și Ionuț Vînă (30 de ani), jucătorii Farului, au tras primele concluzii la finalul partidei pierdute sâmbătă seara, scor 1-3, în deplasare, pe terenul Rapidului. Dezamăgirea este mare în tabăra „marinarilor”, care nu au mai câștigat un meci în competiția internă de pe 1 septembrie.În urma rezultatului de sâmbătă, Farul rămâne pe locul 8, cu 15 puncte la capătul primelor 12 runde din nou sezon de Superliga. ...
Naționalele de volei ale României și-au aflat adversarele de la Campionatul European din 2026 » Dubla campioană olimpică va juca la Cluj # Gazeta Sporturilor
Sâmbătă, 4 octombrie, în Bari, Italia, a avut loc tragerea la sorți a grupelor pentru campionatele europene de volei din 2026. Atât naționala masculină a României, cât și cea feminină sunt calificate și și-au aflat adversarele, o grupă a turneului masculin fiind găzduită în România, la Cluj-Napoca.Emblematicul Castel Normand-Șvab din Bari a fost gazda tragerii la sorți a grupelor pentru campionatele europene de volei din 2026. ...
Rapid - Farul 3-1. Alexandru Dobre (27 de ani) a oferit prima reacție după ce a fost MVP. A marcat o „dublă” și a devenit noul golgheter al Superligii, cu 7 reușite în 12 meciuri.În viziunea lui, Rapid a prestat un fotbal de calitate în prima repriză, a avut ocazii, însă nivelul a scăzut puțin în partea a doua, atunci când echipa lui Gâlcă a încercat să conserve rezultatul. ...
Ce nu s-a văzut la TV, imediat după Rapid - Farul » Momentul lipsit de fair-play INTERZIS pe transmisiune # Gazeta Sporturilor
Rapid - Farul 3-1. După ultimul fluier al lui Szabolcs Kovacs din Rapid - Farul 3-1, victorie ce îi duce pe giuleșteni, cel puțin până mâine, în fruntea Superligii, acolo unde au mai fost în etapele 3 și 4 ale actualei stagiuni, elevii lui Costel Gâlcă au dat recital împreună cu galeria. ...
Ionuț Vînă (30 de ani), mijlocașul celor de la Farul, a fost autorul unui gol superb sâmbătă seara, în deplasarea din etapa a 12-a a Superligii, de pe terenul Rapidului, dar reușita lui, venită în partea a doua a meciului, a fost insuficientă pentru „marinari”, care au plecat învinși de pe terenul liderului provizoriu al Superligii, scor 1-3. ...
„Te uiți la Juve - Milan?” » Cristi Chivu a dat declarația serii, după recitalul lui Inter # Gazeta Sporturilor
Inter - Cremonese 4-1. Cristi Chivu (44 de ani), tehnicianul gazdelor, are motive de bucurie. Echipa lui a ajuns la 5 victorii consecutive, iar la final a fost în formă și la flash-interviu.Acesta a oferit un răspuns savuros în momentul în care a fost întrebat dacă se va uita duminică la Juventus - AC Milan, două echipe implicate în lupta la titlu alături de Inter.Românul a spus că nu se va uita, alegând NFL. ...
Bayern a profitat de remiza înregistrată la Dortmund și s-a distanțat în fruntea clasamentului » Cum arată situația din Bundesliga # Gazeta Sporturilor
Bayern Munchen s-a impus la scor de neprezentare pe terenul celor de la Eintracht Frankfurt, 3-0, într-un duel al rundei cu numărul #6 din Bundesliga. Astfel, bavarezii au bifat cel de-al 10-lea succes stagional în toate competițiile, din tot atâtea meciuri disputate. ...
Ianis Zicu e „principalul” deghizat al Farului! Riscă sancțiuni imense după ce a făcut la meciul cu Rapid # Gazeta Sporturilor
Controversa săptămânii în fotbalul românesc! Farul, clubul lui Gică Hagi, a trimis un comunicat de presă în care a transmis că Ianis Zicu (41 de ani) NU e antrenorul principal al echipei, acesta fiind, de fapt, secund. S-a comportat însă exact precum un A1 la meciul din această seară cu Rapid, în Giulești, în etapa 12 din Superliga.Reporterii GSP. ...
Urmând exemplul lui Federer, Zverev i-a „înțepat” pe Alcaraz și Sinner: „Directorii merg în acea direcție, pentru că vor ca ei să se descurce bine” # Gazeta Sporturilor
După calificarea în turul al 3-lea de la Shanghai, Alexander Zverev (28 de ani, 3 ATP) i-a urmat exemplul legendarului Roger Federer și a afirmat că directorii de turnee utilizează aceleași suprafețe pentru a-i avantaja pe Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) și Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP). ...
Mai mult decât o victorie! Ce au remarcat jurnaliștii italieni, după demonstrația de forță a Interului lui Chivu # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (44 de ani) a reușit un nou succes în etapa a 6-a din Serie A, scor 4-1, sâmbătă seara, pe teren propriu, contra celor de la Cremonese. Grație acestui rezultat, tehnicianul român al celor de la Inter a fost notat cu 7. ...
Ianis Hagi (26 de ani) a marcat primul gol în Turcia. Sâmbătă, Alanyaspor a remizat pe terenul celor de la Genclerbirligi, scor 2-2, în etapa 8 din campionatul Turciei.Românul a oferit prima reacție după execuția magnifică din lovitură liberă pe care a avut-o în minutul 14, atunci când a deschis scorul.La final, fiul lui Gheorghe Hagi i-a oferi toate creditele tatălui său, pe care l-a numit „cel mai bun profesor”.VIDEO. ...
Inter - Cremonese 4-1 » Succes categoric obținut de Chivu pe banca „nerazzurrilor” # Gazeta Sporturilor
Inter s-a impus fără emoții pe teren propriu în fața nou-promovatei Cremonese, scor 4-1, într-un duel al rundei cu numărul #6 din Serie A. Astfel, trupa lui Chivu a bifat al 5-lea succes consecutiv în toate competițiile.Programul complet al etapei #6 din Serie APrima șansă importantă de gol a venit după doar câteva secunde de la fluierul de start al centralului Ermanno Feliciani și le-a aparținut „nerazzurrilor”. ...
Șeful lui U Cluj i-a decis soarta lui Sabău: „Ne-am fi dorit un parcurs diferit” # Gazeta Sporturilor
Radu Constantea, președintele lui U Cluj, a intrat în direct la câteva ore după anunțul surprinzător făcut de antrenorul Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani). „Studenții” au pierdut pe terenul nou-promovatei Csikszereda, scor 1-2, iar tehnicianul a recunoscut că vrea să plece.Șeful revelației din sezonul trecut susține că Sabău are parte de susținere necondiționată și nu se pune problema de vreo demitere. ...
„Lasă că vorbim la București!” » Convocat de Lucescu, Ionuț Radu nu lasă lucrurile așa și cere explicații! # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu a fost forțat de situație să nu îl mai convoace pe Horațiu Moldovan, care nici n-a apucat să debuteze la Oviedo. De aceea, selecționerul a apelat, pe lângă Ștefan Târnovanu și Răzvan Sava, la Andrei Ionuț Radu. Portarul lui Celta Vigo este titular indiscutabil în La Liga și cel mai bun în acest sezon la echipa galiciană. ...
Fază șocantă în Liga Zimbrilor! Antrenorul Timișoarei și al naționalei României și-a bruscat și lovit un jucător # Gazeta Sporturilor
George Buricea (46 de ani), antrenorul lui SCM Politehnica Timișoara, a avut un gest grosolan la adresa lui Zoran Nikolic (34 de ani), jucătorul său, în timpul înfrângerii suferite de bănățeni pe terenul lui CSM Vaslui (28-27).În etapa a 5-a a Ligii Zimbrilor, SCM Poli Timișoara s-a deplasat pe terenul lui CSM Vaslui, cele două echipe fiind apropiate în clasament. Gazdele au început meciul mai bine și, cu 6 minute înainte de finalul primei reprize, conduceau cu 10-9. ...
Zwolle – PSV Eindhoven, etapa #8 din Eredivisie » Dennis Man, titular la campioana Olandei # Gazeta Sporturilor
PEC Zwolle și PSV Eindhoven, formația la care evoluează internaționalul român Dennis Man, se întâlnesc ACUM pe stadionul Mac3Park, într-un duel al rundei cu numărul #8 din Eredivisie.Partida începe la ora 21:00 și poate fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe PrimaSport 3, respectiv Orange Sport Go.Zwolle - PSV » Echipele de start:PSV EINDHOVEN (4-3-3): Kovar - Dest, Schouten, Yarek, Salah-Eddine - Mauro Jr. ...
Bogdan Andone, primul eșec după aproape două luni la FC Argeș: „Ne gândim la Sepsi!” # Gazeta Sporturilor
FC Argeș - Petrolul 0-1. Bogdan Andone (50 de ani), tehnicianul gazdelor, a oferit prima reacție în urma primului eșec după aproape două luni în Superliga. Chiar și așa, piteștenii rămân una dintre formațiile-surpriză din acest sezon.Acesta a amintit de situația lui Sepsi Sfântu Gheorghe din sezonul trecut. Covăsnenii s-au luptat pentru play-off, însă nu numai că l-au ratat, dar au și retrogradat lamentabil. ...
Eugen Neagoe a avut chef de glume după primul eșec pe banca Petrolului: „Nu trebuie nimeni să fie îndrăgostit de fața mea, că nu-s cine știe ce frumusețe” # Gazeta Sporturilor
Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul celor de la Petrolul, a tras primele concluzii după succesul de sâmbătă seara, scor 1-0, în deplasare pe terenul revelației FC Argeș, în etapa a 12-a din Superliga. Acesta și-a reamintit de problemele de arbitraj din runda precedentă, având un nou mesaj dur la adresa brigăzii care a condus meciul cu Rapid, pierdut 0-1. ...
Șase, vine Liverpool! „Cormoranii” analizează temeinic piața pentru înlocuirea lui Leoni # Gazeta Sporturilor
După accidentarea tânărului Giovanni Leoni (18 ani), Liverpool a rămas descoperită în centrul defensivei și vrea să acopere golul lăsat de fostul fotbalist al lui Cristi Chivu. Astfel, campioana Angliei a început o analiză extinsă pentru a-i găsi înlocuitorul perfect italianului în perioada de mercato din iarnă. ...
FC Argeș - Petrolul 0-1. Gicu Grozav (35 de ani), fotbalistul oaspeților, a oferit prima reacție după al doilea succes obținut în acest sezon. Petrolul a ieșit din zona locurilor direct retrogradabileA fost al doilea meci pe banca tehnică al antrenorului Eugen Neagoe (58 de ani), care debutase cu un eșec, 0-1 pe teren propriu cu Rapid. ...
Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian și-au aflat adversarele din turul inaugural al Wuhan Open, ultimul turneu WTA 1000 al anului # Gazeta Sporturilor
Jaqueline Cristian (27 de ani, 42 WTA) și Sorana Cîrstea (35 de ani, 64 WTA), cele două jucătoare care vor reprezenta România la Wuhan Open, ultimul turneu WTA 1000 al anului, și-au aflat adversarele din primul tur al competiției.În perioada 4-12 octombrie, Wuhan, China, va găzdui un turneu WTA 1000, la care vor participa două românce. Ediția din 2024 a fost adjudecată de Aryna Sabalenka, după o finală câștigată cu 6-3, 5-7, 6-3 împotriva lui Qinwen Zheng. ...
Klaksvik, formația din Insulele Feroe, este prima din Europa care și-a asigurat prezența în preliminariile Ligii Campionilor, sezonul 2026-2027. A câștigat titlul, iar la vară va intra din primul tur preliminar.Formația feroeză mai are de așteptat până când va putea evolua în primul tur preliminar din Liga Campionilor. ...
„Am fost jalnici, va fi prăpăd” » Alex Chipciu, tiradă la interviu! A aruncat cu acuze fără milă: „Toţi făceau cu jumătate de măsură să treacă timpul şi să luăm bătaie” # Gazeta Sporturilor
Alex Chipciu (36 de ani), unul dintre veteranii celor de la Universitatea Cluj, nu își explică eșecul incredibil de pe terenul nou-promovatei Csikszereda, scor 1-2, din etapa a 12-a a Superligii. Acesta a avut un discurs virulent la finalul partidei, explicând că nimic din ce s-a discutat la pauză nu s-a respectat în repriza secundă. ...
Etapa a 6-a din Bundesliga a adus un moment de panică pe BayArena, în meciul dintre Bayer Leverkusen și Union Berlin, încheiat cu 2-0 pentru gazde, prin golurile lui Ernest Poku (33) și Christian Kofane (49).În minutul 45, spaniolul Alejandro Grimaldo (30 de ani) a căzut inconștient pe gazon, după o ciocnire violentă cu propriul coechipier, Christian Kofane (19 ani). ...
Rapid București, dominantă în fața lui Hypo NO, s-a calificat în turul al 3-lea preliminar al EHF European League # Gazeta Sporturilor
Echipa de handbal feminin a clubului CS Rapid București a obținut o nouă victorie în fața lui Hypo Niedorosterreich (Austria), scor 30-19, și s-a calificat în turul al 3-lea preliminar al EHF European League.În urmă cu o săptămână, în deplasare, Rapid București reușea să o învingă pe Hypo NO cu 32-24 și devenea favorită la calificarea în turul al 3-lea preliminar al EHF European League. ...
CSM București este obligată s-o învingă pe Podravka în Liga Campionilor » Ce au remarcat adversarele: „Joc mai rapid fără Neagu!” # Gazeta Sporturilor
CSM București o întâlnește duminică, de la ora 17:00, pe Podravka Koprivnica în etapa a 4-a din Liga Campionilor. Meciul se va juca în sala Dinamo, va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis în direct pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.CSM București are numai 2 puncte în primele 3 etape și are nevoie de victorie în meciul contra campioanei Croației, pentru a mai spera la primele două locuri din grupă. ...
Scene neverosimile la meciul din Anglia » Suporterii au INVADAT terenul și au oprit meciul sub privirile lui Lampard! # Gazeta Sporturilor
Scene incredibile la meciul Sheffield Wednesday - Coventry, în etapa 9 din Championship. Suporterii gazdelor au intrat pe teren și au întrerupt partida în semn de protest!Ce s-a întâmplat? Sâmbătă, de la 14:30, Sheffield a primit vizita formației antrenate de Frank Lampard. Iar suporterii gazdelor au intrat pe teren după 10 minute de joc și au oprit partida, în semn de protest față de conducere.Era deja 1-0 pentru Coventry, în urma reușitei semnate de Thomas-Asante (3'). ...
Dortmund și Leipzig s-au anihilat reciproc și Bayern se poate desprinde în fruntea clasamentului din Bundesliga # Gazeta Sporturilor
Borussia Dortmund și RB Leipzig au terminat la egalitate pe Signal Iduna Park, scor 1-1, într-unul dintre cele mai tari dueluri ale rundei cu numărul #6 din Bundesliga.Programul complet al etapei #6 din BundesligaÎn cazul în care s-ar fi impus astăzi, trupa lui Niko Kovac ar fi urcat provizoriu pe prima poziție a clasamentului din Germania, însă cei de la Leipzig nu le-au permis „galben-negrilor” acest lucru. ...
Mirel Rădoi „ a citit-o” pe FCSB și știe ce anume a pregătit campioana contra Craiovei: „Trebuie să fim foarte atenți” # Gazeta Sporturilor
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, a prefațat partida cu FCSB, de duminică seara, din etapa a 12-a a Superligii. Acesta se așteaptă la o partidă complicată, având în vedere faptul că roș-albaștrii au menajat mai mulți jucători la meciul din Europa League, dar și prin prisma presiunii generate de poziția din clasament. Campioana în exercițiu este doar pe locul 11, cu 10 puncte. ...
Dinamo și Steaua, victorii în etapa a 4-a a Cupei României la rugby! „Dulăii” și-au asigurat prezența în semifinalele competiției # Gazeta Sporturilor
Sâmbătă, 4 octombrie, în etapa a 4-a a Cupei României la rugby, CSA Steaua București și CS Dinamo București și-au adjudecat două victorii în fața unor adversare redutabile, în timp ce confruntarea dintre CSM Știința Baia Mare și CS „U” ELBI Cluj a fost reprogramată pe 17 octombrie. ...
Robert Ilyeș a prins curaj: „Putem învinge pe oricine! Trăiesc într-o tensiune maximă” # Gazeta Sporturilor
Csikszereda - U Cluj 2-1. Gazdele au obținut primul succes din istorie în Superliga. La final, Robert Ilyeș (51 de ani), tehnicianul gazdelor, a oferit prima reacție după această performanță.Ilyeș a avut numai cuvinte de laudă la adresa jucătorilor pe care îi antrenează.A fost mulțumit de jocul prestat, iar Csikszereda poate câștiga în fața oricărei echipe din Superliga în viziunea lui, cu condiția ca jucătorii să fie uniți. ...
Daniil Medvedev despre schimbările făcute: „Am aproape 30 de ani, e bine să decid singur încotro mă îndrept” # Gazeta Sporturilor
Jucătorul rus Daniil Medvedev (29 de ani, locul 18 ATP), fost lider mondial, s-a calificat în turul 3 al turneului Masters 1000 de la Shanghai, după 6-1, 6-1 cu cehul Dalibor Svrcina (23 de ani, numărul 91 mondial), apoi a vorbit despre punctul în care se află cariera sa și despre deciziile luate.Porțiunea asiatică de sezon arată un Daniil Medvedev mai aproape de nivelul său obișnuit. ...
