Rapid - Farul. Marian Aioani, concluzii la finalul meciului: „Suntem fericiți că am urcat pe primul loc” + Ce rezultat vrea la FCSB - Craiova: „Țin cu egalul”

Csikszereda - U Cluj 2-1. Gazdele au obținut primul succes din istorie în Superliga. La final, Robert Ilyeș (51 de ani), tehnicianul gazdelor, a oferit prima reacție după această performanță.Ilyeș a avut numai cuvinte de laudă la adresa jucătorilor pe care îi antrenează.A fost mulțumit de jocul prestat, iar Csikszereda poate câștiga în fața oricărei echipe din Superliga în viziunea lui, cu condiția ca jucătorii să fie uniți. ...