Intențiile conducerii lui U Cluj Președintele Universității, după ce Sabău a declarat că vrea să părăsească echipa: „E o presiune foarte mare”
Golazo.ro, 4 octombrie 2025 23:50
Radu Constantea (41 de ani), președintele celor de la U Cluj, a anunțat hotărârea conducerii clujene, după ce Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) anunțase că vrea să demisioneze.
Acum o oră
23:50
23:50
A spart gheața VIDEO Cum a înscris Dennis Man primul gol în tricoul lui PSV Eindhoven » A dat și o pasă decisivă # Golazo.ro
Dennis Man (27 de ani) a marcat primul gol pentru PSV Eindhoven, în duelul contra celor de la PEC Zwolle, 4-0.
23:40
Dobre e sincer VIDEO Autorul unei duble, rapidistul a fost urmărit de Lucescu din tribună: „N-am fost în cea mai bună formă” # Golazo.ro
RAPID - FARUL 3-1. Alex Dobre (27 de ani), atacantul celor de la Rapid, a vorbit despre victoria obținută de echipa sa.
Acum 2 ore
23:20
A început războiul din derby VIDEO Alex Dobre a dat tonul trivialităților anti-Dinamo » Imagini de la finalul meciului, la galerie # Golazo.ro
Rapid - Farul 3-1. Alex Dobre (27 de ani), căpitanul giuleștenilor, a sărbătorit victoria alături de galerie și i-a atacat pe rivalii de la Dinamo.
23:00
Andrea Mandorlini (65 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, cere răbdare pentru ca „feroviarii” să redreseze situația din campionat.
22:30
3 momente ratate de camerele TV în Giulești Rapid - Farul 3-1 » „Cadou” pentru Zicu, cum a fost întâmpinat Hagi + pacea de la Rapid # Golazo.ro
Rapid a învins Farul în Giulești cu 3-1, goluri marcate de Dobre (2), Koljic, respectiv Vînă. Înaintea fluierului de start, Ianis Zicu a avut parte de un moment de apreciere pe “Giulești”.
Acum 4 ore
22:10
„Lașilor!” Rasism în fotbalul european. Cuvântul care l-a înfuriat: „Să aibă curajul să-mi zică asta în față” # Golazo.ro
Lamine Ba, fundașul lui Varazdin, furios după discriminarea suferită la 0-1 cu Istra, în prima ligă croată
22:00
Le-a dat patru! VIDEO Interul lui Chivu, festival de goluri cu singura echipă care era neînvinsă în Serie A + Lautaro, în istoria „nerazzurrilor” # Golazo.ro
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (44 de ani), a câștigat partida cu Cremonese din etapa #6 a Serie A, scor 4-1.
21:50
„Am fost jalnici” Alexandru Chipciu a pus tunurile pe toată lumea după eșecul cu Csikszereda: „Va fi prăpăd” # Golazo.ro
Csikszereda - Universitatea Cluj 2-1. Alexandru Chipciu (36 de ani), fundașul „studenților”, și-a criticat dur echipa pentru eșecul de la Miercurea Ciuc.
21:10
De la cine a învățat Ianis Hagi Internaționalul român, după ce a marcat un gol superb din lovitură liberă: „Am avut cel mai bun profesor” # Golazo.ro
Ianis Hagi (26 de ani), mijlocașul celor de la Alanyaspor, a vorbit despre influența tatălui său, Gheorghe Hagi (60 de ani) asupra sa.
21:00
Gest șocant VIDEO+FOTO Selecționerul României și-a lovit propriul jucător, în timpul meciului + Sancțiunea ridicolă pe care a primit-o # Golazo.ro
George Buricea (46 de ani), antrenorul celor de la SCM Politehnica Timișoara și selecționerul naționalei de handbal masculin, a comis un gest șocant la o partidă din Liga Națională.
20:50
George Simion, derapaj cu repetiție Ce a scris despre Nicușor Dan » Aceeași reacție pentru care își prezenta scuzele în urmă cu 5 luni # Golazo.ro
George Simion (39 de ani), liderul AUR, l-a numit din nou „autist” pe președintele Nicușor Dan (55 de ani).
20:40
Rădoi despre FCSB Antrenorul lui U Craiova, înaintea duelului de pe Arenă: „A fost surprinzător pentru toată lumea” # Golazo.ro
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova, se așteaptă la un meci dificil contra lui FCSB.
Acum 6 ore
20:10
„Eroare de comunicare” Dinamo face precizări după declarațiile președintelui Nicolescu: „Un exemplu negativ” # Golazo.ro
Dinamo a transmis un comunicat, după declarațiile făcute de președintele Andrei Nicolescu (49 de ani), de la finalul partidei cu Unirea Slobozia.
19:20
Agresată de părinți! Scene reprobabile la Dinamo - Rapid: arbitra a avut nevoie de îngrijiri medicale » Reacția Federației # Golazo.ro
Arbitra partidei Dinamo U16 - Rapid U16 a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce a fost agresată fizic și verbal de părinții giuleștenilor.
19:00
„Pe urmele tatălui său” Ianis Hagi a fost comparat cu „Regele” după ce a marcat primul gol din lovitură liberă în Turcia # Golazo.ro
Presa din Turcia l-a comparat pe Ianis Hagi (26 de ani) cu tatăl său, Gheorghe Hagi (60 de ani), după ce a marcat primul gol din lovitură liberă pentru Alanyaspor.
18:40
Gentea, semințe și Arsenal VIDEO Cum a fost surprins primarul din Pitești la partida dintre FC Argeș și Petrolul # Golazo.ro
Cristian Gentea (62 de ani), primarul Municipiului Pitești, are parte de tratament referențial pe stadionul din Mioveni.
18:40
„Vreau să reziliem” Ioan Ovidiu Sabău, decis să plece de la U Cluj, după înfrângerea cu Csikszereda: „Echipa are nevoie de altceva” # Golazo.ro
Csikszereda - Universitatea Cluj 2-1. Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), antrenorul „studenților”, a anunțat că dorește rezilierea contractului.
Acum 8 ore
18:20
Titlu câștigat în octombrie Campioana României și-a aflat deja una dintre adversarele din sezonul viitor de Champions League # Golazo.ro
Klaksvik e prima campioană a sezonului în Europa, după ce a cucerit titlul în Feroe cu două etape înainte de final.
18:10
„E mai lent ca mine” Basarab Panduru critică evoluția unui dinamovist: „Nu ştiu de ce îl bagi” # Golazo.ro
Basarab Panduru (55 de ani), fostul jucător al echipei naționale, s-a arătat nemulțumit de evoluția lui Charalampos Kyriakou (30 de ani) din partida cu Unirea Slobozia, scor 1-0 pentru Dinamo.
17:50
Negociere cu ajutorul ChatGPT Un fost jucător al lui Manchester United a obținut un contract mai bun folosind inteligența artificială # Golazo.ro
Demetri Mitchell (28 de ani), fostul jucător al celor de la Manchester United, a folosit ChatGPT pentru a negocia contractul cu Leyton Orient.
17:10
S-a întâlnit cu ursul VIDEO. Fostul jucător de la Atletico Madrid a avut parte de un moment bizar pe o stradă din Mexic » Reacția soției # Golazo.ro
Angel Correa, fostul jucător al lui Atletico Madrid, s-a întâlnit cu un urs pe o stradă din Monterrey.
17:10
Terence Crawford, amenințat cu arma! Incident șocant: campionul mondial a fost forțat de Poliție să coboare din mașină. Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Terence Crawford (38 de ani) a fost oprit sâmbătă dimineață de către poliție în orașul său natal, Omaha, Nebraska.
16:50
„FRF să pună piciorul în prag” Șeful AFAN intervine după solicitarea făcută de Dinamo: „Să semneze că nu vor să joace la Clinceni!” # Golazo.ro
Emilian Hulubei (46 de ani), președintele Asociației Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori din România (AFAN), a criticat Federația Română de Fotbal (FRF), după ce starea stadionului Clinceni i-a nemulțumit pe oficialii lui Dinamo.
16:40
„Nu mai amânați votul!” Scrisoarea experților către UEFA. Panou anti-Israel în Madrid: „Genocid” » De ce interdicția sportivă poate avea efect # Golazo.ro
Israel, ținta protestelor masive în toată Europa. 30 de experți au trimis o cerere specială forului european. Mesajul lansat de luni în capitala Spaniei. Comparația cu Africa de Sud
Acum 12 ore
16:20
Mai mulți bani pentru „Eroii Timișoarei” Consiliul Județean Timiș devine coproprietar al stadionului. Primăria primește 20 de milioane de lei # Golazo.ro
Alfred Simonis (40 de ani), președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat că instituția pe care o conduce va aloca 20 de milioane de lei pentru a finaliza stadionul „Eroii Timișoarei”.
16:20
„Corpul strigă să te oprești” Încă o provocare extremă pentru fostul campion mondial din fotbal: „Mintea ia deciziile” # Golazo.ro
Andre Schurrle, fost campion mondial cu Germania în 2014, va participa la maratonul The Last Soul Ultra din țara sa natală.
15:40
Sfat pentru Mircea Lucescu Ioan Andone a analizat convocările făcute de selecționer: „E nevoie de o generație nouă, nu de jucători obosiți” # Golazo.ro
Ioan Andone (65 de ani), fost jucător și antrenor emblematic al lui Dinamo, s-a arătat bucuros că formația din „Ștefan cel Mare” a reușit din nou să trimită fotbaliști la echipa națională. Cătălin Cîrjan (22 de ani) și Raul Opruț (27 de ani) sunt jucătorii lui Dinamo convocați de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani).
15:30
Ianis Hagi, gol de senzație! VIDEO+FOTO: Reușită incredibilă a fotbalistului român, înainte de revenirea la echipa națională # Golazo.ro
Genclerbirligi - Alanyaspor. Ianis Hagi (26 de ani) a reușit un gol de senzație pentru formația sa.
15:30
Merită Yamal Balonul de Aur? Legenda Barcelonei, despre tânărul care a cucerit fotbalul mondial: „Atunci va câștiga, sunt convins” # Golazo.ro
Xavi Hernandez (45 de ani), fostul jucător legendar al Barcelonei, a vorbit despre viitorul lui Lamine Yamal.
15:20
Tragedie în SUA Un câștigător al Super Bowl a murit la doar 39 de ani » Era fratele unui cunoscut luptător # Golazo.ro
Arthur Jones, fost jucător în NFL la Baltimore Ravens, a decedat la vârsta de 39 de ani.
15:20
Trump, anti-Iran! Președintele Americii, altă hotărâre-șoc înainte de Mondial. FIFA ar putea lua o soluție extremă # Golazo.ro
Donald Trump nu vrea să vadă Iranul în Statele Unite. Prima decizie, legată de tragerea la sorți de la Washington. Ce ar vrea să facă președintele SUA și FIFA la turneul final
14:40
„Mă întrebam ce are bun!” Dennis Man începe să fie descoperit de olandezi. Decizia antrenorului lui PSV # Golazo.ro
Dennis Man, 27 de ani, a lăsat în urmă problemele de adaptare și joacă tot mai bine la PSV Eindhoven. Ce a hotărât antrenorul Bosz pentru duelul de sâmbătă
14:40
„Trebuie neapărat să câștigăm” Charalambous înainte de derby-ul cu U Craiova: „Rezultatele lor nu înseamnă nimic” + absențe la FCSB # Golazo.ro
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei României, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu echipa de pe primul loc. FCSB - U Craiova se va juca mâine, de la 20:30, în etapa #12 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
14:20
Guardiola ia atitudine Antrenorul îndeamnă cetățenii să iasă în stradă la protest: „Asistăm la un genocid” # Golazo.ro
Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, îndeamnă locuitorii Barcelonei să iasă în stradă pentru a protesta împotriva Israelului.
14:10
Danny Armstrong a avut un impact imediat la Dinamo și are în continuare. Un moment simpatic a avut loc între el și Kopic, la schimbarea de aseară.
14:00
Lotul naționalei U21 Selecționerul Costin Curelea a anunțat pe cine se va baza la meciurile cu Serbia și Cipru # Golazo.ro
Costin Curelea, selecționerul României U21, a anunțat lotul naționalei pentru meciurile cu Serbia și Cipru din luna octombrie.
14:00
Colțescu refuză pensionarea! Centralul a făcut cerere să arbitreze inclusiv în 2026, când va împlini 49 de ani # Golazo.ro
Sebastian Colțescu a primit derogare pentru a mai apărea la centru până la finalul acestui an
13:40
Lotul pentru Austria și Moldova Trei fotbaliști, convocați în premieră » La cine a renunțat selecționerul Mircea Lucescu # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a anunțat lotul final pentru „dubla” cu Moldova și Austria.
13:30
Revenirea lui Porumboiu Fostul patron de club a dezvăluit cum se va implica la FC Botoșani # Golazo.ro
Adrian Poroumboiu (75 de ani), fostul patron al clubului FC Vaslui, a confirmat că este aproape de semnarea unui contract de sponsorizare, prin care o va sprijini pe Botoșani.
13:10
„Hîldan nu ar fi acceptat asta!” Unirea Slobozia, reacție acidă după ce Dinamo s-a plâns că meciul nu a fost amânat # Golazo.ro
Unirea Slobozia - Dinamo 0-1. Ilie Lemnaru, președintele ialomițenilor, a reacționat după declarațiile oficialilor de la Dinamo.
13:00
„Ar trebui să arzi în iad!” Mesaj grotesc primit de Eva Lys după înfrângerea suferită la China Open # Golazo.ro
Eva Lys a oferit un răspuns după criticile apărute în mediul online după ce a fost învinsă de Coco Gauff la China Open.
12:40
Lucescu, în pericol! Antrenorul riscă să fie demis de la PAOK dacă pierde cu Olympiacos. Ce face patronul la prima criză # Golazo.ro
Răzvan Lucescu, 56 de ani, a evitat în ultima clipă ruptura de PAOK în primăvară. Dar proprietarul Ivan Savvidis l-ar putea da afară la prima perioadă grea în acest sezon
12:30
Povestea lui Al Hamlawi Cum a ajuns atacantul palestinian în Bănie + dezvăluiri dureroase: „Am stat aproape un an în scaun cu rotile ” # Golazo.ro
Assad Al Hamlawi, atacantul Craiovei, a vorbit despre cum a ajuns să fie transferat în Bănie.
12:20
Rapid - Farul LIVE de la 20:30 , în etapa #12 din Liga 1 » Giuleștenii țintesc prima poziție # Golazo.ro
Rapid primește vizita celor de la Farul, în etapa #12 din Liga 1, de la 20:30. Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.
12:00
Daminuță, schimbare de carieră Fostul jucător de la Inter și AC Milan nu mai vrea să audă de fotbal: „E crunt!” + deciziile pe care le regretă # Golazo.ro
Cristian Daminuță (35 de ani), fost jucător la Inter și AC Milan, și-a schimbat domeniul de activitate și lucrează acum în aeroport. Fotbalistul a povestit motivele pentru care a decis să plece de la Inter Milano și a recunoscut că regretă decizia de a părăsi Viitorul.
11:30
Transfer U21 la FCSB? Mihai Stoica a identificat un puști promițător în Liga 2: „Zici că are mingea lipită de picior” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a fost impresionat de calitățile lui Remus Guțea (18 ani), jucătorul celor de la FC Voluntari.
11:30
Cel mai important meci al etapei a 12-a va avea loc duminică seara, pe Arena Națională: FCSB - Universitatea Craiova, de la 20:30.
Acum 24 ore
11:20
Proteste în Spania FOTO. Mesajul anti-Israel afișat de suporteri în timpul unui meci din La Liga » Partida a fost întreruptă # Golazo.ro
Meciul dintre Osasuna și Getafe de vineri a fost întrerupt după ce fanii gazdelor au aruncat cu mingi de tenis în teren și au afișat un mesaj împotriva Israelului.
11:00
Lamine Yamal, out Starul de la FC Barcelona are din nou probleme în zona inghinală » Cât va lipsi # Golazo.ro
Lamine Yamal (18 ani) va fi indisponibil între două și trei săptămâni, după ce a resimțit din nou dureri în zona inghinală
