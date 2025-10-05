Gloria Bistrița, zdrobită de unguroaicele de la Gyor, în Liga Campionilor la handbal feminin

Sport.ro, 5 octombrie 2025 02:20

CS Gloria Bistriţa a fost surclasată de echipa maghiară Gyori Audi ETO KC, cu scorul de 33-18 (18-9), sâmbătă seara, într-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 2 ore
02:20
Gloria Bistrița, zdrobită de unguroaicele de la Gyor, în Liga Campionilor la handbal feminin Sport.ro
CS Gloria Bistriţa a fost surclasată de echipa maghiară Gyori Audi ETO KC, cu scorul de 33-18 (18-9), sâmbătă seara, într-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.
02:10
Real Madrid, nemiloasă cu Villareal! Sport.ro
La Liga, o nouă etapă cu meciuri spectaculoase.
Acum 4 ore
00:10
FC Barcelona vrea să transfere un uriaș de 1,91 m. Hansi Flick și-a stabilit prima țintă pentru 2026 Sport.ro
FC Barcelona are în continuare multe datorii de acoperit, astfel că orice transfer este cântărit cu atenție de clubul catalan.
4 octombrie 2025
23:50
Controversa apărută în Olanda după meciul în care Dennis Man a oferit un gol și un assist: ”Invers nu s-ar fi dat!” Sport.ro
Dennis Man a contribuit cu un gol și o pasă de gol în victoria obținută de PSV Eindhoven pe terenul lui PEC Zwolle.
23:50
Carlos Alcaraz, penalizat de ATP cu milioane de euro pentru că a refuzat participarea la Shanghai: ce a răspuns ibericul Sport.ro
Carlos Alcaraz, frustrat de politicile circuitului ATP.
Acum 6 ore
23:30
Costel Gâlcă, nemulțumit după Rapid - Farul 3-1: „Așa văd eu din afară” + ce a spus despre plecarea lui Cristi Manea Sport.ro
Giuleștiul a fost din nou în sărbătoare. 
23:10
Reacția lui Alex Dobre când a fost întrebat despre fanii Rapidului, dar și despre convocarea la națională Sport.ro
Rapid - Farul 3-1, în etapa a 12-a din Superliga României.
23:10
Revoltător! Gestul făcut de un puști pe finalul meciului Rapid - Farul Sport.ro
Rapid a învins-o cu scorul de 3-1 pe Farul Constanța în etapa cu numărul 12 din Superliga României.
23:00
Reacție sumbră din partea Farului, după eșecul din Giulești: „Muncim mult și nu culegem roadele!” Sport.ro
Rapid a trecut cu 3-1 de Farul Constanța, pe stadionul Giulești, într-un meci în care Alex Dobre a reușit din nou o „dublă” împotriva „marinarilor”.
23:00
Liverpool "a luat-o la vale", Arne Slot găsește cu greu explicații: "Ăsta e adevărul!" Sport.ro
Liverpool a suferit al treilea eșec la rând în toate competițiile și a coborât pe locul 2 în Premier League.
22:40
Farul lui Gică Hagi riscă sancțiuni uriașe! Ce s-a întâmplat la meciul din Giulești Sport.ro
Farul Constanța riscă amenzi considerabile după ce a încercat să „dribleze” regulamentul. 
22:40
Cum a reacționat un jurnalist olandez după ce Dennis Man a avut gol și assist în Zwolle - PSV Sport.ro
Dennis Man și-a trecut în cont primul său gol la PSV Eindhoven.
22:10
GOOOL! Dennis Man a marcat primul gol la PSV Eindhoven Sport.ro
PSV joacă pe terenul lui Zwolle în etapa a opta din campionatul Olandei. 
22:10
Cristi Chivu, interviu în Italia după ce a zdrobit-o pe Cremonese: „E nervos că l-am schimbat?” Sport.ro
Cristi Chivu a bifat un nou succes categoric pe banca lui Inter. 
21:50
Marius Măldărășanu a vorbit despre transferul vedetei de la Hermannstadt la FCSB: ”Avem cu cine să îl înlocuim!” Sport.ro
Marius Măldărășanu a reacționat după ce numele lui Kevin Ciubotaru a fost vehiculat la FCSB.
21:40
Lewan... cine? Harry Kane a stabilit un record de nedoborât în Bundesliga Sport.ro
Harry Kane trăiește un început de sezon fantastic în tricoul lui Bayern Munchen. 
Acum 8 ore
21:20
Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter s-a distrat cu Cremonese: ”Chirurgical!” Sport.ro
Interul lui Chivu a obținut o victorie categorică în fața lui Cremonese, scor 4-1, în runda a șasea din Serie A.
21:00
Cristi Chivu face legea în Italia! Inter și-a spulberat adversara, scor 4-0, pe „Meazza” Sport.ro
Spectacol total pe „Giuseppe Meazza”! 
20:40
Mesajul antrenorului lui Alanyaspor pentru Ianis Hagi, după ”bijuteria” reușită în meciul cu Genclerbirligi: ”Nu sunt mulțumit!” Sport.ro
Alanyaspora obținut doar un punct din meciul cu Genclerbirligi, scor 2-2, în etapa a opta din Super Lig.
20:40
Echipa lui Radu Drăgușin merge bine în Premier League! Victorie cu Leeds și antrenorul Thomas Frank a jubilat: "Era și timpul!" Sport.ro
În direct pe VOYO, Tottenham s-a impus cu scorul de 2-1 în fața lui Leeds United, în etapa a 7-a din Premier League.
20:30
Hansi Flick a făcut anunțul despre Lamine Yamal Sport.ro
Problemele nu se mai termină pentru Lamine Yamal (18 ani). 
20:20
Fanii o contestă pe Manchester United și la victorii. Cum a reacționat Ruben Amorim după ce s-a întâmplat în tribune Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
20:10
Alex Chipciu a făcut iureș după Csikszereda – U Cluj 2-1: ”Am fost jalnici! Va fi prăpăd” Sport.ro
U Cluj a pierdut pe terenul celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 1-2, în etapa a 12-a din Superliga României. 
20:10
Darren Cahill, dat de gol de antrenorul italian al lui Sinner: ce se va întâmpla cu fostul tehnician al Simonei Halep Sport.ro
Echipa lui Jannik Sinner ar vrea ca Darren Cahill să nu se retragă la finalul sezonului 2025.
19:50
Caz șocant în sportul românesc! Antrenorul l-a lovit cu pumnul pe jucător în timpul meciului. Ce a urmat Sport.ro
Caz șocant în sportul românesc.
19:50
Ianis Hagi, dedicație specială după ce a impresionat în ultimul meci: „Am avut cel mai bun profesor” Sport.ro
Ianis Hagi (26 de ani) a fost omul meciului în remiza spectaculoasă dintre Gençlerbirliği și Alanyaspor, scor 2-2, reușind un gol superb și un assist. 
Acum 12 ore
19:00
Rapid, a doua victorie cu Hypo Viena şi se califică în turul al treilea din European League Sport.ro
Rapid, calificare en-fanfare.
19:00
Mirel Rădoi știe marele atu al lui FCSB înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova: ”Trebuie să fim atenți!” Sport.ro
FCSB - Universitatea Craiova se joacă duminică, de la 20:30, în etapa a 12-a din Superliga României.
18:50
Gigi Becali se pune în gardă înainte de FCSB - „U” Craiova. Ce a spus despre finul Mirel Rădoi Sport.ro
FCSB se pregătește pentru marele derby al etapei a 12-a din Superligă, contra liderului Universitatea Craiova.
18:20
Ioan Ovidiu Sabău a cerut în direct la TV rezilierea contractului cu U Cluj Sport.ro
Lovitură neașteptată în Superliga! 
18:20
Adi Mutu a semnat: ”Sperăm să ajungă mari fotbaliști” Sport.ro
Adrian Mutu nu a mai antrenat de când s-a despărțit de Petrolul în a doua jumătate a sezonului trecut.
18:10
Doar adevărații fani ai fotbalului îl recunosc așa! Un atacant fabulos "a devenit ultras" Sport.ro
Unul dintre cei mai buni atacanți ai ultimilor 25 de ani ”s-a făcut ultras”. 
18:00
George Pușcaș, pe punctul să semneze!? Este dorit de către club, dar ”e o alegere riscantă”: ”Vrea să semneze imediat!” Sport.ro
Liber de contract după despărțirea de Bodrum FK, George Pușcaș nu și-a găsit încă echipă. 
17:50
Nota primită de Ianis Hagi după ce și-a trecut în cont un gol și un assist la noua echipă Sport.ro
Ianis Hagi începe să strălucească la noua sa echipă din Turcia. 
17:40
Formula 1 | Marele Premiu din Singapore: George Russell, în pole-position Sport.ro
Formula 1 | Marele Premiu din Singapore.
17:30
Formula 1, Marele Premiu din Singapore | Cine a dominat ultima sesiune de antrenamente libere Sport.ro
Formula 1 | Marele Premiu din Singapore.
17:20
Craiova, la prima criză a sezonului. 4 cauze ale declinului echipei lui Rădoi Sport.ro
Entuziasmul și emulația create la Craiova după prima calificare din istorie în grupele unei competiții europene s-au evaporat.
17:20
Sărbătoare în Turcia! Formația a reușit în sfârșit primul punct după 974 de zile Sport.ro
Zile de sărbătoare în fotbalul turc!
17:00
Daniel Isăilă trage un semnal de alarmă înainte de România - Austria: „Pierdere uriașă!” Sport.ro
România se pregătește pentru duelul decisiv cu Austria, duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. 
16:50
Reacția turcilor după ”bijuteria” reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat Sport.ro
Partida dintre Genclerbirligi și Alanyaspor, formația la care Ianis Hagi a ajuns în vară, s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, în etapa a opta din campionatul Turciei.
16:30
Anunț important făcut de FCSB înaintea duelului cu Universitatea Craiova Sport.ro
După dezamăgirea suferită în fața lui Young Boys Berna în Europa League, FCSB se pregătește pentru duelul cu Universitatea Craiova, liderul Superligii României. 
16:30
Ruben Amorim nu renunţă: "Ce mă doare este să pierd meciuri, nu să-mi pierd slujba". Premier League, exclusiv pe VOYO Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise de VOYO.
16:30
Cât s-a terminat derby-ul Steaua - Rapid din cupele europene. Un „militar” a înscris cinci goluri Sport.ro
„Militarii” au făcut spectacol cu Rapid în LEN Euro Cup.
16:10
Fotbalistul nedreptățit de la FCSB. E primul pe postul lui în Europa League, dar Becali îl "distruge" public Sport.ro
Cele șapte parade reușite de Ștefan Târnovanu (24 de ani) în înfrângerea cu Young Boys (0-2 pe Arena Națională) l-au transformat pe portarul de la FCSB în liderul clasamentului intervențiilor din Europa League, la egalitate cu Bizot (Aston Villa) și Christensen (Sturm Graz).
15:50
Conte a amuțit înaintea meciului cu Genoa lui Dan Șucu! Ce se ascunde în spatele deciziei luate de antrenorul lui Napoli Sport.ro
Antonio Conte a decis să nu se prezinte la conferința de presă premergătoare partidei pe care Napoli o va disputa pe teren propriu, mâine, de la ora 18:00, împotriva celor de la Genoa. Gestul tehnicianului italian nu este o premieră, ci respectă un tipar bine stabilit.
15:40
Ioan Andone a reacționat când a văzut convocările: ”De asta e nevoie” Sport.ro
Tricolorii joacă un meci capital cu Austria în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
15:30
"Mulți i-au făcut funeraliile prea devreme!" Elogiu total pentru Cristi Chivu în presa din Italia Sport.ro
Francesco Colonnese, fost fundaș la Inter Milano, consideră că antrenorul român Cristi Chivu a fost criticat pe nedrept, iar acum demonstrează că este pe drumul cel bun la cârma echipei "nerazzurre". 
15:20
Dinamo, 4 meciuri, 4 victorii! Competiția în care ”buldogii” sunt invincibili Sport.ro
Echipa de rugby din Ștefan cel Mare merge brici în Cupa României.
15:10
CE GOL! Ianis Hagi a ”spart gheața” din lovitură liberă la Alanyaspor Sport.ro
Ianis Hagi (26 de ani) a marcat un gol de senzație la Alanyaspor, echipa cu care a semnat în această vară.
15:00
Ion Țiriac a oferit o replică directă în momentul în care a fost întrebat dacă va mai fi o Simona Halep în România Sport.ro
Ion Țiriac (86 de ani) a oferit un răspuns tranșant atunci când a fost chestionat despre șansele României de a mai produce o campioană de talia Simonei Halep.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.