Defender a încheiat testele pentru Raliul Dakar 2026
Automarket.ro, 6 octombrie 2025 15:50
Mai sunt doar 3 luni până când va începe Raliul Dakar 2026, prima etapă a viitorului sezon al Campionatului Mondial de Rally-Raid. Ediția de anul viitor va avea o echipă de uzină nouă, care va concura într-o categorie nou înființată de către ASO, organizatorul Raliului Dakar. Mai exact, este vorba despre noua echipă Defender Rally, o echipă de uzină care va lua startul pentru prima dată în cea mai grea cursă din lume.Recent, echipa...
• • •
Suzuki Vitara și S-Cross primesc transmisii automate pentru motorizările mild-hybrid # Automarket.ro
Constructorul japonez anunță o noutate pentru două dintre modelele sale din gama europeană. Mai exact, începând din această toamnă, versiunile mild-hybrid ale lui Suzuki Vitara și S-Cross vor fi disponibile cu o nouă transmisie automată.Noua cutie automată înlocuiește vechea transmisie AGS, prezentă la versiunile cu motoare full hybrid. Acestea din urmă au fost retrase recent de pe piața europeană din cauza cererii sub așteptări.În prezent,...
F1: George Russell câștigă pe străzile din Singapore. McLaren, campioană la constructori # Automarket.ro
Marele Premiu din Singapore a fost cursa cu numărul 18 din sezonul 2025 de Formula 1. Una din cele mai lungi și mai dificile curse din punct de vedere fizic a fost cucerită de către George Russell. Britanicul de la Mercedes și-a trecut în cont a doua victorie în acest sezon, după succesul bifat mai devreme în cursa din Canada. Alături de el pe podium au terminat Max Verstappen pe locul 2 și Lando Norris pe locul 3. Oscar Piastri, liderul clasamentului piloților, a...
Stellantis se pregătește să investească aproximativ 10 miliarde de dolari în Statele Unite, în cadrul unui plan amplu de revitalizare a operațiunilor sale americane, concentrându-se în special pe mărcile Jeep și Ram.Planul de investiții include aproximativ 5 miliarde de dolari în fonduri noi, pe lângă o sumă similară deja alocată la începutul acestui an.Investiția, care se va desfășura pe mai mulți ani, vizează uzine din state...
Constructorul de la Mioveni ne-a invitat la Dacia Product Days, un eveniment special care s-a desfășurat, în mare secret, la Paris. Cu această ocazie, Dacia ne-a arătat noua față a mărcii, preluată inițial de modelele Sandero, Sandero Stepway, Jogger și Logan, și ne-a dezvăluit o grămadă de alte îmbunătățiri, inclusiv motorizări noi.Acum că a expirat embargoul de comunicare îți putem arăta și ție noua față a mărcii românești (deținute de...
În ultimii 24 de ani, industria auto a trecut prin schimbări mari, iar mașinile s-au transformat și ele pentru a ține pasul cu vremurile. Au devenit mai mari, mai grele, mai sofisticate, mai electrificate și, nu în ultimul rând, mai scumpe.Dacia vrea să înoate împotriva curentului și să facă mobilitatea accesibilă. Unul dintre obiectivele constructorului de la Mioveni este să regândească mașina poporului. Cu alte cuvinte, să răspundă la o...
Producătorul român de automobile, deținut de gigantul francez Renault, a lansat primul său model cu zero emisii în 2021. Spring, căci despre el este vorba, a fost comercializat de atunci în peste 179.000 de exemplare în Europa. Numai anul acesta au fost vândute peste 17.000 de unități pe Bătrânul Continent.În ultimii patru ani, Dacia Spring a primit mai multe îmbunătățiri. S-a aliniat, în 2022, la noua identitate a mărcii, a...
În cadrul unui plan de reducere a costurilor numit „Arrow”, producătorul francez dorește să reducă personalul din departamente precum resurse umane, finanțe și marketing cu aproximativ 15%, ceea ce ar însemna aproximativ 3.000 de concedieri la sediul central din Boulogne-Billancourt, o suburbie a Parisului, precum și în alte locații din lume.Sursele spun că o decizie finală ar trebui luată până la sfârșitul anului. Renault a confirmat că...
Toyota reia producția la două fabrici din Brazilia după întreruperile cauzate de ... # Automarket.ro
Producătorul japonez a precizat că nu are încă o estimare privind reluarea operațiunilor la fabrica din Porto Feliz, întrucât compania evaluează în continuare pagubele provocate de condițiile meteo extreme.Săptămâna trecută, o furtună puternică a provocat distrugeri majore la uzina din Porto Feliz, care produce motoare pentru alte fabrici din regiune. Imaginile publicate arătau acoperișul complet smuls și porțiuni din tavan prăbușite peste...
Potrivit anumitor surse, se pare că producătorul a contactat potențiali cumpărători pentru Free2move, însă discuțiile se află într-o etapă incipientă și nu există nicio certitudine că tranzacția va avea loc.Filosa, în vârstă de 52 de ani, se află sub presiune să stabilizeze compania, care a pierdut cotă de piață în Statele Unite și Europa, după o serie de greșeli strategice în perioada conducerii fostului CEO Carlos Tavares.O...
Marca chineză Leapmotor, intrată recent pe piața din România, tocmai a anunțat că a trecut pragul de un milion de mașini produse de la înființare. Producătorul asiatic a fost fondat în 2015, însă a început să comercializeze primele sale mașini în 2019.Prezența mărcii, dar și producția acesteia au crescut exponențial în ultimii ani. La sfârșitul lui 2024, Leapmotor a produs mașina cu numărul 500.000. La doar 343 de zile după...
Rolls-Royce Spectre Bailey: exemplarul unicat aduce un omagiu câinelui proprietarului # Automarket.ro
De multe ori, producătorii de mașini de lux ca Rolls-Royce creează exemplare unicate la cererea clienților inspirate de natură, de anumite locuri de pe mapamond sau pur și simplu pentru a le scoate în evidență o parte din personalitățile lor. Acum, însă, Rolls-Royce a avut parte de o cerere specială din partea unui client al modelului electric Spectre. Concret, marca britanică a fost însărcinată să creeze un exemplar unicat care să aducă un omagiu...
Constructorul scandinav a lansat o nouă ediție specială pentru cel mai mare model al său, XC90. Cu noua ediție, botezată Black Edition, Volvo XC90 primește o serie de accente negre exclusive vizibile la exterior și în habitaclu.Față de un exemplar obișnuit, noul XC90 Black Edition va putea fi recunoscut după mai multe elemente vopsite în negru, cum ar fi jantele, grila, sigla Volvo și emblemele de pe hayon. Chiar dacă noua ediție specială pune accent pe negru,...
Începând de săptămâna viitoare, Salonul Auto București și Accesorii își va deschide porțile. Ediția din acest an are loc la Romexpo și se va desfășura în intervalul 7 – 12 octombrie. Cu ocazia acestui eveniment, Subaru va prezenta în premieră mondială un nou pachet de teren pentru unul dintre modelele sale din gamă.Mai exact, constructorul japonez va prezenta noul Subaru Crosstrek 4WILD, o versiune dotată cu noul pachet de teren. Acest...
Duelul Ferrari! Liniuță între Ferrari 488 Pista și Ferrari 296 GTB Oare ce este mai rapid, un Ferrari cu motor V8 sau unul cu motor V6 și sistem Plug-in Hybrid? Pentru a afla, cei de la CarExpert au realizat o liniuță între Ferrari 488 Pista și Ferrari 296 GTB. Urmăriți în video pentru a vedea ce model a câștigat. Drag race, liniuta, ferrari, 296, 488, 488 pista, 296 gtb, ferrari drag race, ferrari liniuta, ferrari 488 pista, ferrari 296 gtb...
Raportul de Istoric al Vehiculului pentru mașinile după leasing poate furniza date esențiale despre vehiculele listate – de la citiri ale odometrului și înregistrări de service, până la informații despre eventuale daune consemnate.Raportul oferă și acces la alte date: istoric de înmatriculare și proprietari, țara deproveniență și datele primei înmatriculări, utilizări anterioare (de ex. TAXI/închiriere), statut de furt, valabilitatea...
Spre sfârșitul lui 2022, Lamborghini a prezentat probabil cel mai neobișnuit model al său din istorie. Mai exact, acel model a fost Huracan Sterrato, o versiune pregătită special pentru off-road a modelului exotic. Cu un motor V10 de 5.2 litri sub capotă, Lamborghini Huracan Sterrato sprintează de la 0 la 100 km/h în 3.4 secunde și atinge o viteză maximă de 260 km/h. Această versiune a fost produsă în doar 1499 exemplare.În ciuda numărului mic de exemplare...
Constructorul suedez a vândut în luna septembrie exemplarul cu numărul 1 milion al unui model Volvo echipat cu motor hibrid cu încărcare la priză. Volvo a lansat primul său model cu propulsor hibrid PHEV în 2012, atunci când a prezentat o astfel de versiune pentru vechiul V60 diesel.De atunci, modelele cu acest tip de motor au crescut în popularitate, iar în 2025 au ajuns să reprezinte aproape un sfert din vânzările totale ale mărcii....
VIDEO: Carlos Sainz Jr, la volanul lui Ford Raptor T1+ pilotat de Sainz Sr Carlos Sainz Jr, pilotul de Formula 1, a urcat la volanul unui Ford Raptor T1+ pregătit pentru Rally-Raid, alături de tatăl său, Carlos Sainz Sr. Vezi cum s-a descurcat Sainz Jr în mașina pilotată de Sainz Sr. ford, raptor, ford raptor, ford raptor t1+, carlos sainz, carlos sainz jr, carlos sainz sr...
Test de autonomie cu cele mai noi modele electrice Britanicii de la carwow au realizat din nou un test de autonomie cu cele mai noi modele electrice de pe piață. Aici este vorba despre modele precum: Tesla Model Y, Kia EV3, Skoda Enyaq Coupe, Xpeng G6, BYD Sealion și Leapmotor C10. Aflați în video care mo carwow, ev, test autonomie, autonomie, tesla, tesla model y, kia, kia ev3, leapmotor, leapmotor c10, byd, byd sealion, xpeng, skoda, skoda enyaq...
Audi va retrage din gama sa cele mai accesibile modele ale sale. Mai exact, modelele A1 și Q2 vor fi scoase din producție și urmează să fie înlocuite de către un model electric nou, plasat în gamă sub A3. Deocamdată, noul model electric Audi nu are încă un nume, însă au apărut recent pe internet primele imagini spion cu viitorul model în timpul testelor publice.Noul model electric Audi va fi cel mai mic din gama constructorului din Ingolstadt. Din...
În urmă cu aproape o lună, Honda a dezvăluit oficial versiunea de serie a noii generații Prelude. Celebrul model de performanță revine în gama producătorului japonez după o pauză de 24 de ani și are sub capotă un motor hibrid, în premieră.Noul coupe al niponilor va face cunoștință în curând și cu lumea motorsportului. Asta pentru că Honda a dezvăluit noul Prelude-GT, versiunea pentru competiții a modelului. Această mașină de curse va...
Constructorul bavarez investește deja foarte multe resurse în tehnologia bazată pe hidrogen. Următoarea generație BMW X5, de exemplu, va avea pentru prima dată și o versiune alimentată cu hidrogen. Nu doar mașinile sale vor beneficia de această tehnologie, ci chiar și uzinele sale.Fabrica BMW din orașul german Leipzig bifează acum o premieră mondială în producția de mașini. Aceasta va fi prima fabrică auto din lume care va fi conectată la o conductă cu hidrogen,...
Polestar 3 tocmai a primit un pachet major de îmbunătățiri. Înainte de toate, vorbim despre o arhitectură de încărcare la 800 V, ceea ce înseamnă că modelul cu zero emisii va putea fi încărcat mult mai rapid și la stații mult mai puternice.Concret, puterea de încărcare a crescut până la 350 kW. Astfel, repriza 10-80% durează acum circa 22 de minute, cu 25% mai rapid decât înainte. Și autonomia, susțin reprezentanții...
Toamna a început cu dreptul pentru piața auto din România. În septembrie, românii au cumpărat 12.463 de mașini noi, ceea ce reprezintă o creștere de 38.86% față de aceeași lună din 2024, potrivit noilor date furnizate de ACAROM. Situația nu este la fel de pozitivă dacă ne uităm la vânzările din ultimele 9 luni. De la începutul lui 2025 până în ultima zi din septembrie, au fost vândute 108.770 de mașini noi, mai puține cu...
Revine Bentley Continental GT Supersports: imagine nouă cu versiunea de înaltă performanță # Automarket.ro
La jumătatea lunii august, presa britanică vorbea despre revenirea unui nume celebru în portofoliul Bentley. Este vorba despre Supersports.Acesta ar urma să fie utilizat pentru o nouă versiune de înaltă performanță a modelului Continental GT. La acea vreme se vorbea chiar despre faptul că noul Supersports va oferi un motor V8, fără urmă de electrificare, dar și o configurație cu roți motrice spate.Acum, reprezentanții Bentley au confirmat revenirea unui nume...
Genesis lucrează de ceva timp la noul GV60 Magma, primul model de înaltă performanță al mărcii. Reprezentanții companiei anunță acum că faza de testare a ajuns la final, astfel că debutul oficial este din ce în ce mai aproape.Cu această ocazie, Genesis a publicat și o imagine cu prototipul acoperit de camuflaj.La începutul anului, Genesis GV60 Magma a fost testat în Suedia, în condiții de iarnă, aproape de Cercul Polar. Apoi au urmat testele din...
Care este următorul pas al germanilor de la Audi? Răspunsul la această întrebare încearcă să îl dea noul concept Audi Concept C, prezentat în toamna acestui an la Milano. Capitala modei. În acest material vom vorbi despre noul Concept C, dar și despre modelul emblematic care a fost utilizat drept sursă de inspirație de către echipa de creație a mărcii din Ingolstadt. Este vorba despre Auto Union Type C din anii...
Constructorul japonez va introduce o versiune nouă pentru prototipul său de anduranță GR010 Hybrid. Noua versiune va avea debutul competițional în 2026, odată cu începerea noului sezon al Campionatului Mondial de Anduranță. Până atunci, Toyota ne oferă primele imagini sugestive cu noua mașină de concurs.Noul prototip va avea un design nou, diferit față de cel din prezent. Mașina de concurs va primi un pachet aerodinamic complet revizuit, dar și faruri noi...
Constructorul japonez va prezenta în această toamnă două modele electrice noi. Cele două modele noi sunt un SUV electric, respectiv un model electric de oraș. SUV-ul Honda va fi mai mic decât conceptul 0 SUV, prezentat la începutul acestui an și va face parte din noua familie de modele electrice 0 Series.Honda a confirmat că lansările celor două modele noi vor avea loc în cadrul Salonului de Mobilitate din Japonia, noul nume al Salonului Auto de la Tokyo. Tot...
Audi a prezentat prima generație A6 în 1994 ca un succesor pentru alt model popular: Audi 100. Cu fiecare iterație, Audi A6 s-a modernizat, s-a maturizat și a devenit din ce în ce mai bun. Cel mai nou A6 a debutat în vara anului trecut, prima oară în varianta electrică break, sau Avant în limbajul producătorului din Ingolstadt. Anul acesta am făcut cunoștință și cu variantele Sedan și Avant, ambele termice. Marea noutate este că, pentru prima oară, clienții pot opta pentru o versiune pur electri...
REPORTAJ: Prin ce trece noul motor fabricat în România înainte să ajungă sub capota mașinii? # Automarket.ro
Din punctul meu de vedere, orice tip de motor este o minune tehnică. Este sufletul unui avion, unei bărci, unui tren și exemplele pot continua până la nesfârșit. Totuși, noi ne concentrăm pe cel care dă viață automobilelor. Pentru cei mai mulți dintre noi, un motor va fi cel mai complex și complicat lucru pe care îl vom deține, dar totodată va fi și cel mai de încredere lucru. De ce? Hai să ne gândim.O mașină poate fi lăsată săptămâni...
Constructorul german urmează să dezvăluie în curând noua generație electrică a lui Cayenne. Am văzut deja cum arată exteriorul noului model ascuns sub camuflaj și am aflat și de noua tehnologie de încărcare prin inducție. Acum, Porsche ne arată interiorul noului model electric de performanță, care aduce cu sine numeroase noutăți în premieră.CEL MAI MARE ECRAN MONTAT PE UN PORSCHEPrimul lucru care iese imediat în evidență este noul ecran...
Constructorul suedez va lansa un nou model până la finalul acestui deceniu. Noul model, al cărui nume este necunoscut în prezent, va fi un SUV cu motor hibrid care va fi produs în Statele Unite. Cel mai probabil, noul model va fi produs la uzina Volvo din Ridgeville, aflată în statul Carolina de Nord. Acolo urmează să fie produs și modelul XC60 din a doua jumătate a lui 2026.Principalul motiv pentru care Volvo vrea să producă noua sa mașină peste ocean este...
Chinezii de la Chery au testat în România noua tehnologie hibridă Chery Super Hybrid # Automarket.ro
Chery, marca chineză intrată de puțin timp pe piața din România, a anunțat finalul cu succes al testelor de anduranță pentru noul său sistem hibrid, denumit Chery Super Hybrid. Acest sistem este prezent la modelele Tiggo 7 și Tiggo 8. Testul de anduranță a străbătut un traseu lung, de 3500 de kilometri și a traversat 7 țări din Europa, inclusiv România.Testele pentru noul sistem hibrid au început în Grecia. Sistemul Chery Super Hybrid a fost pus la...
Subaru Legacy a intrat în paginile istoriei. Modelul de clasă medie al mărcii japoneze, lansat pentru prima dată în 1989, a fost retras din producție după ce a fost construit ultimul exemplar la uzina Subaru din statul Indiana, SUA. Aici a fost produs Legacy pentru piața americană încă de la început.De-a lungul celor 7 generații ale lui Legacy au fost construite aproximativ 1.4 milioane de exemplare la uzina americană din Lafayette, Indiana. Dintre acestea,...
După o întârziere de aproape o lună, Asociația Fondului pentru Mediu a dat startul înscrierilor în programul Rabla 2025 pentru persoanele fizice. Înscrierile au început astăzi de la ora 10:00 și vor dura până în data de 25 noiembrie la ora 23:59 sau până la epuizarea bugetului alocat.Pentru noul program Rabla a fost alocat un buget de 200 milioane lei, semnificativ mai mic prin comparație cu bugetul anterior. Anul trecut, bugetul...
În toamna acestui an ne vom lua rămas bun de la Ford Focus, după o producție care a durat 27 de ani. Modelul de clasă compactă va fi retras definitiv din producție în noiembrie, însă unele versiuni au fost deja retrase din fabricație. Una dintre aceste versiuni este chiar Focus ST, cea mai puternică versiune a modelului de clasă compactă.Ultimul exemplar al hot hatch-ului a fost produs la uzina de la Saarlouis din Germania, în 26 septembrie. Sfârșitul...
VIDEO: Poate un Audi TT RS modificat cu 800 CP să întreacă un Lamborghini Revuelto într-o ... # Automarket.ro
Poate un Audi TT RS modificat cu 800 CP să întreacă un Lamborghini Revuelto într-o liniuță? Cei de la Officially Gassed au vrut să afle dacă un Audi TT RS modificat care dezvoltă 800 de cai putere poate să întreacă într-o liniuță noul Lamborghini Revuelto care dezvoltă peste 1.000 de cai putere. Aflați în video dacă modelul german a reușit să în drag race, liniuta, audi, audi tt rs, audi tt, tt rs, lamborghini, revuelto, lamborghini revuelto, audi tt drag race, lamborghini drag race...
Lancia Pu+Ra Montecarlo: concept care sărbăorește 50 de ani de la lansarea modelului # Automarket.ro
Pentru a sărbători 50 de ani de la lansarea modelului Lancia Beta Montecarlo, designerul francez Christopher Giroux În prezent Senior Exterior Designer la Ford). a ales să reinventeze modelul Montecarlo, un coupé legendar al anilor ’70.Această reinventare s-a făcut printr-o interpretare modernă, fidelă spiritului modelului original, dar adaptată noului limbaj de design Pu+Ra. Între timp, Lancia a dezvoltat conceptul HPE. Pe contul său de LinkedIn, Christopher...
Max Verstappen câștigă prima sa cursă la Nurburgring, la volanul unui Ferrari 296 GT3 # Automarket.ro
Chiar dacă nu am avut parte de Formula 1 în săptămâna care tocmai s-a terminat, Max Verstappen a câștigat o cursă într-o categorie în care nu mai concurase până acum. Cvadruplul campion mondial de Formula 1 și-a trecut în cont prima victorie într-o cursă pentru mașini GT3, chiar în prima sa participare. Mai mult, olandezul de la Red Bull a câștigat la prima sa participare pe legendarul Nurburgring Nordschleife.Cursa...
În august, Tesla Model Y și-a păstrat poziția de cea mai vândută mașină electrică în Europa. Modelul mărcii americane deținute de Elon Musk și-a găsit circa 8300 de clienți noi pe Bătrânul Continent în ultima lună a verii. Cu toate acestea, vestea nu este tocmai pozitivă pentru marcă, deoarece vânzările modelului au scăzut cu 37% comparativ cu performanța din august 2024.Pe locul 2 este noua Skoda Elroq, care a fost vândută...
Ford Transit nu mai este de mult o simplă mașină sau, mai bine spus, o autoutilitară. Pe orice stradă aglomerată, în spatele oricărei afaceri mici, pe șantiere sau în sate uitate de lume, ai șanse destul de mari să vezi un Ford Transit mai vechi sau mai nou.Transit nu este doar o mașină, este un adevărat simbol al muncii, al drumurilor lungi și al poveștilor care se scriu, de șase decenii, în spatele volanului.Pentru a marca cei 60 de ani împliniți...
După o pauză care a durat peste 10 ani, Mitsubishi Colt a revenit în gama europeană a constructorului japonez în 2023. Față de generațiile precedente, actualul Colt este bazat pe vechea generație Renault Clio și are un design aproape identic cu modelul francezilor.Modelul de clasă subcompactă este în prezent cel mai vândut model al mărcii nipone pe piața europeană, cu aproximativ 9700 de exemplare comercializate în ultimele 8 luni. Însă, chiar...
După 5 zile de competiție intensă presărată cu probe speciale dificile, toate cele 3 echipaje Dacia Sandriders au ajuns cu bine la finalul Raliului Portugaliei 2025. Penultima etapă a Campionatului Mondial de Rally Raid a fost câștigată de către brazilianul Lucas Moraes la categoria Ultimate, fiind prima victorie pentru pilotul de uzină Toyota.Locul 2 a fost ocupat de coechipierul său Henk Lategan. Cu acest rezultat, Toyota a devenit campioană mondială în clasamentul...
Marea Britanie sprijină Jaguar Land Rover cu un împrumut de 1.5 miliarde de lire sterline # Automarket.ro
Oprirea producției Jaguar Land Rover durează de aproape o lună, iar guvernul a analizat opțiuni pentru a sprijini compania și lanțul său de aprovizionare, în condițiile în care unii furnizori mici au declarat că mai au la dispoziție cel mult o săptămână înainte să rămână fără lichidități.Constructorul auto, deținut de Tata Motors din India, are 3 fabrici care produc împreună aproximativ 1.000 de mașini pe zi și susțin numeroase...
VIDEO: Cea mai rapidă electrică! Liniuță între Xiaomi SU7 Ultra și Tesla Model S Plaid # Automarket.ro
Cea mai rapidă electrică! Liniuță între Xiaomi SU7 Ultra și Tesla Model S Plaid Britanicii de la carwow au realizat o liniuță între cele mai rapide și puternice mașini electrice la ora actuală, pentru a afla care este cel mai performant vehicul electric. Astfel, aceștia au pus față în față noul Xiaomi SU7 Ultra care dezvoltă 1.548 de drag race, carwow, liniuta, tesla, xiaomi, xiaomi su7, tesla model s, tesla model s plaid, tesla liniuta, tesla drag race, xioami drag race...
