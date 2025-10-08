Noua Tesla Model 3 Standard: cea mai accesibilă versiune costă 38.600 dolari
Automarket.ro, 8 octombrie 2025 10:50
Constructorul american de mașini electrice tocmai a lansat o versiune de bază nouă pentru Model 3. Noua versiune de bază a modelului electric se numește Standard și este mai ieftină cu 5500 de dolari față de versiunea Premium RWD, anterior cea mai accesibilă versiune a lui Model 3. Astfel, noua Tesla Model 3 Standard are un preț de pornire mai mic, de 38.630 dolari pe piața din Statele Unite.Bineînțeles, pentru că este o versiune și mai ieftină, dotările în...
Acum o oră
10:50
10:40
Moda aplicării sufixului S modelelor din gama Aston Martin a început în 1953, odată cu lansarea lui DB3S. În era modernă, să îi spunem așa, au existat câteva modele S care s-au remarcat, inclusiv Vanquish S, Vantage S și Rapide S.Acum, britanicii de la Aston Martin prezintă noul DB12 S. Cea mai notabilă îmbunătățire este faptul că motorul V8 twin-turbo, de 4.0 litri, dezvoltă acum 700 de cai putere. Asta înseamnă că repriza 0-100 km/h...
Acum 2 ore
09:40
Directorul executiv Elon Musk a promis de ani buni lansarea unor modele pentru piața de masă, deși anul trecut a anulat planurile pentru un nou vehicul electric de 25.000 de dolari.Tesla a publicat în weekend două clipuri video pe platforma X, stârnind entuziasm în rândul fanilor. Unul dintre clipuri arată faruri ieșind din întuneric, iar altul surprinde o roată care se învârte pentru câteva secunde, urmată de inscripția...
Acum 24 ore
19:40
Tesla este așteptată să dezvăluie o versiune mai accesibilă a Model Y, într-un efort de a ... # Automarket.ro
17:40
În cadrul evenimentului Tannistest 2025 din Danemarca, Jeep a prezentat noul Compass. SUV-ul americanilor vine cu design reîmprospătat, spațiu interior mai mare, dar și două variante de propulsie electrificată, inclusiv o versiune complet electrică cu o autonomie de până la 500 kilometri.Cea de-a treia generație Compass a fost dezvoltată pentru a răspunde nevoilor unei clientele europene diversificate, de la șoferi tineri și familii până la profesioniști...
16:30
Dacia Sandriders ia startul în Raliul Marocului. Al-Attiyah, aproape de al patrulea titlu în W2RC # Automarket.ro
În urmă cu un an, echipa Dacia Sandriders a început aventura în Campionatul Mondial de Rally-Raid FIA chiar la Raliul Marocului. În tot acest timp, echipa a acumulat 13 victorii de etapă, două victorii finale și trei clasări pe podium.Dacia Sandriders revine acum în Maroc pentru ultima etapă a campionatului, care se va desfășura în intervalul 12-17 octombrie. Mai mult, echipa va fi în formație completă, cu cele trei mașini.Cu această...
16:00
13:50
110 R Coupe este un model foarte important pentru cehii de la Skoda. Produs între anii 1970 și 1980 la uzina din Kvasiny, acesta a fost derivat din sedanul Skoda 110.Avea un motor poziționat în spate, roți motrice spate, un motor de 1.1 litri care dezvolta 62 de cai putere, transmisie manuală și o masă proprie de doar 880 de kilograme.Skoda 110 R Coupe a stat la baza prototipurilor de competiție 200 RS și 130 RS, care au scris istorie în raliu și pe circuite....
13:00
De ceva timp încoace, japonezii de la Nissan își pregătesc revenirea. În acest context, constructorul asiatic publică acum primele imagini cu un viitor SUV, denumit Tekton.Noul Nissan Tekton este așteptat să debuteze în 2026 și va fi produs la uzina din Chennai, India, în parteneriat cu Renault. Inițial, Tekton va fi disponibil pe piața locală, dar, ulterior, va fi lansat și pe anumite piețe globale. Vom afla mai încolo despre ce țări este...
12:20
Pentru cei care nu știu, Zeekr este brand-ul premium deținut de gigantul Geely. În ultimii patru ani, chinezii au livrat peste 510.000 de vehicule pe piețele internaționale.Acum, Zeekr debutează oficial și în România. Inițial, clienții de la noi din țară vor avea la dispoziție trei modele.Primul este Zeekr 7X, un SUV electric de dimensiuni medii care promite o autonomie de până la 600 de kilometri. Urmează apoi Zeekr 001, un shooting brake, iar apoi...
11:50
Mercedes-Benz EQB sau, cu alte cuvinte, omologul electric al lui GLB a debutat în 2021. Popularitatea acestui SUV cu zero emisii nu s-a ridicat niciodată la nivelul așteptărilor, poate și pentru că sub caroserie se ascundea o platformă veche.Dacă în Europa mai vedem câteva exemplare pe șosele, în SUA vânzările au scăzut cu 36% anul trecut, la 8.885 de unități.În consecință, constructorul german de automobile va retrage modelul EQB din SUA...
Ieri
11:10
Kia Soul a debutat în 2008, cu ocazia Salonului Auto de la Paris, dar conceptul care a anunțat acest model a fost prezentat cu doi ani mai devreme la Detroit. Lansarea pe piață a avut loc în 2009, iar accentul a căzut pe piața nord americană și pe clienții cu o vârstă cuprinsă între 18 și 35 de ani.Soul propunea un design neconvențional, pentru acele vremuri, însă Kia voia să fie perceput ca un model rezistent și practic. Și chiar așa a fost....
10:50
Constructorul italian de mașini exotice tocmai a prezentat un concept nou care ne oferă o primă impresie despre cum vor arăta modelele Lamborghini în viitor. Noul concept se numește Manifesto și a fost conceput pentru a marca 20 de ani de la înființarea Lamborghini Centro Stile, centrul de design al mărcii italiene.Față de toate modelele Lamborghini din prezent, noul Manifesto prezintă o filozofie de design complet nouă, simplificată, dar îndrăzneață...
6 octombrie 2025
17:00
Inteligența artificială deja face parte din viețile noastre cotidiene. Industria auto a început de câțiva ani să implementeze tehnologii bazate pe inteligența artificială în mașinile sale, mai ales la sistemele multimedia. De curând, mai multe mărci au început să experimenteze cu inteligența artificială și în ceea ce privește design-ul acestora.Acum, a apărut pe piață un brand nou-nouț din Statele Unite care a prezentat primul său model...
15:50
Mai sunt doar 3 luni până când va începe Raliul Dakar 2026, prima etapă a viitorului sezon al Campionatului Mondial de Rally-Raid. Ediția de anul viitor va avea o echipă de uzină nouă, care va concura într-o categorie nou înființată de către ASO, organizatorul Raliului Dakar. Mai exact, este vorba despre noua echipă Defender Rally, o echipă de uzină care va lua startul pentru prima dată în cea mai grea cursă din lume.Recent, echipa...
14:30
Suzuki Vitara și S-Cross primesc transmisii automate pentru motorizările mild-hybrid # Automarket.ro
Constructorul japonez anunță o noutate pentru două dintre modelele sale din gama europeană. Mai exact, începând din această toamnă, versiunile mild-hybrid ale lui Suzuki Vitara și S-Cross vor fi disponibile cu o nouă transmisie automată.Noua cutie automată înlocuiește vechea transmisie AGS, prezentă la versiunile cu motoare full hybrid. Acestea din urmă au fost retrase recent de pe piața europeană din cauza cererii sub așteptări.În prezent,...
12:30
F1: George Russell câștigă pe străzile din Singapore. McLaren, campioană la constructori # Automarket.ro
Marele Premiu din Singapore a fost cursa cu numărul 18 din sezonul 2025 de Formula 1. Una din cele mai lungi și mai dificile curse din punct de vedere fizic a fost cucerită de către George Russell. Britanicul de la Mercedes și-a trecut în cont a doua victorie în acest sezon, după succesul bifat mai devreme în cursa din Canada. Alături de el pe podium au terminat Max Verstappen pe locul 2 și Lando Norris pe locul 3. Oscar Piastri, liderul clasamentului piloților, a...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Stellantis se pregătește să investească aproximativ 10 miliarde de dolari în Statele Unite, în cadrul unui plan amplu de revitalizare a operațiunilor sale americane, concentrându-se în special pe mărcile Jeep și Ram.Planul de investiții include aproximativ 5 miliarde de dolari în fonduri noi, pe lângă o sumă similară deja alocată la începutul acestui an.Investiția, care se va desfășura pe mai mulți ani, vizează uzine din state...
07:10
Constructorul de la Mioveni ne-a invitat la Dacia Product Days, un eveniment special care s-a desfășurat, în mare secret, la Paris. Cu această ocazie, Dacia ne-a arătat noua față a mărcii, preluată inițial de modelele Sandero, Sandero Stepway, Jogger și Logan, și ne-a dezvăluit o grămadă de alte îmbunătățiri, inclusiv motorizări noi.Acum că a expirat embargoul de comunicare îți putem arăta și ție noua față a mărcii românești (deținute de...
07:10
În ultimii 24 de ani, industria auto a trecut prin schimbări mari, iar mașinile s-au transformat și ele pentru a ține pasul cu vremurile. Au devenit mai mari, mai grele, mai sofisticate, mai electrificate și, nu în ultimul rând, mai scumpe.Dacia vrea să înoate împotriva curentului și să facă mobilitatea accesibilă. Unul dintre obiectivele constructorului de la Mioveni este să regândească mașina poporului. Cu alte cuvinte, să răspundă la o...
07:10
Producătorul român de automobile, deținut de gigantul francez Renault, a lansat primul său model cu zero emisii în 2021. Spring, căci despre el este vorba, a fost comercializat de atunci în peste 179.000 de exemplare în Europa. Numai anul acesta au fost vândute peste 17.000 de unități pe Bătrânul Continent.În ultimii patru ani, Dacia Spring a primit mai multe îmbunătățiri. S-a aliniat, în 2022, la noua identitate a mărcii, a...
5 octombrie 2025
12:50
În cadrul unui plan de reducere a costurilor numit „Arrow”, producătorul francez dorește să reducă personalul din departamente precum resurse umane, finanțe și marketing cu aproximativ 15%, ceea ce ar însemna aproximativ 3.000 de concedieri la sediul central din Boulogne-Billancourt, o suburbie a Parisului, precum și în alte locații din lume.Sursele spun că o decizie finală ar trebui luată până la sfârșitul anului. Renault a confirmat că...
10:00
VIDEO: Duelul suprem Brabus! Liniuțe cu toate modelele Brabus: de la Smart #3 Brabus până la ... # Automarket.ro
Duelul suprem Brabus! Liniuțe cu toate modelele Brabus: de la Smart #3 Brabus până la Brabus Rocket GTS În ultimii ani, compania Brabus a crescut mult, iar astăzi are în portofoliu o gamă extinsă de modele. Astfel, britanicii de la carwow au realizat mai multe liniuțe cu toate modelele, începând de la Smart #3 Brabus și Smart #5, și ajungând la Brabus 1000 carwow, liniuta, drag race, brabus, brabus rocket, brabus smart, brabus mercedes, brabus drag race, brabus carwow, brabus carwow drag race...
4 octombrie 2025
12:00
Toyota reia producția la două fabrici din Brazilia după întreruperile cauzate de ... # Automarket.ro
Producătorul japonez a precizat că nu are încă o estimare privind reluarea operațiunilor la fabrica din Porto Feliz, întrucât compania evaluează în continuare pagubele provocate de condițiile meteo extreme.Săptămâna trecută, o furtună puternică a provocat distrugeri majore la uzina din Porto Feliz, care produce motoare pentru alte fabrici din regiune. Imaginile publicate arătau acoperișul complet smuls și porțiuni din tavan prăbușite peste...
09:40
Potrivit anumitor surse, se pare că producătorul a contactat potențiali cumpărători pentru Free2move, însă discuțiile se află într-o etapă incipientă și nu există nicio certitudine că tranzacția va avea loc.Filosa, în vârstă de 52 de ani, se află sub presiune să stabilizeze compania, care a pierdut cotă de piață în Statele Unite și Europa, după o serie de greșeli strategice în perioada conducerii fostului CEO Carlos Tavares.O...
3 octombrie 2025
16:30
Marca chineză Leapmotor, intrată recent pe piața din România, tocmai a anunțat că a trecut pragul de un milion de mașini produse de la înființare. Producătorul asiatic a fost fondat în 2015, însă a început să comercializeze primele sale mașini în 2019.Prezența mărcii, dar și producția acesteia au crescut exponențial în ultimii ani. La sfârșitul lui 2024, Leapmotor a produs mașina cu numărul 500.000. La doar 343 de zile după...
16:00
Rolls-Royce Spectre Bailey: exemplarul unicat aduce un omagiu câinelui proprietarului # Automarket.ro
De multe ori, producătorii de mașini de lux ca Rolls-Royce creează exemplare unicate la cererea clienților inspirate de natură, de anumite locuri de pe mapamond sau pur și simplu pentru a le scoate în evidență o parte din personalitățile lor. Acum, însă, Rolls-Royce a avut parte de o cerere specială din partea unui client al modelului electric Spectre. Concret, marca britanică a fost însărcinată să creeze un exemplar unicat care să aducă un omagiu...
14:00
Constructorul scandinav a lansat o nouă ediție specială pentru cel mai mare model al său, XC90. Cu noua ediție, botezată Black Edition, Volvo XC90 primește o serie de accente negre exclusive vizibile la exterior și în habitaclu.Față de un exemplar obișnuit, noul XC90 Black Edition va putea fi recunoscut după mai multe elemente vopsite în negru, cum ar fi jantele, grila, sigla Volvo și emblemele de pe hayon. Chiar dacă noua ediție specială pune accent pe negru,...
12:20
Începând de săptămâna viitoare, Salonul Auto București și Accesorii își va deschide porțile. Ediția din acest an are loc la Romexpo și se va desfășura în intervalul 7 – 12 octombrie. Cu ocazia acestui eveniment, Subaru va prezenta în premieră mondială un nou pachet de teren pentru unul dintre modelele sale din gamă.Mai exact, constructorul japonez va prezenta noul Subaru Crosstrek 4WILD, o versiune dotată cu noul pachet de teren. Acest...
12:10
Duelul Ferrari! Liniuță între Ferrari 488 Pista și Ferrari 296 GTB Oare ce este mai rapid, un Ferrari cu motor V8 sau unul cu motor V6 și sistem Plug-in Hybrid? Pentru a afla, cei de la CarExpert au realizat o liniuță între Ferrari 488 Pista și Ferrari 296 GTB. Urmăriți în video pentru a vedea ce model a câștigat. Drag race, liniuta, ferrari, 296, 488, 488 pista, 296 gtb, ferrari drag race, ferrari liniuta, ferrari 488 pista, ferrari 296 gtb...
11:00
Raportul de Istoric al Vehiculului pentru mașinile după leasing poate furniza date esențiale despre vehiculele listate – de la citiri ale odometrului și înregistrări de service, până la informații despre eventuale daune consemnate.Raportul oferă și acces la alte date: istoric de înmatriculare și proprietari, țara deproveniență și datele primei înmatriculări, utilizări anterioare (de ex. TAXI/închiriere), statut de furt, valabilitatea...
10:50
Spre sfârșitul lui 2022, Lamborghini a prezentat probabil cel mai neobișnuit model al său din istorie. Mai exact, acel model a fost Huracan Sterrato, o versiune pregătită special pentru off-road a modelului exotic. Cu un motor V10 de 5.2 litri sub capotă, Lamborghini Huracan Sterrato sprintează de la 0 la 100 km/h în 3.4 secunde și atinge o viteză maximă de 260 km/h. Această versiune a fost produsă în doar 1499 exemplare.În ciuda numărului mic de exemplare...
2 octombrie 2025
16:20
Constructorul suedez a vândut în luna septembrie exemplarul cu numărul 1 milion al unui model Volvo echipat cu motor hibrid cu încărcare la priză. Volvo a lansat primul său model cu propulsor hibrid PHEV în 2012, atunci când a prezentat o astfel de versiune pentru vechiul V60 diesel.De atunci, modelele cu acest tip de motor au crescut în popularitate, iar în 2025 au ajuns să reprezinte aproape un sfert din vânzările totale ale mărcii....
14:40
VIDEO: Carlos Sainz Jr, la volanul lui Ford Raptor T1+ pilotat de Sainz Sr Carlos Sainz Jr, pilotul de Formula 1, a urcat la volanul unui Ford Raptor T1+ pregătit pentru Rally-Raid, alături de tatăl său, Carlos Sainz Sr. Vezi cum s-a descurcat Sainz Jr în mașina pilotată de Sainz Sr. ford, raptor, ford raptor, ford raptor t1+, carlos sainz, carlos sainz jr, carlos sainz sr...
14:10
Test de autonomie cu cele mai noi modele electrice Britanicii de la carwow au realizat din nou un test de autonomie cu cele mai noi modele electrice de pe piață. Aici este vorba despre modele precum: Tesla Model Y, Kia EV3, Skoda Enyaq Coupe, Xpeng G6, BYD Sealion și Leapmotor C10. Aflați în video care mo carwow, ev, test autonomie, autonomie, tesla, tesla model y, kia, kia ev3, leapmotor, leapmotor c10, byd, byd sealion, xpeng, skoda, skoda enyaq...
13:30
Audi va retrage din gama sa cele mai accesibile modele ale sale. Mai exact, modelele A1 și Q2 vor fi scoase din producție și urmează să fie înlocuite de către un model electric nou, plasat în gamă sub A3. Deocamdată, noul model electric Audi nu are încă un nume, însă au apărut recent pe internet primele imagini spion cu viitorul model în timpul testelor publice.Noul model electric Audi va fi cel mai mic din gama constructorului din Ingolstadt. Din...
12:20
În urmă cu aproape o lună, Honda a dezvăluit oficial versiunea de serie a noii generații Prelude. Celebrul model de performanță revine în gama producătorului japonez după o pauză de 24 de ani și are sub capotă un motor hibrid, în premieră.Noul coupe al niponilor va face cunoștință în curând și cu lumea motorsportului. Asta pentru că Honda a dezvăluit noul Prelude-GT, versiunea pentru competiții a modelului. Această mașină de curse va...
11:00
Constructorul bavarez investește deja foarte multe resurse în tehnologia bazată pe hidrogen. Următoarea generație BMW X5, de exemplu, va avea pentru prima dată și o versiune alimentată cu hidrogen. Nu doar mașinile sale vor beneficia de această tehnologie, ci chiar și uzinele sale.Fabrica BMW din orașul german Leipzig bifează acum o premieră mondială în producția de mașini. Aceasta va fi prima fabrică auto din lume care va fi conectată la o conductă cu hidrogen,...
10:50
Polestar 3 tocmai a primit un pachet major de îmbunătățiri. Înainte de toate, vorbim despre o arhitectură de încărcare la 800 V, ceea ce înseamnă că modelul cu zero emisii va putea fi încărcat mult mai rapid și la stații mult mai puternice.Concret, puterea de încărcare a crescut până la 350 kW. Astfel, repriza 10-80% durează acum circa 22 de minute, cu 25% mai rapid decât înainte. Și autonomia, susțin reprezentanții...
10:30
Toamna a început cu dreptul pentru piața auto din România. În septembrie, românii au cumpărat 12.463 de mașini noi, ceea ce reprezintă o creștere de 38.86% față de aceeași lună din 2024, potrivit noilor date furnizate de ACAROM. Situația nu este la fel de pozitivă dacă ne uităm la vânzările din ultimele 9 luni. De la începutul lui 2025 până în ultima zi din septembrie, au fost vândute 108.770 de mașini noi, mai puține cu...
1 octombrie 2025
16:50
Revine Bentley Continental GT Supersports: imagine nouă cu versiunea de înaltă performanță # Automarket.ro
La jumătatea lunii august, presa britanică vorbea despre revenirea unui nume celebru în portofoliul Bentley. Este vorba despre Supersports.Acesta ar urma să fie utilizat pentru o nouă versiune de înaltă performanță a modelului Continental GT. La acea vreme se vorbea chiar despre faptul că noul Supersports va oferi un motor V8, fără urmă de electrificare, dar și o configurație cu roți motrice spate.Acum, reprezentanții Bentley au confirmat revenirea unui nume...
16:30
Genesis lucrează de ceva timp la noul GV60 Magma, primul model de înaltă performanță al mărcii. Reprezentanții companiei anunță acum că faza de testare a ajuns la final, astfel că debutul oficial este din ce în ce mai aproape.Cu această ocazie, Genesis a publicat și o imagine cu prototipul acoperit de camuflaj.La începutul anului, Genesis GV60 Magma a fost testat în Suedia, în condiții de iarnă, aproape de Cercul Polar. Apoi au urmat testele din...
16:00
15:00
Care este următorul pas al germanilor de la Audi? Răspunsul la această întrebare încearcă să îl dea noul concept Audi Concept C, prezentat în toamna acestui an la Milano. Capitala modei. În acest material vom vorbi despre noul Concept C, dar și despre modelul emblematic care a fost utilizat drept sursă de inspirație de către echipa de creație a mărcii din Ingolstadt. Este vorba despre Auto Union Type C din anii...
14:00
Constructorul japonez va introduce o versiune nouă pentru prototipul său de anduranță GR010 Hybrid. Noua versiune va avea debutul competițional în 2026, odată cu începerea noului sezon al Campionatului Mondial de Anduranță. Până atunci, Toyota ne oferă primele imagini sugestive cu noua mașină de concurs.Noul prototip va avea un design nou, diferit față de cel din prezent. Mașina de concurs va primi un pachet aerodinamic complet revizuit, dar și faruri noi...
12:20
Constructorul japonez va prezenta în această toamnă două modele electrice noi. Cele două modele noi sunt un SUV electric, respectiv un model electric de oraș. SUV-ul Honda va fi mai mic decât conceptul 0 SUV, prezentat la începutul acestui an și va face parte din noua familie de modele electrice 0 Series.Honda a confirmat că lansările celor două modele noi vor avea loc în cadrul Salonului de Mobilitate din Japonia, noul nume al Salonului Auto de la Tokyo. Tot...
11:50
Audi a prezentat prima generație A6 în 1994 ca un succesor pentru alt model popular: Audi 100. Cu fiecare iterație, Audi A6 s-a modernizat, s-a maturizat și a devenit din ce în ce mai bun. Cel mai nou A6 a debutat în vara anului trecut, prima oară în varianta electrică break, sau Avant în limbajul producătorului din Ingolstadt. Anul acesta am făcut cunoștință și cu variantele Sedan și Avant, ambele termice. Marea noutate este că, pentru prima oară, clienții pot opta pentru o versiune pur electri...
11:20
REPORTAJ: Prin ce trece noul motor fabricat în România înainte să ajungă sub capota mașinii? # Automarket.ro
Din punctul meu de vedere, orice tip de motor este o minune tehnică. Este sufletul unui avion, unei bărci, unui tren și exemplele pot continua până la nesfârșit. Totuși, noi ne concentrăm pe cel care dă viață automobilelor. Pentru cei mai mulți dintre noi, un motor va fi cel mai complex și complicat lucru pe care îl vom deține, dar totodată va fi și cel mai de încredere lucru. De ce? Hai să ne gândim.O mașină poate fi lăsată săptămâni...
10:50
Constructorul german urmează să dezvăluie în curând noua generație electrică a lui Cayenne. Am văzut deja cum arată exteriorul noului model ascuns sub camuflaj și am aflat și de noua tehnologie de încărcare prin inducție. Acum, Porsche ne arată interiorul noului model electric de performanță, care aduce cu sine numeroase noutăți în premieră.CEL MAI MARE ECRAN MONTAT PE UN PORSCHEPrimul lucru care iese imediat în evidență este noul ecran...
