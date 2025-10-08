Imagini noi cu viitorul Renault Twingo Electric: data lansării, confirmată

10:30

Toamna a început cu dreptul pentru piața auto din România. În septembrie, românii au cumpărat 12.463 de mașini noi, ceea ce reprezintă o creștere de 38.86% față de aceeași lună din 2024, potrivit noilor date furnizate de ACAROM. Situația nu este la fel de pozitivă dacă ne uităm la vânzările din ultimele 9 luni. De la începutul lui 2025 până în ultima zi din septembrie, au fost vândute 108.770 de mașini noi, mai puține cu...