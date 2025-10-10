Sector 3 | Robert Negoiță vrea să împrumute 137 de milioane de euro. Pe ce urmează să fie cheltuiți banii

13:50

Prefectul Capitalei a anunțat că autoritățile nu sunt decise deocamdată dacă să suspende cursurile cât timp școala este sub cod roșu. Mai degrabă ar opta pentru un sistem hibrid. Bucureștiul se află sub COD ROȘU de ploi torențiale și abundente de astăzi, ora 21.00, până miercuri, ora 15:00. În anumite zone, precipitațiile pot fi mult […]