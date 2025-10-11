Sector 3 | O rețea de 100 km de piste de biciclete ar putea lega sectorul de Popești-Leordeni și Cernica

05:20

Bani la secret pentru Catedrala Sfânta Parascheva din Voluntari Pe 19 noiembrie 2007, Ziarul Lumina, patronat de Biserica Ortodoxă Română (BOR), publica un articol cu titlul: „La Voluntari se va ridica o biserică de dimensiunile unei catedrale”. Articolul a apărut la două zile după ce Patriarhul Daniel a sfințit locul pe care urma să se […] The post 8 milioane de euro de la Primăria lui Pandele pentru Catedrala Sfânta Parascheva, în ultimii cinci ani. Instituția transmite că nu știe cât a costat până acum construcția începută acum 18 ani appeared first on Buletin de București.