Sector 3 | O rețea de 100 km de piste de biciclete ar putea lega sectorul de Popești-Leordeni și Cernica
Buletin de București, 11 octombrie 2025 15:50
O rețea de piste de biciclete și trasee pietonale de aproximativ 100 de kilometri ar putea lega Sectorul 3 de localitățile Popești-Leordeni și Cernica, conform unui proiect care se află pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Sectorului 3 de marți, 14 octombrie 2025. Primăria Sectorului 3 vrea să colaboreze cu cele două […] The post Sector 3 | O rețea de 100 km de piste de biciclete ar putea lega sectorul de Popești-Leordeni și Cernica appeared first on Buletin de București.
• • •
Alte ştiri de Buletin de București
Acum o oră
15:50
Sector 3 | O rețea de 100 km de piste de biciclete ar putea lega sectorul de Popești-Leordeni și Cernica # Buletin de București
O rețea de piste de biciclete și trasee pietonale de aproximativ 100 de kilometri ar putea lega Sectorul 3 de localitățile Popești-Leordeni și Cernica, conform unui proiect care se află pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Sectorului 3 de marți, 14 octombrie 2025. Primăria Sectorului 3 vrea să colaboreze cu cele două […] The post Sector 3 | O rețea de 100 km de piste de biciclete ar putea lega sectorul de Popești-Leordeni și Cernica appeared first on Buletin de București.
15:40
Arena Națională intră în reparații capitale. Acoperișul retractabil nu poate fi deschis nici în prezent # Buletin de București
Arena Națională intră în reparații capitale, a anunțat primarul general interimar Stelian Bujduveanu. Stadionul a fost dat în folosință în 2011. Acoperișul retractabil are probleme din 2020. Acoperișul retractabil nu a putut fi folosit nici la meciul România-Moldova, care a avut loc joi, pe Arena Națională. De aceea, terenul a fost îmbibat cu apă, după […] The post Arena Națională intră în reparații capitale. Acoperișul retractabil nu poate fi deschis nici în prezent appeared first on Buletin de București.
Acum 4 ore
14:20
Sector 1 | Unde se colectează gratuit luni, 13 octombrie, deșeurile voluminoase și electronice # Buletin de București
Luni, 13 octombrie 2025, este următoarea zi de ridicare gratuită a deșeurilor vegetale, deșeurilor voluminoase și electrocasnicelor defecte de la asociațiile de proprietari și de la casele din zona Calea Griviței (Muzeul CFR). Vă rugăm să anunțați în prealabil operatorul de salubritate la numărul 021.9460 și să scoateți deșeurile în dimineața zilei programate pentru ridicare (până la ora 8.30) Unde se colectează […] The post Sector 1 | Unde se colectează gratuit luni, 13 octombrie, deșeurile voluminoase și electronice appeared first on Buletin de București.
14:10
Apa Nova | Zonele din București care rămân fără apă rece între 13-19 octombrie # Buletin de București
Mai multe zone din București rămân fără apă rece între 13-19 octombrie. Furnizarea se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție, potrivit APA NOVA. Zonele din București care rămân fără apă rece între 13-19 octombrie Sector 1 15 octombrie-lipsă apă în intervalul orar 09:00 – 19:00 Sector 3 16 octombrie- fără apă rece în intervalul […] The post Apa Nova | Zonele din București care rămân fără apă rece între 13-19 octombrie appeared first on Buletin de București.
14:00
Ultimul weekend de plimbări cu barca, în Parcul Drumul Taberei. Programul debarcaderului, la final # Buletin de București
Ultimul weekend de plimbări cu barca, în Parcul Drumul Taberei, pentru anul acesta. Programul debarcaderului se apropie de final. Doar în acest weekend, bucureștenii se mai pot bucura de ambarcațiuni, in Parcul Drumul Taberei. Este deschis între 11:00 – 20:00, iar ultima barcă pleacă la ora 19:30. O plimbare de 30 de minute costă 10 […] The post Ultimul weekend de plimbări cu barca, în Parcul Drumul Taberei. Programul debarcaderului, la final appeared first on Buletin de București.
13:10
Apa Nova | Zonele din București care rămân fără apă rece în perioada 13-19 octombrie # Buletin de București
Mai multe zone din București rămân fără apă rece între 13-19 octombrie. Furnizarea se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție, potrivit APA NOVA. Zonele din București care rămân fără apă rece Sector 1 15 octombrie-lipsă apă în intervalul orar 09:00 – 19:00 Sector 3 16 octombrie- fără apă rece în intervalul orar 00:00 – […] The post Apa Nova | Zonele din București care rămân fără apă rece în perioada 13-19 octombrie appeared first on Buletin de București.
Acum 6 ore
11:50
Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane, la Palatul Parlamentului. Vor fi expuse lucrări ale fotografei Lisa Kristine # Buletin de București
Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane va fi marcate luni, 13 octombrie, la Palatul Parlamentului. În cadrul evenimentului, se va lansa Programul Educațional Național SAFE ON 2025-2026, pentru prevenirea traficului de persoane, a abuzului și a exploatării sexuale online a copiilor. Tot în cadrul evenimentului, va avea loc și vernisajul expoziției de fotografie, dedicate […] The post Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane, la Palatul Parlamentului. Vor fi expuse lucrări ale fotografei Lisa Kristine appeared first on Buletin de București.
Acum 8 ore
09:50
Sector 3 | Elevii vor putea învăța meserii în sistem dual, prin parteneriate cu STB și Camera de Comerț Româno-Germană # Buletin de București
Consiliul Local Sector 3 va vota două proiecte pentru noi parteneriate pentru specialiști la STB și în comerț, în cadrul cărora elevii de la două licee vor fi formați profesional. Proiectele se află pe ordinea de zi a ședinței de marți, 14 octombrie 2025. Cele două proiecte au ca scop formarea profesională a elevilor în […] The post Sector 3 | Elevii vor putea învăța meserii în sistem dual, prin parteneriate cu STB și Camera de Comerț Româno-Germană appeared first on Buletin de București.
Acum 12 ore
06:40
Opera Comică pentru Copii lansează „OCC Golden Ticket” în maternități, primul bilet gratuit la un spectacol sau atelier BUBU # Buletin de București
Opera Comică pentru Copii lansează „OCC Golden Ticket” în maternități. Este primul bilet gratuit la un spectacol sau atelier BUBU. De luna aceasta, Opera Comică pentru Copii (OCC) propune programul „Golden Ticket”. Fiecare nou-născut primește gratuit cel dintâi bilet la un spectacol sau atelier din seria de succes „Bubu”. „Golden Ticket” este o premieră iar […] The post Opera Comică pentru Copii lansează „OCC Golden Ticket” în maternități, primul bilet gratuit la un spectacol sau atelier BUBU appeared first on Buletin de București.
06:10
Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Unde întrerupe curentul electric Rețele Electrice Muntenia în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 13-19 octombrie 2025. Întreruperile sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Sistările programate se vor face pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții, în bune condiții. Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București […] The post Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
05:20
8 milioane de euro de la Primăria lui Pandele pentru Catedrala Sfânta Parascheva, în ultimii cinci ani. Instituția transmite că nu știe cât a costat până acum construcția începută acum 18 ani # Buletin de București
Bani la secret pentru Catedrala Sfânta Parascheva din Voluntari Pe 19 noiembrie 2007, Ziarul Lumina, patronat de Biserica Ortodoxă Română (BOR), publica un articol cu titlul: „La Voluntari se va ridica o biserică de dimensiunile unei catedrale”. Articolul a apărut la două zile după ce Patriarhul Daniel a sfințit locul pe care urma să se […] The post 8 milioane de euro de la Primăria lui Pandele pentru Catedrala Sfânta Parascheva, în ultimii cinci ani. Instituția transmite că nu știe cât a costat până acum construcția începută acum 18 ani appeared first on Buletin de București.
Acum 24 ore
20:10
O acțiune care vizează numărarea persoanelor fără adăpost din Capitală se va desfășura în noaptea de vineri spre sâmbătă, informează Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București. Inițiativa ‘Homelessness Counts’ este coordonată de Universitatea Catolică din Leuven – Centrul LUCAS. Demersul își propune să aducă mai multă lumină asupra realităților nevăzute din mediul urban, […] The post Câți oameni fără adăpost sunt în București. A început recensământul acestora appeared first on Buletin de București.
20:00
„Zilele Bucureștiului”, cheltuieli la sărbătoare: Proedus, achiziții directe de peste 30.000 de euro de la două firme abonate # Buletin de București
Proedus, instituția Primăriei Capitalei care se ocupă de proiecte educaționale și evenimente pentru tineret, a cheltuit peste 30.000 de euro pentru achiziții directe făcute cu ocazia „Zilelor Bucureștiului – 566 de ani de la prima atestare documentară”. Banii au mers către firme abonate la bugetul Proedus încă din 2016, în special pe zona de evenimente […] The post „Zilele Bucureștiului”, cheltuieli la sărbătoare: Proedus, achiziții directe de peste 30.000 de euro de la două firme abonate appeared first on Buletin de București.
17:00
Sector 1 | 26.000 de litri de motorină pe lună consumă Romprest pentru colectarea gunoiului # Buletin de București
Colectarea gunoiului este o operațiune costisitoare și care generează o poluare consistentă. Operatorul de salubritate Romprest a precizat, într-un răspuns oferit Buletin de București, că utilizează lunar o cantitate enormă de combustibil pentru a strânge deșeurile din Sectorul 1. „Consumul de carburant aferent utilajelor cu care se colectează și se transportă deșeurile municipale și din […] The post Sector 1 | 26.000 de litri de motorină pe lună consumă Romprest pentru colectarea gunoiului appeared first on Buletin de București.
Ieri
16:20
„Crosul și Maratonul Internațional 2025” modifică în weekend 34 de linii de transport public. Vor fi înființate cinci linii navetă # Buletin de București
34 de linii de transport public de călători vor avea trasee modificate pentru a permite desfășurarea competiției sportive „Crosul și Maratonul Internațional 2025”, în perioada 10.10.2025-12.10.2025. De asemenea, se înființează temporar cinci linii navetă. Mai mult, pentru amenajarea și dezafectarea zonelor de start/ finish, în perioada 10.10.2025, ora 08:00 -12.10.2025, ora 00.00, traficul rutier va fi restricționat […] The post „Crosul și Maratonul Internațional 2025” modifică în weekend 34 de linii de transport public. Vor fi înființate cinci linii navetă appeared first on Buletin de București.
15:40
„Spotlight-Festivalul Internațional al Luminii” deviază nouă linii de autobuz, în weekend # Buletin de București
Autobuzele liniilor 122, 137, 168, 178, 205, 226, 311, 368 și N121 vor circula pe trasee modificate în zilele de 10.10 2025 (între orele 21:00-00:00), 11.10.2025 și 12.10.2025 (între orele 19:00-23:00). Se va restricționa traficul rutier pe Calea Victorie, între Bd. Dacia și Splaiul Independenței, Str. Știrbei Vodă, între Str. Ion Câmpineanu și Calea Victoriei și Str. George Enescu, […] The post „Spotlight-Festivalul Internațional al Luminii” deviază nouă linii de autobuz, în weekend appeared first on Buletin de București.
15:20
Restricții de circulație pentru ultimul weekend cu „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană” # Buletin de București
Ultimul weekend dedicat evenimentului „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană” instituie restricții de circulație în zilele de 11 și 12 octombrie, pe Calea Victoriei. Este vorba despre segmentul cuprins între Bd. Dacia și Splaiul Independenței, fără afectarea traficului rutier în intersecții. Se va restricționa circulația vehiculelor, în data de 11.10.2025, în intervalul orar 09:00-23:00 și […] The post Restricții de circulație pentru ultimul weekend cu „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană” appeared first on Buletin de București.
14:00
Sector 3 | Cetățenii pot solicita un al doilea loc de parcare. Noul regulament a intrat în vigoare. Care sunt condițiile pentru obținere # Buletin de București
Cetățenii din Sectorul 3 pot solicita un al doilea loc de parcare, acolo unde sunt disponibile mai multe decât cererile. Primăria Sectorului 3 a menționat că a introdus această măsură ca răspuns la solicitările venite din partea cetățenilor care dețin mai multe autoturisme și vor să beneficieze de locurile de parcare nenominale în condiții legale. […] The post Sector 3 | Cetățenii pot solicita un al doilea loc de parcare. Noul regulament a intrat în vigoare. Care sunt condițiile pentru obținere appeared first on Buletin de București.
13:50
Bucureștiul și Ilfovul, sub o ploaie aproape record. ANM: „Cea mai mare cantitate de apă în cartierul Titan” # Buletin de București
Ciclonul mediteranean numit „Barbara” de Serviciul Meteorologic Italian a traversat Balcanii în perioada 6-8 octombrie. ANM a emis avertizări de vreme extremă, inclusiv cod roșu pentru București și județele Ilfov, Giurgiu, Constanța, Ialomița și Călărași. Se prognoza că în zonele afectate va fi o cantitate de apă între 110 și 140 litri de apă pe […] The post Bucureștiul și Ilfovul, sub o ploaie aproape record. ANM: „Cea mai mare cantitate de apă în cartierul Titan” appeared first on Buletin de București.
13:40
Federația Teatrelor Metropolitane cere Primăriei Capitalei să renunțe la directorii interimari și la numirile politice # Buletin de București
Federația Teatrelor Metropolitane (FTM), care reprezintă cele opt teatre din București aflate în subordinea Primăriei Generale a trimis o scrisoare deschisă către instituție în care cere rezolvarea rapidă a două probleme pe care le consideră majore: prelungirea ilegală a mandatelor managerilor interimari în teatrele bucureștene și numirile politice în aceste funcții. Legea prevede că un […] The post Federația Teatrelor Metropolitane cere Primăriei Capitalei să renunțe la directorii interimari și la numirile politice appeared first on Buletin de București.
13:00
Sector 3 | Cetățenii pot solicita o a doua autorizație de parcare, valabilă doar în anumite zone # Buletin de București
Cetățenii din Sectorul 3 pot solicita o a doua autorizație de parcare de reședință, însă aceasta va fi valabilă doar în zonele disponibile. Primăria Sectorului 3 a introdus această măsură ca răspuns la solicitările venite din partea cetățenilor care dețin mai multe autoturisme și vor să beneficieze de locurile de parcare nenominale în condiții legale. […] The post Sector 3 | Cetățenii pot solicita o a doua autorizație de parcare, valabilă doar în anumite zone appeared first on Buletin de București.
11:50
Bucureștiul și Ilfovul, sub o ploaie aproape record. ANM: „Cea mai mare cantitate de apă, în cartierul Titan” # Buletin de București
Ciclonul mediteranean numit „Barbara” de Serviciul Meteorologic Italian a traversat Balcanii în perioada 6-8 octombrie. ANM a emis avertizări de vreme extremă, inclusiv cod roșu pentru București și județele Ilfov, Giurgiu, Constanța, Ialomița și Călărași. Se prognoza că în zonele afectate vor fi cantități între 110 și 140 litri de apă pe metru pătrat. Chiar […] The post Bucureștiul și Ilfovul, sub o ploaie aproape record. ANM: „Cea mai mare cantitate de apă, în cartierul Titan” appeared first on Buletin de București.
11:20
Sector 3 | Robert Negoiță vrea să împrumute 137 de milioane de euro. Pe ce urmează să fie cheltuiți banii # Buletin de București
Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, a inițiat un proiect care ar urma să permită autorității locale contractarea unui împrumut intern de maximum 700.000.000 lei, adică pentru 137 de milioane de euro. Inițiativa legislativă locală a primit aviz favorabil din partea Comisiei de buget, finanțe și servicii publice, precum și a Comisiei juridice. Proiectul […] The post Sector 3 | Robert Negoiță vrea să împrumute 137 de milioane de euro. Pe ce urmează să fie cheltuiți banii appeared first on Buletin de București.
08:00
„Zilelor Bucureștiului”, cheltuieli la sărbătoare: Proedus, achiziții directe de peste 30.000 de euro de la două firme abonate # Buletin de București
Proedus, instituția Primăriei Capitalei care se ocupă de proiecte educaționale și evenimente pentru tineret, a cheltuit peste 30.000 de euro pentru achiziții directe făcute cu ocazia „Zilelor Bucureștiului – 566 de ani de la prima atestare documentară”. Banii au mers către firme abonate la bugetul Proedus încă din 2016, în special pe zona de evenimente […] The post „Zilelor Bucureștiului”, cheltuieli la sărbătoare: Proedus, achiziții directe de peste 30.000 de euro de la două firme abonate appeared first on Buletin de București.
9 octombrie 2025
22:20
Sector 4 | Se poate din nou patina la Berceni Arena. Programul de intrare pe gheață # Buletin de București
Se poate patina din nou la Berceni Arena. Primăria Sectorului 4 a anunțat programul de intrare pe gheață. Accesul este în continuare gratuit pentru cei cu patine proprii. Au reînceput sesiunile de patinaj de agrement, după ce pe timpul verii patinoarul a putut fi folosit pentru patine cu rotile. Când se poate patina la Berceni […] The post Sector 4 | Se poate din nou patina la Berceni Arena. Programul de intrare pe gheață appeared first on Buletin de București.
21:50
Începe construcția unei noi clinici de psihiatrie pediatrică la Spitalul Obregia. Investiția se ridică la peste 16,5 milioane de euro # Buletin de București
Începe construcția unei noi clinici de psihiatrie pediatrică la Spitalul Obregia, potrivit unui comunicat de presă al Primăriei Sectorului 4 (PS4). Investiția se ridică la peste 16,5 milioane de euro, proiectul fiind finanțat în totalitate din surse private. Astfel, întrucât investiția a trecut de faza de proiectare, vineri, 10 octombrie vor începe primele lucrări la […] The post Începe construcția unei noi clinici de psihiatrie pediatrică la Spitalul Obregia. Investiția se ridică la peste 16,5 milioane de euro appeared first on Buletin de București.
21:40
Vânzările de locuințe în București, în ușoară scădere față de anul trecut. Creștere în Ilfov # Buletin de București
Vânzările de locuințe sunt în scădere ușoară în București și Ilfov, după primele nouă luni ale acestui an. S-au vândut până acum 41.500 de apartamente și case, arată o analiză citată de Profit.ro. Peste 119.500 de unități rezidențiale au fost vândute la nivel național în primele nouă luni ale acestui an. Cu cât au scăzut […] The post Vânzările de locuințe în București, în ușoară scădere față de anul trecut. Creștere în Ilfov appeared first on Buletin de București.
19:40
Sector 3 I Cum se acordă ajutorul pentru încălzire și suplimentul de energie în 2025. Cererile pot fi depuse din 15 octombrie # Buletin de București
Consumatorii vulnerabili din Sectorul 3 pot solicita ajutorul pentru încălzire și suplimentul de energie începând din 15 octombrie, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC). De acest sprijin pot beneficia persoanele cu un venit mediu net lunar mai mic de 1386 lei/persoană, în cazul familiei, respectiv 2053 lei, în cazul persoanei singure. […] The post Sector 3 I Cum se acordă ajutorul pentru încălzire și suplimentul de energie în 2025. Cererile pot fi depuse din 15 octombrie appeared first on Buletin de București.
19:20
Aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni. Un avion British Airways a suferit „degajări de fum” # Buletin de București
O aeronavă British Airways care zbura din Istanbul către Londra a aterizat de urgență joi pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, din cauza unor degajări de fum la bord, a transmis Ministerul Sănătății. Patru pasageri au nevoie de îngrijiri medicale, după ce au fost intoxicați cu fum. După aterizare, s-a confirmat prezența fumului, iar toate persoanele […] The post Aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni. Un avion British Airways a suferit „degajări de fum” appeared first on Buletin de București.
16:50
Sector 3 | Robert Negoiţă dă înapoi în fața protestelor cetățenilor. Tariful pentru parcarea pe locurile nominale ar urma să scadă # Buletin de București
După valul de critici la adresa noului regulament de parcare din Sectorul 3, primarul Robert Negoiță, promite o nouă schimbare. Parcarea pe locurile nominale rămâne contra cost, însă tariful ar urma să scadă de la 5 lei la 1 leu pe oră. Propunerea vine în urma nemulțumirilor exprimate de locuitorii Sectorului 3, atât în mediul […] The post Sector 3 | Robert Negoiţă dă înapoi în fața protestelor cetățenilor. Tariful pentru parcarea pe locurile nominale ar urma să scadă appeared first on Buletin de București.
16:40
Romaero are din nou certificare europeană pentru producerea de componente aeronautice, la mai bine de doi ani de când i-a fost revocată, potrivit unui anunț recent al companiei. Este vorba despre certificatul de autorizare „Part 21G”. Certificarea este reglementată de EASA (European Union Aviation Safety Agency) și confirmă faptul că ROMAERO este autorizată să producă […] The post „Uzina“ de pe Bd. Aerogării, recertificată pentru componente aeronautice appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:13
București și Ilfov, sub exercițiu de mobilizare MApN. Rezerviștii, chemați la unitățile militare # Buletin de București
MApN organizează un exercițiu de mobilizare numit MOBEX B-IF-25 în București și Ilfov, între 12 și 20 octombrie, anunță Mediafax. Acțiunea se desfășoară în colaborare cu mai multe instituții, printre care Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații și Administrația Națională a Rezervelor de Stat. Ministerul Apărării Naționale a transmis că exercițiul vizează verificarea pregătirii […] The post București și Ilfov, sub exercițiu de mobilizare MApN. Rezerviștii, chemați la unitățile militare appeared first on Buletin de București.
16:13
„Rusia nu a trimis nicio bombă la București niciodată”. Cum încearcă Moscova să ne îndepărteze de democrație | Recorder # Buletin de București
De la discursuri ale unor politicieni controversați, până la postări pe rețelele de socializare, propaganda pro-rusă pare să se intensifice în spațiul public românesc. Într-un material explicativ, jurnaliștii Recorder au arătat cum încearcă Moscova să îndepărteze România de democrație. Acest fenomen nu este doar un eșec al discursului instituțional, ci este un model repetat, care […] The post „Rusia nu a trimis nicio bombă la București niciodată”. Cum încearcă Moscova să ne îndepărteze de democrație | Recorder appeared first on Buletin de București.
16:13
Restricții de circulație joi, 9 octombrie, pentru meciul România – Moldova, de pe Arena Națională # Buletin de București
Meciul România – Moldova se va disputa joi, 9 octombrie, pe Arena Națională, de la ora 21:00, iar evenimentul impune restricții de circulație. Cei de la Brigada Rutieră au anunțat care vor fi zonele restricționate, rutele ocolitoare, dar au făcut și câteva recomandări pentru conducătorii auto. Trafic restricționat pe 9 octombrie, când are loc meciul […] The post Restricții de circulație joi, 9 octombrie, pentru meciul România – Moldova, de pe Arena Națională appeared first on Buletin de București.
16:13
Capitala, cartierul general al industriei de jocuri video din România. Studiourile locale, cifră de afaceri de peste 180 de milioane de euro # Buletin de București
Industria de jocuri video din România este în creștere, iar aproape jumătate dintre studiouri se află numai în București. La nivel național, cifra de afaceri din 2024 a fost mai mare decât în anul precedent. Potrivit raportului realizat de RGDA (Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România), industria dezvoltatoare de jocuri video din România a […] The post Capitala, cartierul general al industriei de jocuri video din România. Studiourile locale, cifră de afaceri de peste 180 de milioane de euro appeared first on Buletin de București.
16:13
Un nou accident în „punctul morții”, pe Centura Capitalei: șase răniți, trafic blocat la Mogoșoaia # Buletin de București
Un accident rutier a avut loc joi dimineață pe Centura București, în zona localității Mogoșoaia-Ilfov. Șase persoane au fost rănite și transportate la spital, în urma impactului dintre un autocamion și un microbuz de transport persoane. Trafic blocat la Mogoșoaia pe ambele sensuri de mers. Coliziunea s-a produs între un autocamion care transporta colete și […] The post Un nou accident în „punctul morții”, pe Centura Capitalei: șase răniți, trafic blocat la Mogoșoaia appeared first on Buletin de București.
16:13
METEO | Capitala rămâne sub cod portocaliu de precipitații. Cum va fi vremea, zilele următoare # Buletin de București
Capitala rămâne sub cod portocaliu până în această seară la ora 23:00. Ploua în cantități mari iar vântul va avea intensificări. Cod portocaliu de precipitații va fi în Muntenia, în jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei. Va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și […] The post METEO | Capitala rămâne sub cod portocaliu de precipitații. Cum va fi vremea, zilele următoare appeared first on Buletin de București.
16:13
Taxă de acces în București și bandă unică pentru mașinile cu 4 pasageri, soluții pentru trafic propuse de unul dintre cei mai bogați consilieri generali # Buletin de București
Dan Cristian Popescu, unul dintre cei mai bogați consilieri generali, fost viceprimar al Sectorului 2, a propus în ultimele zile două soluții pentru diminuarea traficului în Capitală: taxă de acces în București și bandă unică pentru mașinile care transportă 4 pasageri. Taxa ar fi de tip vinietă și ar urma să fie plătită de autoturismele […] The post Taxă de acces în București și bandă unică pentru mașinile cu 4 pasageri, soluții pentru trafic propuse de unul dintre cei mai bogați consilieri generali appeared first on Buletin de București.
16:13
Lucrările pe canalele „canalizării“ din Nordul Capitalei, contestate după descoperirea unei specii protejate. Ce nereguli au mai fost semnalate # Buletin de București
Au fost contestate lucrările pe canalele ANIF din Otopeni, acolo unde au fost descoperite mai multe probleme. În zonă există inclusiv o specie protejată de țestoasă. La jumătatea acestei luni, ar urma să fie demarate lucrările, însă locuitorii au semnalat mai multe nereguli, printre care și ilegalitatea acestora și motive nejustificate pentru realizarea lor. De […] The post Lucrările pe canalele „canalizării“ din Nordul Capitalei, contestate după descoperirea unei specii protejate. Ce nereguli au mai fost semnalate appeared first on Buletin de București.
16:13
Societatea de Transport București (STB) prelungește linia 301 până la „Pasaj CFR Tunari”, începând cu 11 octombrie 2025, și a publicat traseul pentru dus, dar și pentru întors. „Având în vedere finalizarea lucrărilor de amenajare a sensului giratoriu de pe Str. Erou Iancu Nicolae nr. 103 bis, începând cu data de 11.10.2025, traseul liniei 301 […] The post STB prelungește linia 301 până la „Pasaj CFR Tunari”. Care va fi noul traseu appeared first on Buletin de București.
16:13
Sorin Oprescu a scăpat de un an din pedeapsa cu închisoarea. Curtea de Apel București i-a admis cererea # Buletin de București
Sorin Oprescu, fostul primar general al Capitalei, fugit în prezent în Grecia, a scăpat de un an din pedeapsa de 10 ani și 8 luni de închisoare pe care a primit-o în 2022. Fostul politician a făcut o cerere în acest sens, invocând mai multe decizii CCR referitoare la abuzul în serviciu, potrivit Digi24. Sorin […] The post Sorin Oprescu a scăpat de un an din pedeapsa cu închisoarea. Curtea de Apel București i-a admis cererea appeared first on Buletin de București.
8 octombrie 2025
17:40
Drulă, atac la Bujduveanu. „Școlile nu trebuiau închise.” Primarul interimar, acuzat de „sensibilitate politică” # Buletin de București
Cătălin Drulă, posibil candidat din partea USR pentru Primăria Capitalei, a lansat un atac la adresa lui Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Bucureștiului, cu privire la decizia de a închide școlile din Capitală, pe fondul avertizărilor de vreme rea. După ce a fost emisă avertizarea de cod roșu, valabilă pentru intervalul 7 octombrie, ora […] The post Drulă, atac la Bujduveanu. „Școlile nu trebuiau închise.” Primarul interimar, acuzat de „sensibilitate politică” appeared first on Buletin de București.
15:40
Ce efecte a produs codul roșu de ploi în București: 75 de acumulări de apă, peste 30 de copaci căzuți și zeci de intervenții ale autorităților # Buletin de București
Codul roșu de ploi a produs mai multe efecte în București, printre care și căderi de copaci și acumulări de apă. Au fost zeci de intervenții ale autorităților în aproape o zi. Bucureștiul a înregistrat, până la ora 14, peste 70 de acumulări de apă. Au căzut 33 de copaci, iar 22 de autoturisme au […] The post Ce efecte a produs codul roșu de ploi în București: 75 de acumulări de apă, peste 30 de copaci căzuți și zeci de intervenții ale autorităților appeared first on Buletin de București.
13:50
VIDEO | Incendiu în Sectorul 3 al Capitalei. ISU intervine cu 10 autospeciale de stingere. O persoană a fost evacuată # Buletin de București
Echipele ISU intervin pentru stingerea unui incendiu în Sectorul 3, pe strada Mureșeni. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum la acoperișul mai multor locuințe Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate 10 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul […] The post VIDEO | Incendiu în Sectorul 3 al Capitalei. ISU intervine cu 10 autospeciale de stingere. O persoană a fost evacuată appeared first on Buletin de București.
13:30
Eveniment de comemorare a victimelor Holocaustului, pe 9 octombrie. Restricții de circulație în Capitală # Buletin de București
Joi, 9 octombrie 2025, în București va avea loc un ceremonial de comemorare a victimelor Holocaustului, organizat de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”. Evenimentul va avea loc între orele 10:00 și 12:00, la „Memorialul Victimelor Holocaustului”, aflat la intersecția str. Ion Brezoianu cu str. Lipscani. Ceremonie de comemorare a victimelor Holocaustului, […] The post Eveniment de comemorare a victimelor Holocaustului, pe 9 octombrie. Restricții de circulație în Capitală appeared first on Buletin de București.
13:30
Editorial | A fost exagerat codul roșu în București? În apărarea instituțiilor statului # Buletin de București
Mulți comentatori din București se plâng pe rețelele socialecă instituțiile statului au exagerat cu codul roșu, cu pregătirile, cu ciclonul, cel puțin pentru Capitală și Ilfov. Că până la urmă, marea furtună, „ciclonul Barbara”, a fost doar o ploicică. Și, bineînțeles, dă-i din nou cu revolta: că autoritățile sunt incompetente, că nu sunt în stare […] The post Editorial | A fost exagerat codul roșu în București? În apărarea instituțiilor statului appeared first on Buletin de București.
11:30
Tren direct de la Kiev către București Nord și retur, din 10 octombrie. Garnitura își reia circulația după cinci ani # Buletin de București
Un tren direct de la Kiev către București Nord și retur, va circula din 10 octombrie. CFR Călători anunță ruta garniturii: Kiev – Ungheni – București Nord și retur. Noua rută va lega Ucraina de România printr-un traseu care trece prin Kiev, Vinița, Jmerynka, Mohîliv-Podilskîi, Velcineț, Ungheni și Iași, cu destinația finală Gara de Nord […] The post Tren direct de la Kiev către București Nord și retur, din 10 octombrie. Garnitura își reia circulația după cinci ani appeared first on Buletin de București.
11:20
Ploaia e, la București, un fel de oglindă. Indiferent de cum bate soarele în bălți după furtună, sau după cum pică lumina de la becul străzii, noaptea, deasupra vreunei guri de canal, astupată cu gunoi. Oglinda reflectă, cu fiecare strop căzut, starea reală a unei infrastructuri șubrede și a unei administrații care, parcă merge prin […] The post EDITORIAL | Bucureștiul nu are bani de găleți appeared first on Buletin de București.
10:40
Zile libere pentru părinți în caz de vreme nefavorabilă. Care sunt condițiile # Buletin de București
Bucureștiul este sub cod roșu de precipitații abundente, până la ora 15:00. În astfel de condiții, legea prevede zile libere pentru părinți, dacă școlile se închid. Legea vizează copiii cu vârsta de până în 12 ani sau încadrați în categoria persoanelor cu dizabilități (până la 26 de ani). Acordarea unor zile libere pentru părinți este […] The post Zile libere pentru părinți în caz de vreme nefavorabilă. Care sunt condițiile appeared first on Buletin de București.
10:20
Cât a plouat în București în ultimele 24 de ore. Cea mai mare cantitate, la Filaret, de peste 50 l/mp # Buletin de București
Capitala a înregistrat cantități semnificative de precipitații în ultimele 24 de ore, conform datelor oficiale obținute de Buletin de București. Cea mai mare cantitate, de peste 50 l/mp, a fost înregistrată în zona stației meteo Filaret, date care arată că sudul orașului este cel mai „lovit” ploaia abundente. Fenomenul vine în contextul extinderii alertelor de […] The post Cât a plouat în București în ultimele 24 de ore. Cea mai mare cantitate, la Filaret, de peste 50 l/mp appeared first on Buletin de București.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.