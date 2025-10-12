Noaptea Sinagogilor Deschise, pe 18 octombrie, la București
Buletin de București, 12 octombrie 2025 22:40
Templul Coral, Templul Unirea Sfântă, Sinagoga Yeshua Tova vor putea fi vizitate sâmbătă, 18 octombrie, în intervalul 20:00-00:00, în Capitală, la Noaptea Sinagogilor Deschise. Evenimentul prilejuieşte cunoaşterea tradiţiilor, a sărbătorilor, a istoriei şi culturii evreieşti, prin proiecţii de filme, organizarea unor recitaluri de muzică şi dans tradiţionale, vernisarea unor expoziţii, potrivit unui comunicat al Centrului […] The post Noaptea Sinagogilor Deschise, pe 18 octombrie, la București appeared first on Buletin de București.
• • •
Acum o oră
22:40
22:30
Ploșnițe în sălile de curs la Arhitectură. Conducerea anunță inspecție generală # Buletin de București
Studenții Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM) au transmis o petiție conducerii instituției în care au semnalat prezența ploșnițelor în mai multe spații. În document, ei afirmă că insectele au fost observate în sălile de curs și au cerut dezinsecție în întreaga clădire. Potrivit petiției, unul dintre studenți ar fi transportat insecte și […] The post Ploșnițe în sălile de curs la Arhitectură. Conducerea anunță inspecție generală appeared first on Buletin de București.
Acum 6 ore
19:00
Tramvaiele vor reveni pe Linia 5 din București în luna decembrie, a anunțat duminică, 12 octombrie, primarul interimar Stelian Bujduveanu, într-o declarație la Digi24. Edilul a precizat că lucrările de reabilitare sunt finalizate în proporție de 99%, iar reluarea circulației este condiționată doar de montarea adăposturilor din stațiile STB. Anterior, constructorul a declarat pentru Buletin […] The post Primăria Generală confirmă că tramvaiele vor reveni pe Linia 5 din decembrie appeared first on Buletin de București.
18:50
Recordul național la maraton, doborât duminică la București. A rezistat 47 de ani # Buletin de București
Recordul național la maraton, care rezista de 47 de ani, a căzut duminică, în cadrul competiției Raiffeisen Bucharest Marathon. Cel care a stabilit noul record este atletul Nicolae Alexandru Soare. Record național la maraton a fost doborât, după aproape jumătate de secol, în evenimentul desfășurat în București, anunță Federația Română de Atletism, adăugând că este […] The post Recordul național la maraton, doborât duminică la București. A rezistat 47 de ani appeared first on Buletin de București.
18:30
Stejarii de la intrarea în Herăstrău au fost tăiați. Peisagistă: „30% erau uscați, dar toți fuseseră afectați de toaletările din 2014” # Buletin de București
Mai mulți stejari de pe aleea de intrare în Parcul Herăstrău dinspre Arcul de Triumf au fost tăiați, conform peisagistei Diana Culescu, vicepreședinta filialei din București a Asociației Peisagiștilor din România. „30% erau uscați, am date pentru că am făcut analiză pe acest aliniament anul trecut, și 100% dintre arbori erau afectați puternic de toaletările […] The post Stejarii de la intrarea în Herăstrău au fost tăiați. Peisagistă: „30% erau uscați, dar toți fuseseră afectați de toaletările din 2014” appeared first on Buletin de București.
17:40
Ciprian Ciucu: „Alegerile pentru București vor fi amânate pentru primavară. Asta dacă PSD va mai dori să mai avem un primar ales” # Buletin de București
Coailiția aflată la guvernare nu reușește să se înțeleagă cu privire la data când vor avea loc alegerile pentru București, deși termenul legal pentru organizarea acestora a trecut de o lună. PSD este cel care amână luarea unei decizii, potrivit primarului Sectorului 6, care a transmis că situația i se pare inacceptabilă. „Înțeleg că mâine […] The post Ciprian Ciucu: „Alegerile pentru București vor fi amânate pentru primavară. Asta dacă PSD va mai dori să mai avem un primar ales” appeared first on Buletin de București.
Acum 8 ore
15:40
Stelian Bujduveanu, replică pentru Ciprian Ciucu: Primăria Capitalei este mai complicată decât o primărie de sector. Ciucu îl acuzase că face „show politic” cu codul roșu # Buletin de București
Stelian Bujduveanu consideră că Primăria Capitalei este mult mai complexă decât un sector și necesită experiență executivă. Afirmația a fost făcută în contextul unei întrebări adresată la Digi24 cu privire la o eventuală competiție cu Ciprian Ciucu pentru a deveni candidatul PNL pentru Primăria Generală. Miercuri, primarul Sectorului 6 l-a înțepat pe Stelian Bujduveanu, după […] The post Stelian Bujduveanu, replică pentru Ciprian Ciucu: Primăria Capitalei este mai complicată decât o primărie de sector. Ciucu îl acuzase că face „show politic” cu codul roșu appeared first on Buletin de București.
Acum 12 ore
15:20
10 ani de la Colectiv. Protest împotriva celor care nu au făcut nimic pentru a evita o tragedie similară # Buletin de București
Au trecut 10 ani de la incendiul din clubul bucureștean Colectiv, care s-a terminat cu uciderea a 65 de tineri și rănirea a câtorva sute. Majoritatea celor implicați în tragedie nu au plătit nici până acum. Capitala nu are încă un centru pentru mari arși, cauză pentru o parte dintre decese în 2015. Secția de […] The post 10 ani de la Colectiv. Protest împotriva celor care nu au făcut nimic pentru a evita o tragedie similară appeared first on Buletin de București.
14:20
Primăria Generală nu se implică în modernizarea stadionului Dinamo. Banii vor veni de la Primăria Sectorului 2 # Buletin de București
Primăria Generală nu are de gând să investească în modernizarea stadionului Dinamo, a declarat primarul general interimar Stelian Bujduveanu, potrivit DigiSport. Edilul a menționat că, dacă vor fi investiți bani locali, atunci aceștia ar putea veni de la Primăria Sectorului 2, pe raza căruia se află arena. Guvernul nu mai dă bani modernizarea stadionului Dinamo […] The post Primăria Generală nu se implică în modernizarea stadionului Dinamo. Banii vor veni de la Primăria Sectorului 2 appeared first on Buletin de București.
13:20
Meteo | Vremea se răcește din nou. Temperatura scade și în București și Ilfov # Buletin de București
Un val de aer polar va cuprinde toată țara de săptămâna viitoare. Temperaturile vor scădea cu câteva grade, iar în unele zone vor fi negative. Potrivit meteorologului Mihai Huștiu, este vorba despre un front atmosferic rece care va avansa dinspre Europa nordică și care va coborî și spre țara noastră. „Acest fond atmosferic rece va […] The post Meteo | Vremea se răcește din nou. Temperatura scade și în București și Ilfov appeared first on Buletin de București.
Acum 24 ore
07:00
Cafeneaua BdB | Cum arată o Capitală în care autoritățile își asumă schimbarea. Ministrul Mobilității din Bruxelles: „Străzile au fost gândite pentru mașini, vrem să le transformăm într-un spațiu pentru oameni” # Buletin de București
Dacă în București se estimează că numărul mașinilor va crește considerabil până în 2035, până la 900 autovehicule per 1000 locuitori, tot mai mulți locuitori ai Regiunii Bruxelles aleg să renunțe la mașina personală. Peste jumătate (56.4%) din gospodăriile din Bruxelles nu dețineau o mașină în 2024, potrivit celor mai recente date publicate de Statbel, […] The post Cafeneaua BdB | Cum arată o Capitală în care autoritățile își asumă schimbarea. Ministrul Mobilității din Bruxelles: „Străzile au fost gândite pentru mașini, vrem să le transformăm într-un spațiu pentru oameni” appeared first on Buletin de București.
Ieri
15:50
Sector 3 | O rețea de 100 km de piste de biciclete ar putea lega sectorul de Popești-Leordeni și Cernica # Buletin de București
O rețea de piste de biciclete și trasee pietonale de aproximativ 100 de kilometri ar putea lega Sectorul 3 de localitățile Popești-Leordeni și Cernica, conform unui proiect care se află pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Sectorului 3 de marți, 14 octombrie 2025. Primăria Sectorului 3 vrea să colaboreze cu cele două […] The post Sector 3 | O rețea de 100 km de piste de biciclete ar putea lega sectorul de Popești-Leordeni și Cernica appeared first on Buletin de București.
15:40
Arena Națională intră în reparații capitale. Acoperișul retractabil nu poate fi deschis nici în prezent # Buletin de București
Arena Națională intră în reparații capitale, a anunțat primarul general interimar Stelian Bujduveanu. Stadionul a fost dat în folosință în 2011. Acoperișul retractabil are probleme din 2020. Acoperișul retractabil nu a putut fi folosit nici la meciul România-Moldova, care a avut loc joi, pe Arena Națională. De aceea, terenul a fost îmbibat cu apă, după […] The post Arena Națională intră în reparații capitale. Acoperișul retractabil nu poate fi deschis nici în prezent appeared first on Buletin de București.
14:20
Sector 1 | Unde se colectează gratuit luni, 13 octombrie, deșeurile voluminoase și electronice # Buletin de București
Luni, 13 octombrie 2025, este următoarea zi de ridicare gratuită a deșeurilor vegetale, deșeurilor voluminoase și electrocasnicelor defecte de la asociațiile de proprietari și de la casele din zona Calea Griviței (Muzeul CFR). Vă rugăm să anunțați în prealabil operatorul de salubritate la numărul 021.9460 și să scoateți deșeurile în dimineața zilei programate pentru ridicare (până la ora 8.30) Unde se colectează […] The post Sector 1 | Unde se colectează gratuit luni, 13 octombrie, deșeurile voluminoase și electronice appeared first on Buletin de București.
14:10
Apa Nova | Zonele din București care rămân fără apă rece între 13-19 octombrie # Buletin de București
Mai multe zone din București rămân fără apă rece între 13-19 octombrie. Furnizarea se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție, potrivit APA NOVA. Zonele din București care rămân fără apă rece între 13-19 octombrie Sector 1 15 octombrie-lipsă apă în intervalul orar 09:00 – 19:00 Sector 3 16 octombrie- fără apă rece în intervalul […] The post Apa Nova | Zonele din București care rămân fără apă rece între 13-19 octombrie appeared first on Buletin de București.
14:00
Ultimul weekend de plimbări cu barca, în Parcul Drumul Taberei. Programul debarcaderului, la final # Buletin de București
Ultimul weekend de plimbări cu barca, în Parcul Drumul Taberei, pentru anul acesta. Programul debarcaderului se apropie de final. Doar în acest weekend, bucureștenii se mai pot bucura de ambarcațiuni, in Parcul Drumul Taberei. Este deschis între 11:00 – 20:00, iar ultima barcă pleacă la ora 19:30. O plimbare de 30 de minute costă 10 […] The post Ultimul weekend de plimbări cu barca, în Parcul Drumul Taberei. Programul debarcaderului, la final appeared first on Buletin de București.
13:10
Mai multe zone din București rămân fără apă rece între 13-19 octombrie. Furnizarea se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție, potrivit APA NOVA. Zonele din București care rămân fără apă rece Sector 1 15 octombrie-lipsă apă în intervalul orar 09:00 – 19:00 Sector 3 16 octombrie- fără apă rece în intervalul orar 00:00 – […] The post Apa Nova | Zonele din București care rămân fără apă rece în perioada 13-19 octombrie appeared first on Buletin de București.
11:50
Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane, la Palatul Parlamentului. Vor fi expuse lucrări ale fotografei Lisa Kristine # Buletin de București
Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane va fi marcate luni, 13 octombrie, la Palatul Parlamentului. În cadrul evenimentului, se va lansa Programul Educațional Național SAFE ON 2025-2026, pentru prevenirea traficului de persoane, a abuzului și a exploatării sexuale online a copiilor. Tot în cadrul evenimentului, va avea loc și vernisajul expoziției de fotografie, dedicate […] The post Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane, la Palatul Parlamentului. Vor fi expuse lucrări ale fotografei Lisa Kristine appeared first on Buletin de București.
09:50
Sector 3 | Elevii vor putea învăța meserii în sistem dual, prin parteneriate cu STB și Camera de Comerț Româno-Germană # Buletin de București
Consiliul Local Sector 3 va vota două proiecte pentru noi parteneriate pentru specialiști la STB și în comerț, în cadrul cărora elevii de la două licee vor fi formați profesional. Proiectele se află pe ordinea de zi a ședinței de marți, 14 octombrie 2025. Cele două proiecte au ca scop formarea profesională a elevilor în […] The post Sector 3 | Elevii vor putea învăța meserii în sistem dual, prin parteneriate cu STB și Camera de Comerț Româno-Germană appeared first on Buletin de București.
06:40
Opera Comică pentru Copii lansează „OCC Golden Ticket” în maternități, primul bilet gratuit la un spectacol sau atelier BUBU # Buletin de București
Opera Comică pentru Copii lansează „OCC Golden Ticket” în maternități. Este primul bilet gratuit la un spectacol sau atelier BUBU. De luna aceasta, Opera Comică pentru Copii (OCC) propune programul „Golden Ticket”. Fiecare nou-născut primește gratuit cel dintâi bilet la un spectacol sau atelier din seria de succes „Bubu”. „Golden Ticket” este o premieră iar […] The post Opera Comică pentru Copii lansează „OCC Golden Ticket” în maternități, primul bilet gratuit la un spectacol sau atelier BUBU appeared first on Buletin de București.
06:10
Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Unde întrerupe curentul electric Rețele Electrice Muntenia în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 13-19 octombrie 2025. Întreruperile sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Sistările programate se vor face pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții, în bune condiții. Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București […] The post Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
05:20
8 milioane de euro de la Primăria lui Pandele pentru Catedrala Sfânta Parascheva, în ultimii cinci ani. Instituția transmite că nu știe cât a costat până acum construcția începută acum 18 ani # Buletin de București
Bani la secret pentru Catedrala Sfânta Parascheva din Voluntari Pe 19 noiembrie 2007, Ziarul Lumina, patronat de Biserica Ortodoxă Română (BOR), publica un articol cu titlul: „La Voluntari se va ridica o biserică de dimensiunile unei catedrale”. Articolul a apărut la două zile după ce Patriarhul Daniel a sfințit locul pe care urma să se […] The post 8 milioane de euro de la Primăria lui Pandele pentru Catedrala Sfânta Parascheva, în ultimii cinci ani. Instituția transmite că nu știe cât a costat până acum construcția începută acum 18 ani appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:10
O acțiune care vizează numărarea persoanelor fără adăpost din Capitală se va desfășura în noaptea de vineri spre sâmbătă, informează Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București. Inițiativa ‘Homelessness Counts’ este coordonată de Universitatea Catolică din Leuven – Centrul LUCAS. Demersul își propune să aducă mai multă lumină asupra realităților nevăzute din mediul urban, […] The post Câți oameni fără adăpost sunt în București. A început recensământul acestora appeared first on Buletin de București.
20:00
„Zilele Bucureștiului”, cheltuieli la sărbătoare: Proedus, achiziții directe de peste 30.000 de euro de la două firme abonate # Buletin de București
Proedus, instituția Primăriei Capitalei care se ocupă de proiecte educaționale și evenimente pentru tineret, a cheltuit peste 30.000 de euro pentru achiziții directe făcute cu ocazia „Zilelor Bucureștiului – 566 de ani de la prima atestare documentară”. Banii au mers către firme abonate la bugetul Proedus încă din 2016, în special pe zona de evenimente […] The post „Zilele Bucureștiului”, cheltuieli la sărbătoare: Proedus, achiziții directe de peste 30.000 de euro de la două firme abonate appeared first on Buletin de București.
17:00
Sector 1 | 26.000 de litri de motorină pe lună consumă Romprest pentru colectarea gunoiului # Buletin de București
Colectarea gunoiului este o operațiune costisitoare și care generează o poluare consistentă. Operatorul de salubritate Romprest a precizat, într-un răspuns oferit Buletin de București, că utilizează lunar o cantitate enormă de combustibil pentru a strânge deșeurile din Sectorul 1. „Consumul de carburant aferent utilajelor cu care se colectează și se transportă deșeurile municipale și din […] The post Sector 1 | 26.000 de litri de motorină pe lună consumă Romprest pentru colectarea gunoiului appeared first on Buletin de București.
16:20
„Crosul și Maratonul Internațional 2025” modifică în weekend 34 de linii de transport public. Vor fi înființate cinci linii navetă # Buletin de București
34 de linii de transport public de călători vor avea trasee modificate pentru a permite desfășurarea competiției sportive „Crosul și Maratonul Internațional 2025”, în perioada 10.10.2025-12.10.2025. De asemenea, se înființează temporar cinci linii navetă. Mai mult, pentru amenajarea și dezafectarea zonelor de start/ finish, în perioada 10.10.2025, ora 08:00 -12.10.2025, ora 00.00, traficul rutier va fi restricționat […] The post „Crosul și Maratonul Internațional 2025” modifică în weekend 34 de linii de transport public. Vor fi înființate cinci linii navetă appeared first on Buletin de București.
15:40
„Spotlight-Festivalul Internațional al Luminii” deviază nouă linii de autobuz, în weekend # Buletin de București
Autobuzele liniilor 122, 137, 168, 178, 205, 226, 311, 368 și N121 vor circula pe trasee modificate în zilele de 10.10 2025 (între orele 21:00-00:00), 11.10.2025 și 12.10.2025 (între orele 19:00-23:00). Se va restricționa traficul rutier pe Calea Victorie, între Bd. Dacia și Splaiul Independenței, Str. Știrbei Vodă, între Str. Ion Câmpineanu și Calea Victoriei și Str. George Enescu, […] The post „Spotlight-Festivalul Internațional al Luminii” deviază nouă linii de autobuz, în weekend appeared first on Buletin de București.
15:20
Restricții de circulație pentru ultimul weekend cu „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană” # Buletin de București
Ultimul weekend dedicat evenimentului „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană” instituie restricții de circulație în zilele de 11 și 12 octombrie, pe Calea Victoriei. Este vorba despre segmentul cuprins între Bd. Dacia și Splaiul Independenței, fără afectarea traficului rutier în intersecții. Se va restricționa circulația vehiculelor, în data de 11.10.2025, în intervalul orar 09:00-23:00 și […] The post Restricții de circulație pentru ultimul weekend cu „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană” appeared first on Buletin de București.
14:00
Sector 3 | Cetățenii pot solicita un al doilea loc de parcare. Noul regulament a intrat în vigoare. Care sunt condițiile pentru obținere # Buletin de București
Cetățenii din Sectorul 3 pot solicita un al doilea loc de parcare, acolo unde sunt disponibile mai multe decât cererile. Primăria Sectorului 3 a menționat că a introdus această măsură ca răspuns la solicitările venite din partea cetățenilor care dețin mai multe autoturisme și vor să beneficieze de locurile de parcare nenominale în condiții legale. […] The post Sector 3 | Cetățenii pot solicita un al doilea loc de parcare. Noul regulament a intrat în vigoare. Care sunt condițiile pentru obținere appeared first on Buletin de București.
13:50
Bucureștiul și Ilfovul, sub o ploaie aproape record. ANM: „Cea mai mare cantitate de apă în cartierul Titan” # Buletin de București
Ciclonul mediteranean numit „Barbara” de Serviciul Meteorologic Italian a traversat Balcanii în perioada 6-8 octombrie. ANM a emis avertizări de vreme extremă, inclusiv cod roșu pentru București și județele Ilfov, Giurgiu, Constanța, Ialomița și Călărași. Se prognoza că în zonele afectate va fi o cantitate de apă între 110 și 140 litri de apă pe […] The post Bucureștiul și Ilfovul, sub o ploaie aproape record. ANM: „Cea mai mare cantitate de apă în cartierul Titan” appeared first on Buletin de București.
13:40
Federația Teatrelor Metropolitane cere Primăriei Capitalei să renunțe la directorii interimari și la numirile politice # Buletin de București
Federația Teatrelor Metropolitane (FTM), care reprezintă cele opt teatre din București aflate în subordinea Primăriei Generale a trimis o scrisoare deschisă către instituție în care cere rezolvarea rapidă a două probleme pe care le consideră majore: prelungirea ilegală a mandatelor managerilor interimari în teatrele bucureștene și numirile politice în aceste funcții. Legea prevede că un […] The post Federația Teatrelor Metropolitane cere Primăriei Capitalei să renunțe la directorii interimari și la numirile politice appeared first on Buletin de București.
13:00
Sector 3 | Cetățenii pot solicita o a doua autorizație de parcare, valabilă doar în anumite zone # Buletin de București
Cetățenii din Sectorul 3 pot solicita o a doua autorizație de parcare de reședință, însă aceasta va fi valabilă doar în zonele disponibile. Primăria Sectorului 3 a introdus această măsură ca răspuns la solicitările venite din partea cetățenilor care dețin mai multe autoturisme și vor să beneficieze de locurile de parcare nenominale în condiții legale. […] The post Sector 3 | Cetățenii pot solicita o a doua autorizație de parcare, valabilă doar în anumite zone appeared first on Buletin de București.
11:50
Ciclonul mediteranean numit „Barbara” de Serviciul Meteorologic Italian a traversat Balcanii în perioada 6-8 octombrie. ANM a emis avertizări de vreme extremă, inclusiv cod roșu pentru București și județele Ilfov, Giurgiu, Constanța, Ialomița și Călărași. Se prognoza că în zonele afectate vor fi cantități între 110 și 140 litri de apă pe metru pătrat. Chiar […] The post Bucureștiul și Ilfovul, sub o ploaie aproape record. ANM: „Cea mai mare cantitate de apă, în cartierul Titan” appeared first on Buletin de București.
11:20
Sector 3 | Robert Negoiță vrea să împrumute 137 de milioane de euro. Pe ce urmează să fie cheltuiți banii # Buletin de București
Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, a inițiat un proiect care ar urma să permită autorității locale contractarea unui împrumut intern de maximum 700.000.000 lei, adică pentru 137 de milioane de euro. Inițiativa legislativă locală a primit aviz favorabil din partea Comisiei de buget, finanțe și servicii publice, precum și a Comisiei juridice. Proiectul […] The post Sector 3 | Robert Negoiță vrea să împrumute 137 de milioane de euro. Pe ce urmează să fie cheltuiți banii appeared first on Buletin de București.
08:00
Proedus, instituția Primăriei Capitalei care se ocupă de proiecte educaționale și evenimente pentru tineret, a cheltuit peste 30.000 de euro pentru achiziții directe făcute cu ocazia „Zilelor Bucureștiului – 566 de ani de la prima atestare documentară”. Banii au mers către firme abonate la bugetul Proedus încă din 2016, în special pe zona de evenimente […] The post „Zilelor Bucureștiului”, cheltuieli la sărbătoare: Proedus, achiziții directe de peste 30.000 de euro de la două firme abonate appeared first on Buletin de București.
9 octombrie 2025
22:20
Sector 4 | Se poate din nou patina la Berceni Arena. Programul de intrare pe gheață # Buletin de București
Se poate patina din nou la Berceni Arena. Primăria Sectorului 4 a anunțat programul de intrare pe gheață. Accesul este în continuare gratuit pentru cei cu patine proprii. Au reînceput sesiunile de patinaj de agrement, după ce pe timpul verii patinoarul a putut fi folosit pentru patine cu rotile. Când se poate patina la Berceni […] The post Sector 4 | Se poate din nou patina la Berceni Arena. Programul de intrare pe gheață appeared first on Buletin de București.
21:50
Începe construcția unei noi clinici de psihiatrie pediatrică la Spitalul Obregia. Investiția se ridică la peste 16,5 milioane de euro # Buletin de București
Începe construcția unei noi clinici de psihiatrie pediatrică la Spitalul Obregia, potrivit unui comunicat de presă al Primăriei Sectorului 4 (PS4). Investiția se ridică la peste 16,5 milioane de euro, proiectul fiind finanțat în totalitate din surse private. Astfel, întrucât investiția a trecut de faza de proiectare, vineri, 10 octombrie vor începe primele lucrări la […] The post Începe construcția unei noi clinici de psihiatrie pediatrică la Spitalul Obregia. Investiția se ridică la peste 16,5 milioane de euro appeared first on Buletin de București.
21:40
Vânzările de locuințe în București, în ușoară scădere față de anul trecut. Creștere în Ilfov # Buletin de București
Vânzările de locuințe sunt în scădere ușoară în București și Ilfov, după primele nouă luni ale acestui an. S-au vândut până acum 41.500 de apartamente și case, arată o analiză citată de Profit.ro. Peste 119.500 de unități rezidențiale au fost vândute la nivel național în primele nouă luni ale acestui an. Cu cât au scăzut […] The post Vânzările de locuințe în București, în ușoară scădere față de anul trecut. Creștere în Ilfov appeared first on Buletin de București.
19:40
Sector 3 I Cum se acordă ajutorul pentru încălzire și suplimentul de energie în 2025. Cererile pot fi depuse din 15 octombrie # Buletin de București
Consumatorii vulnerabili din Sectorul 3 pot solicita ajutorul pentru încălzire și suplimentul de energie începând din 15 octombrie, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC). De acest sprijin pot beneficia persoanele cu un venit mediu net lunar mai mic de 1386 lei/persoană, în cazul familiei, respectiv 2053 lei, în cazul persoanei singure. […] The post Sector 3 I Cum se acordă ajutorul pentru încălzire și suplimentul de energie în 2025. Cererile pot fi depuse din 15 octombrie appeared first on Buletin de București.
19:20
Aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni. Un avion British Airways a suferit „degajări de fum” # Buletin de București
O aeronavă British Airways care zbura din Istanbul către Londra a aterizat de urgență joi pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, din cauza unor degajări de fum la bord, a transmis Ministerul Sănătății. Patru pasageri au nevoie de îngrijiri medicale, după ce au fost intoxicați cu fum. După aterizare, s-a confirmat prezența fumului, iar toate persoanele […] The post Aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni. Un avion British Airways a suferit „degajări de fum” appeared first on Buletin de București.
16:50
Sector 3 | Robert Negoiţă dă înapoi în fața protestelor cetățenilor. Tariful pentru parcarea pe locurile nominale ar urma să scadă # Buletin de București
După valul de critici la adresa noului regulament de parcare din Sectorul 3, primarul Robert Negoiță, promite o nouă schimbare. Parcarea pe locurile nominale rămâne contra cost, însă tariful ar urma să scadă de la 5 lei la 1 leu pe oră. Propunerea vine în urma nemulțumirilor exprimate de locuitorii Sectorului 3, atât în mediul […] The post Sector 3 | Robert Negoiţă dă înapoi în fața protestelor cetățenilor. Tariful pentru parcarea pe locurile nominale ar urma să scadă appeared first on Buletin de București.
16:40
Romaero are din nou certificare europeană pentru producerea de componente aeronautice, la mai bine de doi ani de când i-a fost revocată, potrivit unui anunț recent al companiei. Este vorba despre certificatul de autorizare „Part 21G”. Certificarea este reglementată de EASA (European Union Aviation Safety Agency) și confirmă faptul că ROMAERO este autorizată să producă […] The post „Uzina“ de pe Bd. Aerogării, recertificată pentru componente aeronautice appeared first on Buletin de București.
16:13
București și Ilfov, sub exercițiu de mobilizare MApN. Rezerviștii, chemați la unitățile militare # Buletin de București
MApN organizează un exercițiu de mobilizare numit MOBEX B-IF-25 în București și Ilfov, între 12 și 20 octombrie, anunță Mediafax. Acțiunea se desfășoară în colaborare cu mai multe instituții, printre care Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații și Administrația Națională a Rezervelor de Stat. Ministerul Apărării Naționale a transmis că exercițiul vizează verificarea pregătirii […] The post București și Ilfov, sub exercițiu de mobilizare MApN. Rezerviștii, chemați la unitățile militare appeared first on Buletin de București.
16:13
„Rusia nu a trimis nicio bombă la București niciodată”. Cum încearcă Moscova să ne îndepărteze de democrație | Recorder # Buletin de București
De la discursuri ale unor politicieni controversați, până la postări pe rețelele de socializare, propaganda pro-rusă pare să se intensifice în spațiul public românesc. Într-un material explicativ, jurnaliștii Recorder au arătat cum încearcă Moscova să îndepărteze România de democrație. Acest fenomen nu este doar un eșec al discursului instituțional, ci este un model repetat, care […] The post „Rusia nu a trimis nicio bombă la București niciodată”. Cum încearcă Moscova să ne îndepărteze de democrație | Recorder appeared first on Buletin de București.
16:13
Restricții de circulație joi, 9 octombrie, pentru meciul România – Moldova, de pe Arena Națională # Buletin de București
Meciul România – Moldova se va disputa joi, 9 octombrie, pe Arena Națională, de la ora 21:00, iar evenimentul impune restricții de circulație. Cei de la Brigada Rutieră au anunțat care vor fi zonele restricționate, rutele ocolitoare, dar au făcut și câteva recomandări pentru conducătorii auto. Trafic restricționat pe 9 octombrie, când are loc meciul […] The post Restricții de circulație joi, 9 octombrie, pentru meciul România – Moldova, de pe Arena Națională appeared first on Buletin de București.
16:13
Capitala, cartierul general al industriei de jocuri video din România. Studiourile locale, cifră de afaceri de peste 180 de milioane de euro # Buletin de București
Industria de jocuri video din România este în creștere, iar aproape jumătate dintre studiouri se află numai în București. La nivel național, cifra de afaceri din 2024 a fost mai mare decât în anul precedent. Potrivit raportului realizat de RGDA (Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România), industria dezvoltatoare de jocuri video din România a […] The post Capitala, cartierul general al industriei de jocuri video din România. Studiourile locale, cifră de afaceri de peste 180 de milioane de euro appeared first on Buletin de București.
16:13
Un nou accident în „punctul morții”, pe Centura Capitalei: șase răniți, trafic blocat la Mogoșoaia # Buletin de București
Un accident rutier a avut loc joi dimineață pe Centura București, în zona localității Mogoșoaia-Ilfov. Șase persoane au fost rănite și transportate la spital, în urma impactului dintre un autocamion și un microbuz de transport persoane. Trafic blocat la Mogoșoaia pe ambele sensuri de mers. Coliziunea s-a produs între un autocamion care transporta colete și […] The post Un nou accident în „punctul morții”, pe Centura Capitalei: șase răniți, trafic blocat la Mogoșoaia appeared first on Buletin de București.
16:13
METEO | Capitala rămâne sub cod portocaliu de precipitații. Cum va fi vremea, zilele următoare # Buletin de București
Capitala rămâne sub cod portocaliu până în această seară la ora 23:00. Ploua în cantități mari iar vântul va avea intensificări. Cod portocaliu de precipitații va fi în Muntenia, în jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei. Va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și […] The post METEO | Capitala rămâne sub cod portocaliu de precipitații. Cum va fi vremea, zilele următoare appeared first on Buletin de București.
16:13
Taxă de acces în București și bandă unică pentru mașinile cu 4 pasageri, soluții pentru trafic propuse de unul dintre cei mai bogați consilieri generali # Buletin de București
Dan Cristian Popescu, unul dintre cei mai bogați consilieri generali, fost viceprimar al Sectorului 2, a propus în ultimele zile două soluții pentru diminuarea traficului în Capitală: taxă de acces în București și bandă unică pentru mașinile care transportă 4 pasageri. Taxa ar fi de tip vinietă și ar urma să fie plătită de autoturismele […] The post Taxă de acces în București și bandă unică pentru mașinile cu 4 pasageri, soluții pentru trafic propuse de unul dintre cei mai bogați consilieri generali appeared first on Buletin de București.
16:13
Lucrările pe canalele „canalizării“ din Nordul Capitalei, contestate după descoperirea unei specii protejate. Ce nereguli au mai fost semnalate # Buletin de București
Au fost contestate lucrările pe canalele ANIF din Otopeni, acolo unde au fost descoperite mai multe probleme. În zonă există inclusiv o specie protejată de țestoasă. La jumătatea acestei luni, ar urma să fie demarate lucrările, însă locuitorii au semnalat mai multe nereguli, printre care și ilegalitatea acestora și motive nejustificate pentru realizarea lor. De […] The post Lucrările pe canalele „canalizării“ din Nordul Capitalei, contestate după descoperirea unei specii protejate. Ce nereguli au mai fost semnalate appeared first on Buletin de București.
