Corespondenți TASS în Austria sunt, de fapt, agenți de informații, potrivit unei anchete din presa rusă independentă. Aceasta mai scrie și despre efecte ale războiului: tot mai mulți militari comit omoruri și violuri în Rusia, există o penurie de benzină, iar din lipsă de bani autoritățile au dezgropat un concept sovietic: combaterea „trândăviei”.