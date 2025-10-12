Producția românească de cărbune a scăzut cu 2% în primele șapte luni din 2025

Veridica.ro, 12 octombrie 2025 14:20

În aceeași perioadă, importurile s-au redus cu 53,5%.

Aproape jumătate dintre români nu doresc stagiu militar obligatoriu Veridica.ro
55% dintre concetățeni nu doresc ca România să trimită trupe în ajutorul R. Moldova, în eventualitatea unui atac rusesc.
Exercițiile MOBEX 25 încep, astăzi, în Capitală Veridica.ro
Aceste acțiuni se desfășoară periodic și au ca scop verificarea stadiului pregătirii populației pentru apărare, nu mobilizarea pentru război.
Presă: PSD își va alege noua conducere pe 7 noiembrie Veridica.ro
Liderii social-democrați vor anunța, mâine, data congresului.
România începe astăzi operaționalizarea EES pentru cetățenii non-UE Veridica.ro
Sistemul presupune colectarea datelor alfanumerice și biometrice pentru cetățenii care vin din țări din afara UE.
Hamas mobilizează luptători în Gaza, pe fondul creșterii temerilor de violență internă Veridica.ro
Hamas a rechemat aproximativ 7.000 de membri ai forțelor sale de securitate pentru a restabili controlul asupra zonelor din Gaza recent eliberate de trupele israeliene, potrivit unor surse locale.
Avioane britanice au efectuat o misiune de 12 ore cu SUA și NATO în apropierea graniței cu Rusia Veridica.ro
Marea Britanie a anunțat sâmbătă că două aeronave ale Forțelor Aeriene Regale au efectuat o misiune de 12 ore la începutul acestei săptămâni, alături de forțele americane și NATO, pentru a patrula granița cu Rusia, pe fondul unei serii de incursiuni recente ale dronelor și aeronavelor rusești în spațiul aerian NATO.
Sebastien Lecornu numit din nou prim-ministru Veridica.ro
Sébastien Lecornu și-a început sâmbătă al doilea mandat de prim-ministru al Franței sub semnul incertitudinii, fiind forțat să aleagă un nou cabinet care să prezinte un buget până la termenul limită de luni, în contextul în care rivalii s-au angajat să-i răstoarne guvernul.
Voluntarul român din armata ucraineană e dat dispărut în acțiune Veridica.ro
Adrian Viorel Iurca, soldatul român de 31 de ani din Arad cunoscut sub nunele „Blackfish” pe care Veridica l-a intervievat în ianuarie 2025 este oficial dispărut în misiune și se presupune că a decedat în estul Ucrainei.
Voluntar român de pe frontul Ucraina, dispărut în misiune Veridica.ro
Blackfish este românul din vestul țării care luptă în estul Ucrainei din 2024. În mai puțin de un an de când s-a alăturat armatei ucrainene, el a fost rănit, și-a văzut camarazii murind și a ajutat, la rândul lui, la eliminarea trupelor invadatoare. 
Ziua în care șeful NATO se ceartă monstru cu Tucă și Criztoiu în WC la Metro Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 42
Agenţia Fitch prognozează, pentru România, un deficit bugetar de 8,5% în 2025 Veridica.ro
Rectificarea bugetară anunţată de guvern va duce la o scădere a deficitului mai mică decât cea propusă.
România nu a mai importat petrol rusesc din decembrie 2022 Veridica.ro
Ultima achiziţie de produse petroliere din Rusia a avut loc în februarie 2023.
UE refuză să cedeze solicitărilor lui Trump de a anula regulile comerciale Veridica.ro
Uniunea Europeană a semnalat că nu va ceda presiunilor din partea Washingtonului de a-și anula regulile ecologice pentru a consolida un acord privind tarifele vamale, a declarat cel mai înalt oficial comercial al blocului comunitar țărilor membre.
În Polonia cresc atacurile cibernetice asupra infrastructurii critice Veridica.ro
Infrastructura critică a Poloniei a fost supusă unui număr tot mai mare de atacuri cibernetice din partea Rusiei, a cărei informație militară și-a triplat resursele pentru astfel de acțiuni împotriva Poloniei în acest an
Afganistanul acuză Pakistanul de „încălcarea teritoriului suveran al Kabulului” Veridica.ro
Guvernul taliban din Afganistan a acuzat Pakistanul de încălcarea „teritoriului suveran” al Kabulului, descriind acest lucru drept „un act fără precedent, violent și provocator”.
Sistemele de siguranță ChatGPT pot fi ocolite Veridica.ro
ChatGPT al OpenAI are bariere de siguranță care ar trebui să împiedice utilizatorii să genereze informații care ar putea fi utilizate în scopuri catastrofale, cum ar fi fabricarea unei arme biologice sau nucleare.
Lidera opoziției din Venezuela a primit Nobelul pentru pace Veridica.ro
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, a câștigat vineri Premiul Nobel pentru Pace pentru promovarea drepturilor democratice și lupta împotriva dictaturii, primind premiul în ciuda declarațiilor repetate ale președintelui american Donald Trump că îl merită.
Trump propune alungarea Spaniei din NATO Veridica.ro
Preşedintele american spune că Madridul trebuie convins să-şi mărească cheltuielile militare sau să fie exclus din Alianţă
Emmanuel Macron se consultă cu liderii politici înainte de numirea noului premier Veridica.ro
Soluţia preşedintelui ar trebui să evite prelungirea instabilităţii şi să favorizeze adoptare bugetului.
Spionii „jurnaliști” ruși care s-au dat de gol comandând pizza Veridica.ro
Corespondenți TASS în Austria sunt, de fapt, agenți de informații, potrivit unei anchete din presa rusă independentă. Aceasta mai scrie și despre efecte ale războiului: tot mai mulți militari comit omoruri și violuri în Rusia, există o penurie de benzină, iar din lipsă de bani autoritățile au dezgropat un concept sovietic: combaterea „trândăviei”.
Economia României a urcat în 2023 cu 2,3% Veridica.ro
În 2024, creșterea a fost de doar 0,9 procente.
Donaldus Trumpus și Imperiul Falsurilor - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi (36) Veridica.ro
Pe lângă Donaldus Trumpus și Imperiul Falsurilor, Zaiafet și Geminschi au aflat că au aflat că Maia Sandu a încercat să cumpere sperma lui Elton John, că Hesiod și Zamolxe trăiesc, iar francezii ne iau apa și spaniolii, pământul strămoșesc.
UE cere socoteală marilor companii tehnologice despre măsurile de protecţie a minorilor Veridica.ro
Comisia europeană a deschis deja mai multe anchete care vizează platformele de socializare pe internet.
Palestinienii spun că Israelul continuă să bombardeze Gaza în pofida armistiţiului intrat în vigoare. Veridica.ro
Guvernul israelian a aprobat prima parte a planului de pace propus de Trump care prevede încetarea focului şi eliberarea ostaticilor.
Ruşii atacă masiv infrastructura energetică a Ucrainei în prag de iarnă Veridica.ro
Mai multe regiuni şi jumătate din capitală au rămas fără curent.
Avertisment pentru bursele americane Veridica.ro
Cel mai important bancher al Americii avertizează cu privire la prăbușirea pieței bursiere din SUA.
Sancțiunile lovesc în compania petrolieră rusă din Serbia Veridica.ro
Compania petrolieră sârbă NIS, deținută de Rusia, nu a reușit să obțină o altă derogare de la sancțiunile americane. Astfel, sunt puse în pericol achizițiile de combustibil pentru singura rafinărie și cel mai mare importator al țării balcanice.
Comisia Europeană va investiga Ungaria pentru spionaj Veridica.ro
Comisia Europeană va înființa un grup intern pentru a examina acuzațiile conform cărora Ungaria ar spiona instituțiile europene, a declarat joi un purtător de cuvânt al Comisiei.
Trump anunță că ostaticii din Gaza vor fi eliberați săptămâna viitoare Veridica.ro
Un acord de încetarea focului și schimbul de ostatici istaelieni cu deținuți palestineni a fost convenit la negocierile din Egipt
Scriitorul maghiar Laszlo Krasznahorkai a câștigat Premiul Nobel pentru literatură Veridica.ro
Scriitorul maghiar Laszlo Krasznahorkai, ale cărui romane filozofice și sumbre, cu un umor negru, scrise în propoziții simple, a câștigat joi Premiul Nobel pentru Literatură pentru „opera sa captivantă și vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”.
Rusia își recunoaște responsabilitatea pentru prăbușirea unui avion de pasageri din Azerbaijan Veridica.ro
Vladimir Putin i-a promis despăgubiri omologului său azer la prima lor întâlnire după tragedie
Israel și Hamas au convenit asupra primei faze a planului de pace Veridica.ro
Armata israeliană a declarat joi că se pregătește să retragă trupele din Gaza, în timp ce biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu a declarat că acordul de asigurare a eliberării ostaticilor va intra în vigoare numai după ce va primi aprobarea cabinetului.
Parlamentul European respinge moțiunile de cenzură împotriva președintei Comisiei europene Veridica.ro
Ursula von der Leyen a salutat sprijinul puternic primit de la eurodeputați, după ce rezultatele i-au întrecut așteptările.
Disidentul anti-comunist Adam Michnik vine în România la conferințele Veridica Veridica.ro
Istoricul, jurnalistul și disidentul politic polonez Adam Michnik, unul din cei mai importanți opozanți ai regimurilor comuniste din Europa de Est, va susține două conferințe, la Constanța, pe 15 octombrie, și la Tulcea, pe 16 octombrie.
Fostul șef al FBI pledează nevinovat la acuzațiile aduse sub presiunea lui Trump Veridica.ro
Fostul director FBI, James Comey a pledat miercuri nevinovat la acuzațiile de declarații false în fața Congresului și obstrucționarea unei proceduri congresionale în timpul audierii sale în fața unui tribunal federal din Virginia
Republica Moldova aprobă strategia militară pe următorul deceniu Veridica.ro
Guvernul Republicii Moldova a aprobat miercuri o strategie militară pentru perioada 2025-2035, care definește direcțiile de dezvoltare ale sistemului național de apărare și stabilește prioritățile pentru modernizarea Forțelor Armate.
Premiul Nobel pentru Chimie pentru lucrările despre noi materiale Veridica.ro
Premiul Nobel pentru chimie a fost acordat lui Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar M. Yaghi pentru lucrările lor asupra structurilor metalo-organice.
Cum n-o dai! (5)- E clar că nu e clar Veridica.ro
Cum n-o dai!
Romaero va putea produce componente de aeronave Veridica.ro
Compania a primit certificatul de autorizare din partea AACR.
Oana Țoiu s-a întâlnit cu secretarul de stat al SUA Marco Rubio Veridica.ro
Cei doi oficiali au discutat despre oportunitățile de extindere a Parteneriatului Strategic dintre România și SUA.
România are depozitele de gaze naturale pregătite pentru iarnă Veridica.ro
Gradul de umplere a acestora este de 95,5%.
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Rusia, forțată să dezmembreze Ucraina ca să prevină războiul în Europa Veridica.ro
Occidentul vrea să extindă conflictul din Ucraina în Europa de Est, iar singura opțiune pentru a evita acest lucru este ca Rusia este să neutralizeze armata ucraineană, potrivit presei pro-Kremlin.
Preşedintele Legislativului de la Chișinău cere schimbarea şefului comisiei comune pentru integrarea R. Moldova în UE Veridica.ro
Igor Grosu spune că prezența deputatului AUR Valeriu Munteanu în fruntea comisiei o face „disfuncțională”.
Premierul francez interimar Lecornu: posibilitatea dizolvării Parlamentului pare mai mică Veridica.ro
Prim-ministrul interimar al Franței, Sebastien Lecornu, a declarat miercuri că posibilitatea dizolvării Parlamentului pare îndepărtată, după ce a purtat runde de discuții cu diferite partide politice.
Germania va permite poliției să doboare drone Veridica.ro
Germania va acorda poliției puterea de a doborî drone ilegale, precum cele care au perturbat traficul aeroporturilor din Europa și pe care unii lideri europeni le-au atribuit unui război hibrid purtat de Rusia.
România a semnat un acord de cooperare cu OCCAR Veridica.ro
Acordul permite industriei de apărare românești să participe direct la programele organizației.
FAKE NEWS: Nicuşor Dan forţează tinerii să intre în armată Veridica.ro
România îşi forţează tinerii să se înroleze, pregătind militarizarea excesivă a ţării, în detrimentul dezvoltării economice, afirmă o publicație afiliată partidului extremist AUR.
CCR a analizat, astăzi, mai multe sesizări privind o serie de acte normative Veridica.ro
Curtea a amânat pentru 20 octombrie pronunțarea în cazul legii pensiilor magistraților.
Întăriri diplomatice în Egipt la negocierile de pace pentru Gaza Veridica.ro
Israelul şi Hamas au raportat progrese, iar gruparea palestiniană se declară optimistă.
