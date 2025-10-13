Breaking Fake News: Vaccinul anti-HPV și paracetamolul – ținte ale dezinformării (TVR1)
Veridica.ro, 13 octombrie 2025 14:20
Care este reacția medicilor români la afirmația președintelui Trump privind nocivitatea paracetamolului, dar și la moțiunea depusă de partidul SOS România împotriva vaccinării HPV?
Acum 5 minute
14:50
Trump, adresându-se Knessetului, salută „zorii istorici ai unui nou Orient Mijlociu”.
Acum o oră
14:20
14:10
În ritm anual, creşterea preţului electricităţii se apropie de 70%.
Acum 4 ore
12:50
Comparativ cu luna iulie, scăderea este 2,4 procente.
12:40
Partidele din coaliția de guvernare adună, împreună, sub 50% din opțiunile electorale.
Acum 6 ore
10:50
Primii 7 ostatici au fost preluați luni dimineață de Crucea Roșie din Gaza și acum aceștia se află în Israel.
10:10
Johann Wadephul se va întâlni mâine, la București, cu ministrul de externe al României, Oana Țoiu.
10:00
Franța a manipulat rezultatul alegerilor din România, potrivit unei narațiuni false care apare într-o publicație afiliată partidului extremist AUR.
09:50
De la 1 august, România aplică o cotă standard de TVA majorată la 21%.
09:30
Opoziția îl acuză pe Radu Miruță că este „părtaș la distrugerea companiilor mici și mijlocii din România”.
Ieri
14:20
În aceeași perioadă, importurile s-au redus cu 53,5%.
13:20
55% dintre concetățeni nu doresc ca România să trimită trupe în ajutorul R. Moldova, în eventualitatea unui atac rusesc.
10:30
Aceste acțiuni se desfășoară periodic și au ca scop verificarea stadiului pregătirii populației pentru apărare, nu mobilizarea pentru război.
10:10
Liderii social-democrați vor anunța, mâine, data congresului.
09:50
Sistemul presupune colectarea datelor alfanumerice și biometrice pentru cetățenii care vin din țări din afara UE.
11 octombrie 2025
21:50
Hamas mobilizează luptători în Gaza, pe fondul creșterii temerilor de violență internă # Veridica.ro
Hamas a rechemat aproximativ 7.000 de membri ai forțelor sale de securitate pentru a restabili controlul asupra zonelor din Gaza recent eliberate de trupele israeliene, potrivit unor surse locale.
20:20
Avioane britanice au efectuat o misiune de 12 ore cu SUA și NATO în apropierea graniței cu Rusia # Veridica.ro
Marea Britanie a anunțat sâmbătă că două aeronave ale Forțelor Aeriene Regale au efectuat o misiune de 12 ore la începutul acestei săptămâni, alături de forțele americane și NATO, pentru a patrula granița cu Rusia, pe fondul unei serii de incursiuni recente ale dronelor și aeronavelor rusești în spațiul aerian NATO.
20:10
Sébastien Lecornu și-a început sâmbătă al doilea mandat de prim-ministru al Franței sub semnul incertitudinii, fiind forțat să aleagă un nou cabinet care să prezinte un buget până la termenul limită de luni, în contextul în care rivalii s-au angajat să-i răstoarne guvernul.
18:00
Adrian Viorel Iurca, soldatul român de 31 de ani din Arad cunoscut sub nunele „Blackfish” pe care Veridica l-a intervievat în ianuarie 2025 este oficial dispărut în misiune și se presupune că a decedat în estul Ucrainei.
16:10
Blackfish este românul din vestul țării care luptă în estul Ucrainei din 2024. În mai puțin de un an de când s-a alăturat armatei ucrainene, el a fost rănit, și-a văzut camarazii murind și a ajutat, la rândul lui, la eliminarea trupelor invadatoare.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 42
07:00
Rectificarea bugetară anunţată de guvern va duce la o scădere a deficitului mai mică decât cea propusă.
06:10
Ultima achiziţie de produse petroliere din Rusia a avut loc în februarie 2023.
10 octombrie 2025
19:20
Uniunea Europeană a semnalat că nu va ceda presiunilor din partea Washingtonului de a-și anula regulile ecologice pentru a consolida un acord privind tarifele vamale, a declarat cel mai înalt oficial comercial al blocului comunitar țărilor membre.
17:50
Infrastructura critică a Poloniei a fost supusă unui număr tot mai mare de atacuri cibernetice din partea Rusiei, a cărei informație militară și-a triplat resursele pentru astfel de acțiuni împotriva Poloniei în acest an
17:30
Guvernul taliban din Afganistan a acuzat Pakistanul de încălcarea „teritoriului suveran” al Kabulului, descriind acest lucru drept „un act fără precedent, violent și provocator”.
17:10
ChatGPT al OpenAI are bariere de siguranță care ar trebui să împiedice utilizatorii să genereze informații care ar putea fi utilizate în scopuri catastrofale, cum ar fi fabricarea unei arme biologice sau nucleare.
16:50
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, a câștigat vineri Premiul Nobel pentru Pace pentru promovarea drepturilor democratice și lupta împotriva dictaturii, primind premiul în ciuda declarațiilor repetate ale președintelui american Donald Trump că îl merită.
13:10
Preşedintele american spune că Madridul trebuie convins să-şi mărească cheltuielile militare sau să fie exclus din Alianţă
13:00
Soluţia preşedintelui ar trebui să evite prelungirea instabilităţii şi să favorizeze adoptare bugetului.
13:00
Corespondenți TASS în Austria sunt, de fapt, agenți de informații, potrivit unei anchete din presa rusă independentă. Aceasta mai scrie și despre efecte ale războiului: tot mai mulți militari comit omoruri și violuri în Rusia, există o penurie de benzină, iar din lipsă de bani autoritățile au dezgropat un concept sovietic: combaterea „trândăviei”.
12:30
În 2024, creșterea a fost de doar 0,9 procente.
12:00
Donaldus Trumpus și Imperiul Falsurilor - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi (36) # Veridica.ro
Pe lângă Donaldus Trumpus și Imperiul Falsurilor, Zaiafet și Geminschi au aflat că au aflat că Maia Sandu a încercat să cumpere sperma lui Elton John, că Hesiod și Zamolxe trăiesc, iar francezii ne iau apa și spaniolii, pământul strămoșesc.
11:40
UE cere socoteală marilor companii tehnologice despre măsurile de protecţie a minorilor # Veridica.ro
Comisia europeană a deschis deja mai multe anchete care vizează platformele de socializare pe internet.
11:00
Palestinienii spun că Israelul continuă să bombardeze Gaza în pofida armistiţiului intrat în vigoare. # Veridica.ro
Guvernul israelian a aprobat prima parte a planului de pace propus de Trump care prevede încetarea focului şi eliberarea ostaticilor.
10:10
Mai multe regiuni şi jumătate din capitală au rămas fără curent.
9 octombrie 2025
22:30
Cel mai important bancher al Americii avertizează cu privire la prăbușirea pieței bursiere din SUA.
22:20
Compania petrolieră sârbă NIS, deținută de Rusia, nu a reușit să obțină o altă derogare de la sancțiunile americane. Astfel, sunt puse în pericol achizițiile de combustibil pentru singura rafinărie și cel mai mare importator al țării balcanice.
20:20
Comisia Europeană va înființa un grup intern pentru a examina acuzațiile conform cărora Ungaria ar spiona instituțiile europene, a declarat joi un purtător de cuvânt al Comisiei.
19:50
Un acord de încetarea focului și schimbul de ostatici istaelieni cu deținuți palestineni a fost convenit la negocierile din Egipt
19:10
Scriitorul maghiar Laszlo Krasznahorkai, ale cărui romane filozofice și sumbre, cu un umor negru, scrise în propoziții simple, a câștigat joi Premiul Nobel pentru Literatură pentru „opera sa captivantă și vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”.
19:10
Rusia își recunoaște responsabilitatea pentru prăbușirea unui avion de pasageri din Azerbaijan # Veridica.ro
Vladimir Putin i-a promis despăgubiri omologului său azer la prima lor întâlnire după tragedie
18:50
Armata israeliană a declarat joi că se pregătește să retragă trupele din Gaza, în timp ce biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu a declarat că acordul de asigurare a eliberării ostaticilor va intra în vigoare numai după ce va primi aprobarea cabinetului.
18:40
Parlamentul European respinge moțiunile de cenzură împotriva președintei Comisiei europene # Veridica.ro
Ursula von der Leyen a salutat sprijinul puternic primit de la eurodeputați, după ce rezultatele i-au întrecut așteptările.
17:00
Istoricul, jurnalistul și disidentul politic polonez Adam Michnik, unul din cei mai importanți opozanți ai regimurilor comuniste din Europa de Est, va susține două conferințe, la Constanța, pe 15 octombrie, și la Tulcea, pe 16 octombrie.
16:11
Fostul director FBI, James Comey a pledat miercuri nevinovat la acuzațiile de declarații false în fața Congresului și obstrucționarea unei proceduri congresionale în timpul audierii sale în fața unui tribunal federal din Virginia
16:11
Guvernul Republicii Moldova a aprobat miercuri o strategie militară pentru perioada 2025-2035, care definește direcțiile de dezvoltare ale sistemului național de apărare și stabilește prioritățile pentru modernizarea Forțelor Armate.
16:11
Premiul Nobel pentru chimie a fost acordat lui Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar M. Yaghi pentru lucrările lor asupra structurilor metalo-organice.
16:11
Cum n-o dai!
16:11
Compania a primit certificatul de autorizare din partea AACR.
