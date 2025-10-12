Decizia incredibilă luată de Mircea Lucescu în ziua meciului România – Austria. Ce i-a anunţat pe jucători

17:20

FRF a dezvăluit cine o să cânte imnul "Deșteaptă-te, române" înainte de meciul României contra Austriei, de la ora 21:45. Numele este cu siguranţă unul surprinzător pentru fanii naţionalei. FRF a obișnuit fanii la fiecare meci ca imnul imnul să fie cântat de un artist înainte de fluierul de start. Acum, la meciul cu Austria, […] The post Cine este Teodor Ilincăi, tenorul care cântă imnul României la meciul cu Austria