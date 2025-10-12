Lovitura pe piaţa transferurilor încercată de Gigi Becali! Primul fotbalist care poate semna în iarnă cu FCSB

09:40

Selecţionerul Serbiei, Dragan Stojkovic, şi-a anunţat demisia sâmbătă seară, după înfrângerea cu 1-0 pe teren propriu împotriva Albaniei, în calificările pentru Cupa Mondială din 2026. "Această înfrângere nu ar fi trebuit să se producă şi îmi asum responsabilitatea pentru asta. Sunt aici pentru a face faţă consecinţelor", a declarat Stojkovic în cadrul conferinţei de presă […]