Ţara în care bandele criminale controlează capitala e aproape de calificarea la World Cup 2026!

22:20

Cosmin Olăroiu s-a apropiat extrem de mult de calificarea la Cupa Mondială din 2026. Naționala pe care o conduce românul, Emiratele Arabe Unite, s-a impus într-un meci din preliminarii contra Omanului cu scorul de 2-1, în cadrul unei grupe din care mai face parte și Qatar. Olăroiu și elevii săi mai au nevoie de minim […]