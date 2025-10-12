Topul celor mai bine plătiți selecționeri din lume. Cât câștigă Mircea Lucescu

19:10

Ciprian Marica cere explicaţii despre situaţia lui Răzvan Marin. La conferinţa de presă, Mircea Lucescu a dat de înţeles că Răzvan Marin nu va putea fi folosit şi că acesta nu s-a antrenat toată săptămâna. Petre Marin, tatăl lui Răzvan Marin, a anunţat în schimb că nu este nimic grav cu fiul său! Mai mult, […]