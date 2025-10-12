Topul celor mai bine plătiți selecționeri din lume. Cât câștigă Mircea Lucescu
12 octombrie 2025
Carlo Ancelotti și Fabio Cannavaro sunt două dintre numele noi care au pășit pe scena fotbalului internațional, ultimul fiind instalat chiar recent pe banca selecționatei din Uzbekistan. Presa din străinătate a publicat sâmbătă un clasament al celor mai bine plătiți antrenori din lume, iar această ierarhie este condusă în prezent de "Don" Carlo, selecționerul naționalei
Coco Gauff, campioană la Wuhan. O singură jucătoare din istorie a mai reușit ce a făcut americanca
Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, cap de serie numărul 3, a câştigat turneul de categorie WTA 1000 de la Wuhan (China). Gauff a trecut în finală de compatrioata sa Jessica Pegula, cap de serie 6, scor 6-4, 7-5. Meciul a durat o oră şi 42 de minute. Gauff, bornă remarcabilă după titlul de la
San Marin- Cipru, duel în grupa României LIVE SCORE. Olanda joacă și ea astăzi de la ora 19:00
Ziua în care România o înfruntă pe Austria este una plină pentru Europa în ceea ce privește preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026. Primul meci de astăzi este chiar din grupa "tricolorilor", respectiv San Marino – Cipru, duelul celor două formații clasate sub țara noastră. Șapte dueluri, excluzându-l pe cel al elevilor lui Lucescu, se
Austria poate avea o problemă mare de lot la ora de start a partidei contra României, în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026. Marko Arnautovic, unul dintre oamenii de bază ai lui Ralf Rangnick, are probleme și a ratat ultimul antrenament al echipei sale, astfel că e incert pentru partida de pe Arena Națională. Vestea
Austria are și probleme înainte de meciul cu România. Marko Arnautovic "tremură" și poate fi OUT
Fabulos! Locul 204 ATP a câștigat Masters-ul de la Shanghai și a scris istorie. Câți bani și-a trecut în cont
Valentin Vacherot, ocupantul locului 204 în ierarhia ATP, a cucerit într-un mod fantastic turneul de Masters de la Shanghai, după ce l-a învins în marea finală pe vărul său, Arthur Rinderknech. Monegascul care a venit din calificări la competiția de 1000 de puncte și-a asigurat un salt imens în ierarhia ATP, dar și un "cec"
Suma adunată e impresionantă! Câţi bani a putut primi Ion Ţiriac pensie de la statul român. Contul de care nu s-a atins
Ion Ţiriac are o pensie lunară de 12.000 de lei de la statul român. Miliardarul a luat decizia, în 1999, să pună banii într-un cont bancare, de care nu s-a mai atins până în prezent. Astfel, în contul de care vorbeam, fără să punem la socoteală şi anumite dobânzi, s-au strâns până în acest moment
A picat recordul național la maraton masculin! Nicolae Soare a stabilit o nouă bornă după 47 de ani
Atletul Nicolae Soare a doborât recordul naţional la maraton, duminică, în cadrul Campionatului Naţional, desfăşurat în cadrul Raiffeisen Bucharest Marathon. Recordul naţional doborât de Soare data din 1978 şi a fost stabilit la CE de la Praga de Cătălin Andreica. Mesajul Federației Române de Atletism "Record naţional doborât după aproape jumătate de secol, performanţă remarcabilă
Meciul dintre Inter Miami şi Atlanta United a fost marcat de o dublă a lui Lionel Messi şi de un omagiu emoţionant adus lui Jordi Alba, care şi-a anunţat recent retragerea din activitate. Această întâlnire, marcată de complicitatea evidentă dintre Messi şi Alba (3 goluri şi 2 pase decisive) pe teren, s-a încheiat cu multă
Gigi Becali a luat foc după ce 1.000 de maşini au pătruns în baza sa din Berceni: "Vor răspunde toți"
Gigi Becali a răbufnit după ce 1.000 de maşini au intrat în baza sa de la Berceni, una în care a investit milioane de euro. Finanţatorul de la FCSB susţine că toată lumea va plăti pentru acest eveniment total neaşteptat. Gigi Becali a luat foc după ce 1.000 de maşini au pătruns în baza sa
Italienii au descoperit secretul lui Cristi Chivu. Cum își asigură românul liniștea în vestiar la Inter
Cristi Chivu trece printr-o perioadă bună la Inter Milano, după un start de sezon care inițial a atras câteva critici. Recent, ziariștii de la Gazzetta dello Sport au realizat o analiză asupra unui detaliu interesant din vestiarul românului, și anume cum și-a integrat nou-veniții. Jurnaliștii de la cel mai cunoscut cotidian de sport din Italia
Decizia incredibilă luată de Mircea Lucescu în ziua meciului România – Austria. Ce i-a anunţat pe jucători
Mircea Lucescu face tot posibilul pentru a câştiga meciul România – Austria, ce se va desfăşura duminică seară, de la ora 21:45, pe Arena Naţională şi reprezintă ultima şansă a tricolorilor să ajungă direct la World Cup 2026. Adversara României, Austria, e lider în grupa H a preliminariilor World Cup 2026. Naţionala lui Ralf Rangnick
David Popovici, mesaj superb după ce a vizitat tinerii sportivi de la CS Dinamo: "Campioni mici, campioni mari"
David Popovici a fost prezent sâmbătă la bazinul de la CS Dinamo, unde a fost lansat programul "Fii și tu campion!", dedicat tinerilor sportivi. Multimplul campion mondial, olimpic și european a decis să marcheze pe rețelele sociale momentul în care a stat alături de micii înotători, dar și de Nadia Comăneci și Mihaela Cambei. Sportivul
Kosovarii au răbufnit după incidentele din timpul meciului Serbia – Albania, condus de Istvan Kovacs
Federaţia de Fotbal din Kosovo a emis un comunicat prin care să atragă atenţia în legătură cu scandările apărute pe stadionul Stadion Dubocica din Leskovac, în timpul meciului Serbia – Albania, 0-1, care l-a avut la centru pe Istvan Kovacs. "Kosovo e Serbia" s-a auzit pe Stadion Dubocica din Leskovac, acolo unde a apărut şi
Momente grele pentru legendarul Tiger Woods. Sportivul s-a operat pentru a șaptea oară la spate
Legendarul jucător de golf Tiger Woods a suferit o nouă intervenţie chirugicală vineri la New York, pentru înlocuirea unui disc lombar la coloana vertebrală, a anunţat cel care este considerat unul dintre cei mai importanţi jucători din istoria golfului, citat de AFP. "Am decis să-mi înlocuiesc discul ieri (vineri) şi ştiu că este cea mai
Momente grele pentru legendarul Tiger Woods. Sportivul s-a operat pentru a șaptea oară # Antena Sport
SuperMondial, 00:30, la Antena 1: Răducioiu stă de vorbă cu Martin Dahlin, adversar din sfertul istoric cu Suedia la World Cup 94
• SuperMondial, diseară, după meciul România – Austria, la Antena 1! • Antena transmite exclusiv în România următoarele două ediţii de World Cup, în 2026 şi 2030! Suedia, țara care dă cele mai dorite premii din lume – Nobel, este o amintire teribilă pentru orice fan al României. Am fost la câteva secunde de semifinală
România – Austria, LIVE VIDEO (Duminică, 21:45). Lotul ales de Mircea Lucescu. 6 jucători sunt OUT
Meciul România – Austria e în direct duminică, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Partida va fi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Tricolorii vin după o victorie de moral în amicalul cu Moldova, în care s-au impus cu 2-1. Victoria cu Austria este obligatorie pentru ca
România are parte de un duel extrem de dificil în faţa Austriei, ultima şansă a tricolorilor de a ajunge direct la World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Partida ce se va desfăşura duminică seară, de la ora 21:45, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY a devenit şi mai grea pentru echipa
România debutează la Europenele pe Echipe de Seniori LIVE VIDEO (AntenaPLAY, 11:00). Băieții au meci cu Olanda
România își începe parcursul la Campionatul European pe Echipe de Seniori atât pe tabloul masculin, cât și la feminin. De la ora 11:00, băieții vor intra în scenă în meciul din grupă contra Olandei, în timp ce pe seară, de la 20:00, fetele se duelează cu Țara Galilor. La nivel masculin, România este a șasea
"Hoția secolului". Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Preliminariile pentru Cupa Mondială din Asia au fost marcate de un moment neplăcut la partida dintre Iraq și Indonezia, încheiată cu scorul de 1-0 pentru formația din Orientul Mijlociu. După fluierul final care a încheiat speranțele insularilor la turneul final, team manager-ul echipei, Sumardji Sumardji, s-a dus "glonț" la arbitrul întâlnirii pentru a-i cere socoteală.
Gol în memoria lui Diogo Jota. Gestul lui Ruben Neves după ce a fost eroul Portugaliei în preliminarii
Ruben Neves a fost salvatorul Portugaliei în partida din preliminariile pentru Cupa Mondială dintre lusitani și Irlanda. În primul minut de prelungiri, mijlocașul de la Al-Hilal a înscris unicul gol al confruntării cu o lovitură de cap, după care i-a dedicat golul regretatului Diogo Jota, decedat într-un accident de mașină pe 3 iulie. Fotbalistul de
Selecționerul Serbiei și-a dat demisia după meciul pierdut cu Istvan Kovacs la centru: "Nu mă așteptam la asta"
Selecţionerul Serbiei,
Oamenii au ieşit pe străzile din Emirate după victoria uriaşă a lui Cosmin Olăroiu! “Fanii te iubesc, coach!” # Antena Sport
Selecţionata Emiratelor Arabe Unite e la un singur egal de calificarea la World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena. Cosmin Olăroiu a scos oamenii în stradă, după victoria cu 2-1 cu Oman, din calificări. A fost petrecere în toată regula pe străzile din Emirate, în timp ce jucătorii au sărbătorit victoria […] The post Oamenii au ieşit pe străzile din Emirate după victoria uriaşă a lui Cosmin Olăroiu! “Fanii te iubesc, coach!” appeared first on Antena Sport.
Gol pentru Diogo Jota. Gestul lui Ruben Neves după ce a fost eroul Portugaliei în preliminariile Cupei Mondiale # Antena Sport
Ralf Rangnick nu vrea să o ia pe urmele lui Mircea Lucescu. Ce a spus selcționerul înainte de România – Ausria # Antena Sport
Ralf Rangnick a susținut sâmbătă seara conferința de presă premergătoare partidei dintre Austria și România din preliminariile pentru Cupa Mondială. În cadrul evenimentului, selecționerul de 67 de ani a primit o întrebare interesantă, și anume dacă se vede antrenor la 80 de ani, asemenea omologului său de pe cealaltă bancă, Mircea Lucescu. Omul care îi […] The post Ralf Rangnick nu vrea să o ia pe urmele lui Mircea Lucescu. Ce a spus selcționerul înainte de România – Ausria appeared first on Antena Sport.
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă # Antena Sport
Un scandal neaşteptat a avut loc sâmbătă noapte, la baza FCSB. Mai mult de 1.000 de maşini au intrat în parcarea bazei lui Gigi Becali, iar intervenţia Poliţiei a venit imediat. Conform fanatik.ro, mai multe persoane au dorit să organizeze curse ilegale, astfel că peste 1.000 de maşini au ajuns în Baza FCSB, primii anunţându-i […] The post 1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă appeared first on Antena Sport.
Când se vor desfăşura meciurile din barajele de calificare la World Cup 2026 din zona Africii # Antena Sport
Confederaţia Africană de Fotbal (CAF) a stabilit data barajelor de calificare pentru World Cup 2026, competiţie ce va fi transmisă exclusiv în Universul Antena. Într-o scrisoare trimisă joi tuturor echipelor africane, CAF a anunţat că acestea vor avea loc pe 13 şi 16 noiembrie în Maroc, în stadioane care nu au fost încă stabilite. Când […] The post Când se vor desfăşura meciurile din barajele de calificare la World Cup 2026 din zona Africii appeared first on Antena Sport.
Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?” # Antena Sport
Istvan Kovacs a atras atenția presei din Albania în urma unei decizii luate în partida “de foc” cu Serbia din preliminariile pentru Cupa Mondială, câștigată de echipa lui Sylvinho. Rey Manaj, jucătorul care a marcat unicul gol al partidei, a fost sancționat de arbitrul român după un gest prin care a provocat suporterii de pe […] The post Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?” appeared first on Antena Sport.
Dublă spectaculosă pentru Lionel Messi pentru Inter Miami. Golul 600 pentru Luis Suarez. Seară de vis şi pentru Jordi Alba # Antena Sport
Lionel Messi, Luis Suarez şi Jordi Alba continuă să se distreze la Inter Miami. Echipa lor s-a impus cu 4-0 în faţa lui Atlanta United, în Major League Soccer, fiind pe locul 3, după 33 de meciuri disputat. Messi a făcut iar show, iar argentinianul a reuşit o dublă şi a dat şi un assist. […] The post Dublă spectaculosă pentru Lionel Messi pentru Inter Miami. Golul 600 pentru Luis Suarez. Seară de vis şi pentru Jordi Alba appeared first on Antena Sport.
Ilie Dumitrescu, calcule de calificare: “Avem mari șanse să mergem de pe poziția a doua” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a făcut în exclusivitatea pentru Antena 1 radiografia ultimelor meciuri pe care România le mai are de disputat. El crede că ne păstrăm şanse de calificare şi speră ca tricolorii să facă un meci mare cu Austria. “Este un meci extrem de important, vital din punctul meu de vedere pentru a mai ocupa […] The post Ilie Dumitrescu, calcule de calificare: “Avem mari șanse să mergem de pe poziția a doua” appeared first on Antena Sport.
Mesajul lui Mihai Stoica, după ce Cosmin Olăroiu e aproape de calificare la Campionatul Mondial # Antena Sport
Cosmin Olăroiu este foarte aproape de o mare performanţă la cârma Emiratelor Arabe Unite. Românul a reuşit să învingă pe Oman, cu 2-1, și este la un pas de calificarea la Campionatul Mondial. Emiratele Arabe Unite nu a reuşit să meargă direct la Mondial şi a fost repartizată într-o grupă, din care mai fac parte […] The post Mesajul lui Mihai Stoica, după ce Cosmin Olăroiu e aproape de calificare la Campionatul Mondial appeared first on Antena Sport.
“Ah, nu sunt frați?”. Moment de confuzie al unui jucător austriac înainte de duelul cu România # Antena Sport
Nicolas Seiwald, jucătorul din lotul Austriei pentru meciul cu România, a avut un moment de confuzie la conferința de presă premergătoare partidei contra “tricolorilor”. Mijlocașul care evoluează la RB Leipzig și-a adus aminte de meciul jucat pe teren propriu contra elevilor lui Mircea Lucescu și a vorbit despre câțiva jucători pe care îi apreciază. Seiwald […] The post “Ah, nu sunt frați?”. Moment de confuzie al unui jucător austriac înainte de duelul cu România appeared first on Antena Sport.
Pe urmele lui Cristiano Ronaldo! Recordul fabulos stabilit de Erling Haaland, după tripla din meciul cu Israel # Antena Sport
Erling Haaland se află într-o formă senzațională în acest sezon, dovadă stau evoluțiile sale remarcabile de la Manchester City, dar și cele de la naționala Norvegiei. Atacantul de 25 de ani a fost din nou la înălțime, în ultimul meci din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Fotbalistul a fost cel mai bun de pe […] The post Pe urmele lui Cristiano Ronaldo! Recordul fabulos stabilit de Erling Haaland, după tripla din meciul cu Israel appeared first on Antena Sport.
Răspunsul “înlocuitorului” lui Lucescu legat de banca naţionalei României: “Cel mai în măsură…” # Antena Sport
Numele lui Ioan Ovidiu Sabău a fost vehiculat ca posibil înlocuitor pentru Mircea Lucescu, iar în presă s-a spus că el a fost recomandat FRF chiar de selecţioner. Acum, Sabău îi întoarce favorul lui Lucescu. Mircea Lucescu a spus după amicalul cu Moldova că se gândeşte să demisioneze după partida cu Austria. Sabău crede că […] The post Răspunsul “înlocuitorului” lui Lucescu legat de banca naţionalei României: “Cel mai în măsură…” appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Vor să accelereze spre play-off appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Olimpicii, modele pentru cei mici appeared first on Antena Sport.
Cosmin Olăroiu, pas uriaș spre calificarea la Cupa Mondială. Emiratele Arabe Unite, victorie vitală pe final # Antena Sport
Cosmin Olăroiu s-a apropiat extrem de mult de calificarea la Cupa Mondială din 2026. Naționala pe care o conduce românul, Emiratele Arabe Unite, s-a impus într-un meci din preliminarii contra Omanului cu scorul de 2-1, în cadrul unei grupe din care mai face parte și Qatar. Olăroiu și elevii săi mai au nevoie de minim […] The post Cosmin Olăroiu, pas uriaș spre calificarea la Cupa Mondială. Emiratele Arabe Unite, victorie vitală pe final appeared first on Antena Sport.
“E România îndeajuns de puternică să fie la Mondial?”. Răspunsul dat de Ralf Rangnick înainte de meci # Antena Sport
Ralf Rangnick a vorbit în exclusivitate pentru Antena Sport la scurt timp după ce și-a încheiat conferința de presă premergătoare partidei dintre România și Austria. Selecționerul liderului Grupei H a lăudat naționala lui Mircea Lucescu și a vorbit și despre posibilitatea ca “tricolorii” să participe la turneul final de anul viitor. Antrenorul Austriei și-a adus […] The post “E România îndeajuns de puternică să fie la Mondial?”. Răspunsul dat de Ralf Rangnick înainte de meci appeared first on Antena Sport.
Apariție surprinzătoare a lui Ralf Rangnick, la conferința de presă premergătoare meciului cu România # Antena Sport
România – Austria este meciul decisiv pentru naționala noastră în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Jocul programat 12 octombrie, de la ora 21:45, este în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Selecționerul Ralf Rangnick a susținut sâmbătă după-amiază o conferință de presă înaintea duelului de pe Arena Națională, iar felul în care acesta și-a […] The post Apariție surprinzătoare a lui Ralf Rangnick, la conferința de presă premergătoare meciului cu România appeared first on Antena Sport.
România are portari de valoare, dar… în ultimele partide au fost loviţi de ghinion. Cine va fi titular în poartă cu Austria, după ce Mircea Lucescu nici măcar nu l-a selecționat pe Horațiu Moldovan, iar lui Ionuț Radu i-a reproșat faza golului primit cu Moldova? Toată lumea se întreabă. La fel, şi Ilie Dumitrescu este […] The post Cine intră în poartă cu Austria? Ilie Dumitrescu: “Nu cred că sunt probleme” appeared first on Antena Sport.
Zlatan Ibrahimovic a numit cei mai buni 3 fotbaliști din istorie! Cristiano Ronaldo nu este pe listă # Antena Sport
Zlatan Ibrahimovic a fost unul dintre atacanții de elită ai fotbalului mondial, asta deși în cariera sa nu a câștigat niciodată trofeul UEFA Champions League. ”Ibracadabra” nu a obținut mari performanțe nici cu naționala Suediei, dar chiar și așa, cifrele sale sunt remarcabile. Într-un interviu oferit presei din Italia, acesta a alcătuit un top al […] The post Zlatan Ibrahimovic a numit cei mai buni 3 fotbaliști din istorie! Cristiano Ronaldo nu este pe listă appeared first on Antena Sport.
Piţurcă îl vrea pe Lucescu selecţioner şi dacă pierdem cu Austria: “Avem șanse la baraj” # Antena Sport
Jucătorii lui Mircea Lucescu vor juca în partida cu Austria cu o presiune suplimentară, după ce chiar Mircea Lucescu a lăsat de înţeles că e posibil să plece. Anunţul selecţionerului s-a transformat apoi într-o certitudine, iar Victor Pițurcă crede că mereu la naţională se fac “conspiraţii” înaintea meciurilor importante. „Nu-mi plac astfel de discuții și […] The post Piţurcă îl vrea pe Lucescu selecţioner şi dacă pierdem cu Austria: “Avem șanse la baraj” appeared first on Antena Sport.
David Popovici și Nadia Comăneci, schimb de laude la un eveniment de la CS Dinamo: “O inspirație” # Antena Sport
David Popovici a participat alături de Nadia Comăneci la lansarea programului “Fii și tu campion!”, o inițiativă a Ministerului Afacerilor Interne prin CS Dinamo, în parteneriat cu Primăria Sectorului 2. La evenimentul inițiativei care are rol de a promova sportul pentru copii au fost prezenți și halterofila Mihaela Cambei, Ionuț Lupescu, președintele de onoare al […] The post David Popovici și Nadia Comăneci, schimb de laude la un eveniment de la CS Dinamo: “O inspirație” appeared first on Antena Sport.
Halucinant! Autogol urmat de o accidentare în Norvegia – Israel. Jucătorul a părăsit terenul cu sânge pe tricou # Antena Sport
Partida dintre Norvegia și Israel din preliminariile pentru Cupa Mondială a oferit un moment neplăcut și în același timp ieșit din comun. La scorul de 2-0, un fundaș al echipei de la Marea Moartă, Idan Nachmias, și-a înscris în proprie poartă, după care s-a lovit cu spatele de bară. Nachmias, care evoluează pentru Ludogorets la […] The post Halucinant! Autogol urmat de o accidentare în Norvegia – Israel. Jucătorul a părăsit terenul cu sânge pe tricou appeared first on Antena Sport.
Ioan Ovidiu Sabău a vorbit, după ce a vrut să-și dea demisia de la U Cluj: „Nu este ușor” # Antena Sport
Universitatea Cluj este departe de echipa care controla campionatul României în sezonul precedent. Formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău este pe locul 10 după o serie de 12 meciuri disputate, iar jocul nu a fost deloc pe placul suporterilor. Tehnicianul român a vrut să plece atât înainte de startul sezonului, cât și după eșecul de […] The post Ioan Ovidiu Sabău a vorbit, după ce a vrut să-și dea demisia de la U Cluj: „Nu este ușor” appeared first on Antena Sport.
Spania, Portugalia și Italia joacă în preliminariile World Cup (LIVE TEXT, 21:45). Kovacs, la un meci “de foc” # Antena Sport
Seara de sâmbătă marchează noi meciuri în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026. Așa cum s-a întâmplat și ieri, când Franța și Germania au ieșit la rampă, o parte din granzii Europei sunt implicați astăzi în calificările pentru turneul final. De la ora 21:45, Italia joacă în deplasare contra Estoniei, Portugalia o înfruntă pe teren […] The post Spania, Portugalia și Italia joacă în preliminariile World Cup (LIVE TEXT, 21:45). Kovacs, la un meci “de foc” appeared first on Antena Sport.
Ion Țiriac, ultima aroganţă. Câţi bani a dat pe o pereche de ochelari fabricați din titan și ramă de pilot # Antena Sport
Ion Țiriac nu se uită la bani atunci când vre să-şi satisfacă plăcerile. Prezent la unul dintre proiectele Fundației Metropolis, care a demarat acțiunea de construcție pentru un spital destinat copiilor cu probleme psihiatrice, miliardarul român a impresionat asistenţa cu ochelarii de soare pe care i-a purtat. Ion Țiriac şi-a făcut apariţia cu o pereche […] The post Ion Țiriac, ultima aroganţă. Câţi bani a dat pe o pereche de ochelari fabricați din titan și ramă de pilot appeared first on Antena Sport.
Erling Haaland, două penalty-uri ratate în Norvegia – Israel! Atacantul lui City a executat modest # Antena Sport
Naționala de fotbal a Norvegiei înfruntă Israel în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Gazdele are nevoie de victorie pentru a fi sigură de prezența la turneul final de anul viitor. Erling Haaland, cel care a marcat cinci goluri și a oferit două assist-uri la ultimul meci jucat pentru naționala Norvegiei, a irosit în debutul […] The post Erling Haaland, două penalty-uri ratate în Norvegia – Israel! Atacantul lui City a executat modest appeared first on Antena Sport.
Ciprian Marica vrea să afle adevărul despre situația lui Răzvan Marin: “Pare că ceva nu e normal” # Antena Sport
Ciprian Marica cere explicaţii despre situaţia lui Răzvan Marin. La conferinţa de presă, Mircea Lucescu a dat de înţeles că Răzvan Marin nu va putea fi folosit şi că acesta nu s-a antrenat toată săptămâna. Petre Marin, tatăl lui Răzvan Marin, a anunţat în schimb că nu este nimic grav cu fiul său! Mai mult, […] The post Ciprian Marica vrea să afle adevărul despre situația lui Răzvan Marin: “Pare că ceva nu e normal” appeared first on Antena Sport.
