Târziu, nenică!

BERBEC Este posibil să resimțiți o stare de confuzie dată de ultimele evenimente. Nu este exclus ca relațiile cu cei din jur să se tensioneze din cauza unor neînțelegeri. Amânați deciziile importante, care pot avea implicații serioase în activitatea profesională. TAUR S-ar putea să deveniți irascibil din cauză că nu reușiți să terminați la […]