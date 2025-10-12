Târziu, nenică!
National.ro, 12 octombrie 2025 14:20
1. E posibil ca Ministerul Apărării să îi cheme la o prelucrare de 24 de ore pe rezerviști. Inclusiv pe ăia trecuți de 50 de ani. De ce? Rezerviștii trecuți de 50 de ani au învățat la școală că ne-au invadat turcii, rușii, ungurii și chiar bulgarii. Rezerviștii trecuți de 50 de ani n-au învățat […]
• • •
Acum 15 minute
14:40
Emmanuel Macron l-a reconfirmat pe Sebastien Lecornu în funcția de prim-ministru, un loialist al cărui guvern s-a prăbușit în doar câteva săptămâni și a cărui demisie a fost acceptată cu doar câteva zile în urmă. Decizia lui Macron arată cât de precară a devenit poziția sa. Este o retragere în zona familiară, acordând prioritate supraviețuirii […]
Acum o oră
14:20
1. E posibil ca Ministerul Apărării să îi cheme la o prelucrare de 24 de ore pe rezerviști. Inclusiv pe ăia trecuți de 50 de ani. De ce? Rezerviștii trecuți de 50 de ani au învățat la școală că ne-au invadat turcii, rușii, ungurii și chiar bulgarii. Rezerviștii trecuți de 50 de ani n-au învățat […] The post Târziu, nenică! first appeared on Ziarul National.
Acum 2 ore
13:00
Consilierul cu reflexe de PR și avere de politician: Omul lui Băluță, ascensiune fulminantă la Primăria sectorului 4 # National.ro
La Primăria Sectorului 4 nu mișcă nimic fără aprobarea lui Cristi Zărescu. Angajații primăriei se întreabă în dese rânduri cine e primar: Băluță sau Zărescu? „Arhitectul" imaginii primarului Daniel Băluță, până acum câțiva ani un jurnalist iute de picior și cu limba ascuțită, taie și spânzură astăzi în sectorul 4, de multe ori pe persoană […]
Ieri
14:00
Marinela Chelaru a murit la 66 de ani. Ultimele zile ale îndrăgitei actrițe au fost o luptă dureroasă cu boala # National.ro
Actrița Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani, după o perioadă marcată de probleme grave de sănătate. În ultimele zile de viață, artista a fost internată în spital din cauza unor stări de leșin și a apelat de două ori la numărul de urgență 112. Potrivit apropiaților, lua zilnic aproximativ 20 de […]
13:00
Fructele pot proteja plămânii de poluare. Studiu amplu din Marea Britanie arată legătura dintre fructe și sănătatea plămânilor # National.ro
Un nou studiu realizat în Marea Britanie sugerează că fructele ar putea proteja sănătatea plămânilor în fața efectelor nocive ale poluării atmosferice. Cercetătorii arată că antioxidanții naturali din fructe pot reduce inflamația și stresul oxidativ cauzate de particulele fine din aer, mai ales în cazul femeilor. Fructe și sănătatea plămânilor: efecte dovedite în cel mai […]
12:20
Donald Trump, reacție neașteptată după Premiul Nobel: „Maria Corina Machado mi-a spus că îl acceptă în onoarea mea” # National.ro
Președintele Donald Trump a dezvăluit că a primit vineri un apel telefonic din partea Mariei Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace 2025, care i-ar fi spus că dedică distincția în onoarea sa. Declarația liderului american a fost făcută din Biroul Oval, în fața reporterilor, și a stârnit reacții la nivel internațional. Donald Trump și […]
11:50
Cod galben de vânt și viscol în România. ANM: Dacă acum avem 20-22°C, de marți vremea va fi mai rece decât normalul perioadei # National.ro
România se află, începând de astăzi, sub cod galben de vânt puternic, valabil pentru mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță că urmează un weekend cu rafale violente, viscol la munte și o răcire bruscă a vremii, urmată, de marți, de pătrunderea unui val de aer polar ce va aduce temperaturi negative și brumă în […]
11:00
Pentru mulți, meditația pare doar o metodă de relaxare, un moment de respiro într-o viață agitată. Dar știința modernă arată că este mult mai mult decât atât. Cercetările bazate pe imagistică prin rezonanță magnetică (MRI) demonstrează că meditația regulată poate modifica structura creierului, influențând zone cheie implicate în memorie, emoții și reglarea stresului. Ce schimbări […]
10 octombrie 2025
22:50
Stupefiat am putut vedea astăzi scenele filmate la congresul UDMR organizat la Cluj, acolo unde în prezența Prim Ministrului României, Ilie Bolojan, s-a intonat imnul … Ținutului Secuiesc! Dacă Sorin Grindeanu, președintele PSD, a avut bunul simț și onoarea la el, părăsind sala la auzul acelui imn, restul, în frunte cu Emil Boc, au rămas […]
18:50
17:00
Captură uriașă în Portul Constanța: Aproape 1 miliard de euro în bancnote contrafăcute/Unde fuseseră depozitați banii falși – FOTO # National.ro
Poliția Română şi Autoritatea Vamală Română au descoperit, în Portul Constanța Sud, 160 de colete cu bancnote contrafăcute, care însumau 960 de milioane de euro. Cele aproximativ 5 milioane de bancnote contrafăcute, care însumau aproape 1 miliard de euro, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. „În urma cooperării instituționale D.C.C.O. – Oficiul Național Central […]
16:40
Vehiculul solar al studenților clujeni, premiat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu la Bursa SAB 2025 # National.ro
Echipa SOLIS a Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) a câștigat Bursa SAB 2025, competiția națională dedicată inovației în mobilitate, organizată de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Salonul Auto București & Accesorii (SAB). Proiectul lor, SOLIS Hyperion, un vehicul alimentat 100% cu energie solară, a fost desemnat câștigătorul celei […]
15:50
Incident cutremurător! Profesor lovit de un elev de 15 ani, chiar în clasă. Cadrul didactic a ajuns la spital/Măsura luată de polițiști # National.ro
Un incident șocant a avut loc zilele trecute, într-o sală de clasă dintr-o unitate de învățământ din județul Dâmboviţa. Cazul a ajuns în atenția oamenilor legii, care au făcut cercetări și au dispus reținerea unui tânăr acuzat de agresarea unui cadru didactic. Un profesor din Târgoviște a fost bătut de un elev chiar în sala […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Consilierul lui Nicușor Dan, întrebat dacă președintele ar accepta un Guvern PSD-AUR: „Va cumpăni și va lua decizii benefice” # National.ro
Numit de doar câteva zile în funcția de consilier prezidențial, așadar ca parte din echipa lui Nicușor Dan, de la Cotroceni, fostul premier Ludovic Orban a dat, vineri, un răspuns interesant la o întrebare-cheie ce i-a fost adresată. „Sunt convins că președintele întotdeauna va cumpăni și va lua decizii care să fie benefice pentru România", […]
12:50
12:50
12:50
VIDEO. La congresul UDMR s-a intonat imnul Ținutului Secuiesc. Grindeanu a ieșit din sală, Bolojan a rămas pe loc # National.ro
Congresul Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR) a început vineri, 10 octombrie, în județul Cluj. Un anumit moment a atras atenția încă din startul congresului UDMR. După intonarea imnului României, a fost intonat cel al Ungariei și apoi imnul Ținutului Secuiesc. Sorin Grindeanu a ieșit din sală, însă Ilie Bolojan a rămas pe locul său, […]
12:40
11:40
Transgaz derulează și va lansa proiecte de investiții importante în Timiș. Ele vor ajuta și Colterm să își reducă dependența de cărbune # National.ro
Vești bune atât pentru Timișoara, cât și pentru localitățile din sudul județului Timiș, care vor beneficia de noi rețele de furnizare a gazului. Transgaz este aproape de a finaliza o investiție prin care 125.000 de locuințe și 170 de grădinițe sau școli vor beneficia de alimentarea cu gaz. Mai mult, și Colterm – societatea de […]
11:00
Știai că gustul dulce activează în creier aceleași circuite ca dependența de droguri? – De ce zahărul creează compulsii # National.ro
Un desert aparent inofensiv – o prăjitură, un croissant sau o băutură răcoritoare – poate declanșa în creier aceleași circuite de recompensă activate de substanțe precum cocaina sau nicotina. De aceea, mulți oameni spun că le este greu să renunțe la zahăr, chiar dacă sunt conștienți de efectele sale negative. Ce se întâmplă în creier […]
11:00
Toți ochii spre Oslo. Câştigătorul Premiului Nobel pentru Pace va fi anunţat vineri/Ce şanse are Donald Trump # National.ro
Atenția lumii întregi se îndreaptă vineri, 10 octombrie, către Oslo, acolo unde va fi anunțat numele laureatului din acest an al Premiului Nobel pentru Pace. Un premiu pe care, deja nu mai e un secret pentru nimeni, că și-ar dori să-l câștige actualul lider de la Casa Albă, Donald Trump. În doar câteva ore se […]
10:20
Trump consideră că Spania ar merita să fie „dată afară” din NATO: „Nu au nicio scuză” – VIDEO # National.ro
Nemulțumit că țara europeană nu a crescut cheltuielile pentru apărare, președintele SUA a sugerat că Alianța Nord-Atlantică (NATO) ar trebui să ia în considerare excluderea Spaniei din rândurile sale. Președintele american Donald Trump a declarat joi că Spania merită să fie „dată afară" din NATO din cauza cheltuielilor militare insuficiente, relatează AFP. „Am avut un […]
09:50
Ce șanse mai sunt să fie organizate alegeri, în 2025, pentru Primăria Capitalei. Bolojan a anunțat condiția – VIDEO # National.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, că dacă săptămâna viitoare nu se va adopta o hotărâre de Guvern în acest sens, nu mai pot fi organizate alegeri în Bucureşti în acest an, pentru Primăria Capitalei. În coaliție nu există un acord pe acest subiect – a mai spus șeful Guvernului și al PNL. De […]
07:20
05:30
BERBEC Astăzi, așteptați o soluție la o chestiune juridică care nu este ușoară și care este, de asemenea, foarte costisitoare și vă provoacă furie și frustrare. Dar faceți un pas înainte și oricât de mic ar fi, veți vedea o lumină la capătul tunelului. TAUR Toată munca restantă trebuie să se termine cât mai curând […]
9 octombrie 2025
22:20
19:40
România a intrat, săptămâna aceasta, într-o nouă eră a catastrofelor meteorologice: era Codului Roșu la fiecare ploaie zdravănă de toamnă. Din marți până joi, 9 octombrie, hărțile țării au fost vopsite în roșu aprins, de parcă venea sfârșitul lumii. Dobrogea, sudul Moldovei, Capitala – toate, „sub asediu". Rezultatul? Panică în masă: creșe, grădinițe și școli […]
19:10
ANAF pune tunurile pe patronii de restaurante. Se cere, ilegal, accesul la camerele de supraveghere # National.ro
Cârciumile din țară, selectate, bineînțeles, cu atenție, de șefii din ANAF, vor fi supuse unui asalt în masă de controale inopinate efectuate de inspectorii fiscali. Măsura a fost dispusă, printr-o circulară, chiar de Adrian Nica, președintele ANAF, care vrea să stârpească evaziunea fiscală, numărând farfuriile mesenilor de la nunți sau alte evenimente. Dacă cei care […]
18:40
Teoria mormanului de fiare vechi, resuscitată de ministrul Economiei. Imaginea industriei de apărare, compromisă grav # National.ro
Să spui că faci o mașină de infanterie într-o fabrică din România este o inepție, a afirmat ministrul Economiei, Radu Miruță, care a sugerat, astfel, că industria de apărare din țara noastră ar fi un morman de fiare vechi. Afirmația, contrazisă de sindicaliștii din sector, este cu atât mai gravă cu cât urmează să se […]
17:50
Manchester United ar putea schimba definitiv proprietarii, după ce Turki Al-Sheikh, președintele Autorității Generale pentru Divertisment din Arabia Saudită, a anunțat public că gruparea engleză se află „într-o fază avansată de vânzare către un nou investitor". Mesajul său, postat pe X, unde are peste 7 milioane de urmăritori, a devenit viral în câteva ore: „Cea […]
17:40
FC Barcelona continuă să fie prinsă în capcana datoriilor istorice. Conform unui raport financiar publicat de cotidianul catalan Sport, clubul blaugrana are restanțe de peste 115 milioane de euro către alte echipe, rezultate din transferuri făcute în ultimii ani. Cele mai mari sume neplătite îi vizează pe Raphinha, Robert Lewandowski și Jules Kounde. Raphinha, Lewandowski […]
17:10
Ferrari va păstra modelele pe benzină și hibride în următorii ani, iar vehiculele complet electrice vor reprezenta doar 20% din gamă până în 2030. Compania din Maranello a prezentat planul tehnologic pentru primul său EV, Ferrari Elettrica, dar a trecut și la o abordare mai prudentă a electrificării, „bazată pe abordarea centrată pe client, mediul […]
16:40
Ciucu a dezvăluit numele celor 3 pesediști „puși” să-l atace pe premierul Bolojan: „Strategie deliberată” # National.ro
Prim-vicepreședintele PNL și, totodată, primarul Sectorului 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu, și-a spus la TV nemulțumirea față de partenerii de guvernare, de la Partidul Social Democrat. Oficialul PNL susține că la PSD – partidul condus interimar de către Sorin Grindeanu – ar exista o strategie coordonată menită să lanseze atacuri la adresa premierului Ilie Bolojan, […]
16:30
Oficialii NATO discută despre o reacție mai fermă la acțiunile din ce în ce mai provocatoare ale lui Vladimir Putin, inclusiv prin desfășurarea de drone armate de-a lungul frontierei cu Rusia și relaxarea restricțiilor impuse piloților, pentru a le permite să deschidă focul asupra avioanelor rusești. Discuțiile au ca scop stabilirea unor contramăsuri clare după […]
16:13
Abuzuri inimaginabile la vârful ANAF. Inspectorii fiscali, obligați să jecmănească firmele românești # National.ro
Sindicaliștii din Administrația Fiscală i-au cerut premierului Ilie Bolojan să ia măsuri împotriva abuzurilor conducerii ANAF. Aceștia au semnalat că președintele ANAF, Adrian Nica, a cerut structurilor de inspecție fiscală să plece de la agentul economic cu ordinul de plată în buzunar și cu măsuri asiguratorii dispuse. Practic, inspectorii sunt obligați să comită abuzuri și […]
16:13
Criza politică de la Paris a devenit un reality show cu rating european. Personajul principal, Emmanuel Macron, cândva copilul-minune al elitei soroșiste, se trezește astăzi fără scenariu
16:12
16:12
BERBEC Este posibil să resimțiți o stare de confuzie dată de ultimele evenimente. Nu este exclus ca relațiile cu cei din jur să se tensioneze din cauza unor neînțelegeri. Amânați deciziile importante, care pot avea implicații serioase în activitatea profesională. TAUR S-ar putea să deveniți irascibil din cauză că nu reușiți să terminați la […] The post Horoscop 9 octombrie 2025 – Ar fi bine să amânați activitățile dificile first appeared on Ziarul National.
16:12
16:12
Accident grav pe Centura Capitalei. Șase persoane transportate la spital, cu multiple traumatisme # National.ro
Un accident în care au fost implicate un camion și un microbuz s-a soldat cu rănirea a șase persoane, care au ajuns în grija cadrelor medicale. Coliziunea între cele două autovehicule a avut loc joi dimineață, 9 octombrie, pe șoseaua de centură a Capitalei, în apropiere de Mogoșoaia. Cei șase oameni au fost transportați la […] The post Accident grav pe Centura Capitalei. Șase persoane transportate la spital, cu multiple traumatisme first appeared on Ziarul National.
16:12
VIDEO. Momentul în care Rubio l-a întrerupt pe Trump, pentru a-i înmâna președintelui SUA un bilet. S-a întâmplat chiar înainte să se anunțe acordul dintre Israel și Hamas # National.ro
Până să fie anunțat armistițiul din Gaza, un anumit moment a atras atenția reprezentanților presei, fiind surprins în imagini. Donald Trump se afla la Casa Albă, la o întâlnire cu influencerii conservatori pe tema mișcării Antifa când secretarul de stat Marco Rubio, care stătea în colțul din spate al Camerei Albastre, i-a atras atenția președintelui, […] The post VIDEO. Momentul în care Rubio l-a întrerupt pe Trump, pentru a-i înmâna președintelui SUA un bilet. S-a întâmplat chiar înainte să se anunțe acordul dintre Israel și Hamas first appeared on Ziarul National.
16:12
Bani aruncați pe fereastră! MAI bagă aproape 2 milioane de euro în campania de promovare a noului buletin electronic # National.ro
De ceva vreme deja, noua carte electronică de identitate (CEI) este disponibilă la nivel național. A început să fie emisă în județul Cluj, în martie acest an, iar ulterior a fost disponibilă și în Capitală, dar și în restul țării, începând din vară. Mai nou, se are în vedere o campanie de promovare a CEI […] The post Bani aruncați pe fereastră! MAI bagă aproape 2 milioane de euro în campania de promovare a noului buletin electronic first appeared on Ziarul National.
16:12
În centrul Bucureștiului, bisericile istorice țin slujbele cu ușile deschise, dar cu băncile goale. Oamenii nu mai caută răspunsuri la întrebările vieții de zi cu zi în predici, ci mai degrabă în social-media, în videoclipuri de 60 de secunde. Preoți care altădată se „luptau” pentru o parohie bună, adică una cu enoriași mulți și donații […] The post Bate vântul în bisericile din București. Credința s-a mutat pe TikTok first appeared on Ziarul National.
16:12
Două cutremure în România, la doar 5 kilometri adâncime. În ce zonă s-au produs seismele # National.ro
Două cutremure slabe ca magnitudine au avut loc în România, joi dimineață, în doar câteva minute. Un cutremur cu magnitudinea 3.3 pe scara Richter s-a produs joi, la ora 10:07, în zona seismică Câmpulung – Făgăraș, Brașov, a anunțat Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Un al doilea seism a avut […] The post Două cutremure în România, la doar 5 kilometri adâncime. În ce zonă s-au produs seismele first appeared on Ziarul National.
16:12
Cât vor plăti românii pentru factura la curent de anul viitor? Furnizorii de energie au afișat tarifele pentru 2026 # National.ro
Începând cu 1 ianuarie 2026, consumatorii casnici din România își pot alege furnizorul de energie electrică selectând dintre ofertele publicate deja de companiile de profil. Conform comparatorului oficial pus la dispoziție de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), prețurile variază semnificativ, iar diferențele între cel mai mic și cel mai mare tarif pot […] The post Cât vor plăti românii pentru factura la curent de anul viitor? Furnizorii de energie au afișat tarifele pentru 2026 first appeared on Ziarul National.
16:12
1. Lumea s-a săturat de carameaua ”Bolojan e întâiul premier de după 1989 care ia taurul de…” M-am abținut să scriu de ce ia taurul. Nu fiindcă ar fi o golăneală, ci fiindcă ar fi o golăneală ieftină. Bolojan nu ia niciun taur de nimic. El se scarpină cu mâna stângă luxată la urechea dreaptă […] The post Niciun record mondial nu stă în calea USR first appeared on Ziarul National.
16:12
Informații de ultimă oră despre decizia instanței în cazul contestației înaintate de către fostul primar general al Capitalei, Sorin Oprescu. Curtea de Apel Bucureşti a admis joi, 9 octombrie, o contestaţie depusă de Sorin Oprescu. Și a decis scăderea unui an din pedepsa de 10 ani şi 8 luni primită de fostul primar al Capitalei […] The post ULTIMA ORĂ. Curtea de Apel București îi reduce pedeapsa lui Sorin Oprescu cu un an first appeared on Ziarul National.
16:12
Larry Fink este cunoscut mai ales pentru rolul său în fruntea celui mai mare administrator de active din lume, BlackRock, pe care l-a cofondat în urmă cu aproape patru decenii. Acum, regele ETF-urilor de pe Wall Street se confruntă cu o nouă provocare: salvarea Davos-ului. Fink a fost numit copreședinte interimar al Forumului Economic Mondial […] The post Directorul celui mai mare administrator de active din lume, salvatorul Davos 2026? first appeared on Ziarul National.
16:12
În războaiele de astăzi, finanțele au devenit o armă strategică. Rețelele de plăți pot fi întrerupte peste noapte. ETF-urile legate de piețele energetice oscilează cu fiecare escaladare. Veniturile din petrol și gaze, datoria suverană și chiar refugiile sigure, precum aurul și titlurile de stat, au fost atrase în teatrul conflictelor. Întrebarea este cât de departe […] The post Finanțele în război. Conflictele redefinesc economia mondială first appeared on Ziarul National.
16:12
„Situația patron bogat, firmă săracă”: Controale ANAF la mii de case de amanet din toată țara # National.ro
Casele de amanet, în vizorul ANAF. Se fac controale de proporții la mii de astfel de locații, la nivel național. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a declanșat o amplă acțiune de control fiscal la nivel național, care vizează peste 3.700 de case de amanet și punctele lor de lucru. Decizia a fost luată „în […] The post „Situația patron bogat, firmă săracă”: Controale ANAF la mii de case de amanet din toată țara first appeared on Ziarul National.
