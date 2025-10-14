Caricatura Zilei
National.ro, 14 octombrie 2025 07:20
Horoscop 14 octombrie 2025 – Veți câștiga niște bani pentru cineva care are mare nevoie # National.ro
BERBEC Nu veți primi astăzi mai mult decât cuvinte bune și bucurii de la o persoană pe care o aveți în mare stimă și care vă va aduce un val de afecțiune și simpatie. De asemenea, vă va oferi o cheie a fericirii voastre. Veți afla dacă nu sunteți prejudiciați. TAUR Astăzi începeți ziua […] The post Horoscop 14 octombrie 2025 – Veți câștiga niște bani pentru cineva care are mare nevoie first appeared on Ziarul National.
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a lansat acuzații grave la adresa Serviciului de Informații Externe (SIE) din România, susținând că oligarhul Vladimir Plahotniuc ar fi beneficiat de protecția acestei instituții. Declarațiile vin în contextul în care Plahotniuc, extrădat recent din Grecia, se află acum în închisoare la Chișinău, fiind acuzat că ar fi […] The post Vlad Filat: Plahotniuc e omul SIE din România first appeared on Ziarul National.
Inflația în România rămâne la 9,9% în septembrie. Fructele, lactatele și energia electrică, cele mai mari scumpiri # National.ro
Inflația în România s-a menținut în septembrie sub pragul de 10%, cu o rată anuală de 9,9%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Deși procentul pare stabil, realitatea din coșul de cumpărături arată o presiune tot mai mare asupra bugetelor familiilor. Cele mai accentuate scumpiri s-au înregistrat la fructele proaspete, unde prețurile au […] The post Inflația în România rămâne la 9,9% în septembrie. Fructele, lactatele și energia electrică, cele mai mari scumpiri first appeared on Ziarul National.
Marile companii energetice sunt nevoite să facă față unor alegeri dificile în contextul scăderii prețului petrolului și presiunilor exercitate asupra devidendelor generoase acordate acționarilor. Exxon Mobil, Shell, Chevron, și BP reduc acum costurile și locurile de muncă. În 2022, cele mai mari cinci companii petroliere occidentale au înregistrat profituri combinate de aproape 200 de miliarde […] The post Giganții petrolului, între ”profituri monstruoase” și alegeri dificile first appeared on Ziarul National.
Tragedie în Capitală: accident în Berceni soldat cu moartea unei mame. Femeia traversa strada cu copilul în cărucior # National.ro
Un accident grav în Berceni a avut loc duminică după-amiază, în București. O femeie de 35 de ani, care traversa strada împingând căruciorul în care se afla copilul ei de doar doi ani, a fost spulberată de un șofer care circula cu viteză mare. Martorii spun că impactul a fost devastator, iar victima a fost […] The post Tragedie în Capitală: accident în Berceni soldat cu moartea unei mame. Femeia traversa strada cu copilul în cărucior first appeared on Ziarul National.
Când un partid de talia PSD ajunge să tremure la gândul că ar putea rămâne fără numele care-i mai dădeau greutate, este clar că cineva a încurcat direcțiile pe hartă. Titus Corlățean, după 24 de ani de loialitate declarată, și-a făcut cruce și a plecat. Nu spre pensie, ci spre o nouă construcție politică, în […] The post PSD face implozie, Grindeanu se închină la moaștele USR first appeared on Ziarul National.
Digitalizarea în Sănătate, un eșec total. Pacienți vii declarați decedați și persoane șterse din lista medicilor de familie # National.ro
Sistemul informatic așa-zis integrat al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a reușit să bulverseze toată rețeaua furnizorilor de servicii medicale. Programele învechite dau erori atât de mari, încât pacienții vii apar în sistem ca decedați, românii dispar subit de pe lista medicilor de familie, iar rețetele valide se pierd din cauza nefuncționării sistemului. Mai […] The post Digitalizarea în Sănătate, un eșec total. Pacienți vii declarați decedați și persoane șterse din lista medicilor de familie first appeared on Ziarul National.
Sute de miliarde au fost șterse din valoarea criptomonedelor. Un blogger ucrainean proeminent și influencer în domeniul monedelor digitale a fost găsit mort. Traderii se pregătesc pentru un început dificil al tranzacționării, pe măsură ce piețele se clatină. Și totuși, o corecție era inevitabilă Investitorii ar putea avea parte de câteva zile dificile. Vineri seara, […] The post Nu dați vina pe Trump pentru prăbușirea criptomonedelor first appeared on Ziarul National.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, face un joc periculos. Acesta îndeamnă populația, lipsită de acces la informații reale, să își instaleze contoare inteligente, cu promisiunea unei reduceri cu 20% a facturilor. Evident, reducerea acestora are legătură cu tarifele dinamice, adică un preț foarte mic vara, în jurul prânzului, și extrem de mare seara și dimineața, în […] The post Prețurile dinamice la energie, rețeta dezastrului. Pericol iminent pentru consumatori first appeared on Ziarul National.
Jude Bellingham trece printr-o perioadă dificilă, departe de imaginea tânărului superstar care domină mijlocul terenului la Real Madrid. Într-un interviu acordat ESPN, cu ocazia „Zilei Mondiale a Sănătății Mintale”, mijlocașul englez a făcut confesiuni sincere despre momentele sale de slăbiciune. „Au fost momente când m-am simțit vulnerabil, m-am îndoit de mine și aveam nevoie de […] The post Drama ascunsă a lui Jude Bellingham first appeared on Ziarul National.
România a reaprins speranțele calificării directe la Campionatul Mondial din 2026, după victoria uriașă cu Austria, 1-0 pe Arena Națională, în fața a aproape 40.000 de fani. Succesul le redă „tricolorilor” șanse reale de a prinde primul loc, deși drumul rămâne complicat și depinde și de alte rezultate. Situația actuală După meciurile de duminică, clasamentul […] The post Avem calculele penntru calificarea României la CM 2026 first appeared on Ziarul National.
Economia luxului se schimbă rapid. Oare cel mai bun Bordeaux este cu adevărat atât de bun? # National.ro
La mijlocul anilor 2010, toate formele de opulență deveneau din ce în ce mai scumpe. Mașinile de epocă, vinurile franțuzești, whisky-urile învechite și vilele au crescut enorm în valoare. Între 2015 și 2023, „indicele investițiilor de lux” – elaborat de firma imobiliară Knight Frank – a crescut cu 70%. Apoi ceva s-a schimbat. De la […] The post Economia luxului se schimbă rapid. Oare cel mai bun Bordeaux este cu adevărat atât de bun? first appeared on Ziarul National.
Încă o întâlnire a mai-marilor lumii de la care România lipsește. Lideri din aproximativ 20 de ţări vor participa luni la summitul pentru pace, cu privire la Gaza, care va avea loc în staţiunea egipteană Sharm el-Sheikh. Summitul va finaliza acordul care vizează încetarea războiului Israelului din Gaza. Reuniunea va fi prezidată de preşedintele SUA, […] The post Mai-marii lumii, prezenți la summit-ul din Egipt. România lipsește din nou – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Pe măsură ce armistițiul din Fâșia Gaza se consolidează, Donald Trump va căuta următorul conflict pe care să-l rezolve – și câștigarea Premiului Nobel pentru Pace de anul viitor. De asemenea, va reflecta asupra lecțiilor învățate din recenta sa victorie în Orientul Mijlociu, și anume că presiunile și insistențele au succes, în timp ce propunerile […] The post Poate armistițiul din Gaza să inspire un acord în Ucraina? first appeared on Ziarul National.
Deși reprezintă doar aproximativ 2% din greutatea totală a corpului, creierul consumă în medie 20% din energia zilnică. Această realitate surprinzătoare îi face pe specialiști să-l compare cu un supercomputer: compact, dar cu un necesar energetic impresionant. Chiar și în repaus, când stai întins sau te relaxezi, miliardele de neuroni din creier lucrează continuu pentru […] The post Creierul consumă 20% din energia corpului chiar și când te odihnești first appeared on Ziarul National.
Generalul Charles de Gaulle a format a Cincea Republică în 1958 special pentru asigurarea stabilității politice. Dar Emmanuel Macron a dinamitat partidele tradiționale de dreapta și de stânga, ridicând „monarhia republicană” la noi culmi. De la realegerea lui Macron în mai 2022, numărul prim-miniștrilor săi a ajuns la cinci, ultimul guvern rezistând 14 ore. Astăzi, […] The post Ludovic al XX-lea va salva Franța lui Macron? first appeared on Ziarul National.
INS confirmă prăbușirea nivelului de trai. Explozia prețurilor a dinamitat puterea de cumpărare # National.ro
Impactul liberalizării pieței de energie și al creșterii taxelor și impozitelor a fost unul devastator, atât pentru populație, cât și pentru mediul economic. Institutul Național de Statistică anunță o inflație de 9,9% în septembrie 2025 față de aceeași lună a anului trecut și se așteaptă ca în următoarele luni aceasta să crească excesiv. Puterea de […] The post INS confirmă prăbușirea nivelului de trai. Explozia prețurilor a dinamitat puterea de cumpărare first appeared on Ziarul National.
COTAR acuză Legea „Jafului” RCA: Instituțiile abilitate trebuie să verifice, cu celeritate, dacă există înțelegeri subterane între factorii politici și multinaționalele din asigurări # National.ro
În contextul în care marți urmează să se supună votului în Parlamentul României ceea ce reprezentanții COTAR numesc „Legea „Jafului” RCA”, oficialii Confederației Transportatorilor au transmis luni, 13 octombrie, un mesaj de ultimă oră. „Sub pretextul introducerii unor modificări ale Legii RCA nr. 132/2017, solicitate de către Comisia Europeană, după cinci ani de încercări repetate, […] The post COTAR acuză Legea „Jafului” RCA: Instituțiile abilitate trebuie să verifice, cu celeritate, dacă există înțelegeri subterane între factorii politici și multinaționalele din asigurări first appeared on Ziarul National.
De la Noe încoace, lumea n-a mai fost atât de băgată în sperieți ca acuși câteva zile când profețiilor doamnei Jurca, nelipsita meteoroloagă de pe posturile tv, urmau să dea peste cap țărișoara noastră, anunțat fiind un adevărat potop iscat de un uragan devastator, coada unui ciclon mondial cu nume de cucoană, Barbara! Ca urmare, […] The post Profețiile doamnei Jurca și potopul lui Arafat first appeared on Ziarul National.
Istoria arată că aurul, adesea considerat cea mai sigură investiție în perioade de turbulențe, a jucat un rol important în unele dintre cele mai înșelătoare boom-uri financiare. Lumea a avut ocazia să vadă cum arată o bulă speculativă a aurului. După ce Statele Unite au abandonat etalonul aur în 1971, prețurile metalului prețios au început […] The post Ce se întâmplă când se sparge bula aurului first appeared on Ziarul National.
1. Cu Austria nu a fost vorba doar despre Mircea Lucescu și Ianis Hagi. E vorba despre familiile Lucescu (Mircea și Răzvan) și Hagi (Gheorghe și Ianis), care au marcat fotbalul românesc și în secolul trecut, și în secolul ăsta. Iar numărătorii de cornere și-au dat corigența – și au picat-o – înjurând familiile Lucescu […] The post Daaaa, un vis împlinit! Ministrul Apărării pe trotinetă first appeared on Ziarul National.
Bucureștenii din mai multe sectoare rămân fără apă caldă și căldură: sute de blocuri și două spitale, afectate de situație # National.ro
Sute de blocuri și două spitale din Capitală vor rămâne în următoarele zile fără apă caldă pe motiv de lucrări. Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. a anunțat, luni, 13 octombrie, că în următoarele zile se vor finaliza lucrările de modernizare a rețelei termice primare din cadrul proiectului „Modernizare magistrale de termoficare aparținând S.A.C.E.T. București”. […] The post Bucureștenii din mai multe sectoare rămân fără apă caldă și căldură: sute de blocuri și două spitale, afectate de situație first appeared on Ziarul National.
Grindeanu a vorbit despre „greșelile” care au dus scorul PSD sub 20% în sondaje: „Acea greșeală a fost una mare” # National.ro
Sorin Grindeanu a încercat să explice cum de a ajuns PSD la un scor de sub 20% în sondaje. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, consideră că două dintre greșelile făcute de social-democrați – ce sunt motiv de scădere în sondaje – ar fi că la alegerile de anul trecut au crezut prea mult în […] The post Grindeanu a vorbit despre „greșelile” care au dus scorul PSD sub 20% în sondaje: „Acea greșeală a fost una mare” first appeared on Ziarul National.
Un cutremur slab ca magnitudine s-a produs luni dimineață, 13 octombrie, la ora 8:36, în zona seismică Vrancea. Potrivit primelor informații făcute publice de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul a avut 3,1 grade pe scara Richter și s-a produs la adâncimea de 140 de kilometri. „În ziua de 13 Octombrie 2025, […] The post A fost cutremur în România, luni dimineață. Ce magnitudine a avut seismul first appeared on Ziarul National.
Senatorul se retrage din cursa pentru șefia PSD. Corlățean: „PSD a devenit un spaţiu dominat de tranzacţii, frici şi calcule personale” # National.ro
Senatorul Titus Corlățean a anunțat luni, 13 octombrie, că se retrage din cursa pentru funcția de președinte al Partidului Social Democrat, menționând că proiectul său pentru reînnoirea partidului nu este fezabil. După retragerea lui Corlățean din cursa pentru fotoliul de lider al PSD, actualul președinte interimar Sorin Grindeanu rămâne singurul candidat la șefia partidului, la […] The post Senatorul se retrage din cursa pentru șefia PSD. Corlățean: „PSD a devenit un spaţiu dominat de tranzacţii, frici şi calcule personale” first appeared on Ziarul National.
Grindeanu șterge pe jos cu „reforma” lui Bolojan: „Este o concediere în masă”/„Când dai afară oameni, asta nu înseamnă că faci reformă” – VIDEO # National.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, consideră că ceea ce se propune de la nivelul Guvernului condus de către Ilie Bolojan sub denumirea de „reformă” în administrația publică locală este, de fapt, o concediere în masă. „L-am aprobat pe Kelemen Hunor când a spus că nu e reformă. N-am spus că nu e austeritate. Dacă […] The post Grindeanu șterge pe jos cu „reforma” lui Bolojan: „Este o concediere în masă”/„Când dai afară oameni, asta nu înseamnă că faci reformă” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
VIDEO. Hamas a început eliberarea ostaticilor israelieni. Primul grup a fost predat Crucii Roșii/Donald Trump, așteptat în Israel # National.ro
Hamas a început eliberarea ostaticilor israelieni. S-a aflat că deja primii șapte ostatici au fost predați Crucii Roșii. Gruparea islamistă palestiniană Hamas a predat luni șapte ostatici israelieni Comitetului Internațional al Crucii Roșii în Gaza – a declarat un oficial implicat în operațiune, în cadrul primei faze a unui acord de încetare a focului cu […] The post VIDEO. Hamas a început eliberarea ostaticilor israelieni. Primul grup a fost predat Crucii Roșii/Donald Trump, așteptat în Israel first appeared on Ziarul National.
Horoscop 13 octombrie 2025 – Nu încercați să vă impuneți capriciile sau regulile astăzi # National.ro
BERBEC Acum trebuie să observi totul. Acest lucru vă va permite să vă concentrați mai mult și să fiți mai conștienți de ceea ce puteți face și ce puteți îmbunătăți în viața voastră. Există o lume a posibilităților pe care trebuie să le înveți să le descoperi TAUR Dacă încercați din greu și observați mai […] The post Horoscop 13 octombrie 2025 – Nu încercați să vă impuneți capriciile sau regulile astăzi first appeared on Ziarul National.
România traversează un moment economic critic, dar guvernanții par mai preocupați de aplauze și gesturi simbolice decât de realitatea care zdrobește țara. Premierul Ilie Bolojan și șeful PSD, Sorin Grindeanu, au defilat recent la Cluj, la congresul UDMR, ascultând cu capul plecat imnul Ținutului Secuiesc. În timp ce politicienii își arată fățiș loialitatea față de […] The post Economie pe perfuzii/România face reformă cu toporul first appeared on Ziarul National.
Pensia privată nu este deloc o pensie în plus pentru români, așa cum s-a creat impresia la nivelul populației, atrage atenția Bogdan Hossu, președintele Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa. În fapt, contribuțiile obligatorii la Pilonul II se scad din contribuțiile la pensiile publice, ceea ce înseamnă că punctajul final al acestora din urmă se va […] The post Cartel Alfa: Banii opriți pentru Pilonul II ciuntesc pensiile publice first appeared on Ziarul National.
Pe 2 aprilie, „Ziua Eliberării”, Donald Trump a dezvăluit tarifele sale – ținând în mână un panou cu cifre care arătau cât de nedrept a tratat lumea America. Cifrele erau fără sens, dar mesajul a fost clar: era comerțului liber se încheiase. Analiștii au prezis o catastrofă. Totuși, după șase luni, bilanțul complet nu a […] The post Tarifele lui Trump nu reușesc să destrame comerțul mondial first appeared on Ziarul National.
Hamas a instalat puncte de control, s-a angajat în schimburi de focuri cu rivalii și i-a pedepsit pe palestinienii suspectați că au colaborat cu Israelul, la doar câteva ore după ce a acceptat un armistițiu pentru a pune capăt unui conflict de doi ani în Fâșia Gaza. Potrivit locuitorilor din Gaza intervievați de Financial Times, […] The post Hamas reglează conturile în Gaza first appeared on Ziarul National.
Recent, a avut loc o dezbatere aprinsă cu privire la lipsa oportunităților de angajare pentru proaspeții absolvenți din economiile avansate, pe care unii au numit-o „apocalipsa locurilor de muncă”. Însă datele din titluri ascund adesea unele nuanțe importante. În SUA, creșterea ratei șomajului în rândul absolvenților recenți a depășit rata șomajului în rândul tuturor lucrătorilor. […] The post Job Apocalyse Now? Cum se descurcă absolvenții pe piețele muncii first appeared on Ziarul National.
Seria de restrictii privind exportul de baterii, recent anunțată de China, ar avea un impact major asupra companiilor americane. Beijingul a folosit anterior pământurile rare ca instrument în războiul comercial cu Washingtonul. Însă, datorită pozitiei sale dominante in industria bateriilor, a identificat un alt punct de influență în negocieri, având în vedere că America are […] The post Bateriile, noua armă a Chinei în negocierile cu SUA first appeared on Ziarul National.
Numărul cetățenilor ucraineni care vin în statele UE a continuat să crească și în luna august, ajungându-se la un total de peste 4,7 milioane. Și în România, numărul acestora a crescut, apropiindu-se de 200.000 și plasând țara noastră pe locul 5 în Uniunea Europeană la destinațiile alese de ucraineni. Aproape 1,2 milioane dintre refugiații din […] The post Crește numărul refugiaților ucraineni. În România, se apropie de 200.000 first appeared on Ziarul National.
În timp ce capitala Port-au-Prince e dominată de bande înarmate și statul aproape că nu mai există, naționala de fotbal a statului Haiti e pe cale să scrie istorie. Cu trei etape înainte de finalul preliminariilor din zona CONCACAF, Haiti conduce Grupa C, cu cinci puncte, la egalitate cu Honduras, dar cu un golaveraj mai […] The post Țara „guvernată” de teroriști, foarte aproape de CM 26! first appeared on Ziarul National.
Cosmin Olăroiu scrie istorie la cârma naționalei din Emiratele Arabe Unite. Echipa condusă de tehnicianul român a învins cu 2-1 selecționata din Oman, într-un meci decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Rezultatul i-a scos pe fani în stradă, imaginile de bucurie devenind virale în Golf. Victorie care apropie Emiratele de Mondial Partida disputată […] The post „Emirul” Oli a scos arabii în stradă first appeared on Ziarul National.
Toate startup-urile tehnologice din trecut puteau fi cumpărate sau depășite de giganți consacrați, însă dominația companiei care se află în centrul boom-ului actual este fără precedent în istoria Silicon Valley. Printr-o serie amețitoare de tranzacții și lansări de produse, Open AI investește în toate domeniile – de la dezvoltarea centrelor de date până la aplicații […] The post Dominația OpenAI este diferită de orice a văzut până acum Silicon Valley first appeared on Ziarul National.
Sfârșitul războiului este ca trezirea dintr-un coșmar. Se putea vedea asta, pe filmările video, pe fețele ușurate ale oamenilor care dansau pe străzile din Israel și Gaza joi seară, 9 octombrie 2025, în semn de celebrare a unui armistițiu care pare să se impună după doi ani de conflict teribil. Israelienii și palestinienii – și […] The post Armistițiul din Gaza este începutul unui drum anevoios! (epopeea armistițiului) first appeared on Ziarul National.
Statele UE, înglodate în datorii pentru plata beneficiilor ”funcționărimii” de la Bruxelles # National.ro
Datoria privind pensiile și alte beneficii ale funcționarilor de la Bruxelles a ajuns, în 2024, la peste 93 miliarde de euro, în creștere cu aproape 3 miliarde de euro față de anul precedent, potrivit unui raport al Curții de Conturi Europene. UE nu a creat un fond de pensii specific pentru a acoperi costurile viitoarelor […] The post Statele UE, înglodate în datorii pentru plata beneficiilor ”funcționărimii” de la Bruxelles first appeared on Ziarul National.
Emmanuel Macron l-a reconfirmat pe Sebastien Lecornu în funcția de prim-ministru, un loialist al cărui guvern s-a prăbușit în doar câteva săptămâni și a cărui demisie a fost acceptată cu doar câteva zile în urmă. Decizia lui Macron arată cât de precară a devenit poziția sa. Este o retragere în zona familiară, acordând prioritate supraviețuirii […] The post Macron se agață de putere first appeared on Ziarul National.
1. E posibil ca Ministerul Apărării să îi cheme la o prelucrare de 24 de ore pe rezerviști. Inclusiv pe ăia trecuți de 50 de ani. De ce? Rezerviștii trecuți de 50 de ani au învățat la școală că ne-au invadat turcii, rușii, ungurii și chiar bulgarii. Rezerviștii trecuți de 50 de ani n-au învățat […] The post Târziu, nenică! first appeared on Ziarul National.
Consilierul cu reflexe de PR și avere de politician: Omul lui Băluță, ascensiune fulminantă la Primăria sectorului 4 # National.ro
La Primăria Sectorului 4 nu mișcă nimic fără aprobarea lui Cristi Zărescu. Angajații primăriei se întreabă în dese rânduri cine e primar: Băluță sau Zărescu? „Arhitectul” imaginii primarului Daniel Băluță, până acum câțiva ani un jurnalist iute de picior și cu limba ascuțită, taie și spânzură astăzi în sectorul 4, de multe ori pe persoană […] The post Consilierul cu reflexe de PR și avere de politician: Omul lui Băluță, ascensiune fulminantă la Primăria sectorului 4 first appeared on Ziarul National.
Marinela Chelaru a murit la 66 de ani. Ultimele zile ale îndrăgitei actrițe au fost o luptă dureroasă cu boala # National.ro
Actrița Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani, după o perioadă marcată de probleme grave de sănătate. În ultimele zile de viață, artista a fost internată în spital din cauza unor stări de leșin și a apelat de două ori la numărul de urgență 112. Potrivit apropiaților, lua zilnic aproximativ 20 de […] The post Marinela Chelaru a murit la 66 de ani. Ultimele zile ale îndrăgitei actrițe au fost o luptă dureroasă cu boala first appeared on Ziarul National.
Fructele pot proteja plămânii de poluare. Studiu amplu din Marea Britanie arată legătura dintre fructe și sănătatea plămânilor # National.ro
Un nou studiu realizat în Marea Britanie sugerează că fructele ar putea proteja sănătatea plămânilor în fața efectelor nocive ale poluării atmosferice. Cercetătorii arată că antioxidanții naturali din fructe pot reduce inflamația și stresul oxidativ cauzate de particulele fine din aer, mai ales în cazul femeilor. Fructe și sănătatea plămânilor: efecte dovedite în cel mai […] The post Fructele pot proteja plămânii de poluare. Studiu amplu din Marea Britanie arată legătura dintre fructe și sănătatea plămânilor first appeared on Ziarul National.
