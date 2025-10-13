INS confirmă prăbușirea nivelului de trai. Explozia prețurilor a dinamitat puterea de cumpărare

11:00

Un desert aparent inofensiv – o prăjitură, un croissant sau o băutură răcoritoare – poate declanșa în creier aceleași circuite de recompensă activate de substanțe precum cocaina sau nicotina. De aceea, mulți oameni spun că le este greu să renunțe la zahăr, chiar dacă sunt conștienți de efectele sale negative. Ce se întâmplă în creier […]