Horoscop 13 octombrie 2025 – Nu încercați să vă impuneți capriciile sau regulile astăzi
National.ro, 13 octombrie 2025 05:20
BERBEC Acum trebuie să observi totul. Acest lucru vă va permite să vă concentrați mai mult și să fiți mai conștienți de ceea ce puteți face și ce puteți îmbunătăți în viața voastră. Există o lume a posibilităților pe care trebuie să le înveți să le descoperi TAUR Dacă încercați din greu și observați mai […] The post Horoscop 13 octombrie 2025 – Nu încercați să vă impuneți capriciile sau regulile astăzi first appeared on Ziarul National.
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum 30 minute
05:20
Horoscop 13 octombrie 2025 – Nu încercați să vă impuneți capriciile sau regulile astăzi # National.ro
BERBEC Acum trebuie să observi totul. Acest lucru vă va permite să vă concentrați mai mult și să fiți mai conștienți de ceea ce puteți face și ce puteți îmbunătăți în viața voastră. Există o lume a posibilităților pe care trebuie să le înveți să le descoperi TAUR Dacă încercați din greu și observați mai […] The post Horoscop 13 octombrie 2025 – Nu încercați să vă impuneți capriciile sau regulile astăzi first appeared on Ziarul National.
Acum 12 ore
20:50
19:40
România traversează un moment economic critic, dar guvernanții par mai preocupați de aplauze și gesturi simbolice decât de realitatea care zdrobește țara. Premierul Ilie Bolojan și șeful PSD, Sorin Grindeanu, au defilat recent la Cluj, la congresul UDMR, ascultând cu capul plecat imnul Ținutului Secuiesc. În timp ce politicienii își arată fățiș loialitatea față de […] The post Economie pe perfuzii/România face reformă cu toporul first appeared on Ziarul National.
19:00
Pensia privată nu este deloc o pensie în plus pentru români, așa cum s-a creat impresia la nivelul populației, atrage atenția Bogdan Hossu, președintele Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa. În fapt, contribuțiile obligatorii la Pilonul II se scad din contribuțiile la pensiile publice, ceea ce înseamnă că punctajul final al acestora din urmă se va […] The post Cartel Alfa: Banii opriți pentru Pilonul II ciuntesc pensiile publice first appeared on Ziarul National.
18:40
Pe 2 aprilie, „Ziua Eliberării”, Donald Trump a dezvăluit tarifele sale – ținând în mână un panou cu cifre care arătau cât de nedrept a tratat lumea America. Cifrele erau fără sens, dar mesajul a fost clar: era comerțului liber se încheiase. Analiștii au prezis o catastrofă. Totuși, după șase luni, bilanțul complet nu a […] The post Tarifele lui Trump nu reușesc să destrame comerțul mondial first appeared on Ziarul National.
18:20
Hamas a instalat puncte de control, s-a angajat în schimburi de focuri cu rivalii și i-a pedepsit pe palestinienii suspectați că au colaborat cu Israelul, la doar câteva ore după ce a acceptat un armistițiu pentru a pune capăt unui conflict de doi ani în Fâșia Gaza. Potrivit locuitorilor din Gaza intervievați de Financial Times, […] The post Hamas reglează conturile în Gaza first appeared on Ziarul National.
18:00
Recent, a avut loc o dezbatere aprinsă cu privire la lipsa oportunităților de angajare pentru proaspeții absolvenți din economiile avansate, pe care unii au numit-o „apocalipsa locurilor de muncă”. Însă datele din titluri ascund adesea unele nuanțe importante. În SUA, creșterea ratei șomajului în rândul absolvenților recenți a depășit rata șomajului în rândul tuturor lucrătorilor. […] The post Job Apocalyse Now? Cum se descurcă absolvenții pe piețele muncii first appeared on Ziarul National.
17:30
Seria de restrictii privind exportul de baterii, recent anunțată de China, ar avea un impact major asupra companiilor americane. Beijingul a folosit anterior pământurile rare ca instrument în războiul comercial cu Washingtonul. Însă, datorită pozitiei sale dominante in industria bateriilor, a identificat un alt punct de influență în negocieri, având în vedere că America are […] The post Bateriile, noua armă a Chinei în negocierile cu SUA first appeared on Ziarul National.
17:10
Numărul cetățenilor ucraineni care vin în statele UE a continuat să crească și în luna august, ajungându-se la un total de peste 4,7 milioane. Și în România, numărul acestora a crescut, apropiindu-se de 200.000 și plasând țara noastră pe locul 5 în Uniunea Europeană la destinațiile alese de ucraineni. Aproape 1,2 milioane dintre refugiații din […] The post Crește numărul refugiaților ucraineni. În România, se apropie de 200.000 first appeared on Ziarul National.
16:50
În timp ce capitala Port-au-Prince e dominată de bande înarmate și statul aproape că nu mai există, naționala de fotbal a statului Haiti e pe cale să scrie istorie. Cu trei etape înainte de finalul preliminariilor din zona CONCACAF, Haiti conduce Grupa C, cu cinci puncte, la egalitate cu Honduras, dar cu un golaveraj mai […] The post Țara „guvernată” de teroriști, foarte aproape de CM 26! first appeared on Ziarul National.
16:50
Cosmin Olăroiu scrie istorie la cârma naționalei din Emiratele Arabe Unite. Echipa condusă de tehnicianul român a învins cu 2-1 selecționata din Oman, într-un meci decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Rezultatul i-a scos pe fani în stradă, imaginile de bucurie devenind virale în Golf. Victorie care apropie Emiratele de Mondial Partida disputată […] The post „Emirul” Oli a scos arabii în stradă first appeared on Ziarul National.
Acum 24 ore
16:10
Toate startup-urile tehnologice din trecut puteau fi cumpărate sau depășite de giganți consacrați, însă dominația companiei care se află în centrul boom-ului actual este fără precedent în istoria Silicon Valley. Printr-o serie amețitoare de tranzacții și lansări de produse, Open AI investește în toate domeniile – de la dezvoltarea centrelor de date până la aplicații […] The post Dominația OpenAI este diferită de orice a văzut până acum Silicon Valley first appeared on Ziarul National.
15:40
Sfârșitul războiului este ca trezirea dintr-un coșmar. Se putea vedea asta, pe filmările video, pe fețele ușurate ale oamenilor care dansau pe străzile din Israel și Gaza joi seară, 9 octombrie 2025, în semn de celebrare a unui armistițiu care pare să se impună după doi ani de conflict teribil. Israelienii și palestinienii – și […] The post Armistițiul din Gaza este începutul unui drum anevoios! (epopeea armistițiului) first appeared on Ziarul National.
15:00
Statele UE, înglodate în datorii pentru plata beneficiilor ”funcționărimii” de la Bruxelles # National.ro
Datoria privind pensiile și alte beneficii ale funcționarilor de la Bruxelles a ajuns, în 2024, la peste 93 miliarde de euro, în creștere cu aproape 3 miliarde de euro față de anul precedent, potrivit unui raport al Curții de Conturi Europene. UE nu a creat un fond de pensii specific pentru a acoperi costurile viitoarelor […] The post Statele UE, înglodate în datorii pentru plata beneficiilor ”funcționărimii” de la Bruxelles first appeared on Ziarul National.
14:40
Emmanuel Macron l-a reconfirmat pe Sebastien Lecornu în funcția de prim-ministru, un loialist al cărui guvern s-a prăbușit în doar câteva săptămâni și a cărui demisie a fost acceptată cu doar câteva zile în urmă. Decizia lui Macron arată cât de precară a devenit poziția sa. Este o retragere în zona familiară, acordând prioritate supraviețuirii […] The post Macron se agață de putere first appeared on Ziarul National.
14:20
1. E posibil ca Ministerul Apărării să îi cheme la o prelucrare de 24 de ore pe rezerviști. Inclusiv pe ăia trecuți de 50 de ani. De ce? Rezerviștii trecuți de 50 de ani au învățat la școală că ne-au invadat turcii, rușii, ungurii și chiar bulgarii. Rezerviștii trecuți de 50 de ani n-au învățat […] The post Târziu, nenică! first appeared on Ziarul National.
13:00
Consilierul cu reflexe de PR și avere de politician: Omul lui Băluță, ascensiune fulminantă la Primăria sectorului 4 # National.ro
La Primăria Sectorului 4 nu mișcă nimic fără aprobarea lui Cristi Zărescu. Angajații primăriei se întreabă în dese rânduri cine e primar: Băluță sau Zărescu? „Arhitectul” imaginii primarului Daniel Băluță, până acum câțiva ani un jurnalist iute de picior și cu limba ascuțită, taie și spânzură astăzi în sectorul 4, de multe ori pe persoană […] The post Consilierul cu reflexe de PR și avere de politician: Omul lui Băluță, ascensiune fulminantă la Primăria sectorului 4 first appeared on Ziarul National.
Ieri
14:00
Marinela Chelaru a murit la 66 de ani. Ultimele zile ale îndrăgitei actrițe au fost o luptă dureroasă cu boala # National.ro
Actrița Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani, după o perioadă marcată de probleme grave de sănătate. În ultimele zile de viață, artista a fost internată în spital din cauza unor stări de leșin și a apelat de două ori la numărul de urgență 112. Potrivit apropiaților, lua zilnic aproximativ 20 de […] The post Marinela Chelaru a murit la 66 de ani. Ultimele zile ale îndrăgitei actrițe au fost o luptă dureroasă cu boala first appeared on Ziarul National.
13:00
Fructele pot proteja plămânii de poluare. Studiu amplu din Marea Britanie arată legătura dintre fructe și sănătatea plămânilor # National.ro
Un nou studiu realizat în Marea Britanie sugerează că fructele ar putea proteja sănătatea plămânilor în fața efectelor nocive ale poluării atmosferice. Cercetătorii arată că antioxidanții naturali din fructe pot reduce inflamația și stresul oxidativ cauzate de particulele fine din aer, mai ales în cazul femeilor. Fructe și sănătatea plămânilor: efecte dovedite în cel mai […] The post Fructele pot proteja plămânii de poluare. Studiu amplu din Marea Britanie arată legătura dintre fructe și sănătatea plămânilor first appeared on Ziarul National.
12:20
Donald Trump, reacție neașteptată după Premiul Nobel: „Maria Corina Machado mi-a spus că îl acceptă în onoarea mea” # National.ro
Președintele Donald Trump a dezvăluit că a primit vineri un apel telefonic din partea Mariei Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace 2025, care i-ar fi spus că dedică distincția în onoarea sa. Declarația liderului american a fost făcută din Biroul Oval, în fața reporterilor, și a stârnit reacții la nivel internațional. Donald Trump și […] The post Donald Trump, reacție neașteptată după Premiul Nobel: „Maria Corina Machado mi-a spus că îl acceptă în onoarea mea” first appeared on Ziarul National.
11:50
Cod galben de vânt și viscol în România. ANM: Dacă acum avem 20-22°C, de marți vremea va fi mai rece decât normalul perioadei # National.ro
România se află, începând de astăzi, sub cod galben de vânt puternic, valabil pentru mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță că urmează un weekend cu rafale violente, viscol la munte și o răcire bruscă a vremii, urmată, de marți, de pătrunderea unui val de aer polar ce va aduce temperaturi negative și brumă în […] The post Cod galben de vânt și viscol în România. ANM: Dacă acum avem 20-22°C, de marți vremea va fi mai rece decât normalul perioadei first appeared on Ziarul National.
11:00
Pentru mulți, meditația pare doar o metodă de relaxare, un moment de respiro într-o viață agitată. Dar știința modernă arată că este mult mai mult decât atât. Cercetările bazate pe imagistică prin rezonanță magnetică (MRI) demonstrează că meditația regulată poate modifica structura creierului, influențând zone cheie implicate în memorie, emoții și reglarea stresului. Ce schimbări […] The post Meditația chiar îți schimbă creierul first appeared on Ziarul National.
Mai mult de 2 zile în urmă
22:50
Stupefiat am putut vedea astăzi scenele filmate la congresul UDMR organizat la Cluj, acolo unde în prezența Prim Ministrului României, Ilie Bolojan, s-a intonat imnul … Ținutului Secuiesc! Dacă Sorin Grindeanu, președintele PSD, a avut bunul simț și onoarea la el, părăsind sala la auzul acelui imn, restul, în frunte cu Emil Boc, au rămas […] The post Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane! UDMR conduce … România! first appeared on Ziarul National.
18:50
17:00
Captură uriașă în Portul Constanța: Aproape 1 miliard de euro în bancnote contrafăcute/Unde fuseseră depozitați banii falși – FOTO # National.ro
Poliția Română şi Autoritatea Vamală Română au descoperit, în Portul Constanța Sud, 160 de colete cu bancnote contrafăcute, care însumau 960 de milioane de euro. Cele aproximativ 5 milioane de bancnote contrafăcute, care însumau aproape 1 miliard de euro, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. „În urma cooperării instituționale D.C.C.O. – Oficiul Național Central […] The post Captură uriașă în Portul Constanța: Aproape 1 miliard de euro în bancnote contrafăcute/Unde fuseseră depozitați banii falși – FOTO first appeared on Ziarul National.
16:40
Vehiculul solar al studenților clujeni, premiat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu la Bursa SAB 2025 # National.ro
Echipa SOLIS a Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) a câștigat Bursa SAB 2025, competiția națională dedicată inovației în mobilitate, organizată de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Salonul Auto București & Accesorii (SAB). Proiectul lor, SOLIS Hyperion, un vehicul alimentat 100% cu energie solară, a fost desemnat câștigătorul celei […] The post Vehiculul solar al studenților clujeni, premiat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu la Bursa SAB 2025 first appeared on Ziarul National.
15:50
Incident cutremurător! Profesor lovit de un elev de 15 ani, chiar în clasă. Cadrul didactic a ajuns la spital/Măsura luată de polițiști # National.ro
Un incident șocant a avut loc zilele trecute, într-o sală de clasă dintr-o unitate de învățământ din județul Dâmboviţa. Cazul a ajuns în atenția oamenilor legii, care au făcut cercetări și au dispus reținerea unui tânăr acuzat de agresarea unui cadru didactic. Un profesor din Târgoviște a fost bătut de un elev chiar în sala […] The post Incident cutremurător! Profesor lovit de un elev de 15 ani, chiar în clasă. Cadrul didactic a ajuns la spital/Măsura luată de polițiști first appeared on Ziarul National.
14:20
Consilierul lui Nicușor Dan, întrebat dacă președintele ar accepta un Guvern PSD-AUR: „Va cumpăni și va lua decizii benefice” # National.ro
Numit de doar câteva zile în funcția de consilier prezidențial, așadar ca parte din echipa lui Nicușor Dan, de la Cotroceni, fostul premier Ludovic Orban a dat, vineri, un răspuns interesant la o întrebare-cheie ce i-a fost adresată. „Sunt convins că președintele întotdeauna va cumpăni și va lua decizii care să fie benefice pentru România”, […] The post Consilierul lui Nicușor Dan, întrebat dacă președintele ar accepta un Guvern PSD-AUR: „Va cumpăni și va lua decizii benefice” first appeared on Ziarul National.
12:50
12:50
12:50
VIDEO. La congresul UDMR s-a intonat imnul Ținutului Secuiesc. Grindeanu a ieșit din sală, Bolojan a rămas pe loc # National.ro
Congresul Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR) a început vineri, 10 octombrie, în județul Cluj. Un anumit moment a atras atenția încă din startul congresului UDMR. După intonarea imnului României, a fost intonat cel al Ungariei și apoi imnul Ținutului Secuiesc. Sorin Grindeanu a ieșit din sală, însă Ilie Bolojan a rămas pe locul său, […] The post VIDEO. La congresul UDMR s-a intonat imnul Ținutului Secuiesc. Grindeanu a ieșit din sală, Bolojan a rămas pe loc first appeared on Ziarul National.
12:40
11:40
Transgaz derulează și va lansa proiecte de investiții importante în Timiș. Ele vor ajuta și Colterm să își reducă dependența de cărbune # National.ro
Vești bune atât pentru Timișoara, cât și pentru localitățile din sudul județului Timiș, care vor beneficia de noi rețele de furnizare a gazului. Transgaz este aproape de a finaliza o investiție prin care 125.000 de locuințe și 170 de grădinițe sau școli vor beneficia de alimentarea cu gaz. Mai mult, și Colterm – societatea de […] The post Transgaz derulează și va lansa proiecte de investiții importante în Timiș. Ele vor ajuta și Colterm să își reducă dependența de cărbune first appeared on Ziarul National.
11:00
Știai că gustul dulce activează în creier aceleași circuite ca dependența de droguri? – De ce zahărul creează compulsii # National.ro
Un desert aparent inofensiv – o prăjitură, un croissant sau o băutură răcoritoare – poate declanșa în creier aceleași circuite de recompensă activate de substanțe precum cocaina sau nicotina. De aceea, mulți oameni spun că le este greu să renunțe la zahăr, chiar dacă sunt conștienți de efectele sale negative. Ce se întâmplă în creier […] The post Știai că gustul dulce activează în creier aceleași circuite ca dependența de droguri? – De ce zahărul creează compulsii first appeared on Ziarul National.
11:00
Toți ochii spre Oslo. Câştigătorul Premiului Nobel pentru Pace va fi anunţat vineri/Ce şanse are Donald Trump # National.ro
Atenția lumii întregi se îndreaptă vineri, 10 octombrie, către Oslo, acolo unde va fi anunțat numele laureatului din acest an al Premiului Nobel pentru Pace. Un premiu pe care, deja nu mai e un secret pentru nimeni, că și-ar dori să-l câștige actualul lider de la Casa Albă, Donald Trump. În doar câteva ore se […] The post Toți ochii spre Oslo. Câştigătorul Premiului Nobel pentru Pace va fi anunţat vineri/Ce şanse are Donald Trump first appeared on Ziarul National.
10:20
Trump consideră că Spania ar merita să fie „dată afară” din NATO: „Nu au nicio scuză” – VIDEO # National.ro
Nemulțumit că țara europeană nu a crescut cheltuielile pentru apărare, președintele SUA a sugerat că Alianța Nord-Atlantică (NATO) ar trebui să ia în considerare excluderea Spaniei din rândurile sale. Președintele american Donald Trump a declarat joi că Spania merită să fie „dată afară” din NATO din cauza cheltuielilor militare insuficiente, relatează AFP. „Am avut un […] The post Trump consideră că Spania ar merita să fie „dată afară” din NATO: „Nu au nicio scuză” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
09:50
Ce șanse mai sunt să fie organizate alegeri, în 2025, pentru Primăria Capitalei. Bolojan a anunțat condiția – VIDEO # National.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, că dacă săptămâna viitoare nu se va adopta o hotărâre de Guvern în acest sens, nu mai pot fi organizate alegeri în Bucureşti în acest an, pentru Primăria Capitalei. În coaliție nu există un acord pe acest subiect – a mai spus șeful Guvernului și al PNL. De […] The post Ce șanse mai sunt să fie organizate alegeri, în 2025, pentru Primăria Capitalei. Bolojan a anunțat condiția – VIDEO first appeared on Ziarul National.
07:20
05:30
BERBEC Astăzi, așteptați o soluție la o chestiune juridică care nu este ușoară și care este, de asemenea, foarte costisitoare și vă provoacă furie și frustrare. Dar faceți un pas înainte și oricât de mic ar fi, veți vedea o lumină la capătul tunelului. TAUR Toată munca restantă trebuie să se termine cât mai curând […] The post Horoscop 10 octombrie 2025 – Veți sărbători cu toată bucuria first appeared on Ziarul National.
9 octombrie 2025
22:20
19:40
România a intrat, săptămâna aceasta, într-o nouă eră a catastrofelor meteorologice: era Codului Roșu la fiecare ploaie zdravănă de toamnă. Din marți până joi, 9 octombrie, hărțile țării au fost vopsite în roșu aprins, de parcă venea sfârșitul lumii. Dobrogea, sudul Moldovei, Capitala – toate, „sub asediu”. Rezultatul? Panică în masă: creșe, grădinițe și școli […] The post A fost COD ROȘU, dar de habarnism la ANM! first appeared on Ziarul National.
19:10
ANAF pune tunurile pe patronii de restaurante. Se cere, ilegal, accesul la camerele de supraveghere # National.ro
Cârciumile din țară, selectate, bineînțeles, cu atenție, de șefii din ANAF, vor fi supuse unui asalt în masă de controale inopinate efectuate de inspectorii fiscali. Măsura a fost dispusă, printr-o circulară, chiar de Adrian Nica, președintele ANAF, care vrea să stârpească evaziunea fiscală, numărând farfuriile mesenilor de la nunți sau alte evenimente. Dacă cei care […] The post ANAF pune tunurile pe patronii de restaurante. Se cere, ilegal, accesul la camerele de supraveghere first appeared on Ziarul National.
18:40
Teoria mormanului de fiare vechi, resuscitată de ministrul Economiei. Imaginea industriei de apărare, compromisă grav # National.ro
Să spui că faci o mașină de infanterie într-o fabrică din România este o inepție, a afirmat ministrul Economiei, Radu Miruță, care a sugerat, astfel, că industria de apărare din țara noastră ar fi un morman de fiare vechi. Afirmația, contrazisă de sindicaliștii din sector, este cu atât mai gravă cu cât urmează să se […] The post Teoria mormanului de fiare vechi, resuscitată de ministrul Economiei. Imaginea industriei de apărare, compromisă grav first appeared on Ziarul National.
17:50
Manchester United ar putea schimba definitiv proprietarii, după ce Turki Al-Sheikh, președintele Autorității Generale pentru Divertisment din Arabia Saudită, a anunțat public că gruparea engleză se află „într-o fază avansată de vânzare către un nou investitor”. Mesajul său, postat pe X, unde are peste 7 milioane de urmăritori, a devenit viral în câteva ore: „Cea […] The post Americanii s-au săturat: Man.United, la vânzare! first appeared on Ziarul National.
17:40
FC Barcelona continuă să fie prinsă în capcana datoriilor istorice. Conform unui raport financiar publicat de cotidianul catalan Sport, clubul blaugrana are restanțe de peste 115 milioane de euro către alte echipe, rezultate din transferuri făcute în ultimii ani. Cele mai mari sume neplătite îi vizează pe Raphinha, Robert Lewandowski și Jules Kounde. Raphinha, Lewandowski […] The post Barcelona, club RĂU PLATNIC! first appeared on Ziarul National.
17:10
Ferrari va păstra modelele pe benzină și hibride în următorii ani, iar vehiculele complet electrice vor reprezenta doar 20% din gamă până în 2030. Compania din Maranello a prezentat planul tehnologic pentru primul său EV, Ferrari Elettrica, dar a trecut și la o abordare mai prudentă a electrificării, „bazată pe abordarea centrată pe client, mediul […] The post Ferrari pe drumul cotit al electrificării first appeared on Ziarul National.
16:40
Ciucu a dezvăluit numele celor 3 pesediști „puși” să-l atace pe premierul Bolojan: „Strategie deliberată” # National.ro
Prim-vicepreședintele PNL și, totodată, primarul Sectorului 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu, și-a spus la TV nemulțumirea față de partenerii de guvernare, de la Partidul Social Democrat. Oficialul PNL susține că la PSD – partidul condus interimar de către Sorin Grindeanu – ar exista o strategie coordonată menită să lanseze atacuri la adresa premierului Ilie Bolojan, […] The post Ciucu a dezvăluit numele celor 3 pesediști „puși” să-l atace pe premierul Bolojan: „Strategie deliberată” first appeared on Ziarul National.
16:30
Oficialii NATO discută despre o reacție mai fermă la acțiunile din ce în ce mai provocatoare ale lui Vladimir Putin, inclusiv prin desfășurarea de drone armate de-a lungul frontierei cu Rusia și relaxarea restricțiilor impuse piloților, pentru a le permite să deschidă focul asupra avioanelor rusești. Discuțiile au ca scop stabilirea unor contramăsuri clare după […] The post Cum va răspunde NATO provocărilor lui Putin? first appeared on Ziarul National.
16:13
Abuzuri inimaginabile la vârful ANAF. Inspectorii fiscali, obligați să jecmănească firmele românești # National.ro
Sindicaliștii din Administrația Fiscală i-au cerut premierului Ilie Bolojan să ia măsuri împotriva abuzurilor conducerii ANAF. Aceștia au semnalat că președintele ANAF, Adrian Nica, a cerut structurilor de inspecție fiscală să plece de la agentul economic cu ordinul de plată în buzunar și cu măsuri asiguratorii dispuse. Practic, inspectorii sunt obligați să comită abuzuri și […] The post Abuzuri inimaginabile la vârful ANAF. Inspectorii fiscali, obligați să jecmănească firmele românești first appeared on Ziarul National.
16:13
Criza politică de la Paris a devenit un reality show cu rating european. Personajul principal, Emmanuel Macron, cândva copilul-minune al elitei soroșiste, se trezește astăzi fără scenariu și fără public. După demisia în lanț a premierilor desemnați de el, după ezitări de guvern și turbulențe parlamentare, Franța se scufundă într-un impas care zguduie nu doar […] The post Când Parisul se stinge, România rămâne pe întuneric: MacrON? MacrOFF! first appeared on Ziarul National.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.