Noi întreruperi de curent au loc în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrice anunță lista străzilor afectate în perioada 13-17 octombrie
B365.ro, 12 octombrie 2025 17:50
Rețele Electrice România anunță noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, săptămâna viitoare. Compania transmite lista străzilor afectate în perioada 13-17 octombrie. Întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 13-17
Am putea să circulăm din nou cu Tramvaiul Corporatiștilor din decembrie, promite Bujduveanu. „Așteptăm peroanele de la linia 5, lucrările sunt gata 99%"
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță că lucrările la Linia 5 sunt gata în proporție de 99%. Bucureștenii vor putea utiliza din nou Tramvaiul Corporatiștilor din decembrie, potrivit declarațiilor edilului. Tramvaiul Corporatiștilor va circula
Lasagna Bolognese Vegană, rechemată de Carrefour de la clienții din București și din țară. Motivul: Pe etichetă nu este menționat că are alergenul țelină
Carrefour recheamă de la clienții din București și din țară o caserolă de lasagna de la brandul Come a casa. Lanțul de magazine anunță că acest produs a fost retras de la raft pentru că
Meciul România-Austria de pe Arena Națională aduce restricții de circulație și modificări în programul STB. Rutele ocolitoare
Meciul România-Austria din această seară, ce va avea loc pe Arena Națională, aduce restricții de circulație, prelungește programul a nouă linii de transport public și le deviază pe altele. Modificări în transportul public pentru meciul
VIDEO | Noi imagini de pe Centura Comarnic, pe unde vom merge de la București la munte ca să evităm Valea Prahovei Cea Aglomerată. Termenul de finalizare, amânat din nou
Pasionații de infrastructură au publicat noi imagini cu Centura Comarnic, cel mai avansat proiect care ar urma să fluidizeze traficul de pe Valea Prahovei. Doar că șantierul a fost amânat din nou, cu 6 luni
VIDEO | Lucrările de demolare continuă la fostul sediu Bancorex de pe Calea Victoriei. Turnul rămâne în picioare, Podiumul dispare, iar șantierul durează 3 ani
Demolarea parțială a fostului sediu Bancorex de pe Calea Victoriei 15, clădire construită la jumătatea anilor '90 și folosită apoi de BCR timp de două decenii, încă nu s-a încheiat, la distanță de o lună
Trenuri suspendate timp de patru zile între București Nord – Aeroport Otopeni. STB introduce autobuzele 780 pe traseu
Circulația trenurilor spre Aeroportul Otopeni se suspendă în perioada 14-17 octombrie, câteva ore pe zi, din cauza unor lucrări de întreținere tehnică și revizii bianuale la electromecanismele de macaz și schimbătoarele de cale. STB va
Bujduveanu ar candida la Primăria Capitalei, după „10 ani de administrație la nivelul Bucureștiului". Spune că are acest drept și experiența necesară să fie „primar plin"
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat, despre o posibilă candidatură la Primăria Capitalei, că are acest drept și experiența necesară să fie „primar plin", după un deceniu petrecut în administrația publică. El a
Primești bani dacă duci haine la magazine second hand? Unde poți să vinzi hainele pe care nu le mai porți
Te-ai întrebat vreodată dacă primești bani dacă duci haine la second hand? Mulți dintre noi ajungem, la un moment dat, să avem dulapurile pline de haine pe care nu le mai purtăm, dar care sunt
Aeroportul Băneasa, prim pas pentru modernizarea și extinderea cu un nou terminal. CNAB a lansat o consultare de piață pentru studiul de fezabilitate
Aeroportul Aurel Vlaicu din București urmează să fie modernizat, iar acum se fac primii pași pentru acest lucru. Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a lansat un anunț de consultare a pieței pentru studiul de fezabilitate ce
Luni e zi de aruncat deșeurile voluminoase, vegetale și electrocasnicele defecte în Sectorul 1. Lista străzilor de unde aceste gunoaie vor fi colectate gratuit
Operatorul de salubritate din Sectorul 1 va colecta gratuit luni, 13 octombrie, deșeurile vegetale, deșeurilor voluminoase și electrocasnicelor defecte de la asociațiile de proprietari și de la casele din zona Calea Griviței (Muzeul CFR). Primăria
Vine frigul în Capitală, de săptămâna viitoare. Un val de aer polar aduce temperaturi scăzute în toată țara, cu minime termice de 3-4 grade la noi în oraș
Un val de aer polar va aduce temperaturi scăzute în București și în țară săptămâna viitoare, anunță meteorologii ANM. De marți, minima termică în Capitală va fi de 3-4 grade Celsius. Vremea va fi frumoasă
Bătrâni stejari din Herăstrău au fost tăiați. Bucureșteni, întristați de veste: „Erau copacii copilăriei mele". Bucureștiul încă nu are un Registru Verde care să-i protejeze
Stejarii de la intrarea în Parcul Herăstrău, cea dinspre Arcul de Triumf, au fost tăiați, vestea venind de la peisagista Diana Culescu. Oamenii deplâng acum acești copaci care, spun ei, au fost o bucățică importantă
TERMO-status | Avariile lasă și azi peste 1.400 de blocuri din București fără apă caldă. Cei mai afectați sunt bucureștenii din sectoarele 2 și 5
Căldura încă n-a ajuns în toate caloriferele bucureștenilor, iar problemele în rețeaua termică nu încetează să apară. Azi, peste 1.400 de blocuri au probleme cu apa caldă și/sau căldura, potrivit aplicației Termo Alert. Peste 1.400
Regulile aberante, lucrările de mântuială, risipa banilor, câteva motive pentru care bucureștenii vor demiterea primarului Negoiță. Peste 5.200 de oameni au semnat deja petiția
Petiția Declic prin care oamenii cer demiterea primarului Sectorului 3, Robert Negoiță, a strâns peste 5.200 de semnături. Abuzurile administrației, regulile aberante, risipa de bani publici sunt doar câteva dintre nemulțumirile bucureștenilor care au semnat
Marinela Chelaru murit, anunță o producătoare TV. Actrița avea tot nai multe probleme de sănatate
Actrița Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani, după ce în ultima vreme s-a confruntat cu serioase probleme de sănătate. Anunțul a fost făcut de producătoarea TV Daniela Scoica. Marinela Chelaru a
ESENȚIAL | Reminder pentru șoferi: Maratonul Bucureștiului închide parțial centrul orașului în acest weekend, 34 de linii STB au trasee modificate. Rutele ocolitoare
Cel mai mare eveniment sportiv din Capitală, Bucharest Marathon, are loc în acest weekend. Șoferii trebuie să știe că pentru desfășurarea evenimentului s-au instituit mai multe restricții de circulație în zona centrală a orașului, ei
FOTO | A început Spotlight pe Calea Victoriei. Festivalul luminii continuă tot weekendul cu 20 de instalații, sesiuni de video mapping și artă digitală
Prima seară a evenimentului Spotlight a debutat spectaculos pe Calea Victoriei. Luminile s-au aprins vineri seara, în Piața George Enescu, la inaugurarea ediției a IX-a participând sute de oameni. Festivalul Internațional al Luminii continuă și
Unde se poate arunca mobila veche în București. Modalități legale de a scăpa de obiecte nedorite
Te muți, renovezi sau pur și simplu vrei să eliberezi spațiul din apartament, dar nu știi unde se poate arunca mobila veche în București? Multe persoane se confruntă cu aceeași problemă atunci când trebuie să
"Gospodina", boema restaurantelor interbelice din București, înlocuită cu cantine și bucătării de bloc. Sau cum s-a băgat partidul în farfuriile bunicilor
După instaurarea regimului comunist "democrat-popular" de inspirație sovietică, la 30 decembrie 1947, Bucureștiul cunoaște transformări radicale, structura societății și modul ei de viață fiind profund modificate. Boieria, plăcerile culinare simandicoase, mofturile, meniurile rafinate pentru obraze
Piața Volantă pe Bulevardul Banu Manta, în acest weekend. 18 producători locali vin cu brânzeturi, carne, murături, fructe și legume
Bucureștenii pot participa la o nouă ediție de Piață Volantă, în Sectorul 1. În acest weekend, 18 producători locali vor veni pe Bulevardul Banu Manta. Aici vor fi standuri cu diverse produse. De azi, prouducătorii
FOTO | Disperarea unei bucureștence din S2, unde străzile sunt pline de gunoaie, iar dușul se face cu apă rece. "Nouă zile cu apă caldă în septembrie, două ore în octombrie"
Bucureștenii din Sectorul 2 al Capitalei nu au apă cală de mult prea multe zile. Cele mai multe lucrări la sistemul de termoficare se află la ei în zonă. O bucureșteancă a expus astăzi o
Ultimul weekend de Străzi Deschise aduce restricții de circulație în centrul Capitalei. Brigada Rutieră are lista rutelor ocolitoare
În acest weeekend, are loc ultima ediție de Străzi Deschise din Capitală. Pentru buna desfășurare activităților din programul celor două zile, Brigada Rutieră a dat o serie de restricții în București. Calea Victoriei este pietonală.
Un al treilea proiect al consilierului candidat la PMB pentru traficul din București. Tematica: virajele la stânga și la dreapta pe arterele principale ale Capitalei
Un alt proiect pentru traficul din București a
Presiune pe consilierii generali să aprobe majorarea amenzilor pentru tăierea copacilor în București. Grupul Civic Pallady: ”E mai ieftin să-l tai decât să parchezi ilegal în centru” # B365.ro
Grupul de Inițiativă Civică Pallady cer consilierilor să voteze proiectul cu privire la creșterea amenzilor pentru tăierea copacilor. 25 de lei / copac, atât ar fi costat pe hârtie tăierea a 1.500 de copaci din […] Articolul Presiune pe consilierii generali să aprobe majorarea amenzilor pentru tăierea copacilor în București. Grupul Civic Pallady: ”E mai ieftin să-l tai decât să parchezi ilegal în centru” apare prima dată în B365.
Movieplex a pregătit patru filme de groază care vor rula în ultima noapte din această lună. Biletele pentru Halloween Movie Marathon 2025 sunt disponibile de astăzi # B365.ro
Tradiționalul Halloween Movie Marathon revine la Movieplex. La acest eveniment, vor fi proiectate patru filme horror-thriller, programul urmând o cronologie riguroasă. Biletele pentru proiecțiile din ultima zi a lunii octombrie au fost scoase la vânzare […] Articolul Movieplex a pregătit patru filme de groază care vor rula în ultima noapte din această lună. Biletele pentru Halloween Movie Marathon 2025 sunt disponibile de astăzi apare prima dată în B365.
Trei băieți au vrut să fure de pe șantierul unui bloc în construcții din București. Polițiștii au prins doi făptași, al treilea e căutat # B365.ro
Trei tineri au încercat să fure de pe un șantierul unui bloc în construcție în București. Doi dintre ei au intrat în zona respectivă, iar al treilea îi aștepta în mașină. Paznicul a sesizat poliția. […] Articolul Trei băieți au vrut să fure de pe șantierul unui bloc în construcții din București. Polițiștii au prins doi făptași, al treilea e căutat apare prima dată în B365.
Cartierul Henri Coandă ar putea avea un nou parc. Deocamdată, PS1 cere părerea bucureștenilor despre cum le-ar plăcea să arate # B365.ro
Bucureștenii din Sectorul 1 sunt invitați din nou să-și spună părerea despre cum ar vrea să arate parcurile din acest sector, de data aceasta fiind vorba despre Regina Maria și un altul care va fi […] Articolul Cartierul Henri Coandă ar putea avea un nou parc. Deocamdată, PS1 cere părerea bucureștenilor despre cum le-ar plăcea să arate apare prima dată în B365.
Soluții pentru reducerea și refolosirea apei de ploaie în Capitală. Asociația Parcul Natural București propune două proiecte pilot în Delta Văcărești și Parcul Tineretului # B365.ro
Asociația Parcul Natural București implementează două proiecte pilot pentru gestionarea sustenabilă a apei de ploaie. Proiectul se numește Natalie. Proiectele vizează Parcul Natural Văcărești și Parcul Tineretului. Asociația Parcul Natural București are două proiecte pilot pentru […] Articolul Soluții pentru reducerea și refolosirea apei de ploaie în Capitală. Asociația Parcul Natural București propune două proiecte pilot în Delta Văcărești și Parcul Tineretului apare prima dată în B365.
VIDEO | Au început lucrările la prima clinică de psihiatrie pediatrică din București și din țară. Noua clădire se ridică în curtea Spitalului Obregia # B365.ro
A început oficial construcția Clinicii de Psihiatrie Pediatrică „Prof. Dr. Alexandru Obregia” în Sectorul 4 al Capitalei, proiect coordonat de către Fundația Metropolis și Codin Maticiuc, primind sprijinul Primăriei Sectorului 4. O conferință de presă […] Articolul VIDEO | Au început lucrările la prima clinică de psihiatrie pediatrică din București și din țară. Noua clădire se ridică în curtea Spitalului Obregia apare prima dată în B365.
Un șofer din Sectorul 3 poate avea două autorizații pentru locuri de parcare. PS3 a schimbat regulamentul și anunță care sunt zonele disponibile și condițiile de acordare # B365.ro
Administrația locală anunță șoferii că pot obține o a doua autorizație, chiar dacă dețin deja una, pentru parcare în Sectorul 3. Această măsură a fost luată în urma solicitărilor locuitorilor. Totodată, au fost schimbate și […] Articolul Un șofer din Sectorul 3 poate avea două autorizații pentru locuri de parcare. PS3 a schimbat regulamentul și anunță care sunt zonele disponibile și condițiile de acordare apare prima dată în B365.
Piesa de teatru „Fata babei și fata moșului” încheie sezonul spectacolelor pentru copii din Piațeta Favorit. Weekendul viitor va fi un concert gratuit tot aici # B365.ro
Primăria Sectorului 6 organizează ultimul spectacol pentru copii, din acest an, în Piațeta Favorit. Cei mici se pot bucura de teatru de păpuși, picturi pe față, animatori, jocuri și muzică, iar sâmbăta viitoare, pe 18 […] Articolul Piesa de teatru „Fata babei și fata moșului” încheie sezonul spectacolelor pentru copii din Piațeta Favorit. Weekendul viitor va fi un concert gratuit tot aici apare prima dată în B365.
FOTO | Băluță schimbă bordurile vechi cu mici ziduri chinezești. Vrednicia se vede mai ales pe Strada Spiniș. Bucureștean: Între betoane se văd mai bine betoanele # B365.ro
Bucureștenii tânjesc după cât mai mult spațiu verde, dar din păcate ajung să aibă cât mai puțin. Pe strada Spiniș din Sectorul 4, o parte din gardul viu și spațiul verde a fost înlocuit cu […] Articolul FOTO | Băluță schimbă bordurile vechi cu mici ziduri chinezești. Vrednicia se vede mai ales pe Strada Spiniș. Bucureștean: Între betoane se văd mai bine betoanele apare prima dată în B365.
Termo-dezastru în București, cu număr record de blocuri fără apă caldă și căldură: 2.000. Situația pe sectoare, conform Termoenergetica # B365.ro
Sistemul de termoficare funcționează în proporție de 78%, arată aplicația Termo Alert. Asta înseamnă că peste 2.000 blocuri sunt fără apă caldă și căldură în București. Cel mai afectat de situație sunt bucureștenii din Sectorul […] Articolul Termo-dezastru în București, cu număr record de blocuri fără apă caldă și căldură: 2.000. Situația pe sectoare, conform Termoenergetica apare prima dată în B365.
La mulți ani, Palatul Universității București!❤️ Azi se împlinesc 168 de ani de când i-a fost pusă prima piatră de temelie. Acum e în plin proces de restaurare # B365.ro
Pe 10 octombrie 1857 începea construcția Palatului Universității din București, simbol al învățământului românesc. Astăzi, clădirea proiectată de Alexandru Orăscu renaște printr-un amplu proces de restaurare, consolidare și reconstrucție a elementelor distruse în 1944, în […] Articolul La mulți ani, Palatul Universității București!❤️ Azi se împlinesc 168 de ani de când i-a fost pusă prima piatră de temelie. Acum e în plin proces de restaurare apare prima dată în B365.
Mircea Cărtărescu, emoționat după ce Premiul Nobel l-a ocolit din nou. Mesajul de azi al scriitorului, după mesajele pe care i le-au trimis cititori și alți fani # B365.ro
Scriitorul Mircea Cărtărescu le mulțumește azi, printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, celor care l-au susținut, direct sau indirect, „în aceste zile” – adică în Săptămâna Nobel, când numele său a fost rostit […] Articolul Mircea Cărtărescu, emoționat după ce Premiul Nobel l-a ocolit din nou. Mesajul de azi al scriitorului, după mesajele pe care i le-au trimis cititori și alți fani apare prima dată în B365.
O linie STB are traseul prelungit temporar de sâmbătă. Autobuzele liniei 301 vor circula până la Pasaj CFR Tunari # B365.ro
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov a informat călătorii că de sâmbătă, 11 octombrie, traseul unei linii STB va fi prelungit. Este vorba despre linia 301. O linie STB are traseul […] Articolul O linie STB are traseul prelungit temporar de sâmbătă. Autobuzele liniei 301 vor circula până la Pasaj CFR Tunari apare prima dată în B365.
Câștigătorul premiului Nobel pentru Pace, la care visează Donald Trump, anunțat dintr-o clipă în alta # B365.ro
Astăzi, la ora 12:00, va fi anunțat Premiul Nobel pentru pace, iar numele cel mai râvnit ar fi Donald Trump. Suspansul este mare, președintele american a susținut că a pus capăt a opt războaie din […] Articolul Câștigătorul premiului Nobel pentru Pace, la care visează Donald Trump, anunțat dintr-o clipă în alta apare prima dată în B365.
Între furaj și nostalgie. S-a deschis Sandwich la juma’ de kil la metrou la Mihai Bravu, în București # B365.ro
De vreo două săptămân,i s-a deschis în apropierea gurii de metrou Mihai Bravu, pe strada Moților 15B, un nou fast food intitulat „Sandwich la juma’ de kil”. Nu cred că mai poți cere lămuriri suplimentare […] Articolul Între furaj și nostalgie. S-a deschis Sandwich la juma’ de kil la metrou la Mihai Bravu, în București apare prima dată în B365.
Frig și temperaturi sub medie până la sfârșitul lunii, în București. Din noiembrie se mai încălzește puțin. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni # B365.ro
Norii negri s-au dus, ploaia s-a potolit, frigul parcă nu mai intră direct în oase, dar ANM avertizează că, în intervalul 13-20 octombrie temperaturile rămân ușor mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă. În […] Articolul Frig și temperaturi sub medie până la sfârșitul lunii, în București. Din noiembrie se mai încălzește puțin. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni apare prima dată în B365.
Obor din viitor. Cum va arăta unul dintre cele mai faimoase magazine din București? Va avea fațade noi, instalații moderne și noi zone de relaxare # B365.ro
Centrul comercial Bucur Obor se află în plin proces de renovare. Iar compania care se ocupă de acesta vrea să modernizeze complexul comercial într-un centru comercial urban de referință al Bucureștiului. Proiectul include reamenajarea layout-ului […] Articolul Obor din viitor. Cum va arăta unul dintre cele mai faimoase magazine din București? Va avea fațade noi, instalații moderne și noi zone de relaxare apare prima dată în B365.
Coadă infernală de zeci de km pe A1, pe sensul de intrare în București. Explicație clasică: se cârpește asfaltul, sunt restricții pe autostradă, șantier pe banda 1 # B365.ro
Șoferii circulă bară la bară pe Autostrada A1, pe sensul spre București, din cauza unor lucrări de reparații asfaltice. Centrul Infotrafic anunță că traficul este restricționat pe prima bandă începând de azi, fără să ofere […] Articolul Coadă infernală de zeci de km pe A1, pe sensul de intrare în București. Explicație clasică: se cârpește asfaltul, sunt restricții pe autostradă, șantier pe banda 1 apare prima dată în B365.
ESENȚIAL | Blocaj la Metrorex: bugetul pe 2025 nu a fost nici aprobat, nici respins. Guvernul a amânat discuția # B365.ro
Bugetul Metrorex pe 2025 a fost pe ordinea de zi a ședinței de joi de la Palatul Victoria, însă acesta nu a fost aprobat, dar nici respins. Guvernul a amânat decizia. Bugetul Metrorex 2025 a […] Articolul ESENȚIAL | Blocaj la Metrorex: bugetul pe 2025 nu a fost nici aprobat, nici respins. Guvernul a amânat discuția apare prima dată în B365.
VIDEO | “3 dintr-o lovitură”: cauciucuri explodate în lanț la Șantierul M6 de la Fântâna Miorița, spre Casa Presei. „E dezastru în tot Bucureștiul, 3 jante îndoite+2 pene în 2 luni” # B365.ro
„Sunt pline de gropi străzile și bulevardele din București” este un enunț care, de când cu ploile și cu șantierele care umplu orașul, a atins un nivel superior realmente insuportabil. Cauciucuri explodate în lanț la […] Articolul VIDEO | “3 dintr-o lovitură”: cauciucuri explodate în lanț la Șantierul M6 de la Fântâna Miorița, spre Casa Presei. „E dezastru în tot Bucureștiul, 3 jante îndoite+2 pene în 2 luni” apare prima dată în B365.
FOTO | „Groapa cu pavele noi și bancă răstignită”, ansamblu monumental al marelui artist al pavelelor, dl. Negoiță. Se poate admira la Mega de la Ambroziei # B365.ro
Cetățenii din Sectorul 3 sunt din ce în ce mai nemulțumiți de administrația locală, de cum deciziile se iau „din pix” și lucrările se fac de mântuială, mai ales în ceea ce privește montarea pavelelor. […] Articolul FOTO | „Groapa cu pavele noi și bancă răstignită”, ansamblu monumental al marelui artist al pavelelor, dl. Negoiță. Se poate admira la Mega de la Ambroziei apare prima dată în B365.
VIDEO | Cutremur extrem de puternic în Filipine – 7,5 magnitudine. Alertă de tsunami în mai multe țări # B365.ro
Un cutremur de magnitudine 7,5 s-a produs, dimineață, în Filipine, în zona de coastă din sud, și imediat au fost emise alerte de tsunami în mai multe țări. Agenția națională filipineză Phivolcs a avertizat că […] Articolul VIDEO | Cutremur extrem de puternic în Filipine – 7,5 magnitudine. Alertă de tsunami în mai multe țări apare prima dată în B365.
Eu nu eram pregătit să câștige Mircea Cărtărescu Premiul Nobel pentru literatură. Sunt vai steaua mea din punct de vedere psihic în perioada asta, care durează de vreo 45 de ani, nu fac nimic care […] Articolul Teoria conspirației: Noul logo al Poștei are un efect mistic asupra poporului român apare prima dată în B365.
VIDEO | Cum arată acum tunelurile și stațiile M6, viitoarea magistrală de metrou spre Otopeni. Stadiul lucrărilor, în jurnalul de șantier al Metrorex pe luna septembrie # B365.ro
Se lucrează eficient pe Șantierul M6, susține Metrorex, care publică deja tradișionalul jurnal luna de șantier de pe magistrala de metrou spre Aeroportul Otopeni. Cel mai notabil progres este finalizarea celui de al doilea segment […] Articolul VIDEO | Cum arată acum tunelurile și stațiile M6, viitoarea magistrală de metrou spre Otopeni. Stadiul lucrărilor, în jurnalul de șantier al Metrorex pe luna septembrie apare prima dată în B365.
BREAKING | Pasageri intoxicați cu fum la bordul unui avion British Airways. Aeronava a aterizat de urgență pe Aeroportul Otopeni # B365.ro
Un avion British Airways a aterizat de urgență pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” (Otopeni), din cauza unei degajări de fum la bord. Aeronava zbura de la Istanbul spre Londra. Persoanele de la bord au fost […] Articolul BREAKING | Pasageri intoxicați cu fum la bordul unui avion British Airways. Aeronava a aterizat de urgență pe Aeroportul Otopeni apare prima dată în B365.
