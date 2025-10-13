Plângere penală împotriva celor care au tăiat bătrânii stejari din Parcul Herăstrău. „Primarii din București distrug spațiul verde pentru bani”, spune Vlad Gheorghe

10:10

Șoferii circulă bară la bară pe Autostrada A1, pe sensul spre București, din cauza unor lucrări de reparații asfaltice. Centrul Infotrafic anunță că traficul este restricționat pe prima bandă începând de azi, fără să ofere […] Articolul Coadă infernală de zeci de km pe A1, pe sensul de intrare în București. Explicație clasică: se cârpește asfaltul, sunt restricții pe autostradă, șantier pe banda 1 apare prima dată în B365.