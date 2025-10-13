HIRADO.HU: Viktor Orbán la congresul UDMR – Cele mai bune zile ale noastre abia urmează

10:10

Peste 60.000 de pelerini au trecut în ultimele zile pe la racla Sfintei Parascheva pentru a se închina și ruga. La Catedrala Mitropolitană din Iași, pelerinajul va continua până miercuri. Pentru persoanele care vin în această perioadă la Iași să se închine la Sfânta Parascheva, reprezentanții Arhiepiscopiei au pregătit 100.000 de exemplare cu ghidul pelerinului, […]