HIRADO.HU: Viktor Orbán la congresul UDMR – Cele mai bune zile ale noastre abia urmează
Rador, 13 octombrie 2025 02:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 octombrie) – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) își sărbătorește cea de-a 35-a aniversare. Congresul jubiliar a adoptat direcția politică pentru următorii doi ani, iar prim-ministrul Viktor Orbán a ținut un discurs, subliniind rolul maghiarilor în Transilvania, puterea unității naționale și importanța credinței într-un viitor comun. UDMR a organizat vineri un […]
• • •
Acum 2 ore
02:10
Acum 6 ore
23:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că o contraofensivă ucraineană a înregistrat progrese atât în sudul regiunii Zaporijjia, cât și într-o zonă din regiunea Donețk, punctul central al conflictului, unde Kievul a raportat succese. Kievul a declarat de mai multe săptămâni că forțele sale au avansat în jurul orașului Dobropillia – în apropiere de centrul […]
Acum 12 ore
19:10
Cel mai bătrân preşedinte din lume candidează pentru un nou mandat în alegerile prezidenţiale din Camerun # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (12 octombrie) – În Camerun au loc duminică alegeri prezidențiale în care se așteaptă ca actualul preşedinte, Paul Biya, cel mai vârstnic conducător din lume, în vârstă de 92 de ani, să își prelungească influența de 43 de ani asupra puterii, în ciuda unei opoziții energice care militează pentru schimbare. Printre adversarii […]
19:00
O unitate de elită din Madagascar, care s-a alăturat protestatarilor, a anunţat că armata ţării se află acum sub comanda sa # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (12 octombrie) – O unitate de elită din Madagascar, CAPSAT, care s-a alăturat protestatarilor şi a cerut demisia preşedintelui ţării, Andry Rajoelina, a anunţat că toate forţele armate ale ţării se află acum sub comanda sa. Informaţia nu a fost confirmată, însă. Preşedintele Rajoelina a declarat că este în desfăşurare o tentativă […]
18:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (12 octombrie) – Impactul digitalizării asupra mass-media tradiționale a fost dezbătut, în perioada 10–11 octombrie, la Universitatea din Oradea, în cadrul conferinței internaționale „Jurnalismul tradițional și noile media: delimitări, practici și controverse”. Evenimentul a reunit peste 60 de specialiști în comunicare, jurnaliști și universitari din România, Franța, Irlanda de Nord, Republica Moldova […]
18:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (12 octombrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mira Gomboș – Parlamentul are o agendă încărcată săptămâna viitoare. Printre iniţiativele legislative care aşteaptă să fie adoptate se numără proiectul privind scutirea mamelor de la plata contribuţiei de asigurări de sănătate sau cel care modifică sistemul de plată a pensiilor private. Reporter: Cătălin Purcaru […]
17:10
Premierul Ilie Bolojan a avut un mesaj cu ocazia marcării a două momente istorice importante la Oradea # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (12 octombrie) – Realizator: Mira Gomboș – Oradea a marcat duminică două momente istorice importante – 107 ani de la semnarea Declarației de autodeterminare a națiunii române din Transilvania, care a deschis drumul spre Marea Unire din decembrie 1918, precum și 81 de ani de la eliberarea orașului de sub dominația hortistă, […]
17:10
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (12 octombrie) – Realizator: Mira Gomboș – Peste 100.000 de oameni au trecut până acum pe la racla cu moaștele Sfintei Parascheva, așezată pe baldachinul special amenajat în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași. Alți 20.000 de credincioși – unii dintre ei veniți și din străinătate – așteaptă să se închine. În această […]
16:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (12 octombrie) – Israelul așteaptă să-i primească pe cei 48 de ostatici rămași în Fâşia Gaza, care se așteaptă să fie eliberați luni dimineață. Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a afirmat că Israelul este „pregătit, este gata” pentru sosirea lor iminentă acasă. Președintele american, Donald Trump, este așteptat să se adreseze parlamentului israelian […]
15:40
Israelul este pregătit să primească imediat toţi ostaticii din Fâşia Gaza (biroul premierului Netanyahu) # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (12 octombrie) – Israelul este „pregătit și gata pentru primirea imediată a tuturor ostaticilor noștri”, a declarat duminică biroul premierului israelian, Benjamin Netanyahu. Ulterior, vicepreşedintele Statelor Unite, JD Vance, a anunţat că „ostaticii vor fi eliberaţi din Gaza în orice moment de acum încolo”. Premierul Netanyahu a vorbit cu coordonatorul pentru ostatici […]
Acum 24 ore
14:50
Nu, Comisia Europeană nu impune statelor membre să elimine limita de vârstă de la care copiii îşi pot alege genul # Rador
Strategia pentru egalitatea LGBTIQ+ adoptată săptămâna aceasta de Comisia Europeană a generat controverse din cauza unui paragraf referitor la limita de vârstă de la care o persoană îşi poate alege genul. Comisia a venit ulterior cu precizări: statelor membre nu li se poate impune eliminarea limitei de vârstă de la care o persoană îşi poate […]
14:50
Kremlinul avertizează Occidentul cu privire la o escaladare dramatică a războiului din Ucraina # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (12 octombrie) – Kremlinul a declarat duminică că Rusia este profund îngrijorată de posibilitatea ca SUA să furnizeze rachete Tomahawk Ucrainei, avertizând că războiul a ajuns într-un moment dramatic cu escaladare din toate părțile. Președintele american, Donald Trump, a declarat luni că, înainte de a fi de acord să furnizeze rachete Tomahawk, […]
14:40
Non, la Commission européenne n’exige pas des États membres qu”ils suppriment la limite d’âge à partir de laquelle les enfants peuvent choisir leur genre # Rador
La stratégie pour l’égalité LGBTIQ+ adoptée par la Commission européenne cette semaine a suscité une controverse concernant un paragraphe relatif à la limite d’âge à partir de laquelle une personne peut choisir son genre. La Commission a ensuite précisé : les États membres ne peuvent être contraints de supprimer la limite d’âge à partir de laquelle […]
12:20
Aproape jumătate dintre români sunt împotriva reintroducerii stagiului militar obligatoriu, potrivit unui sondaj Avangarde # Rador
Aproape jumătate dintre români sunt împotriva reintroducerii stagiului militar obligatoriu, potrivit unui sondaj Avangarde referitor la participația asupra capacităților armatei române. Astfel, doar 43% dintre cei intervievați consideră că reintroducerea stagiului militar obligatoriu ar fi o idee bună. Tot potrivit rezultatelor acestui sondaj, făcute publice astăzi, 49% dintre români consideră că armata română nu are […]
11:50
În acest sfârșit de săptămână, în munții Pădurea Craiului, salvamontiștii se antrenează pentru misiuni subterane. Participă tehniceni salvaspeo, angajați și voluntari, care se pregătesc în comun pentru diverse scenarii de salvare subterană, împreună cu colegii lor din alte 10 județe ale țării. Potrivit corespondentei RRA Andreea Bogdan, asemenea salvări sunt foarte complexe și necesită resurse […]
09:50
Lucrările la proiectul care va aduce gazul în sud-vestul țării sunt în plină desfășurare. Cu o lungime de aproape 180 de kilometri, gazoductul Prunişor-Jupa va avea o capacitate de transport de aproape 400 de milioane de metri cub de gaz metan pe an și a fost inclus într-un proiect declarat de importanță națională. Gazoductul va […]
09:40
România va găzdui un centru european de inteligență artificială, anunță ministrul Economiei, Radu Miruță. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, ministrul explică faptul că țara noastră are astfel de beneficiat în urma deciziei Uniunii Europene de a extinde rețeaua de astfel de unități. „Este un pas important pentru viitorul nostru digital”, spune Radu Miruță, care […]
09:40
Traficul rutier va fi restricționat în capitală, ca urmare a desfăşurării unor evenimente în weekend # Rador
traficul rutier va fi restricționat în capitală cu ocazia Maratonului Internațional București. Evenimentul se desfășoară pe mai multe străzi, precum Bulevarul Libertății, Piața Națiunile Unite, Bulevardele Unirii și I.C. Brătianu, Calea Victoriei, Splaiul Independenței și Bulevardul Decebal. Astăzi este și ultima duminică din evenimentul „Străzi deschise” din acest an. Pe lângă obișnuitele spectacole de teatru, […]
09:40
Timișoara va avea de mâine un drum de legătură direct cu Autostrada 1, se va numi DN 69A. Este un drum expres de aproximativ 10 km cu două benzi pe sens și trei noduri rutiere, a anunțat fostul ministru al Transporturilor Sorin Grindeanu, care a gestionat proiectul în perioada mandatului și i-a urmărit și ulterior […]
05:30
Peptidele, lanţuri scurte de aminoacizi care stimulează diverse procese în piele, combat pierderea fermităţii dermei. Unele peptide trimit semnale celulelor pentru a creşte producția de colagen şi elastină, în timp ce altele ajută la menţinerea hidratării, au proprietăţi antioxidante şi reduc inflamaţiile. Principiul lor de acţiune a fost descoperit de tehnologi şi dezvoltatori ai unor […]
Ieri
00:20
La aeroportul din Brașov a aterizat ieri un avion al Forțelor Aeriene Franceze, la bordul căruia se aflau aproape 200 de militari și aproximativ 4 tone de echipament, care vor participa la cel mai mare exercițiu NATO organizat anul acesta în România. Exercițiul Dacian Fall va avea loc în perioada 20 octombrie – 13 noiembrie […]
00:10
Fostul solist al formaţiei britanice „Lostprophets”, condamnat pentru pedofilie, a fost ucis în închisoare # Rador
Fostul solist al formaţiei britanice de rock „Lostprophets” a murit după ce a fost atacat în închisoarea din Wakefield, în nordul Angliei. Ian Watkins efectua o pedeapsă de 29 de ani de detenţie pentru pedofilie, după ce fusese condamnat în 2013. A murit după ce alt deţinut l-a atacat şi i-a tăiat gâtul. (BBC SERVICIUL […]
00:10
Luni, la Sharm el-Sheikh va avea loc un summit internaţional despre acordul privind încheierea războiului din Gaza # Rador
Egiptul va găzdui luni, în orașul turistic Sharm el-Sheikh de la Marea Roșie, un summit internațional menit a finaliza acordul care vizează încheierea războiului din Gaza, a declarat sâmbătă un purtător de cuvânt al președintelui egiptean. La summit vor participa peste 20 de lideri, inclusiv președintele american Donald Trump, a adăugat purtătorul de cuvânt într-un […]
11 octombrie 2025
23:30
Ajutor din partea Comisiei Europene pentru crescătorii de fructe și legume afectaţi de fenomenele meteo # Rador
România va primi 11 milioane și jumătate de euro din partea Comisiei Europene pentru a-i sprijini pe crescătorii de fructe și legume care au suferit recent pagube din cauza fenomenelor meteo nefavorabile, precum grindina, poleiul sau ploile abundente. Potrivit un comunicat al executivului comunitar, este vorba despre un pachet mai amplu, de care beneficiază șase […]
23:00
Actrița americană Diane Keaton, faimoasă pentru rolurile din filmele „Tatăl miresei” și „Clubul nevestelor părăsite”, a murit la vârsta de 79 de ani, a relatat sâmbătă revista „People”, citând un purtător de cuvânt al familiei. (REUTERS – 11 octombrie)/opopescu/dsirbu RADOR RADIO ROMÂNIA (11 octombrie)
22:30
Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță, prin directorul său, că la începutul săptămânii viitoare va fi inaugurat un nou drum național: Drumul Național 69A, care va face legătura între Timișoara și Autostrada A1. Acest drum, construit cu finanțare europeană, are o lungime de aproximativ 10 km, patru benzi, câte două pe sens și parapet […]
22:30
Trimisul preşedintelui Trump în Orientul Mijlociu le-a spus rudelor şi apropiaţilor ostaticilor israelieni, la Tel Aviv, că toţi ostaticii se vor întoarce acasă. Steve Witkoff a făcut această declaraţie înainte de eliberarea preconizată de luni a 48 de ostatici, vii şi morţi, de către Hamas, ca parte a acordului de pace pentru Gaza. Dl Witkoff […]
21:20
Laureata Premiului Nobel pentru Pace l-a sfătuit pe preşedintele Venezuelei să renunţe la putere # Rador
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, l-a sfătuit pe preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, să înceapă un proces negociat de renunţare la putere. Vorbind pentru BBC, dna Machado a spus că i-a telefonat preşedintelui Trump după anunţul privind decernarea Premiului Nobel, vineri şi i-a transmis aprecierea întregului popor venezuelean pentru sprijinul său. (BBC SERVICIUL […]
20:50
Autorităţile din Israel au anunţat că au început transferul deţinuţilor palestinieni care urmează să fie eliberaţi în schimbul ostaticilor israelieni în viaţă sau morţi, ca parte a acordului de încetare a focului în Fâşia Gaza. Deţinuţii palestinieni au fost transferaţi în centre din sudul ţării, iar schimbul va avea loc luni, potrivit oficialilor. Între timp, […]
20:50
Destinația turistică România este promovată la cel mai mare târg de turism din Polonia, care se desfășoară în aceste zile la Varșovia. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului este prezent la eveniment cu un stand de aproximativ 100 de metri pătrați. Vizitatorii standului țării noastre pot degusta vinuri și produse tradiționale și pot asista la […]
20:40
Circulația trenurilor între Gara de Nord și Aeroportul Otopeni va fi suspendată temporar săptămâna viitoare, în perioada 14-17 octombrie, în intervalul orar 9:00-14:00, pentru desfășurarea unor lucrări de mentenanță, informează CFR. Reluarea traficului se va face zilnic, la ora 14:00, după finalizarea lucrărilor planificate. Pe durata intervențiilor, STB va asigura transportul alternativ al pasagerilor prin […]
20:30
Durerile articulare şi de tendoane sunt frecvente atât la vârstnici, cât şi la persoane active. Cauzele pot fi inflamaţii, acumulare de toxine, uzura cartilajelor sau suprasolicitare fizică. Pe lângă tratamentul medicamentos, anumite plante ameliorează durerea, reduc inflamaţia şi sprijină refacerea ţesuturilor. Curcuma (Curcuma longa) are efect antiinflamator puternic, este utilă în artrită, dureri de genunchi […]
15:50
Trecerea cu bacul între localitățile Bechet, din județul Dolj, și Oreahovo, din Bulgaria, este din nou suspendată temporar. Potrivit Inspectoratului Teritorial de Poliție de Frontieră din Giurgiu, măsura a fost dispusă din cauza vântului puternic. Activitatea va fi reluată atunci când condițiile meteo vor permite desfășurarea traficului în siguranță – ne-a transmis corespondentul Florin Firu./cvanatoru […]
15:20
Palestinienii din Gaza se întorc în părțile de nord ale teritoriului devastat de război după ce armata israeliană a declarat vineri că o încetare a focului este acum în vigoare. Practic, întreaga populație din nordul Fâşiei Gaza a fost strămutată, de la atacul Hamas din 7 octombrie 2023 și de la războiul ulterior al Israelului […]
15:00
Procurorii constănțeni au dispus reținerea pentru 24 de ore a trei femei acuzate că ar fi agresat fizic și verbal un medic de la Spitalul municipal din Medgidia, provocându-i răni la nivelul feței. Femeile, o mamă de 41 de ani și fiicele acesteia, de 20, respectiv 21 de ani, sunt cercetate pentru săvârşirea infracțiunilor de […]
14:00
Producătorul auto german Mercedes-Benz va lansa o nouă linie de asamblare a motoarelor pentru mașini electrice în România # Rador
Producătorul auto german Mercedes-Benz lansează luni o nouă linie de asamblare a motoarelor pentru mașini electrice în România. Această linie va fi inaugurată la fabrica Star Assembly din Sebeș, județul Alba, un furnizor de tradiție pentru compania germană. Noua investiție va fi dedicată unităților de propulsie pentru modelul GLC integral electric. La deschiderea oficială va […]
12:50
Preşedinta Federaţiei Sindicale a Comunicaţiilor din Bulgaria, Sabina Lazarova, a explicat rolul important al Serviciului Naţional Poşta Bulgară în procesul de schimb valutar al monedei euro. „Potrivit Legii privind introducerea monedei euro în Bulgaria, Poşta Bulgară are un rol esenţial în acest proces. În plus, printr-o decizie a Consiliului de Miniştri, i s-a încredinţat şi […]
12:40
Marea Britanie și Ucraina lansează LYRA, un parteneriat pentru devoltarea tehnologiilor militare # Rador
Ministrul ucrainean al apărării, Denis Şmihal, a anunţat că, în cadrul Forumului Internațional al Industriilor de Apărare DFNC3, Marea Britanie și Ucraina au semnat o declarație de intenție pentru programul LYRA – un parteneriat destinat dezvoltării tehnologiilor pentru câmpul de luptă. Documentul consemnează voința părților de a dezvolta în comun și de a creşte tehnologii […]
12:10
Comisia Europeană va investiga informațiile potrivit cărora guvernul lui Viktor Orban ar fi trimis agenți ai serviciilor secrete la Bruxelles pentru a culege informații despre instituțiile UE # Rador
Realizator: Ciprian Sasu – Comisia Europeană va investiga dezvăluirile că Ungaria a trimis spioni la Bruxelles pentru a strânge informații despre activitatea instituțiilor europene și a recruta demnitari. Dezvăluirile au apărut ca urmare a unei anchete comune făcute de organizații media din Belgia, Germania și Ungaria. Corespondentul RRA la Bruxelles, Bogdan Isopescu, ne spune mai […]
11:30
Sâmbătă şi duminică este ultimul weekend din acest an în care se mai organizază evenimentul „Străzi deschise – București, Promenadă urbană”. Elementul central al manifestării va fi cea de-a noua ediție a Festivalului Internațional al Luminii Spotlight. Acesta va aduce 20 de instalații de lumină și proiecții spectaculoase pe Calea Victoriei, la Arcub, Hanul Gabroveni […]
11:30
Comitetul Local pentru Situații de Urgență Praid a hotărât prelungirea stării de alertă pentru încă 30 de zile în urma situației generate de inundarea salinei din localitate. Accesul în zona afectată rămâne interzis, iar autoritățile locale vor acorda asistență persoanelor și gospodăriilor situate în aval de perimetrul afectat. Starea de alertă a fost inițial instituită […]
10:50
Agenţia de evaluare financiară Fitch prognozează că deficitul bugetar al României se va reduce până la 8,5% din PIB # Rador
Agenţia de evaluare financiară Fitch prognozează că deficitul bugetar al României se va reduce anul acesta până la 8,5% din Produsul Intern Brut, de la nivelul record de 9,3% înregistrat anul trecut. Într-o analiză publicată vineri, agenția notează că, din cauza punctului ridicat de plecare, se așteaptă ca în următorii ani deficitul bugetar să scadă […]
10:50
Românii pot investi din nou în titlurile de stat Fidelis prin intermediul băncilor partenere # Rador
Realizator: Ciprian Sasu – Românii pot investi din nou în titlurile de stat Fidelis prin intermediul băncilor partenere până vineri 17 octombrie. La noua ediție pot participa persoanele fizice, rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani. Banii obținuți vor fi folosiți de statul român la finanțarea deficitului bugetar. Mai multe ne spune reporterul […]
10:40
Realizator: Cătălin Gomboş – Comisia Europeană a aprobat un ajutor de 11,5 milioane de euro pentru agricultorii români, ale căror recolte au avut de suferit din cauza înghețului din primăvara acestui an. Potrivit corespondentului RRA, Bogdan Isopescu, măsura executivului comunitar face parte dintr-un pachet care oferă ajutor pentru fermierii cu probleme similare din șase state […]
10:20
Jurnalistul bulgar de investigaţie Hristo Grozev, distins cu premiul Jurnalistul European al Anului, la festivalul PRIX EUROPA # Rador
Jurnalistul bulgar de investigaţie Hristo Grozev a primit premiul Jurnalistul European al Anului, la ceremonia oficială a festivalului PRIX EUROPA de la Berlin. Grozev a jucat un rol-cheie în căutarea fostului manager al Wirecard Jan Marsalek, la Moscova, precum şi în dezvăluirea mai multor activităţi ale serviciilor de informaţii ruseşti. „Această distincţie îmi confirmă, într-un […]
10:10
O avertizare de vânt cu forța unui uragan, cu viteze estimate ce pot depăși 178 km/h, a fost emisă pentru regiunile de nord-est ale Extremului Orient Rus. Vântul va fi puternic, cu rafale care pot atinge 35 m/s, a declarat pentru Interfax Roman Vilfand, director științific al Centrului Hidrometeorologic Rus. ‘Vântul foarte puternic va fi […]
10:10
Peste 60.000 de pelerini au trecut în ultimele zile pe la racla Sfintei Parascheva pentru a se închina și ruga. La Catedrala Mitropolitană din Iași, pelerinajul va continua până miercuri. Pentru persoanele care vin în această perioadă la Iași să se închine la Sfânta Parascheva, reprezentanții Arhiepiscopiei au pregătit 100.000 de exemplare cu ghidul pelerinului, […]
10:10
Faţadele a peste 40 de clădiri din Bulgaria vor fi iluminate în verde cu ocazia Zilei Europene a Donării şi Transplantului de Organe. Iniţiativa are loc în semn de solidaritate cu acţiunea Consiliului Europei privind marcarea acestei zile, precum şi pentru a atrage atenţia publică asupra acestei cauze importante. Iluminarea clădirilor în culoarea verde va […]
10:00
EVENIMENTE INTERNE – Ministere * Cluj-Napoca: Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Platforma de Teatru Politic şi Centrul Cultural Clujean organizează evenimentul „Rolul culturii în configurarea politicilor educaţionale”, la care este anunţată şi participarea ministrului Educaţiei, Daniel David. Desfăşurat în […]
09:50
Tadjikistanul nu și-a respectat obligațiile de a executa mandatul de arestare emis de CPI pe numele lui Putin (UE) # Rador
‘Președintele rus se află în Tadjikistan în pofida mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internațională. Tadjikistanul, în calitate de stat participant la Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale, nu și-a respectat obligațiile prevăzute în Statut de a executa mandatul de arestare’, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper. ‘UE […]
