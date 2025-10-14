Preşedintele SUA a semnat planul de pace pentru Fâşia Gaza alături de Egipt, Qatar şi Turcia

17:10

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (12 octombrie) – Realizator: Mira Gomboș – Peste 100.000 de oameni au trecut până acum pe la racla cu moaștele Sfintei Parascheva, așezată pe baldachinul special amenajat în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași. Alți 20.000 de credincioși – unii dintre ei veniți și din străinătate – așteaptă să se închine. În această […]