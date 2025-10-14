RFI: Oana Ţoiu, despre programul SAFE: Lista finală, atât a achizițiilor României cât și a altor țări, va fi făcută publică către Comisia Europeană și apoi către public la sfârșitul lunii noiembrie a acestui an
Rador, 14 octombrie 2025 02:30
RADIO FRANCE INTERNATIONALE, 13 octombrie 2025 – Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat luni, despre programul SAFE, că lista finală, atât a achizițiilor României cât și a altor țări, va fi făcută publică către Comisia Europeană și apoi către public la sfârșitul lunii noiembrie a acestui an. Ministrul de Externe a fost întrebat despre […]
• • •
Acum o oră
02:30
02:10
RADOR, 14 octombrie – Ieri (13 octombrie), președintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a aflat în atenția presei, date fiind importantele evenimente din Orientul Mijlociu – mai întâi, la Ierusalim, iar ulterior în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh, unde o serie de lideri ai lumii s-au adunat pentru a consfinți atât de dorita pace din Orientul Mijlociu. […]
Acum 2 ore
01:50
Preşedintele SUA a semnat planul de pace pentru Fâşia Gaza alături de Egipt, Qatar şi Turcia # Rador
Preşedintele Statelor Unite a semnat luni planul său de pace în Fâşia Gaza, în cadrul unui summit desfăşurat în staţiunea egipteană Sharm el-Sheikh. Donald Trump a ocupat poziţia centrală în semnarea acordului, alături de liderii din Egipt, Qatar şi Turcia. Peste alţi 20 de lideri din lumea întreagă au fost prezenţi la summit pentru a […]
Acum 4 ore
00:20
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
Acum 8 ore
21:00
20 de ostatici israelieni care se mai aflau în Gaza, captivi ai Hamas, au revenit acasă, printre ei și un tânăr cu origini românești # Rador
TVR 1 (13 octombrie) – Realizator: Alina Stancu – 20 de ostatici israelieni care se mai aflau în Gaza, captivi ai Hamas, au revenit acasă, printre ei și un tânăr cu origini românești. 738 de zile au fost ținuti de teroriști. În schimbul lor, autoritățile israeliene au transferat din centrele lor de detenție aproape 2.000 […]
20:30
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (13 octombrie) – Realizator: Amalia Bojescu – Congresul PSD va fi organizat pe 7 noiembrie, potrivit unei decizii luate în această seară în Consiliul Politic Național. S-a stabilit și mecanismul prin care social-democrații vor alege o nouă conducere, a precizat purtătorul de cuvânt al formațiunii, Alexandru Rafila. Alexandru Rafila: S-a stabilit că, […]
20:30
Soluţia cu două state este singura cale de consolidare a păcii între palestinieni şi israelieni (Egipt) # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (13 octombrie) – Preşedintele Egiptului, Abdel Fattah el-Sisi, a declarat luni că soluţia cu două state este singura cale pentru a realiza ambiţiile palestinienilor şi israelienilor şi de a trăi în pace. Anunţând că Egiptul va găzdui un summit pentru reconstrucţia Fâşiei Gaza, Abdel Fattah al-Sisi a mai spus că palestinienii au […]
19:40
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat luni că se va întâlni vineri cu preşedintele american, Donald Trump, la Washington, unde cei doi vor discuta despre apărarea aeriană a Ucrainei şi capabilităţi de atacuri cu rază lungă de acţiune. Adresându-se reporterilor, la Kiev, Zelenski a spus că împărtăşeşte cu Trump o „viziune” cu privire la numărul […]
Acum 12 ore
18:40
Donald Trump a ajuns în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh, pentru summitul privind viitorul Fâșiei Gaza # Rador
Președintele Donald Trump a ajuns în Egipt, în stațiunea Sharm el-Sheikh, unde va participa alături de alți lideri mondiali la ceremonia de semnare a primei faze a acordului de pace mediat de SUA dintre Israel și Hamas. Corespondentul BBC transmite că persistă întrebări foarte importante cu privire la viitorul grupării Hamas și la ceea ce […]
18:30
Premierul Benjamin Netanyahu nu va participa la summitul de luni din Egipt, transmite biroul său într-un comunicat # Rador
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu nu va participa la summitul de luni din Egipt privind încheierea războiului din Gaza, a anunțat biroul său, după ce autoritățile de la Cairo anunțaseră anterior participarea acestuia, o perspectivă care ar fi putut fi stânjenitoare pentru unii invitați confirmați. Într-un comunicat, biroul lui Netanyahu a precizat că acesta a fost […]
18:10
La Palatul Parlamentului s-au desfăşurat mai multe evenimente dedicate Zilei Europene de Luptă împotriva Traficului de Persoane # Rador
La Palatul Parlamentului s-au desfăşurat astăzi mai multe evenimente dedicate Zilei Europene de Luptă împotriva Traficului de Persoane, marcată la sfârşitul săptămânii. După cum transmite reporterul RRA Alexander Avram, a fost vernisată o expoziţie de fotografie şi a avut loc o masă rotundă, în cadrul căreia Asociaţia eLiberare a lansat o nouă ediție a Programului […]
18:10
Știri Radio Ujgorod – Angelica Dan
18:00
Ministerul de Finanţe anunţă că a reuşit să atragă la începutul lunii, de pe pieţele externe, aproximativ 4 miliarde de euro # Rador
Ministerul de Finanţe anunţă că a reuşit să atragă la începutul acestei luni, de pe pieţele externe, aproximativ 4 miliarde de euro, printr-una dintre cele mai de succes emisiuni de euroobligaţiuni pe pieţele internaţionale, ultima din acest an. Emisiunea are scadenţe la 7, 12 şi 20 de ani şi a beneficiat de o bază investiţională […]
18:00
AUR ocupă primul loc în opţiunile electoratului, fiind cotat cu 40% din intenţiile de vot, arată un sondaj Inscop realizat săptămâna trecută. Procentul este în uşoară scădere faţă de cifrele din septembrie, dar şi faţă de cele din iunie. Pe locul al doilea se situează PSD cu 17,6%, de asemenea, în uşoară scădere faţă de […]
17:40
Marea Britanie va găzdui un summit de trei zile privind reconstrucția Gazei (Jerusalem Post) # Rador
Regatul Unit urmează să organizeze un summit de trei zile pe tema redresării și reconstrucției Fâșiei Gaza, a anunțat duminică Downing Street. Summitul britanic de la Wilton Park va reuni reprezentanți ai companiilor, societății civile și guvernelor pentru a discuta despre Gaza postbelică, în care Regatul Unit va juca un rol principal. Printre părțile internaționale […]
17:00
India – Ministrul afgan de Externe a susținut o nouă conferință de presă în capitala Delhi, inclusiv cu prezența femeilor jurnaliste # Rador
Ministrul taliban de Externe al Afganistanului a susținut a doua conferință de presă în capitala indiană Delhi cu jurnaliste aflate în primul rând, în urma unui scandal izbucnit după ce femeile au fost excluse de la un eveniment similar desfășurat vineri. Ministrul afgan, Amir Khan Muttaqi, a declarat că incidentul privind excluderea femeilor a fost […]
16:20
ANAF a sesizat Parchetul în cazul unei reţele transfrontaliere de evaziune şi spălare de bani în care erau implicate 17 firme # Rador
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală anunţă că a sesizat Parchetul în cazul unei reţele transfrontaliere de evaziune şi spălare de bani, în care erau implicate 17 firme. Potrivit unui comunicat al Fiscului, investigaţia a început în august anul trecut, după ce inspectorii Antifraudă au constatat tranzacţii comerciale fictive în domeniul panourilor fotovoltaice, realizate prin intermediul […]
15:40
Aproape două mii de palestinieni au fost eliberați de Israel în schimbul celor 20 de ostatici în viață eliberați de Hamas # Rador
Mulțimi de oameni au întâmpinat cu bucurie mai multe autobuze care transportau prizonieri palestinieni eliberați de Israel în schimbul celor 20 de ostatici în viață eliberați de Hamas. Aproximativ 1.700 de deținuți din Gaza și aproximativ 250 de prizonieri palestinieni au fost eliberați astăzi, ca parte a acordului de încetare a focului. Corespondentul BBC transmite […]
15:20
Introducere Pe 13 octombrie 1923, Ankara a devenit capitala oficială a Republicii Turcia, marcând un moment de cotitură în istoria modernă a statului turc. Mutarea centrului politic de la Istanbul, fostul Constantinopol, spre interiorul Anatoliei nu a fost doar o decizie administrativă, ci una profund simbolică, care a redefinit identitatea unei națiuni renăscute din ruinele […]
15:20
Marea Britanie este pregătită să ajute la monitorizarea armistițiului din Gaza și să dezafecteze armamentul Hamas (Keir Starmer) # Rador
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat luni că țara sa este pregătită să ajute la monitorizarea armistițiului din Gaza și să dezafecteze armamentul și capacitățile Hamas din enclavă. „Noi, Regatul Unit, suntem pregătiți să ne jucăm pe deplin rolul”, a declarat Starmer din stațiunea litorală egipteană Sharm el-Sheikh. „În special, suntem pregătiți în ceea ce […]
15:10
Un „lung coșmar” s-a încheiat în sfârșit atât pentru israelieni, cât și pentru palestinieni, a declarat Donald Trump în Knesset # Rador
Președintele american Donald Trump a declarat luni că un „lung coșmar” s-a încheiat în sfârșit atât pentru israelieni, cât și pentru palestinieni, după ce prima fază a unui acord privind ostaticii şi de încetare a focului în Gaza a fost convenită între Israel și Hamas. „Forțele haosului care au afectat regiunea sunt complet învinse”, a […]
15:10
Introducere Săptămâna Nobelurilor aduce în fiecare an un val de entuziasm și recunoaștere pentru cei care schimbă lumea prin știință, literatură, pace sau economie. În 2025, Premiul Nobel pentru Economie a fost decernat unor gânditori care au redefinit felul în care înțelegem creșterea economică și rolul inovării. Este vorba despre Joel Mokyr, Philippe Aghion și […]
14:40
Drumul de legătură dintre Timișoara și Autostrada A1, construit în zona Sânandrei, va fi deschis circulației rutiere # Rador
Drumul de legătură dintre Timișoara și Autostrada A1, construit în zona Sânandrei, va fi deschis circulației rutiere în această după-amiază, la ora 17:00, a anunțat Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara. Noul drum național DN69A, în lungime de aproximativ 10 km, are patru benzi, câte două pe sens, și parapet median de beton. Secțiunea […]
14:40
Circulația trenurilor va fi suspendată temporar pe ruta București Nord – Aeroportul „Henri Coandă” # Rador
Circulația trenurilor va fi suspendată temporar pe ruta București Nord – Aeroportul „Henri Coandă”, începând de mâine și până vineri, zilnic, între orele 9:00 și 14:00, pentru derularea unor lucrări de mentenanță. Cursele feroviare se reiau în fiecare zi la ora 14:00, iar pe durata intervențiilor, Societatea de Transport București reintroduce temporar linia expres 780, […]
14:40
Potrivit ONU, peste 300 de mii de oameni au fugit din Sudanul de Sud, anul acesta, din cauza conflictelor # Rador
Potrivit ONU, aproximativ 300 de mii de oameni au părăsit Sudanul de Sud doar în cursul acestui an din cauza conflictului care sporește în intensitate. Comisia ONU pentru Drepturile Omului a anunțat că mai multe comunități de persoane strămutate au fugit în țări străine care găzduiesc acum peste două milioane de refugiați. Potrivit celui mai […]
14:20
Zeci de lideri ai celei mai mari reţele subterane de biserici creştine din China au fost arestaţi în ultimele zile # Rador
Autorităţile din China au reţinut zeci de lideri ai celei mai mari reţele subterane de biserici creştine, într-o serie de percheziţii derulate pe durata nopţii în mai multe oraşe, la sfârşitul săptămânii. Printre persoanele arestate se numără fondatorul Bisericii Zion. Potrivit fiicei sale, Jin Mingri a fost arestat la primele ore ale zilei de sâmbătă, […]
Acum 24 ore
12:20
Senatul va dezbate și vota luni moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului economiei, Radu Miruță # Rador
Senatul va dezbate și vota astăzi moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului economiei, Radu Miruță. Acesta este criticat pentru lipsa de viziune și de performanță în gestionarea domenilor cheie din subordinea Ministerului, de politizare excesivă și incapacitate de a apăra interesele economice și strategice ale României. În plus, inițiatorii moțiunii atrag atenția că resursele […]
12:20
Vineri, 17 octombrie 2025, Alexandru Tomescu, violonistul român al cărui nume nu mai are nevoie de nici o prezentare, solist al Orchestrelor și Corurilor Radio România de 23 de ani, va interpreta alături de Orchestra Națională Radio unul dintre cele 3 concerte pentru vioară considerate „pietre de temelie” ale repertoriului romantic: Concertul nr. 1 pentru […]
12:10
De o săptămână, exportul de gaze al României către Republica Moldova a crescut ușor, dar constant, ajungând ieri la 3,3 milioane metri cubi nivelul maxim, de la precedentul sezon rece. Această cantitate înseamnă practic consumul total zilnic al cetățenilor Republicii Moldova (medie anuală 1 miliard de metri cubi, la 365 de zile) și 70% din […]
12:10
Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat luni că va continua să își exercite mandatul pentru a asigura stabilitatea ţării, ignorând apelurile repetate ale opoziției de a demisiona, în contextul celei mai grave crize politice din Franța din ultimele decenii. „Să nu uităm niciodată că mandatul oferit de poporul francez este de a servi, de a […]
12:00
Telefonul Vârstnicului, linia gratuită a Fundației Regale Margareta a României, oferă vârstnicilor informare, sprijin emoțional și recomandări pentru o viață activă 13 octombrie 2025 Telefonul Vârstnicului, prima linie telefonică gratuită din România dedicată persoanelor vârstnice, împlinește 10 ani de activitate. Lansat pe 1 octombrie 2015 de Fundația Regală Margareta a României, serviciul social licențiat a […]
12:00
Un tânăr de 25 de ani din Tulcea a primit o sancțiune record din partea polițiștilor, după ce a comis mai multe infracțiuni la volan. Bărbatul a depășit viteza legală în apropierea satului Cataloi, unde a fost prins conducând cu 167 de km pe oră. Mai mult, tânărul a efectuat și o depășire neregulamentară, iar […]
10:50
Preşedintele american, Donald Trump, a ajuns luni în Israel, pentru a se adresa Parlamentului, înainte de vizita sa programată în staţiunea egipteană Sharm el-Sheikh, pentru un summit al liderilor mondiali pe marginea încheierii războiului din Fâşia Gaza. La sosirea pe aeroportul Ben Gurion din Israel, Trump a fost întâmpinat de premierul Benjamin Netanyahu şi de […]
10:30
Rata anuală a inflației în septembrie, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, a ajuns la 9,88%, de la 9,85% în august, potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Este a șasea lună de creștere consecutivă a acestui indicator. În topul scumpirilor din ultimele 12 luni, pe primul loc se situează energia electrică […]
08:40
Mercedes-Benz inaugurează luni, la Sebeș, noua linie de asamblare de motoare electrice pentru modelul german GLC full-electric # Rador
Compania germană Mercedes-Benz inaugurează astăzi, la Sebeș, noua linie de asamblare de motoare electrice pentru modelul german GLC full-electric. Producătorul auto deține integral în România filiala Star Assembly de la Sebeș, care se situează pe locul 3 în rândul exportatorilor din țara noastră, cu o cifră de afaceri de 2 miliarde de euro în anul […]
08:40
EVENIMENTE INTERNE -Parlament * ‘Prevenirea traficului de persoane – angajament naţional pentru comunităţi în siguranţă’, eveniment organizat de Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru combaterea traficului de persoane, în parteneriat cu Asociaţia eLiberare şi Fundaţia Human Thread – la Palatul Parlamentului conferinţă de presă şi vernisajul expoziţiei de fotografie dedicate victimelor traficului […]
08:30
Început de săptămână rece în toată țara, cu temperaturi mai mici decât în mod obișnuit în această perioadă. Răcirea începe de astăzi, se va accentua mâine, urmând ca abia joi valorile termice să fie în ușoară creștere. Dar chiar și atunci ele vor rămâne sub normalul perioadei. Astăzi, maximele termice vor fi în general cuprinse […]
08:20
Preşedintele american merge în Israel, în aşteptarea eliberării ostaticilor rămaşi în Fâşia Gaza # Rador
Prieteni şi rude ale ostaticilor israelieni au ţinut un priveghi nocturn în centrul oraşului Tel Aviv, în aşteptarea veştilor despre revenirea lor acasă. Conform acordului de încetare a focului în Fâşia Gaza, Hamas a acceptat să elibereze ostaticii israelieni până luni la prânz. Toţi cei 20 de ostatici israelieni care sunt încă în viaţă urmează […]
08:10
Coaliția de guvernare trebuie să definitiveze măsurile fiscale din pachetul 3 de reducere a deficitului bugetar # Rador
Coaliția de guvernare trebuie să definitiveze săptămâna aceasta măsurile fiscale din pachetul 3 de reducere a deficitului bugetar, pentru care guvernul ar urma să își angajeze din nou răspunderea în Parlament. Există în continuare divergențe legate de reforma din administrația locală: premierul dorește concedierea efectivă a circa 13.000 de angajați la nivel național, iar PSD […]
08:10
Franța are de aseară un nou guvern, al patrulea de la începutul acestui an, ne-a informat corespondenta noastră Daniela Coman. Președintele Emmanuel Macron i-a cerut premierului Sébastien Lecornu să grăbească procedura privind componența noului cabinet, în contextul în care el merge astăzi în Egipt, unde va fi parafat planul de pace pentru Gaza. Prima misiune […]
05:50
Atenția presei internaționale este îndreptată luni spre Orientul Mijliciu, unde există „o mare așteptare legată de ceremonia de semnare a acordului de pace în Gaza, care va avea loc la Sharm el-Sheikh, în Egipt, și care ar putea marca sfârșitul a doi ani de război sângeros între Israel și Hamas”, după cum notează Euronews. „20 […]
Ieri
02:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 octombrie) – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) își sărbătorește cea de-a 35-a aniversare. Congresul jubiliar a adoptat direcția politică pentru următorii doi ani, iar prim-ministrul Viktor Orbán a ținut un discurs, subliniind rolul maghiarilor în Transilvania, puterea unității naționale și importanța credinței într-un viitor comun. UDMR a organizat vineri un […]
12 octombrie 2025
23:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că o contraofensivă ucraineană a înregistrat progrese atât în sudul regiunii Zaporijjia, cât și într-o zonă din regiunea Donețk, punctul central al conflictului, unde Kievul a raportat succese. Kievul a declarat de mai multe săptămâni că forțele sale au avansat în jurul orașului Dobropillia – în apropiere de centrul […]
19:10
Cel mai bătrân preşedinte din lume candidează pentru un nou mandat în alegerile prezidenţiale din Camerun # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (12 octombrie) – În Camerun au loc duminică alegeri prezidențiale în care se așteaptă ca actualul preşedinte, Paul Biya, cel mai vârstnic conducător din lume, în vârstă de 92 de ani, să își prelungească influența de 43 de ani asupra puterii, în ciuda unei opoziții energice care militează pentru schimbare. Printre adversarii […]
19:00
O unitate de elită din Madagascar, care s-a alăturat protestatarilor, a anunţat că armata ţării se află acum sub comanda sa # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (12 octombrie) – O unitate de elită din Madagascar, CAPSAT, care s-a alăturat protestatarilor şi a cerut demisia preşedintelui ţării, Andry Rajoelina, a anunţat că toate forţele armate ale ţării se află acum sub comanda sa. Informaţia nu a fost confirmată, însă. Preşedintele Rajoelina a declarat că este în desfăşurare o tentativă […]
18:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (12 octombrie) – Impactul digitalizării asupra mass-media tradiționale a fost dezbătut, în perioada 10–11 octombrie, la Universitatea din Oradea, în cadrul conferinței internaționale „Jurnalismul tradițional și noile media: delimitări, practici și controverse”. Evenimentul a reunit peste 60 de specialiști în comunicare, jurnaliști și universitari din România, Franța, Irlanda de Nord, Republica Moldova […]
18:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (12 octombrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mira Gomboș – Parlamentul are o agendă încărcată săptămâna viitoare. Printre iniţiativele legislative care aşteaptă să fie adoptate se numără proiectul privind scutirea mamelor de la plata contribuţiei de asigurări de sănătate sau cel care modifică sistemul de plată a pensiilor private. Reporter: Cătălin Purcaru […]
17:10
Premierul Ilie Bolojan a avut un mesaj cu ocazia marcării a două momente istorice importante la Oradea # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (12 octombrie) – Realizator: Mira Gomboș – Oradea a marcat duminică două momente istorice importante – 107 ani de la semnarea Declarației de autodeterminare a națiunii române din Transilvania, care a deschis drumul spre Marea Unire din decembrie 1918, precum și 81 de ani de la eliberarea orașului de sub dominația hortistă, […]
17:10
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (12 octombrie) – Realizator: Mira Gomboș – Peste 100.000 de oameni au trecut până acum pe la racla cu moaștele Sfintei Parascheva, așezată pe baldachinul special amenajat în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași. Alți 20.000 de credincioși – unii dintre ei veniți și din străinătate – așteaptă să se închine. În această […]
16:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (12 octombrie) – Israelul așteaptă să-i primească pe cei 48 de ostatici rămași în Fâşia Gaza, care se așteaptă să fie eliberați luni dimineață. Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a afirmat că Israelul este „pregătit, este gata” pentru sosirea lor iminentă acasă. Președintele american, Donald Trump, este așteptat să se adreseze parlamentului israelian […]
