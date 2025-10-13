ASF: Activele fondurilor de pensii private au atins 177,1 miliarde lei, la finalul lunii iunie 2025

Financial Intelligence, 13 octombrie 2025 12:50

Fondurile de pensii private din România au înregistrat, la 30 iunie 2025, active totale de 177,1 miliarde lei,

Acum 30 minute
12:50
ASF: Activele fondurilor de pensii private au atins 177,1 miliarde lei, la finalul lunii iunie 2025 Financial Intelligence
Fondurile de pensii private din România au înregistrat, la 30 iunie 2025, active totale de 177,1 miliarde lei,
Acum o oră
12:30
R. Moldova: Premierul în exercițiu, Dorin Recean, nu va conduce și viitorul guvern Financial Intelligence
Premierul în exercițiu al Republicii Moldova, Dorin Recean, nu va conduce și viitorul guvern, conform unui anunț făcut
Acum 2 ore
12:10
Hidroserv va retehnologiza Centrala Hidroelectrică Stejaru, într-un proiect de peste 98 milioane de euro, finanţat de Hidroelectrica Financial Intelligence
Hidroelectrica a semnat contractul de lucrări pentru retehnologizarea Centralei Hidroelectrice Stejaru, o investiţie în valoare de aproape 98,5
12:00
Corlăţean: Închei practic un ciclu de 24 de ani în politică, întotdeauna în PSD, la bine şi la greu Financial Intelligence
Senatorul PSD Titus Corlăţean a anunţat, luni, că încheie un ciclu de 24 de ani în politică, "întotdeauna
12:00
Organismul de supraveghere a riscurilor din G20 avertizează asupra unui potențial de prăbușire a piețelor financiare Financial Intelligence
Cea mai recentă creștere a prețurilor acțiunilor globale și a altor active a lăsat piețele susceptibile la o
11:50
Sondaj INSCOP: AUR – 40%, PSD – 17,6%, PNL – 14,8%, USR – 11,5% Financial Intelligence
AUR este creditate cu 40% din intenţiile de vot pentru alegerile parlamentare, urmat de PSD cu 17,6% şi
11:40
Războiul comercial declanşat de Trump întunecă reuniunile anuale ale Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale Financial Intelligence
Şefii din domeniul finanţelor, care se reunesc săptămâna aceasta la Washington, erau pregătiţi să discute surprinzătoarea rezilienţă a
11:40
Sfârșitul a 738 de zile de coșmar: toți cei 20 de ostatici în viață nu mai sunt în captivitatea Hamas – Ynet News Financial Intelligence
După 738 de zile de coșmar, toți cei 20 de ostatici în viață nu mai sunt în captivitatea
11:30
România care inspiră – Gala Excelenței în Business a premiat liderii care construiesc viitorul Financial Intelligence
Palatul Cercului Militar Național a fost  gazda Galei Excelenței în Business, un eveniment de prestigiu organizat de Patronatul
11:30
Vlad Gheorghe anunță că va depune plângere penală, după tăierea stejarilor din Parcul Herăstrău Financial Intelligence
Liderul partidului DREPT, Vlad Gheorghe, anunță că a decis să depună plângere penală, după ce au fost tăiați
Acum 4 ore
11:10
Alertă fiscală: ANAF intensifică controalele asupra veniturilor din investiții. Investitorii la bursă, vizați direct Financial Intelligence
În contextul deficitului bugetar cu care se confruntă România, ANAF a intensificat în ultimele luni controalele fiscale asupra
10:30
Guvernul olandez preia controlul asupra producătorului de cipuri Nexperia, deținut de chinezi Financial Intelligence
Guvernul olandez a preluat controlul asupra Nexperia, un producător de semiconductori deținut de chinezi, cu sediul în Olanda,
10:20
Piața IPO globală crește accentuat pe fondul optimismului tot mai mare al investitorilor în trimestrul trei 2025 (EY) Financial Intelligence
Cel mai recent raport EY Global IPO Trends a relevat că în trimestrul trei din 2025 piețele de
10:20
Trump a ajuns în Israel; Trump l-a întâmpinat călduros pe premierul israelian Benjamin Netanyahu cu o îmbrățișare și un zâmbet – video Financial Intelligence
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu l-a întâmpinat pe președintele american Donald Trump la Aeroportul Internațional Ben Gurion, în contextul
09:30
Ucraina nu va viza civilii ruşi dacă SUA oferă Kievului rachete Tomahawk, dă asigurări preşedintele Zelenski Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că, dacă SUA vor furniza Kievului rachete Tomahawk, ele vor fi folosite
09:20
One United Properties înființează un Consiliu Consultativ Global pentru consolidarea poziționării strategice Financial Intelligence
One United Properties (BVB: ONE) anunță constituirea unui Consiliu Consultativ Global. Consiliul, alcătuit din patru membri, va sprijini
Acum 6 ore
09:10
Banca Naţională a Bulgariei achiziţionează două tone de aur înaintea adoptării euro Financial Intelligence
Banca Naţională a Bulgariei (BNB) a achiziţionat 66.000 uncii troy de aur, echivalentul a 2.053,2 kilograme, în contextul
09:10
Inflația anuală se menține la 9,9% și în luna septembrie 2025 Financial Intelligence
Rata anuală a inflaţiei în septembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, a fost 9,88%, cele
09:00
Trump urmărește transmisiunea în direct a eliberării ostaticilor din Air Force One, în drum spre Israel Financial Intelligence
Președintele SUA, Donald Trump, urmărește transmisiunea în direct a eliberării ostaticilor israelieni din Gaza, în timp ce se
08:30
Primii șapte ostatici eliberați astăzi se află în custodia Crucii Roșii, în timp ce mulțimea sărbătorește întoarcerea (Times of Israel) Financial Intelligence
Primii șapte ostatici eliberați astăzi se află, potrivit informațiilor, în custodia Crucii Roșii, în timp ce mulțimile sărbătoresc
08:20
Exporturile Chinei din septembrie au depășit așteptările, importurile crescând în cel mai rapid ritm din aprilie 2024 Financial Intelligence
Exporturile au crescut cu 8,3% în septembrie în dolari americani față de anul precedent, depășind estimările economiștilor chestionați
08:10
Trump va primi Medalia de Onoare Prezidențială a Israelului Financial Intelligence
Președintele israelian Isaac Herzog îl va informa pe Trump despre decizia sa de a-i acorda liderului american cea
07:20
Senat: Moţiunea simplă împotriva ministrului Economiei – dezbătută luni în plen Financial Intelligence
Plenul Senatului va dezbate şi vota, luni, moţiunea simplă în care ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu
Acum 8 ore
07:10
Trump intenţionează să îl ameninţe pe Putin că va livra Kievului rachete Tomahawk Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică că l-ar putea ameninţa pe omologul său rus, Vladimir Putin, că
07:10
Iranul nu va participa la summitul privind Gaza din Egipt Financial Intelligence
Iranul, susţinător de lungă durată al Hamasului palestinian, nu va participa la summitul păcii în Gaza, desfăşurat luni
06:40
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, în tribună pe Arena Naţională cu omologul din Austria, Beate Meinl-Reisinger; Astăzi, întâlnire cu investitorii și reprezentanții companiilor austriece şi o vizită la rafinăria OMV Petrom din Petrobrazi Financial Intelligence
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a participat, duminică seară, alături de omologul din Austria, Beate Meinl-Reisinger, la meciul
06:40
Fotbal: Ralf Rangnick (Austria) – În momentul golului noi am picat de fraieri Financial Intelligence
Selecționerul echipei naționale de fotbal a Austriei, Ralf Rangnick, a declarat, duminică seara, după meciul pierdut cu România
06:40
Grindeanu spune că erodarea de la guvernare şi unele greşeli politice au dus PSD la un scor de sub 20% în sondaje Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, consideră că două dintre greşelile făcute de social-democraţi, care sunt motiv de scădere în
06:40
Franţa: Nou guvern condus de premierul Sébastien Lecornu (Elysée) Financial Intelligence
Preşedinţia Franţei a anunţat duminică noua componenţă a cabinetului premierului Sébastien Lecornu, numindu-l din nou în funcţia de
06:20
Fotbal: România a învins dramatic Austria cu 1-0, în preliminariile CM 2026 Financial Intelligence
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe
Acum 24 ore
20:00
Hamas afirmă că mută prizonierii israelieni în viață în trei locuri de predare; JD Vance spune că prizonierii din Gaza ar putea fi eliberați „în orice moment” Financial Intelligence
O sursă din cadrul Hamas a declarat pentru Al Jazeera că gruparea palestiniană a mutat prizonierii în locuri
19:50
China „nu se teme de războiul comercial” și acuză SUA de „standard dublu” în ceea ce privește represaliile privind pământurile rare Financial Intelligence
China a acuzat SUA de „standarde duble" și și-a apărat noile controale asupra exporturilor de metale rare ca
19:40
Ciucu: Înțeleg că mâine nu e întâlnire în Coaliție; probabil alegerile pentru București vor fi amânate pentru primăvară Financial Intelligence
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat că luni nu va fi o întâlnire a Coaliției, așa cum s-a
19:40
Kremlinul ameninţă voalat Moldova: „Repetă greşelile altora făcând din Rusia adversarul său. Această greşeală a fost făcută deja de un stat” Financial Intelligence
Actualele autorităţi din Republica Moldova fac o greşeală gravă atunci când fac din Rusia un adversar, de dragul
19:40
Kremlinul avertizează Occidentul cu privire la momentul „dramatic” de escaladare a conflictului din Ucraina Financial Intelligence
Moscova își exprimă „îngrijorarea extremă" cu privire la posibila livrare de rachete Tomahawk de către SUA Trump a
Ieri
13:10
Contractele futures pe gazul natural din Europa atrag un interes deschis record (Oil Price) Financial Intelligence
Interesul deschis total pentru contractele futures de referință pe gaz din Europa a atins un nivel record în
13:00
Pakistanul închide graniţa cu Afganistanul în urma unor schimburi de focuri între cele două ţări Financial Intelligence
Pakistanul a închis duminică punctele de trecere a frontierei cu Afganistanul, au declarat oficiali pakistanezi, în urma schimburilor
13:00
Odată ce ostaticii vor fi eliberaţi, Israelul intenţionează să distrugă tunelurile Hamas din Gaza Financial Intelligence
Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a anunţat că armata israeliană va distruge toate tunelurile Hamas din teritoriul
12:50
Serviciile de informații americane ajută #Ucraina să vizeze infrastructura energetică rusă (presă) Financial Intelligence
SUA ajută de luni de zile Ucraina să organizeze atacuri la distanță asupra instalațiilor energetice ruse, într-un efort
12:50
ONJN desfășoară, la nivel național, acțiuni de control alături de Poliția Română; toleranță zero față de piața neagră Financial Intelligence
ONJN desfășoară, la nivel național, acțiuni de control alături de Poliția Română. Vlad-Cristian Soare – Președintele ONJN, a
09:50
Trei oficiali qatarezi au murit într-un accident de mașină în Sharm el-Sheikh, Egipt, locul unde se desfășoară negocierile privind încetarea focului în Gaza Financial Intelligence
Ambasada Qatarului la Cairo a declarat că alte două persoane au fost rănite în „tragicul accident rutier" din
09:50
El-Sisi și Trump vor prezida luni summitul de la Gaza, în Egipt (Al Jazeera) Financial Intelligence
Liderii a peste 20 de țări vor participa la reuniunea de la Sharm el-Sheikh, în Egipt, a anunțat
09:40
Hamas declară că Tony Blair nu este binevenit în Gaza după încetarea focului Financial Intelligence
Hamas a avertizat că Tony Blair nu va fi binevenit în niciun rol în guvernarea Gazei după începerea
09:20
ONRC: Numărul firmelor dizolvate, în creştere cu 33,85% în primele opt luni din 2025; Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul – domeniul de activitate cu cele mai multe dizolvări de firme Financial Intelligence
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 33,85%, în primele opt luni din 2025, până la 36.171, faţă de
09:10
Maersk anulează un contract de 475 milioane de dolari pentru o navă de instalare a turbinelor eoliene în SUA Financial Intelligence
Grupul danez Maersk a anulat un contract în valoare de 475 de milioane de dolari pentru construirea unei
09:00
A murit actrița Diane Keaton la vârsta de 79 de ani (media americane) Financial Intelligence
Actrița americană Diane Keaton, celebră pentru rolurile din 'Father of the Bride' și 'First Wives Club', a murit
08:10
Elita macroeconomică mondială se întrunește săptămâna viitoare la Washington/ Incertitudinea definește economia globală în 2025 (Andrei Rădulescu) Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Elita macroeconomică mondială se întrunește săptămâna viitoare la Washington, în cadrul reuniunilor anuale din 2025
07:30
SUA: Suspendarea desfăşurării Gărzii Naţionale la Chicago confirmată Financial Intelligence
Sute de soldaţi ai Gărzii Naţionale trimişi la Chicago pentru a sprijini poliţia imigraţiei nu pot fi desfăşuraţi
07:20
Egiptul confirmă un summit de pace pentru Gaza, luni, la Sharm el-Sheikh, prezidat de Trump şi Sisi Financial Intelligence
Preşedintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, şi omologul său american, Donald Trump, vor prezida luni la Sharm el-Sheikh un
07:20
Gaza: Un înalt responsabil al Hamas spune că eliberarea ostaticilor va începe luni dimineaţă Financial Intelligence
Un oficial de rang înalt al Hamas a declarat sâmbătă pentru AFP că eliberarea celor 48 de ostatici,
