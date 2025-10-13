ASF: Activele fondurilor de pensii private au atins 177,1 miliarde lei, la finalul lunii iunie 2025
Financial Intelligence, 13 octombrie 2025 12:50
Fondurile de pensii private din România au înregistrat, la 30 iunie 2025, active totale de 177,1 miliarde lei, […] The post <b>ASF:</b> Activele fondurilor de pensii private au atins 177,1 miliarde lei, la finalul lunii iunie 2025 appeared first on Financial Intelligence.
12:50
12:30
R. Moldova: Premierul în exercițiu, Dorin Recean, nu va conduce și viitorul guvern # Financial Intelligence
Premierul în exercițiu al Republicii Moldova, Dorin Recean, nu va conduce și viitorul guvern, conform unui anunț făcut […] The post R. Moldova: Premierul în exercițiu, Dorin Recean, nu va conduce și viitorul guvern appeared first on Financial Intelligence.
12:10
Hidroserv va retehnologiza Centrala Hidroelectrică Stejaru, într-un proiect de peste 98 milioane de euro, finanţat de Hidroelectrica # Financial Intelligence
Hidroelectrica a semnat contractul de lucrări pentru retehnologizarea Centralei Hidroelectrice Stejaru, o investiţie în valoare de aproape 98,5 […] The post Hidroserv va retehnologiza Centrala Hidroelectrică Stejaru, într-un proiect de peste 98 milioane de euro, finanţat de Hidroelectrica appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Corlăţean: Închei practic un ciclu de 24 de ani în politică, întotdeauna în PSD, la bine şi la greu # Financial Intelligence
Senatorul PSD Titus Corlăţean a anunţat, luni, că încheie un ciclu de 24 de ani în politică, “întotdeauna […] The post Corlăţean: Închei practic un ciclu de 24 de ani în politică, întotdeauna în PSD, la bine şi la greu appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Organismul de supraveghere a riscurilor din G20 avertizează asupra unui potențial de prăbușire a piețelor financiare # Financial Intelligence
Cea mai recentă creștere a prețurilor acțiunilor globale și a altor active a lăsat piețele susceptibile la o […] The post Organismul de supraveghere a riscurilor din G20 avertizează asupra unui potențial de prăbușire a piețelor financiare appeared first on Financial Intelligence.
11:50
AUR este creditate cu 40% din intenţiile de vot pentru alegerile parlamentare, urmat de PSD cu 17,6% şi […] The post Sondaj INSCOP: AUR – 40%, PSD – 17,6%, PNL – 14,8%, USR – 11,5% appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Războiul comercial declanşat de Trump întunecă reuniunile anuale ale Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale # Financial Intelligence
Şefii din domeniul finanţelor, care se reunesc săptămâna aceasta la Washington, erau pregătiţi să discute surprinzătoarea rezilienţă a […] The post Războiul comercial declanşat de Trump întunecă reuniunile anuale ale Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Sfârșitul a 738 de zile de coșmar: toți cei 20 de ostatici în viață nu mai sunt în captivitatea Hamas – Ynet News # Financial Intelligence
După 738 de zile de coșmar, toți cei 20 de ostatici în viață nu mai sunt în captivitatea […] The post Sfârșitul a 738 de zile de coșmar: toți cei 20 de ostatici în viață nu mai sunt în captivitatea Hamas – Ynet News appeared first on Financial Intelligence.
11:30
România care inspiră – Gala Excelenței în Business a premiat liderii care construiesc viitorul # Financial Intelligence
Palatul Cercului Militar Național a fost gazda Galei Excelenței în Business, un eveniment de prestigiu organizat de Patronatul […] The post România care inspiră – Gala Excelenței în Business a premiat liderii care construiesc viitorul appeared first on Financial Intelligence.
11:30
Vlad Gheorghe anunță că va depune plângere penală, după tăierea stejarilor din Parcul Herăstrău # Financial Intelligence
Liderul partidului DREPT, Vlad Gheorghe, anunță că a decis să depună plângere penală, după ce au fost tăiați […] The post Vlad Gheorghe anunță că va depune plângere penală, după tăierea stejarilor din Parcul Herăstrău appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Alertă fiscală: ANAF intensifică controalele asupra veniturilor din investiții. Investitorii la bursă, vizați direct # Financial Intelligence
În contextul deficitului bugetar cu care se confruntă România, ANAF a intensificat în ultimele luni controalele fiscale asupra […] The post Alertă fiscală: ANAF intensifică controalele asupra veniturilor din investiții. Investitorii la bursă, vizați direct appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Guvernul olandez preia controlul asupra producătorului de cipuri Nexperia, deținut de chinezi # Financial Intelligence
Guvernul olandez a preluat controlul asupra Nexperia, un producător de semiconductori deținut de chinezi, cu sediul în Olanda, […] The post Guvernul olandez preia controlul asupra producătorului de cipuri Nexperia, deținut de chinezi appeared first on Financial Intelligence.
10:20
Piața IPO globală crește accentuat pe fondul optimismului tot mai mare al investitorilor în trimestrul trei 2025 (EY) # Financial Intelligence
Cel mai recent raport EY Global IPO Trends a relevat că în trimestrul trei din 2025 piețele de […] The post Piața IPO globală crește accentuat pe fondul optimismului tot mai mare al investitorilor în trimestrul trei 2025 (EY) appeared first on Financial Intelligence.
10:20
Trump a ajuns în Israel; Trump l-a întâmpinat călduros pe premierul israelian Benjamin Netanyahu cu o îmbrățișare și un zâmbet – video # Financial Intelligence
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu l-a întâmpinat pe președintele american Donald Trump la Aeroportul Internațional Ben Gurion, în contextul […] The post Trump a ajuns în Israel; Trump l-a întâmpinat călduros pe premierul israelian Benjamin Netanyahu cu o îmbrățișare și un zâmbet – video appeared first on Financial Intelligence.
09:30
Ucraina nu va viza civilii ruşi dacă SUA oferă Kievului rachete Tomahawk, dă asigurări preşedintele Zelenski # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că, dacă SUA vor furniza Kievului rachete Tomahawk, ele vor fi folosite […] The post Ucraina nu va viza civilii ruşi dacă SUA oferă Kievului rachete Tomahawk, dă asigurări preşedintele Zelenski appeared first on Financial Intelligence.
09:20
One United Properties înființează un Consiliu Consultativ Global pentru consolidarea poziționării strategice # Financial Intelligence
One United Properties (BVB: ONE) anunță constituirea unui Consiliu Consultativ Global. Consiliul, alcătuit din patru membri, va sprijini […] The post One United Properties înființează un Consiliu Consultativ Global pentru consolidarea poziționării strategice appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Banca Naţională a Bulgariei achiziţionează două tone de aur înaintea adoptării euro # Financial Intelligence
Banca Naţională a Bulgariei (BNB) a achiziţionat 66.000 uncii troy de aur, echivalentul a 2.053,2 kilograme, în contextul […] The post Banca Naţională a Bulgariei achiziţionează două tone de aur înaintea adoptării euro appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Rata anuală a inflaţiei în septembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, a fost 9,88%, cele […] The post Inflația anuală se menține la 9,9% și în luna septembrie 2025 appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Trump urmărește transmisiunea în direct a eliberării ostaticilor din Air Force One, în drum spre Israel # Financial Intelligence
Președintele SUA, Donald Trump, urmărește transmisiunea în direct a eliberării ostaticilor israelieni din Gaza, în timp ce se […] The post Trump urmărește transmisiunea în direct a eliberării ostaticilor din Air Force One, în drum spre Israel appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Primii șapte ostatici eliberați astăzi se află în custodia Crucii Roșii, în timp ce mulțimea sărbătorește întoarcerea (Times of Israel) # Financial Intelligence
Primii șapte ostatici eliberați astăzi se află, potrivit informațiilor, în custodia Crucii Roșii, în timp ce mulțimile sărbătoresc […] The post Primii șapte ostatici eliberați astăzi se află în custodia Crucii Roșii, în timp ce mulțimea sărbătorește întoarcerea (Times of Israel) appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Exporturile Chinei din septembrie au depășit așteptările, importurile crescând în cel mai rapid ritm din aprilie 2024 # Financial Intelligence
Exporturile au crescut cu 8,3% în septembrie în dolari americani față de anul precedent, depășind estimările economiștilor chestionați […] The post Exporturile Chinei din septembrie au depășit așteptările, importurile crescând în cel mai rapid ritm din aprilie 2024 appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Președintele israelian Isaac Herzog îl va informa pe Trump despre decizia sa de a-i acorda liderului american cea […] The post Trump va primi Medalia de Onoare Prezidențială a Israelului appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Senat: Moţiunea simplă împotriva ministrului Economiei – dezbătută luni în plen # Financial Intelligence
Plenul Senatului va dezbate şi vota, luni, moţiunea simplă în care ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu […] The post Senat: Moţiunea simplă împotriva ministrului Economiei – dezbătută luni în plen appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Trump intenţionează să îl ameninţe pe Putin că va livra Kievului rachete Tomahawk # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică că l-ar putea ameninţa pe omologul său rus, Vladimir Putin, că […] The post Trump intenţionează să îl ameninţe pe Putin că va livra Kievului rachete Tomahawk appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Iranul, susţinător de lungă durată al Hamasului palestinian, nu va participa la summitul păcii în Gaza, desfăşurat luni […] The post Iranul nu va participa la summitul privind Gaza din Egipt appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, în tribună pe Arena Naţională cu omologul din Austria, Beate Meinl-Reisinger; Astăzi, întâlnire cu investitorii și reprezentanții companiilor austriece şi o vizită la rafinăria OMV Petrom din Petrobrazi # Financial Intelligence
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a participat, duminică seară, alături de omologul din Austria, Beate Meinl-Reisinger, la meciul […] The post Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, în tribună pe Arena Naţională cu omologul din Austria, Beate Meinl-Reisinger; Astăzi, întâlnire cu investitorii și reprezentanții companiilor austriece şi o vizită la rafinăria OMV Petrom din Petrobrazi appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Fotbal: Ralf Rangnick (Austria) – În momentul golului noi am picat de fraieri # Financial Intelligence
Selecționerul echipei naționale de fotbal a Austriei, Ralf Rangnick, a declarat, duminică seara, după meciul pierdut cu România […] The post Fotbal: Ralf Rangnick (Austria) – În momentul golului noi am picat de fraieri appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Grindeanu spune că erodarea de la guvernare şi unele greşeli politice au dus PSD la un scor de sub 20% în sondaje # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, consideră că două dintre greşelile făcute de social-democraţi, care sunt motiv de scădere în […] The post Grindeanu spune că erodarea de la guvernare şi unele greşeli politice au dus PSD la un scor de sub 20% în sondaje appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Preşedinţia Franţei a anunţat duminică noua componenţă a cabinetului premierului Sébastien Lecornu, numindu-l din nou în funcţia de […] The post Franţa: Nou guvern condus de premierul Sébastien Lecornu (Elysée) appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Fotbal: România a învins dramatic Austria cu 1-0, în preliminariile CM 2026 # Financial Intelligence
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe […] The post Fotbal: România a învins dramatic Austria cu 1-0, în preliminariile CM 2026 appeared first on Financial Intelligence.
20:00
Hamas afirmă că mută prizonierii israelieni în viață în trei locuri de predare; JD Vance spune că prizonierii din Gaza ar putea fi eliberați „în orice moment” # Financial Intelligence
O sursă din cadrul Hamas a declarat pentru Al Jazeera că gruparea palestiniană a mutat prizonierii în locuri […] The post Hamas afirmă că mută prizonierii israelieni în viață în trei locuri de predare; JD Vance spune că prizonierii din Gaza ar putea fi eliberați „în orice moment” appeared first on Financial Intelligence.
19:50
China „nu se teme de războiul comercial” și acuză SUA de „standard dublu” în ceea ce privește represaliile privind pământurile rare # Financial Intelligence
China a acuzat SUA de „standarde duble” și și-a apărat noile controale asupra exporturilor de metale rare ca […] The post China „nu se teme de războiul comercial” și acuză SUA de „standard dublu” în ceea ce privește represaliile privind pământurile rare appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Ciucu: Înțeleg că mâine nu e întâlnire în Coaliție; probabil alegerile pentru București vor fi amânate pentru primăvară # Financial Intelligence
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat că luni nu va fi o întâlnire a Coaliției, așa cum s-a […] The post Ciucu: Înțeleg că mâine nu e întâlnire în Coaliție; probabil alegerile pentru București vor fi amânate pentru primăvară appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Kremlinul ameninţă voalat Moldova: „Repetă greşelile altora făcând din Rusia adversarul său. Această greşeală a fost făcută deja de un stat” # Financial Intelligence
Actualele autorităţi din Republica Moldova fac o greşeală gravă atunci când fac din Rusia un adversar, de dragul […] The post Kremlinul ameninţă voalat Moldova: „Repetă greşelile altora făcând din Rusia adversarul său. Această greşeală a fost făcută deja de un stat” appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Kremlinul avertizează Occidentul cu privire la momentul „dramatic” de escaladare a conflictului din Ucraina # Financial Intelligence
Moscova își exprimă „îngrijorarea extremă” cu privire la posibila livrare de rachete Tomahawk de către SUA Trump a […] The post Kremlinul avertizează Occidentul cu privire la momentul „dramatic” de escaladare a conflictului din Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Contractele futures pe gazul natural din Europa atrag un interes deschis record (Oil Price) # Financial Intelligence
Interesul deschis total pentru contractele futures de referință pe gaz din Europa a atins un nivel record în […] The post Contractele futures pe gazul natural din Europa atrag un interes deschis record (Oil Price) appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Pakistanul închide graniţa cu Afganistanul în urma unor schimburi de focuri între cele două ţări # Financial Intelligence
Pakistanul a închis duminică punctele de trecere a frontierei cu Afganistanul, au declarat oficiali pakistanezi, în urma schimburilor […] The post Pakistanul închide graniţa cu Afganistanul în urma unor schimburi de focuri între cele două ţări appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Odată ce ostaticii vor fi eliberaţi, Israelul intenţionează să distrugă tunelurile Hamas din Gaza # Financial Intelligence
Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a anunţat că armata israeliană va distruge toate tunelurile Hamas din teritoriul […] The post Odată ce ostaticii vor fi eliberaţi, Israelul intenţionează să distrugă tunelurile Hamas din Gaza appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Serviciile de informații americane ajută #Ucraina să vizeze infrastructura energetică rusă (presă) # Financial Intelligence
SUA ajută de luni de zile Ucraina să organizeze atacuri la distanță asupra instalațiilor energetice ruse, într-un efort […] The post Serviciile de informații americane ajută #Ucraina să vizeze infrastructura energetică rusă (presă) appeared first on Financial Intelligence.
12:50
ONJN desfășoară, la nivel național, acțiuni de control alături de Poliția Română; toleranță zero față de piața neagră # Financial Intelligence
ONJN desfășoară, la nivel național, acțiuni de control alături de Poliția Română. Vlad-Cristian Soare – Președintele ONJN, a […] The post ONJN desfășoară, la nivel național, acțiuni de control alături de Poliția Română; toleranță zero față de piața neagră appeared first on Financial Intelligence.
09:50
Trei oficiali qatarezi au murit într-un accident de mașină în Sharm el-Sheikh, Egipt, locul unde se desfășoară negocierile privind încetarea focului în Gaza # Financial Intelligence
Ambasada Qatarului la Cairo a declarat că alte două persoane au fost rănite în „tragicul accident rutier” din […] The post Trei oficiali qatarezi au murit într-un accident de mașină în Sharm el-Sheikh, Egipt, locul unde se desfășoară negocierile privind încetarea focului în Gaza appeared first on Financial Intelligence.
09:50
El-Sisi și Trump vor prezida luni summitul de la Gaza, în Egipt (Al Jazeera) # Financial Intelligence
Liderii a peste 20 de țări vor participa la reuniunea de la Sharm el-Sheikh, în Egipt, a anunțat […] The post El-Sisi și Trump vor prezida luni summitul de la Gaza, în Egipt (Al Jazeera) appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Hamas declară că Tony Blair nu este binevenit în Gaza după încetarea focului # Financial Intelligence
Hamas a avertizat că Tony Blair nu va fi binevenit în niciun rol în guvernarea Gazei după începerea […] The post Hamas declară că Tony Blair nu este binevenit în Gaza după încetarea focului appeared first on Financial Intelligence.
09:20
ONRC: Numărul firmelor dizolvate, în creştere cu 33,85% în primele opt luni din 2025; Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul – domeniul de activitate cu cele mai multe dizolvări de firme # Financial Intelligence
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 33,85%, în primele opt luni din 2025, până la 36.171, faţă de […] The post ONRC: Numărul firmelor dizolvate, în creştere cu 33,85% în primele opt luni din 2025; Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul – domeniul de activitate cu cele mai multe dizolvări de firme appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Maersk anulează un contract de 475 milioane de dolari pentru o navă de instalare a turbinelor eoliene în SUA # Financial Intelligence
Grupul danez Maersk a anulat un contract în valoare de 475 de milioane de dolari pentru construirea unei […] The post Maersk anulează un contract de 475 milioane de dolari pentru o navă de instalare a turbinelor eoliene în SUA appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Actrița americană Diane Keaton, celebră pentru rolurile din ‘Father of the Bride’ și ‘First Wives Club’, a murit […] The post A murit actrița Diane Keaton la vârsta de 79 de ani (media americane) appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Elita macroeconomică mondială se întrunește săptămâna viitoare la Washington/ Incertitudinea definește economia globală în 2025 (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Elita macroeconomică mondială se întrunește săptămâna viitoare la Washington, în cadrul reuniunilor anuale din 2025 […] The post Elita macroeconomică mondială se întrunește săptămâna viitoare la Washington/ Incertitudinea definește economia globală în 2025 (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Sute de soldaţi ai Gărzii Naţionale trimişi la Chicago pentru a sprijini poliţia imigraţiei nu pot fi desfăşuraţi […] The post SUA: Suspendarea desfăşurării Gărzii Naţionale la Chicago confirmată appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Egiptul confirmă un summit de pace pentru Gaza, luni, la Sharm el-Sheikh, prezidat de Trump şi Sisi # Financial Intelligence
Preşedintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, şi omologul său american, Donald Trump, vor prezida luni la Sharm el-Sheikh un […] The post Egiptul confirmă un summit de pace pentru Gaza, luni, la Sharm el-Sheikh, prezidat de Trump şi Sisi appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Gaza: Un înalt responsabil al Hamas spune că eliberarea ostaticilor va începe luni dimineaţă # Financial Intelligence
Un oficial de rang înalt al Hamas a declarat sâmbătă pentru AFP că eliberarea celor 48 de ostatici, […] The post Gaza: Un înalt responsabil al Hamas spune că eliberarea ostaticilor va începe luni dimineaţă appeared first on Financial Intelligence.
