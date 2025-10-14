Utilizarea ChatGPT ar putea duce la „lipsuri cognitive” la copii – iată cum îi pot proteja părinții
Financial Intelligence, 14 octombrie 2025 07:20
Inteligența artificială remodelează locurile de muncă – și ajunge din ce în ce mai mult în mâinile multor […] The post Utilizarea ChatGPT ar putea duce la „lipsuri cognitive” la copii – iată cum îi pot proteja părinții appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 30 minute
07:20
Utilizarea ChatGPT ar putea duce la „lipsuri cognitive” la copii – iată cum îi pot proteja părinții # Financial Intelligence
Inteligența artificială remodelează locurile de muncă – și ajunge din ce în ce mai mult în mâinile multor […] The post Utilizarea ChatGPT ar putea duce la „lipsuri cognitive” la copii – iată cum îi pot proteja părinții appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
07:00
Franţa: Sarkozy va fi încarcerat începând cu 21 octombrie la închisoarea La Santé din Paris # Financial Intelligence
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy va fi încarcerat începând cu data de 21 octombrie la închisoarea La Santé […] The post Franţa: Sarkozy va fi încarcerat începând cu 21 octombrie la închisoarea La Santé din Paris appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Simion a anunţat că va candida, la Congresul AUR, pentru un nou mandat de preşedinte al partidului # Financial Intelligence
Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat, luni, că la Congresul partidului, care va avea loc la sfârşitul lunii […] The post Simion a anunţat că va candida, la Congresul AUR, pentru un nou mandat de preşedinte al partidului appeared first on Financial Intelligence.
07:00
George Simion (AUR): Vom depune moţiuni simple împotriva fiecărui ministru din Guvern # Financial Intelligence
Parlamentarii AUR vor depune moţiuni simple împotriva fiecărui ministru din actualul Cabinet, a anunţat, luni, preşedintele partidului, George […] The post George Simion (AUR): Vom depune moţiuni simple împotriva fiecărui ministru din Guvern appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
06:40
Nicuşor Dan: Este nevoie de ”atacarea frontală a fenomenului corupției”, iar SRI va trebui să se ”preocupe” de acest fenomen # Financial Intelligence
Este nevoie de ”atacarea frontală a fenomenului corupției”, iar SRI va trebui să se ”preocupe” de acest fenomen, […] The post Nicuşor Dan: Este nevoie de ”atacarea frontală a fenomenului corupției”, iar SRI va trebui să se ”preocupe” de acest fenomen appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Acordul de încetare a focului între Israel şi Hamas, semnat la summitul de la Sharm el-Sheikh # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump şi liderii altor trei ţări mediatoare au semnat documentul privind încetarea focului în Fâşia […] The post Acordul de încetare a focului între Israel şi Hamas, semnat la summitul de la Sharm el-Sheikh appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
20:50
FSB previne un atac terorist împotriva unui înalt oficial al Ministerului Apărării din Moscova # Financial Intelligence
Potrivit Serviciului Federal de Securitate, patru suspecți implicați în complot au fost reținuți Ofițerii Serviciului Federal de Securitate […] The post FSB previne un atac terorist împotriva unui înalt oficial al Ministerului Apărării din Moscova appeared first on Financial Intelligence.
20:50
Serbia îşi va proteja interesele cu privire la compania petrolieră NIS, spune preşedintele Vucic # Financial Intelligence
Serbia va face tot ce poate pentru a-şi proteja interesele având în vedere sancţiunile americane împotriva companiei petroliere […] The post Serbia îşi va proteja interesele cu privire la compania petrolieră NIS, spune preşedintele Vucic appeared first on Financial Intelligence.
20:40
Claudiu Manda: Am acceptat candidatura la funcţia de secretar general al PSD, alături de Sorin Grindeanu # Financial Intelligence
Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a anunţat luni că a acceptat candidatura la funcţia de secretar general al partidului, […] The post Claudiu Manda: Am acceptat candidatura la funcţia de secretar general al PSD, alături de Sorin Grindeanu appeared first on Financial Intelligence.
20:40
UE anunţă instituirea de birouri regionale pentru fabricile de AI în statele membre şi în ţările partenere, inclusiv în Republica Moldova # Financial Intelligence
Comisia Europeană a anunţat, luni, lansarea de “Antene ale fabricilor de AI” în şapte state membre – Belgia, […] The post UE anunţă instituirea de birouri regionale pentru fabricile de AI în statele membre şi în ţările partenere, inclusiv în Republica Moldova appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Laureatul francez al Nobelului pentru Economie spune că Europa nu are un ecosistem financiar propice inovaţiei # Financial Intelligence
Unul dintre cei trei câştigători ai Premiului Nobel pentru Economie din 2025, francezul Philippe Aghion, a făcut luni […] The post Laureatul francez al Nobelului pentru Economie spune că Europa nu are un ecosistem financiar propice inovaţiei appeared first on Financial Intelligence.
19:30
Acţionarii Transelectrica au decis să dea în judecată foști membri ai Consiliului de Supraveghere, pentru recuperarea unor prejudicii # Financial Intelligence
Acţionarii Transelectrica au decis să dea în judecată foști membri ai Consiliului de Supraveghere, pentru recuperarea unor prejudicii. Adunarea […] The post Acţionarii Transelectrica au decis să dea în judecată foști membri ai Consiliului de Supraveghere, pentru recuperarea unor prejudicii appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara va livra combustibil nuclear sub formă de dioxid de uraniu (UO2) către Argentina # Financial Intelligence
SN Nuclearelectrica SA anunță că fililala sa, Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara, va livra […] The post Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara va livra combustibil nuclear sub formă de dioxid de uraniu (UO2) către Argentina appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Economiei, Radu Miruță, a fost respinsă, luni, de plenul Senatului. S-au […] The post Senat: Moțiunea simplă a AUR împotriva ministrului Economiei – respinsă appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Ministrul german de externe laudă Bulgaria și România ca parteneri ‘cruciali’ # Financial Intelligence
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a promis luni României și Bulgariei sprijin împotriva Rusiei, în cadrul unei […] The post Ministrul german de externe laudă Bulgaria și România ca parteneri ‘cruciali’ appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Nicolae Bănicioiu, achitat definitiv într-un dosar de corupție; el scapă și de plata sumei de 1,3 milioane lei # Financial Intelligence
Nicolae Bănicioiu, fost ministru al Sănătății și al Tineretului și Sporturilor, a fost achitat definitiv luni de Instanța […] The post Nicolae Bănicioiu, achitat definitiv într-un dosar de corupție; el scapă și de plata sumei de 1,3 milioane lei appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
18:30
Secretarul Trezoreriei SUA spune că închiderea Guvernului federal începe să afecteze economia # Financial Intelligence
Încetarea funcţionării Guvernului federal al SUA începe să aibă un impact asupra economiei, a declarat luni secretarul Trezoreriei […] The post Secretarul Trezoreriei SUA spune că închiderea Guvernului federal începe să afecteze economia appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Congresul PSD în care urmează să fie aleasă conducerea partidului va avea loc pe 7 noiembrie, a decis, […] The post Congresul PSD va avea loc pe 7 noiembrie (surse) appeared first on Financial Intelligence.
17:20
Sorin Grindeanu: Suntem interesaţi ca Australia să sprijine în continuare aderarea României la OCDE # Financial Intelligence
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a declarat luni, în contextul unei întâlniri cu o delegaţie parlamentară australiană condusă […] The post Sorin Grindeanu: Suntem interesaţi ca Australia să sprijine în continuare aderarea României la OCDE appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Ce este 996? Un program de lucru interzis în China, dar care este în trend în Silicon Valley # Financial Intelligence
Programul 996 impune angajaților să lucreze de la 9 dimineața până la 9 seara, șase zile pe săptămână. […] The post Ce este 996? Un program de lucru interzis în China, dar care este în trend în Silicon Valley appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Romgaz anunță rezilierea Contractului pentru dezvoltarea centralei de la Iernut # Financial Intelligence
Romgaz a anunțat, azi, rezilierea Contractului de proiectare și execuție lucrări nr. 40928/03.04.2023, având ca obiect „Finalizarea lucrărilor […] The post Romgaz anunță rezilierea Contractului pentru dezvoltarea centralei de la Iernut appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Beate Meinl-Reisinger (Austria): Vom deveni independenţi faţă de Rusia în sectorul energetic # Financial Intelligence
Ministrul federal pentru Afaceri Europene şi Internaţionale al Republicii Austria, Beate Meinl-Reisinger, prezentă luni la Bucureşti, a reliefat […] The post Beate Meinl-Reisinger (Austria): Vom deveni independenţi faţă de Rusia în sectorul energetic appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Emisiunea de euroobligațiuni din octombrie a beneficiat de o bază investițională foarte diversificată, atât din punct de vedere geografic, cât și din perspectiva tipurilor de investitori (MFP) # Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor a atras, pe 2 octombrie 2025, de pe piețele externe, aproximativ 4 miliarde de euro, fiind […] The post Emisiunea de euroobligațiuni din octombrie a beneficiat de o bază investițională foarte diversificată, atât din punct de vedere geografic, cât și din perspectiva tipurilor de investitori (MFP) appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Dragoş Pîslaru: Declaraţia recentă a CSM, potrivit căreia jalonul privind pensiile speciale ar fi fost îndeplinit încă din 2023, este gravă şi falsă # Financial Intelligence
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, consideră că declaraţia recentă a CSM, potrivit căreia jalonul privind pensiile […] The post Dragoş Pîslaru: Declaraţia recentă a CSM, potrivit căreia jalonul privind pensiile speciale ar fi fost îndeplinit încă din 2023, este gravă şi falsă appeared first on Financial Intelligence.
15:10
AFEER și Energy Traders Europe semnează un memorandum strategic de colaborare # Financial Intelligence
Laurențiu Urluescu, Președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER), și Jérôme Le Page, Președintele Comitetului pentru Energie […] The post AFEER și Energy Traders Europe semnează un memorandum strategic de colaborare appeared first on Financial Intelligence.
14:40
Dr. Alexandru Georgescu: ICI București este foarte interesat de Kazahstan în calitate de punct nodal al unei serii de rute comerciale cu dimensiune cibernetică și tehnologică, care conectează Europa și Asia # Financial Intelligence
Dr. Alexandru Georgescu, cercetător strategic la ICI-București și secretar general la EuroDefense România Kazahstan are un potențial semnificativ […] The post Dr. Alexandru Georgescu: ICI București este foarte interesat de Kazahstan în calitate de punct nodal al unei serii de rute comerciale cu dimensiune cibernetică și tehnologică, care conectează Europa și Asia appeared first on Financial Intelligence.
14:40
Doru Dudaș, CCF: Măsurile de forță ale ANAF, controlul fiscal și executarea silită, sunt orientate într-o proporție mult prea mare către contribuabilii de bună credință # Financial Intelligence
Măsurile de forță ale ANAF, controlul fiscal și executarea silită, sunt orientate într-o proporție mult prea mare către […] The post Doru Dudaș, CCF: Măsurile de forță ale ANAF, controlul fiscal și executarea silită, sunt orientate într-o proporție mult prea mare către contribuabilii de bună credință appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Discursul lui Trump întrerupt de membri de stânga ai Knessetului; Trump numește întoarcerea captivilor acasă „începutul istoric al unui nou Orient Mijlociu” # Financial Intelligence
Trump numește întoarcerea captivilor acasă „începutul istoric al unui nou Orient Mijlociu” Discursul lui Trump a fost întrerupt […] The post Discursul lui Trump întrerupt de membri de stânga ai Knessetului; Trump numește întoarcerea captivilor acasă „începutul istoric al unui nou Orient Mijlociu” appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Memorandum româno-austriac pentru dezvoltarea dialogului politic, semnat la Bucureşti # Financial Intelligence
Un memorandum româno-austriac de înţelegere pentru aprofundarea şi dezvoltarea dialogului politic a fost semnat, luni, la Bucureşti, de […] The post Memorandum româno-austriac pentru dezvoltarea dialogului politic, semnat la Bucureşti appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Israelul spune că Netanyahu nu va merge la summitul Sharm el-Sheikh, din cauza sărbătorii evreiești # Financial Intelligence
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu nu va participa la summitul cu privire la Gaza organizat luni de Statele Unite […] The post Israelul spune că Netanyahu nu va merge la summitul Sharm el-Sheikh, din cauza sărbătorii evreiești appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Exim Banca Românească lansează oferta promoțională CASA A+ cu dobândă fixă de 4,99% în primii 3 ani # Financial Intelligence
Exim Banca Românească a lansat oferta promoțională Casa A+, soluție de finanțare ipotecară cu dobândă fixă de 4,99% […] The post Exim Banca Românească lansează oferta promoțională CASA A+ cu dobândă fixă de 4,99% în primii 3 ani appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Tomahawk pentru Ucraina: Nicio convorbire Putin-Trump nu este prevăzută pentru moment (Kremlin) # Financial Intelligence
Kremlinul a afirmat luni că nicio convorbire între Vladimir Putin şi Donald Trump nu este prevăzută pentru moment […] The post Tomahawk pentru Ucraina: Nicio convorbire Putin-Trump nu este prevăzută pentru moment (Kremlin) appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Şeful serviciilor secrete germane afirmă ca Rusia nu va ezita să atace NATO # Financial Intelligence
Şeful serviciului german de informaţii externe (BND), Martin Jaeger, a declarat luni că Rusia nu va ezita să […] The post Şeful serviciilor secrete germane afirmă ca Rusia nu va ezita să atace NATO appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt au câștigat premiul Nobel pentru economie 2025 pentru „explicația creșterii economice […] The post Mokyr, Aghion și Howitt câștigă premiul Nobel pentru economie în 2025 appeared first on Financial Intelligence.
13:30
„Cel puțin 5 rezervoare lovite” — Dronele ucrainene provoacă un incendiu de proporții la cel mai mare terminal petrolier al Rusiei din Crimeea ocupată # Financial Intelligence
Dronele ucrainene au lovit cel mai mare depozit petrolier rus din orașul Feodosia din Crimeea ocupată în noaptea […] The post „Cel puțin 5 rezervoare lovite” — Dronele ucrainene provoacă un incendiu de proporții la cel mai mare terminal petrolier al Rusiei din Crimeea ocupată appeared first on Financial Intelligence.
13:20
JPMorganChase lansează o inițiativă de securitate și reziliență în valoare de 1,5 trilioane de dolari pentru a stimula industriile critice # Financial Intelligence
Compania va realiza investiții directe în capitaluri proprii de până la 10 miliarde de dolari, ca parte a […] The post JPMorganChase lansează o inițiativă de securitate și reziliență în valoare de 1,5 trilioane de dolari pentru a stimula industriile critice appeared first on Financial Intelligence.
13:20
Lion Capital a depășit pragul de deținere de 5% din Banca Transilvania, deținând în prezent 5,2445% din capitalul social al […] The post Lion Capital a depășit pragul de deținere de 5% din Banca Transilvania appeared first on Financial Intelligence.
12:50
ASF: Activele fondurilor de pensii private au atins 177,1 miliarde lei, la finalul lunii iunie 2025 # Financial Intelligence
Fondurile de pensii private din România au înregistrat, la 30 iunie 2025, active totale de 177,1 miliarde lei, […] The post ASF: Activele fondurilor de pensii private au atins 177,1 miliarde lei, la finalul lunii iunie 2025 appeared first on Financial Intelligence.
12:30
R. Moldova: Premierul în exercițiu, Dorin Recean, nu va conduce și viitorul guvern # Financial Intelligence
Premierul în exercițiu al Republicii Moldova, Dorin Recean, nu va conduce și viitorul guvern, conform unui anunț făcut […] The post R. Moldova: Premierul în exercițiu, Dorin Recean, nu va conduce și viitorul guvern appeared first on Financial Intelligence.
12:10
Hidroserv va retehnologiza Centrala Hidroelectrică Stejaru, într-un proiect de peste 98 milioane de euro, finanţat de Hidroelectrica # Financial Intelligence
Hidroelectrica a semnat contractul de lucrări pentru retehnologizarea Centralei Hidroelectrice Stejaru, o investiţie în valoare de aproape 98,5 […] The post Hidroserv va retehnologiza Centrala Hidroelectrică Stejaru, într-un proiect de peste 98 milioane de euro, finanţat de Hidroelectrica appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Corlăţean: Închei practic un ciclu de 24 de ani în politică, întotdeauna în PSD, la bine şi la greu # Financial Intelligence
Senatorul PSD Titus Corlăţean a anunţat, luni, că încheie un ciclu de 24 de ani în politică, “întotdeauna […] The post Corlăţean: Închei practic un ciclu de 24 de ani în politică, întotdeauna în PSD, la bine şi la greu appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Organismul de supraveghere a riscurilor din G20 avertizează asupra unui potențial de prăbușire a piețelor financiare # Financial Intelligence
Cea mai recentă creștere a prețurilor acțiunilor globale și a altor active a lăsat piețele susceptibile la o […] The post Organismul de supraveghere a riscurilor din G20 avertizează asupra unui potențial de prăbușire a piețelor financiare appeared first on Financial Intelligence.
11:50
AUR este creditate cu 40% din intenţiile de vot pentru alegerile parlamentare, urmat de PSD cu 17,6% şi […] The post Sondaj INSCOP: AUR – 40%, PSD – 17,6%, PNL – 14,8%, USR – 11,5% appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Războiul comercial declanşat de Trump întunecă reuniunile anuale ale Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale # Financial Intelligence
Şefii din domeniul finanţelor, care se reunesc săptămâna aceasta la Washington, erau pregătiţi să discute surprinzătoarea rezilienţă a […] The post Războiul comercial declanşat de Trump întunecă reuniunile anuale ale Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Sfârșitul a 738 de zile de coșmar: toți cei 20 de ostatici în viață nu mai sunt în captivitatea Hamas – Ynet News # Financial Intelligence
După 738 de zile de coșmar, toți cei 20 de ostatici în viață nu mai sunt în captivitatea […] The post Sfârșitul a 738 de zile de coșmar: toți cei 20 de ostatici în viață nu mai sunt în captivitatea Hamas – Ynet News appeared first on Financial Intelligence.
11:30
România care inspiră – Gala Excelenței în Business a premiat liderii care construiesc viitorul # Financial Intelligence
Palatul Cercului Militar Național a fost gazda Galei Excelenței în Business, un eveniment de prestigiu organizat de Patronatul […] The post România care inspiră – Gala Excelenței în Business a premiat liderii care construiesc viitorul appeared first on Financial Intelligence.
11:30
Vlad Gheorghe anunță că va depune plângere penală, după tăierea stejarilor din Parcul Herăstrău # Financial Intelligence
Liderul partidului DREPT, Vlad Gheorghe, anunță că a decis să depună plângere penală, după ce au fost tăiați […] The post Vlad Gheorghe anunță că va depune plângere penală, după tăierea stejarilor din Parcul Herăstrău appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Alertă fiscală: ANAF intensifică controalele asupra veniturilor din investiții. Investitorii la bursă, vizați direct # Financial Intelligence
În contextul deficitului bugetar cu care se confruntă România, ANAF a intensificat în ultimele luni controalele fiscale asupra […] The post Alertă fiscală: ANAF intensifică controalele asupra veniturilor din investiții. Investitorii la bursă, vizați direct appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Guvernul olandez preia controlul asupra producătorului de cipuri Nexperia, deținut de chinezi # Financial Intelligence
Guvernul olandez a preluat controlul asupra Nexperia, un producător de semiconductori deținut de chinezi, cu sediul în Olanda, […] The post Guvernul olandez preia controlul asupra producătorului de cipuri Nexperia, deținut de chinezi appeared first on Financial Intelligence.
10:20
Piața IPO globală crește accentuat pe fondul optimismului tot mai mare al investitorilor în trimestrul trei 2025 (EY) # Financial Intelligence
Cel mai recent raport EY Global IPO Trends a relevat că în trimestrul trei din 2025 piețele de […] The post Piața IPO globală crește accentuat pe fondul optimismului tot mai mare al investitorilor în trimestrul trei 2025 (EY) appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.