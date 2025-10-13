Sorin Grindeanu: Suntem interesaţi ca Australia să sprijine în continuare aderarea României la OCDE
Financial Intelligence, 13 octombrie 2025 17:20
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a declarat luni, în contextul unei întâlniri cu o delegaţie parlamentară australiană condusă […]
Acum 15 minute
17:40
Congresul PSD în care urmează să fie aleasă conducerea partidului va avea loc pe 7 noiembrie, a decis, […]
Acum o oră
17:20
Sorin Grindeanu: Suntem interesaţi ca Australia să sprijine în continuare aderarea României la OCDE # Financial Intelligence
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a declarat luni, în contextul unei întâlniri cu o delegaţie parlamentară australiană condusă […]
Acum 2 ore
16:00
Ce este 996? Un program de lucru interzis în China, dar care este în trend în Silicon Valley # Financial Intelligence
Programul 996 impune angajaților să lucreze de la 9 dimineața până la 9 seara, șase zile pe săptămână. […]
Acum 4 ore
15:30
Romgaz anunță rezilierea Contractului pentru dezvoltarea centralei de la Iernut # Financial Intelligence
Romgaz a anunțat, azi, rezilierea Contractului de proiectare și execuție lucrări nr. 40928/03.04.2023, având ca obiect „Finalizarea lucrărilor […]
15:30
Beate Meinl-Reisinger (Austria): Vom deveni independenţi faţă de Rusia în sectorul energetic # Financial Intelligence
Ministrul federal pentru Afaceri Europene şi Internaţionale al Republicii Austria, Beate Meinl-Reisinger, prezentă luni la Bucureşti, a reliefat […]
15:30
Emisiunea de euroobligațiuni din octombrie a beneficiat de o bază investițională foarte diversificată, atât din punct de vedere geografic, cât și din perspectiva tipurilor de investitori (MFP) # Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor a atras, pe 2 octombrie 2025, de pe piețele externe, aproximativ 4 miliarde de euro, fiind […]
15:10
Dragoş Pîslaru: Declaraţia recentă a CSM, potrivit căreia jalonul privind pensiile speciale ar fi fost îndeplinit încă din 2023, este gravă şi falsă # Financial Intelligence
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, consideră că declaraţia recentă a CSM, potrivit căreia jalonul privind pensiile […]
15:10
AFEER și Energy Traders Europe semnează un memorandum strategic de colaborare # Financial Intelligence
Laurențiu Urluescu, Președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER), și Jérôme Le Page, Președintele Comitetului pentru Energie […]
14:40
Dr. Alexandru Georgescu: ICI București este foarte interesat de Kazahstan în calitate de punct nodal al unei serii de rute comerciale cu dimensiune cibernetică și tehnologică, care conectează Europa și Asia # Financial Intelligence
Dr. Alexandru Georgescu, cercetător strategic la ICI-București și secretar general la EuroDefense România Kazahstan are un potențial semnificativ […]
14:40
Doru Dudaș, CCF: Măsurile de forță ale ANAF, controlul fiscal și executarea silită, sunt orientate într-o proporție mult prea mare către contribuabilii de bună credință # Financial Intelligence
Măsurile de forță ale ANAF, controlul fiscal și executarea silită, sunt orientate într-o proporție mult prea mare către […]
14:30
Discursul lui Trump întrerupt de membri de stânga ai Knessetului; Trump numește întoarcerea captivilor acasă „începutul istoric al unui nou Orient Mijlociu” # Financial Intelligence
Trump numește întoarcerea captivilor acasă „începutul istoric al unui nou Orient Mijlociu" Discursul lui Trump a fost întrerupt […]
14:30
Memorandum româno-austriac pentru dezvoltarea dialogului politic, semnat la Bucureşti # Financial Intelligence
Un memorandum româno-austriac de înţelegere pentru aprofundarea şi dezvoltarea dialogului politic a fost semnat, luni, la Bucureşti, de […]
14:00
Israelul spune că Netanyahu nu va merge la summitul Sharm el-Sheikh, din cauza sărbătorii evreiești # Financial Intelligence
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu nu va participa la summitul cu privire la Gaza organizat luni de Statele Unite […]
Acum 6 ore
13:50
Exim Banca Românească lansează oferta promoțională CASA A+ cu dobândă fixă de 4,99% în primii 3 ani # Financial Intelligence
Exim Banca Românească a lansat oferta promoțională Casa A+, soluție de finanțare ipotecară cu dobândă fixă de 4,99% […]
13:50
Tomahawk pentru Ucraina: Nicio convorbire Putin-Trump nu este prevăzută pentru moment (Kremlin) # Financial Intelligence
Kremlinul a afirmat luni că nicio convorbire între Vladimir Putin şi Donald Trump nu este prevăzută pentru moment […]
13:40
Şeful serviciilor secrete germane afirmă ca Rusia nu va ezita să atace NATO # Financial Intelligence
Şeful serviciului german de informaţii externe (BND), Martin Jaeger, a declarat luni că Rusia nu va ezita să […]
13:40
Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt au câștigat premiul Nobel pentru economie 2025 pentru „explicația creșterii economice […]
13:30
„Cel puțin 5 rezervoare lovite” — Dronele ucrainene provoacă un incendiu de proporții la cel mai mare terminal petrolier al Rusiei din Crimeea ocupată # Financial Intelligence
Dronele ucrainene au lovit cel mai mare depozit petrolier rus din orașul Feodosia din Crimeea ocupată în noaptea […]
13:20
JPMorganChase lansează o inițiativă de securitate și reziliență în valoare de 1,5 trilioane de dolari pentru a stimula industriile critice # Financial Intelligence
Compania va realiza investiții directe în capitaluri proprii de până la 10 miliarde de dolari, ca parte a […]
13:20
Lion Capital a depășit pragul de deținere de 5% din Banca Transilvania, deținând în prezent 5,2445% din capitalul social al […]
12:50
ASF: Activele fondurilor de pensii private au atins 177,1 miliarde lei, la finalul lunii iunie 2025 # Financial Intelligence
Fondurile de pensii private din România au înregistrat, la 30 iunie 2025, active totale de 177,1 miliarde lei, […]
12:30
R. Moldova: Premierul în exercițiu, Dorin Recean, nu va conduce și viitorul guvern # Financial Intelligence
Premierul în exercițiu al Republicii Moldova, Dorin Recean, nu va conduce și viitorul guvern, conform unui anunț făcut […]
12:10
Hidroserv va retehnologiza Centrala Hidroelectrică Stejaru, într-un proiect de peste 98 milioane de euro, finanţat de Hidroelectrica # Financial Intelligence
Hidroelectrica a semnat contractul de lucrări pentru retehnologizarea Centralei Hidroelectrice Stejaru, o investiţie în valoare de aproape 98,5 […]
12:00
Corlăţean: Închei practic un ciclu de 24 de ani în politică, întotdeauna în PSD, la bine şi la greu # Financial Intelligence
Senatorul PSD Titus Corlăţean a anunţat, luni, că încheie un ciclu de 24 de ani în politică, "întotdeauna […]
12:00
Organismul de supraveghere a riscurilor din G20 avertizează asupra unui potențial de prăbușire a piețelor financiare # Financial Intelligence
Cea mai recentă creștere a prețurilor acțiunilor globale și a altor active a lăsat piețele susceptibile la o […]
Acum 8 ore
11:50
AUR este creditate cu 40% din intenţiile de vot pentru alegerile parlamentare, urmat de PSD cu 17,6% şi […]
11:40
Războiul comercial declanşat de Trump întunecă reuniunile anuale ale Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale # Financial Intelligence
Şefii din domeniul finanţelor, care se reunesc săptămâna aceasta la Washington, erau pregătiţi să discute surprinzătoarea rezilienţă a […]
11:40
Sfârșitul a 738 de zile de coșmar: toți cei 20 de ostatici în viață nu mai sunt în captivitatea Hamas – Ynet News # Financial Intelligence
După 738 de zile de coșmar, toți cei 20 de ostatici în viață nu mai sunt în captivitatea […]
11:30
România care inspiră – Gala Excelenței în Business a premiat liderii care construiesc viitorul # Financial Intelligence
Palatul Cercului Militar Național a fost gazda Galei Excelenței în Business, un eveniment de prestigiu organizat de Patronatul […]
11:30
Vlad Gheorghe anunță că va depune plângere penală, după tăierea stejarilor din Parcul Herăstrău # Financial Intelligence
Liderul partidului DREPT, Vlad Gheorghe, anunță că a decis să depună plângere penală, după ce au fost tăiați […]
11:10
Alertă fiscală: ANAF intensifică controalele asupra veniturilor din investiții. Investitorii la bursă, vizați direct # Financial Intelligence
În contextul deficitului bugetar cu care se confruntă România, ANAF a intensificat în ultimele luni controalele fiscale asupra […]
10:30
Guvernul olandez preia controlul asupra producătorului de cipuri Nexperia, deținut de chinezi # Financial Intelligence
Guvernul olandez a preluat controlul asupra Nexperia, un producător de semiconductori deținut de chinezi, cu sediul în Olanda, […]
10:20
Piața IPO globală crește accentuat pe fondul optimismului tot mai mare al investitorilor în trimestrul trei 2025 (EY) # Financial Intelligence
Cel mai recent raport EY Global IPO Trends a relevat că în trimestrul trei din 2025 piețele de […]
10:20
Trump a ajuns în Israel; Trump l-a întâmpinat călduros pe premierul israelian Benjamin Netanyahu cu o îmbrățișare și un zâmbet – video # Financial Intelligence
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu l-a întâmpinat pe președintele american Donald Trump la Aeroportul Internațional Ben Gurion, în contextul […]
Acum 12 ore
09:30
Ucraina nu va viza civilii ruşi dacă SUA oferă Kievului rachete Tomahawk, dă asigurări preşedintele Zelenski # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că, dacă SUA vor furniza Kievului rachete Tomahawk, ele vor fi folosite […]
09:20
One United Properties înființează un Consiliu Consultativ Global pentru consolidarea poziționării strategice # Financial Intelligence
One United Properties (BVB: ONE) anunță constituirea unui Consiliu Consultativ Global. Consiliul, alcătuit din patru membri, va sprijini […]
09:10
Banca Naţională a Bulgariei achiziţionează două tone de aur înaintea adoptării euro # Financial Intelligence
Banca Naţională a Bulgariei (BNB) a achiziţionat 66.000 uncii troy de aur, echivalentul a 2.053,2 kilograme, în contextul […]
09:10
Rata anuală a inflaţiei în septembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, a fost 9,88%, cele […]
09:00
Trump urmărește transmisiunea în direct a eliberării ostaticilor din Air Force One, în drum spre Israel # Financial Intelligence
Președintele SUA, Donald Trump, urmărește transmisiunea în direct a eliberării ostaticilor israelieni din Gaza, în timp ce se […]
08:30
Primii șapte ostatici eliberați astăzi se află în custodia Crucii Roșii, în timp ce mulțimea sărbătorește întoarcerea (Times of Israel) # Financial Intelligence
Primii șapte ostatici eliberați astăzi se află, potrivit informațiilor, în custodia Crucii Roșii, în timp ce mulțimile sărbătoresc […]
08:20
Exporturile Chinei din septembrie au depășit așteptările, importurile crescând în cel mai rapid ritm din aprilie 2024 # Financial Intelligence
Exporturile au crescut cu 8,3% în septembrie în dolari americani față de anul precedent, depășind estimările economiștilor chestionați […]
08:10
Președintele israelian Isaac Herzog îl va informa pe Trump despre decizia sa de a-i acorda liderului american cea […]
07:20
Senat: Moţiunea simplă împotriva ministrului Economiei – dezbătută luni în plen # Financial Intelligence
Plenul Senatului va dezbate şi vota, luni, moţiunea simplă în care ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu […]
07:10
Trump intenţionează să îl ameninţe pe Putin că va livra Kievului rachete Tomahawk # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică că l-ar putea ameninţa pe omologul său rus, Vladimir Putin, că […]
07:10
Iranul, susţinător de lungă durată al Hamasului palestinian, nu va participa la summitul păcii în Gaza, desfăşurat luni […]
06:40
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, în tribună pe Arena Naţională cu omologul din Austria, Beate Meinl-Reisinger; Astăzi, întâlnire cu investitorii și reprezentanții companiilor austriece şi o vizită la rafinăria OMV Petrom din Petrobrazi # Financial Intelligence
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a participat, duminică seară, alături de omologul din Austria, Beate Meinl-Reisinger, la meciul […]
06:40
Fotbal: Ralf Rangnick (Austria) – În momentul golului noi am picat de fraieri # Financial Intelligence
Selecționerul echipei naționale de fotbal a Austriei, Ralf Rangnick, a declarat, duminică seara, după meciul pierdut cu România […]
06:40
Grindeanu spune că erodarea de la guvernare şi unele greşeli politice au dus PSD la un scor de sub 20% în sondaje # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, consideră că două dintre greşelile făcute de social-democraţi, care sunt motiv de scădere în […]
06:40
Preşedinţia Franţei a anunţat duminică noua componenţă a cabinetului premierului Sébastien Lecornu, numindu-l din nou în funcţia de […]
06:20
Fotbal: România a învins dramatic Austria cu 1-0, în preliminariile CM 2026 # Financial Intelligence
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe […]
