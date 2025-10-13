Lupte și între palestinieni în Gaza. Hamas anunță că a ucis 32 de membri ai unei ”bande periculoase”
Aktual24, 13 octombrie 2025 14:20
Forţele Hamas au ucis 32 de membri ai unei ‘bande’ în oraşul Gaza, în cadrul unei campanii de securitate lansate după intrarea în vigoare a încetării focului cu Israel vineri, a indicat luni o sursă palestiniană de securitate, precizând că şase membri ai forţelor Hamas au fost la rândul lor ucişi. Potrivit sursei, operaţiunea de […]
• • •
Acum 5 minute
14:50
Netanyahu, către Trump: „Ați readus America în scaunul conducătorului”. Trump, primul ne-israelian propus pentru Premiul Israelului # Aktual24
Într-un discurs rostit în fața Knessetului israelian, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că este „o mare onoare” să vorbească în fața Parlamentului Israelului, într-o zi pe care a descris-o drept „momentul renașterii păcii în Țara Sfântă”. „Astăzi cerurile sunt senine, armele au tăcut, sirenele sunt în repaus, iar soarele răsare peste o Țară […]
Acum 15 minute
14:40
Ucraina a distrus, atacând cu drone a doua oară într-o săptămână, marele terminal petrolier rusesc din Crimeea # Aktual24
Un atac cu drone ucrainene a distrus în noaptea de 13 octombrie 2025 cel mai mare depozit de petrol rusesc din Crimeea ocupată, situat în orașul Feodosia. Potrivit unei surse din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), cel puțin cinci rezervoare au fost lovite, provocând un incendiu de mari proporții, informează The Kyiv Independent. Flăcările […]
14:40
Trump dezvoltă o nouă strategie pentru a-l înlătura pe Maduro (Venezuela) din funcție – Politico # Aktual24
Dictatorul venezuelean Nicolás Maduro ar putea deveni o țintă legitimă a SUA dacă este considerat baron al drogurilor și terorist, potrivit Politico. Politico notează că, în timpul celui de-al doilea mandat prezidențial, Donald Trump și-a îndreptat din nou atenția asupra lui Maduro – dar cu o abordare diferită. Acum subliniază acuzațiile de lungă durată conform […]
Acum o oră
14:20
Lupte și între palestinieni în Gaza. Hamas anunță că a ucis 32 de membri ai unei ”bande periculoase” # Aktual24
14:10
Pierde NASA cursa pentru Lună? Toate privirile sunt ațintite asupra megarachetei Starship care va fi lansată luni # Aktual24
Apelurile către Statele Unite de a trimite astronauți înapoi pe Lună înainte de sfârșitul deceniului au fost din ce în ce mai puternice și mai frecvente, venind atât din partea legislatorilor republicani cât și democrați, dar și a susținătorilor științei. NASA intenționează să folosească Starship-ul SpaceX – cel mai mare sistem de rachete construit vreodată […]
14:10
Guvernul olandez preia controlul asupra producătorului de cipuri Nexperia, deținut de chinezi, într-o mișcare „extrem de excepțională” # Aktual24
Guvernul olandez a preluat controlul asupra Nexperia, un producător de semiconductori deținut de chinezi, cu sediul în Olanda, într-o mișcare extraordinară pentru a asigura o aprovizionare suficientă cu cipurile sale în Europa, pe fondul creșterii tensiunilor comerciale globale. Nexperia, o filială a companiei chineze Wingtech Technology, este specializată în producția de volum mare de cipuri […]
Acum 2 ore
13:30
SURSE De ce s-ar fi retras Corlațean din PSD: ”Aseară a dat mesaj pe grupul de primari și a zis că ‘cine e cu mine să zică acum’ și nu a răspuns nimeni” # Aktual24
Surse din PSD au declarat pentru aktual24.ro că Titus Corlățean și-a anunțat luni retragerea din cursa pentru șefia partidului și chiar și din PSD pentru că niciun primar nu a dorit să îl susțină. ”Corlățean a dat aseară mesaj pe grupul de primari și a zis că „cine e cu mine să zică acum”, și […]
13:10
Germania dorește să extindă puterile serviciilor de informații din cauza amenințării din partea Rusiei # Aktual24
Germania dorește să ofere serviciilor de informații mai multe puteri pe fondul amenințării rusești. Acest lucru a fost declarat de Marc Heinrichmann, expert în securitate al patidului aflat la guvernare, CDU și șeful comisiei parlamentare de control care supraveghează serviciile secrete din Germania, conform publicației Spiegel. Heinrichmann dorește să ofere serviciilor de informații germane mai […]
Acum 4 ore
12:40
Pentagonul lansează un program de achiziții de minerale critice de 1 miliard de dolari pentru a reduce dependența de China # Aktual24
Pentagonul a luat măsuri pentru a achiziționa minerale critice în valoare de până la 1 miliard de dolari, ca parte a unei campanii accelerate de stocare menite să reducă dependența SUA de China, a relatat duminică Financial Times, citând documente publice depuse de Agenția Logistică de Apărare (DLA). Potrivit FT, administrația Trump a ordonat Departamentului […]
12:30
Te-ai întrebat vreodată de ce unele lucruri nu se demodează niciodată? Cum de anumite alegeri vestimentare îți dau încrederea că indiferent de anotimp sau trend, tu vei arăta impecabil? Ei bine, răspunsul are de multe ori o singură culoare: maro. Și da, mai exact, vorbim despre acele cizme maro care par că au fost create […]
12:20
Surpriză în Moldova, premierul Recean pleacă din politică: ”Nu voi continua în viața publică, ci îmi voi urma drumul profesional” # Aktual24
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunțat că pleacă din viața politică odată cu expirarea mandatului actual al Guvernului. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. Recean a precizat că va refuza și mandatul de deputat, alegând să revină în mediul de afaceri, și a subliniat […]
12:10
Indignare în Israel după ce s-a aflat că, în urma acordului încheiat cu Hamas, va fi eliberat și un criminal care a violat și ucis un băiețel evreu de 13 ani # Aktual24
Ahmed Mahmed Jameel Shahada, condamnat pentru violarea și uciderea unui băiat de 13 ani în 1989, a fost inclus pe lista de prizonieri palestinieni ce urmează să fie eliberați în cadrul acordului de încetare a focului dintre Israel și Hamas. Potrivit The Times of Israel, în 1989, Shahada, un rezident din Gaza, l-a atras pe […]
12:10
Un submarin rusesc a ieșit la suprafaţă în largul coastei Bretaniei (Franța). Reacția NATO # Aktual24
O fregată a marinei franceze a urmărit un submarin rusesc care a ieşit la suprafaţă în weekend în largul coastelor Bretaniei, potrivit UK Defence Journal, care citează o declaraţie a Comandamentului maritim al NATO, a informat duminică United24Media, citată de Agerpres. Într-o postare distribuită pe reţelele sociale, NATO a transmis: „O fregată a marinei franceze […]
11:50
INTERVIU Anatol Șalaru: ”George Simion participă la eforturile Moscovei de a distruge UE. El este inteligent exploatat de către ruși, la el funcționează un mix de recrutare” # Aktual24
Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru aktual24.ro, fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, a vorbit despre vulnerabilitățile Chișinăului în fața unei potențiale agresiuni rusești, dar și despre șansele reale ale integrării europene până în 2030. Totodată, el a afirmat că reunificarea Republicii Moldova cu România este un proces inevitabil, dar depinde exclusiv […]
11:40
„Dacă Ucraina primește rachete Tomahawk, acestea vor fi folosite exclusiv împotriva țintelor militare ruse”, promite președintele Volodimir Zelenski # Aktual24
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu pentru postul american Fox News că transferul de rachete de croazieră Tomahawk din partea Statelor Unite este esențial pentru apărarea țării sale și reducerea capacității Rusiei de a continua războiul. Liderul ucrainean a subliniat că, în cazul în care rachetele vor fi livrate, ele vor fi folosite […]
11:20
Candidatul AfD, învins în turul al doilea al alegerilor locale din Frankfurt an der Oder – dacă nu se vor face alegeri în două tururi, AUR ar putea câștiga majoritatea localităților din România # Aktual24
Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a pierdut duminică al doilea tur al alegerilor pentru primăria orașului Frankfurt an der Oder, din estul Germaniei. Candidatul independent Axel Strasser a obținut o victorie categorică în fața reprezentantului AfD, Wilko Moller, care spera să obțină prima primărie urbană importantă pentru formațiunea sa. Potrivit agenției dpa, […]
11:10
AUR se menține pe primul loc în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare, cu 40% din intențiile din vot, în condițiile în care aproape trei sferturi din cetățeni declară că se vor prezenta la urne # Aktual24
Potrivit celei de-a patra ediții a Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 6–10 octombrie 2025, partidul AUR își păstrează poziția de lider în preferințele electorale ale românilor, cu 40% din intențiile de vot. Pe locurile următoare se clasează PSD cu 17,6%, PNL cu 14,8% și USR cu 11,5%. Studiul, comandat de platforma de […]
11:00
Primarul Buzăului acuză o campanie de intimidări și amenințări în PSD înainte de congres: ”Fiecare are o familie, oamenii au renunţat” # Aktual24
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat luni, în contextul retragerii lui Titus Corlăţean din cursa pentru şefia Partidului Social Democrat (PSD), că decizia poate fi pusă pe seama unor presiuni şi că nu îl va susţine pe Sorin Grindeanu. Potrivit liderului PSD Buzău, retragerea senatorului şi fostului ministru de Externe, Titus Corlăţean, reprezintă o […]
11:00
Trump anunță că ar putea trimite rachete Tomahawk în Ucraina dacă „războiul nu se rezolvă” # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, ia în considerare trimiterea de rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune Tomahawk în Ucraina, spunând că acest lucru ar reprezenta „un nou pas” în războiul său cu Rusia. Întrebat la bordul Air Force One dacă va trimite rachete Tomahawk în Ucraina, Trump a răspuns „vom vedea… s-ar putea”, relatează […]
11:00
PSD s-a prăbușit în sondajele de opinie, ce arată rezultatele INSCOP. Cel mai slab scor din istoria PSD # Aktual24
Partidul AUR, condus de George Simion, s-ar clasa detașat pe primul loc dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminică, arată cel mai recent sondaj INSCOP Research, realizat în perioada 6–10 octombrie 2025. Potrivit datelor, AUR este cotat cu 40% din intențiile de vot, de peste două ori mai mult decât următorul partid clasat, PSD, care […]
Acum 6 ore
10:50
Corlățean pleacă din PSD, acuzații grave la adresa lui Grindeanu: ”Are butoane, are putere, are influenţă, are bani” # Aktual24
Fostul ministru de Externe, Titus Corlățean, a anunțat luni că se retrage din cursa pentru șefia Partidul Social Democrat și din partid. El a lansat acuzații dure la adresa conducerii PSD, fără a avea curajul de a pronunța clar și nume. Marcel Ciolacu a anunțat deja că Sorin Grindeanu va fi ales președinte la congresul […]
10:40
Fostul ministru de externe, Titus Corlățeanu, își anunță plecarea din partid, după 24 de ani: „PSD a devenit un spațiu dominat de tranzacții, frici și calcule personale” – VIDEO # Aktual24
Fostul ministru de Externe, Titus Corlățean, a anunțat luni că se retrage din Partidul Social Democrat, la finalul unui parcurs politic de 24 de ani în cadrul formațiunii. Într-o postare publicată pe Facebook, Corlățean își exprimă dezamăgirea profundă față de starea actuală a partidului și afirmă că proiectul său de reformare a PSD este „nefezabil”. […]
10:10
Tânărul din Constanța care a a condus beat, a trecut pe roșu, a circulat pe contransens, a gonit cu 160 km/oră și a fost urmărit de polițiști 8 km s-a ales cu permisul suspendat pe 600 de zile – VIDEO # Aktual24
Un tânăr în vârstă de 27 de ani, urmărit de polițiști în noaptea de sâmbătă spre duminică în municipiul Constanța, a fost sancționat cu o amendă de 15.000 de lei și i-a fost suspendat permisul de conducere pentru o perioadă de 600 de zile. Acesta a fost depistat conducând sub influența alcoolului și cu o […]
09:40
Rămășițele pământești ale lui Eli Cohen, cel mai faimos spion israelian din istorie, ar putea fi returnate familiei, la șase decenii după execuția lui în Siria # Aktual24
Mai multe canale media saudite susțin că rămășițele pământești ale faimosului spion israelian Eli Cohen, executat în Siria în 1965, ar putea fi transferate în curând în Israel. Informațiile, transmise de Israel National News, nu au fost deocamdată confirmate oficial, iar văduva sa, Nadia Cohen, spune că Mossad nu cunoaște niciun plan de repatriere. Potrivit […]
09:10
Rușii nu mai au „carne de tun”: în ciuda stimulentelor financiare oferite de Putin, mulți dintre noii „recruți” trimiși pe frontul din Ucraina sunt oameni în vârstă sau suferinzi de boli cronice # Aktual24
Rusia nu mai reușește să atragă noi recruți pentru războiul din Ucraina, în ciuda ofertelor financiare generoase lansate de președintele Putin în ultimul an. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), tacticile de recrutare bazate pe stimulente pecuniare solide par să-și fi atins limitele, chiar și în regiunile unde armata rusă promite cele mai mari recompense. […]
Acum 8 ore
08:50
Lovitură de stat în Madagascar: soldații se alătură protestelor „generației Z”, în încercarea de a-l răsturna de la putere pe președintele Andy Rajoelina # Aktual24
Într-o mișcare surprinzătoare și tensionată, președintele Andry Rajoelina a anunțat duminică că o tentativă de lovitură de stat este în curs, după ce membri ai unității de elită CAPSAT s-au alăturat protestelor anti-guvernamentale și au cerut demisia conducerii de la vârf. Declarația președinției, citată de Associated Press, acuză că încercarea de preluare a puterii este […]
08:40
Primii șapte ostatici israelieni au fost eliberați de Hamas, mii de oameni așteaptă în stradă, la Tel Aviv, eliberarea tuturor celor aflați în captivitate de mai bine de doi ani # Aktual24
Șapte ostatici israelieni au fost predați Crucii Roșii în Fâșia Gaza, în ceea ce reprezintă prima rundă oficială de eliberări din partea Hamas, marcând un moment de speranță după mai bine de doi ani de captivitate și negocieri epuizante. Printre cei eliberați se numără Gali și Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan […]
08:20
Președintele Belarusului avertizează: „Ucraina ar putea dispărea ca stat, Zelenski trebuie să accepte negocieri cu Rusia cât mai curând posibil” # Aktual24
Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a lansat un nou avertisment provocator în contextul războiului din Ucraina, afirmând că statul ucrainean riscă să dispară complet dacă nu se iau măsuri urgente. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat unui jurnalist rus, în care liderul de la Minsk a cerut președintelui Volodimir Zelenski să accepte negocieri cu Rusia […]
08:10
Ce se sărbătorește pe 13 octombrie? Ziua internațională a scepticilor, Ziua fără sutien, dar și Ziua trombozei # Aktual24
Pe 13 octombrie, lumea sărbătorește simultan câteva evenimente care, puse cap la cap, sună mai degrabă ca o petrecere haotică decât ca o zi obișnuită în calendar. Ziua internațională a scepticilor este dedicată celor care nu se mulțumesc cu răspunsuri simple și preferă să verifice toate faptele înainte să creadă ceva. Practic, o zi pentru […]
07:50
Un nou mandat de arestare pentru Sorin Oprescu va fi emis „de urgență”, anunță ministrul Justiției # Aktual24
Fostul primar general al Capitalei, Sorin Oprescu, va fi vizat de un nou mandat de arestare emis de urgență, în urma unei decizii recente a Curții de Apel București. Anunțul a fost făcut la Antena 3 CNN de ministrul Justiției, Radu Marinescu, care a explicat că, deși pedeapsa a fost redusă în baza unei legi […]
07:40
În Guatemala, 20 de membri ai grupării Barrio 18, declarată „organizație teroristă” în SUA, au evadat din închisoare „cu ajutorul unor funcționari corupți” # Aktual24
Douăzeci de membri ai temutei grupări criminale Barrio 18, clasificată drept organizație teroristă de către Statele Unite, au evadat dintr-o închisoare de maximă securitate din Guatemala, a anunțat duminică directorul Sistemului Penitenciar al țării, Ludin Godínez, într-o conferință de presă. „S-a stabilit în mod credibil că 20 de deținuți au scăpat la controalele de securitate”, […]
07:20
Donald Trump se laudă că „războiul s-a încheiat”, dar Benjamin Netanyahu îl contrazice: „Operațiunea militară a Israelului nu s-a încheiat” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat duminică seara, pe un ton categoric, că războiul din Gaza „s-a încheiat”, exprimându-și încrederea că acordul de încetare a focului și eliberare a ostaticilor, intermediat de el, va rezista. Declarațiile au fost făcute la bordul aeronavei Air Force One, în drum spre Israel, unde urmează să participe la un […]
07:10
Roland Lescure, favoritul președintelui Macron, numit din nou ministru al Finanțelor în noul guvern francez, condus de Sébastien Lecornu # Aktual24
Duminică, președinția Franței a anunțat oficial componența noului guvern condus de premierul Sébastien Lecornu, în contextul unei perioade marcate de tensiuni politice și provocări economice majore. Printre numirile-cheie se remarcă reconfirmarea lui Roland Lescure în funcția de ministru al Finanțelor, un semnal clar al continuității economice dorite de președintele Emmanuel Macron. Lesure, cunoscut ca un […]
Acum 24 ore
23:20
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, consideră că două dintre greşelile făcute de social-democraţi, care sunt motiv de scădere în sondaje, ar fi că la alegerile de anul trecut au crezut prea mult în cuvântul celor de la PNL şi că nu au avut suficiente discuţii cu Victor Ponta pentru a-l convinge să nu candideze la alegerile […]
23:10
Germania este aproape de a încheia un acord cu talibanii privind deportările în Afganistan # Aktual24
Germania ar putea fi aproape de a finaliza un acord cu guvernul taliban din Afganistan pentru zboruri de deportare mai regulate, a declarat ministrul de interne Alexander Dobrindt într-un interviu publicat sâmbătă. Cancelarul Friedrich Merz, aflat la putere din luna mai, a promis că va accelera expulzările solicitanților de azil afgani care au fost găsiți […]
22:50
Grindeanu respinge reformele propuse de premierul Bolojan: ”Este o concediere în masă. Când dai afară oameni, asta nu înseamnă că faci reformă” # Aktual24
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, consideră că ceea ce se propune de la Guvernul Bolojan ca „aşa-numita reformă în administraţia publică locală” nu este o reformă, ci o concediere în masă. Reamintim că și PSD face parte din acest guvern. „L-am aprobat pe Kelemen Hunor când a spus că nu e reformă. N-am spus […]
22:40
Companiile Aeriene germane solicită ferm doborârea dronelor care apar deasupra aeroporturilor. Ce se întâmplă cu prețurile biletelor: ”Vor continua să crească” # Aktual24
Dronele provoacă în mod repetat întârzieri pe aeroporturi. Asociația Companiilor Aeriene Germane (BDF) se plânge că problema este cunoscută „de zece ani” și solicită politicienilor să ia măsuri. Având în vedere amenințarea reprezentată de drone, companiile aeriene din Germania solicită acțiuni politice consecvente. „Într-o situație amenințătoare, dronele trebuie să poată fi doborâte”, a declarat Peter […]
22:20
Șefa diplomației austriece, Beate Meinl-Reisinger, a ajuns duminică, 12 octombrie, la București, pentru o întâlnire oficială cu ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Dar nu a venit doar pentru diplomație: Meinl-Reisinger va fi prezentă și la meciul România – Austria, pe Arena Națională, însoțită de trei studenți din Graz. Publicația austriacă nachrichten.at a titrat […]
22:20
Grindeanu: ”Aș fi preferat un guvern fără USR, evident”. Replica lui Dominic Fritz nu s-a lăsat așteptată # Aktual24
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un atac dur la adresa USR într-un interviu acordat postului Antena 3 CNN. El a declarat că și-ar fi dorit o guvernare fără USR, dar că PSD a acceptat compromisul politic pentru stabilitatea Coaliției. Totuși, Grindeanu a transmis un avertisment clar: dacă PSD este ignorat, Guvernul „nu […]
21:40
Fostul secretar de stat în ministerul Fondurilor Europene, Marius Vasiliu, arată că CSM, judecători, foști judecători, susținători, influienceri, insistă cu un neadevăr – Comisia Europeană „ar fi decis în octombrie anul trecut că jalonul pensii speciale, cel puțin pe partea de pensii ale magistraților, e ok”. „Chiar și Curtea Constituțională ar fi spus asta, pentru […]
21:20
Filipine şi China se acuză, din nou, de agresiuni pe marginea unei regiuni disputate din Marea Chinei de Sud # Aktual24
Filipine şi China s-au acuzat reciproc că poartă responsabilitatea pentru o confruntare maritimă în apropierea unor insule disputate din Marea Chinei de Sud, ceea ce escaladează şi mai mult tensiunile din această zonă bogată în resurse, conform Reuters, preluată de news.ro. Consiliul Maritim Filipinez, un organism guvernamental interinstituţional, a acuzat duminică forţele maritime chineze că […]
21:10
Trupele speciale ale Ucrainei au spart frontul rusesc la Zaporojie și au eliberat o localitate strategică. Avans considerabil al ucrainenilor – VIDEO # Aktual24
Trupele de asalt ucrainene au recucerit satul Mali Șerbaki din regiunea Zaporojia, marcând un avans tactic pe una dintre cele mai disputate secțiuni ale frontului sudic. Batalionul 24 de asalt separat „Aidar”, care operează alături de Regimentul 33 de asalt separat, a ridicat steagul ucrainean în localitate pe 12 octombrie, potrivit unei declarații a serviciului […]
20:50
Cum îl laudă Grindeanu pe Nicușor Dan: „Are foarte multă stofă de politician. A dovedit o abilitate politică remarcabilă” # Aktual24
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a avut duminică seara cuvinte de apreciere la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care l-a descris drept un „politician abil”, capabil să-și construiască atent strategiile și să câștige în momente-cheie. „Are foarte multă stofă de politician”, a spus Grindeanu, întrebat într-un interviu la Antena 3 despre actualul șef al […]
20:30
Cioloș: ”Balivernele” lui Călin Georgescu sunt instrumentate acum de o ”mașinarie a minciunii” # Aktual24
Fostul premier Dacian Cioloș a reacționat dur, duminică, după ce în spațiul public au reapărut acuzații pe care le numește „povești false și reciclate”, unele lansate inițial de Călin Georgescu. Cioloș spune că toate pot fi demontate cu documente publice, nu cu „bârfe și manipulări”. „Pe lângă aberațiile eterne cu ‘găști soroșiste’ sau ‘omul francezilor’, […]
20:10
Premierul Bolojan, la Oradea: „Dușmanii României nu sunt alții, ci hoția, deciziile proaste și lașitatea” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a transmis duminică, la Oradea, un mesaj dur către clasa politică și către români, acuzând lașitatea, hoția și deciziile proaste ca fiind adevărații dușmani ai țării. „Nu mă îngrijorează ceea ce nu depinde de noi. Mă îngrijorează ceea ce depinde de noi și uneori nu facem. Mă îngrijorează lipsa de responsabilitate, tolerarea […]
20:10
Mănăstirea din Italia în care a primit comuniunea Carlos Acutis, adolescentul devenit sfânt milenial, a fost distrusă de un incendiu # Aktual24
Un incendiu violent a distrus sâmbătă mănăstirea istorică Bernaga, în nordul Italiei, ducând la evacuarea a 22 de călugăriţe, au anunţat duminică pompierii italieni. Această clădire, din secolul al XVII-lea, era locul în care Carlo Acutis, adolescentul italian care luna trecută a fost canonizat devenind primul sfânt milenial, a primit prima comuniune, scrie Le Figaro. […]
19:20
Ce liderii mondiali care vor participa luni la summitul pentru pace în Fâșia Gaza. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și liderii Hamas nu au confirmat prezența # Aktual24
Lideri din peste 20 de ţări vor participa luni la „summitul de pace” din Gaza, care va avea loc în staţiunea egipteană Sharm el-Sheikh, de la Marea Roşie. Summitul va finaliza acordul care vizează încetarea războiului Israelului din Gaza. Reuniunea va fi prezidată de preşedintele SUA, Donald Trump, şi de preşedintele egiptean, Abdel Fatah al-Sisi. […]
18:10
Mîndruță explică: ”Polițiștii nu au meritat miștoul național în legăturăcu banii falși din Portul Constanțat”. Noua tehnică a falsificatorilor # Aktual24
Jurnalistul Lucian Mîndruță respinge ironiile pe seama banilor falși descoperiți de polițiști în Portul Constanța, afirmând că acest acțiunea lor a fost justificată. ”Falsificatorii de monede din Asia – China in special – au renuntat sa mai faca copiii perfecte si care risca dosare penale pentru cei prinsi cu ele. Si s-au reorientat spre o […]
17:20
Pentru călătorii din afara Europei, un nou sistem de control automatizat va fi introdus începând de duminică, 12 octombrie. Acesta va înlocui în cele din urmă ştampila manuală pe paşapoarte. Potrivit executivului european, sistemul va contribui la prevenirea migraţiei ilegale şi la îmbunătăţirea securităţii rezidenţilor UE, scrie news.ro. Noul sistem, care va fi implementat începând […]
17:00
Lider PNL, atac deschis la adresa PSD: ”Mi se pare inacceptabilă această urzeală, această întreagă șaradă bine regizată” # Aktual24
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL și primar al Sectorului 6, și-a manifestat deschis, duminică, revolta față de modul în care PSD ”urzește” pentru a bloca alegerile din Capitală. Postarea lui Ciucu este extrem de dură la adresa PSD. ”Înțeleg că mâine nu avem o întâlnire a partidelor din Coaliție, așa cum am agreat săptămâna trecută. […]
