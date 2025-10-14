Venezuela și-a închis ambasada de la Oslo, la doar trei zile după ce lidera opoziției, Maria Corina Machado, a primit în capitala Norvegiei Premiul Nobel pentru Pace

22:30

Timp de peste cincizeci de ani, un italian în vârstă de 70 de ani din Azignano, provincia Vicenza, s-ar fi prefăcut că este complet orb, încasând peste un milion de euro sub forma de indemnizații de invaliditate. Bărbatul avea dreptul la indemnizații de invaliditate din cauza orbirii complete. Potrivit poliției financiare, care a efectuat verificări […]