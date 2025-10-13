Toți cei 20 de ostatici israelieni încă în viață au fost eliberați. Israelul a eliberat peste 1900 de prizonieri palestinieni

12:30

Te-ai întrebat vreodată de ce unele lucruri nu se demodează niciodată? Cum de anumite alegeri vestimentare îți dau încrederea că indiferent de anotimp sau trend, tu vei arăta impecabil? Ei bine, răspunsul are de multe ori o singură culoare: maro. Și da, mai exact, vorbim despre acele cizme maro care par că au fost create […]